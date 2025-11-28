Federer apre alla tournée di esibizioni con Nadal: “Sarebbe fantastico. Potremmo fare del bene e ispirare i giovani”

L’idea di rivedere Roger Federer e Rafael Nadal fianco a fianco su un campo da tennis, senza la tensione della competizione ma con l’eleganza di un’amicizia maturata negli anni, sta infiammando l’immaginazione dei tifosi. A riaccendere l’entusiasmo è stato proprio il campione svizzero, che durante la scorsa Laver Cup aveva lasciato intendere la possibilità di una tournee di esibizioni insieme allo storico rivale.

Ora Federer torna sull’argomento in un’intervista al Tages-Anzeiger, e le sue parole sembrano avvicinare questo sogno alla realtà:

“Sarebbe fantastico se funzionasse. Se giocassimo esibizioni dopo le nostre carriere, avremmo più tempo e non dovremmo correre verso il match successivo.”

L’idea non è solo nostalgica, ma profondamente progettuale. Federer immagina un percorso che unisca spettacolo, memoria e impegno sociale:

“Potrei immaginare tutto questo legato a una buona causa, raccogliendo fondi per la mia fondazione e ispirando i giovani giocatori locali.”

Per ora nulla è ancora definito, ma il tono del fuoriclasse è quello di chi intravede possibilità concrete: “Non c’è nulla di pianificato, ma vedo molte cose interessanti che potrebbero nascere da questa idea.”

Un’eventuale tournée Federer–Nadal rappresenterebbe un evento unico: non un revival, ma la celebrazione di una rivalità diventata nel tempo un legame simbolico, capace di unire milioni di appassionati e di incarnare i valori migliori dello sport.





Marco Rossi