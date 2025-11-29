Temuco 100 | Hard | $160000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Angers: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna italiana al via
29/11/2025 18:46 Nessun commento
WTA 125 Angers – Tabellone Qualificazione Turno Unico – Indoor hard
(1) Marina Bassols Ribera vs Bye
(2) Yuriko Miyazaki vs Bye
(3) Anna Siskova vs Tina Smith
(4) Veronika Podrez vs (WC) Amandine Monnot
Center Court – ore 12:00
TAG: WTA 125 Angers
