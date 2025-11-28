Temuco 100 | Hard | $160000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Buenos Aires: I Risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
28/11/2025 09:17 Nessun commento
WTA 125 • Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) – Quarti di Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 16:00
Miriam Bulgaru vs (3) Panna Udvardy Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Lucciana Perez Alarcon vs Varvara Lepchenko
Il match deve ancora iniziare
(1) Mayar Sherif vs (5) Caroline Dolehide
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 16:30
(6) Veronika Erjavec vs Laura Samson Inizio 16:30
Il match deve ancora iniziare
Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail vs (2) Nicole Fossa Huergo / (2) Laura Samson
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Buenos Aires
