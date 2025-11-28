WTA 125 Buenos Aires Copertina, WTA

WTA 125 Buenos Aires: I Risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

28/11/2025 09:17 Nessun commento
Mayar Sherif EGY, 05-05-1996
WTA 125 • Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) – Quarti di Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
Miriam Bulgaru ROU vs (3) Panna Udvardy HUN Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

Lucciana Perez Alarcon PER vs Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Mayar Sherif EGY vs (5) Caroline Dolehide USA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 16:30
(6) Veronika Erjavec SLO vs Laura Samson CZE Inizio 16:30
Il match deve ancora iniziare

Maria Lourdes Carle ARG / Despina Papamichail GRE vs (2) Nicole Fossa Huergo ARG / (2) Laura Samson CZE

Il match deve ancora iniziare

