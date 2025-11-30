Temuco 100 | Hard | $160000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 30 Novembre 2025
30/11/2025 08:00 Nessun commento
M25 Heraklion 30000 – Final
[1] Florian Broska vs [4] Fausto Tabacco ore 11:00
Florian Broska
Fausto Tabacco
W15 Torelló 15000 – Final
[3] Alessandra Mazzola vs [4] Nahia Berecoechea ore 11:15
Il match deve ancora iniziare
