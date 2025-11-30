Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 30 Novembre 2025

30/11/2025 08:00 Nessun commento
Alessandra Mazzolla nella foto
GRE M25 Heraklion 30000 – Final
[1] Florian Broska GER vs [4] Fausto Tabacco ITA ore 11:00

ESP W15 Torelló 15000 – Final
[3] Alessandra Mazzola ITA vs [4] Nahia Berecoechea FRA ore 11:15

