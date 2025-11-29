WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Angers: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna italiana al via

29/11/2025 18:46 Nessun commento
Marina Bassols Ribera nella foto
FRA WTA 125 Angers – Tabellone Qualificazione Turno Unico – Indoor hard
(1) Marina Bassols Ribera ESP vs Bye
(2) Yuriko Miyazaki GBR vs Bye
(3) Anna Siskova CZE vs Tina Smith AUS
Center Court – ore 12:00
(4) Veronika Podrez UKR vs Amandine Monnot FRA Inizio 12:00
