Emma Raducanu punta al 2026 con una nuova fisioterapista. A Miami, Carlos Alcaraz e Joao Fonseca pronti per un’esibizione in uno scenario unico

Emma Raducanu ha già la mente rivolta alla stagione 2026. Dopo aver cancellato le esibizioni di dicembre a causa di un nuovo problema fisico, la britannica ha deciso di intervenire in modo concreto per evitare che gli infortuni continuino a essere il suo avversario più temibile. Secondo quanto riportato dai media inglesi, Raducanu ha ingaggiato una nuova fisioterapista: Emma Stewart, professionista con esperienza nella WTA e nel team britannico di canottaggio. Una figura di alto livello che affiancherà il suo staff, mentre Francis Roig continuerà a essere il suo allenatore principale.

L’obiettivo è chiaro: arrivare in perfette condizioni alla tournée australiana di inizio stagione, quando la ex campionessa dello US Open tornerà finalmente in campo dopo un 2025 segnato da alti, bassi e ricadute fisiche che ne hanno ostacolato il percorso di crescita.

Con il calendario ufficiale ormai concluso, il tennis non si ferma del tutto: dicembre porta con sé una serie di esibizioni che chiudono l’anno con spettacolo e curiosità. Tra queste, spicca il match del 9 dicembre a Miami, dove Carlos Alcaraz e Joao Fonseca si sfideranno in una cornice assolutamente particolare.

L’incontro si giocherà al LoanDepot Park, lo stadio di baseball dei Miami Marlins. Per adattare l’arena al tennis, gli organizzatori hanno installato tribune portatili vicinissime alla zona di battuta, creando un colpo d’occhio insolito e quasi mai visto in un campo da baseball. Una combinazione di sport e scenografia che promette di offrire un evento dal grande impatto visivo, oltre che tecnico.





