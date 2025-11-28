Alexander Zverev è il tennista con più ore in campo nel 2025: segue Alcaraz, terzo Auger-Aliassime. Musetti in top 6
Nel tennis non esiste un orologio che scandisca il tempo: si entra in campo senza sapere quando si uscirà. Maratone, battaglie a cinque set, tornei ravvicinati. Il 2025 ha offerto ancora una volta numeri impressionanti e, grazie ai dati ufficiali ATP, ora sappiamo chi ha trascorso più tempo su un campo da tennis nell’arco della stagione.
E la risposta sorprende: Alexander Zverev guida la classifica con 164 ore giocate in 82 partite, nonostante una stagione tutt’altro che brillante. Il tedesco ha vinto appena un titolo (Monaco) e ha deluso negli Slam, ma è stato il più presente: una media esatta di 2 ore a match.
Alle sue spalle, il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, autore di una stagione straordinaria con otto titoli, ha comunque totalizzato 159 ore in 80 incontri (media 1h59). Terzo posto per un rinato Félix Auger-Aliassime, che dopo un avvio complicato ha ritrovato forma e risultati fino a raggiungere 158 ore in 74 match, con la media più alta tra i primi tre: 2h08.
Ottimi numeri anche da parte di Alex de Minaur, Taylor Fritz e Lorenzo Musetti, che chiude il 2025 con 138 ore in 67 partite: il 23enne italiano conferma la sua crescita di continuità e resistenza a match lunghi e intensi.
Più indietro troviamo Jannik Sinner, penalizzato dai mesi di stop dovuti alla sospesione: è solo decimo, con 125 ore in 64 partite.
E sorprende, per motivi diversi, la posizione di Novak Djokovic, oggi concentrato quasi esclusivamente sui grandi appuntamenti: ben 109 ore in soli 50 match.
La tabella aggiornata conferma poi alcune sorprese come Alejandro Davidovich Fokina, Cameron Norrie e Nuno Borges, stabilmente nella top 12 per ore accumulate.
Classifica 2025 – Ore trascorse in campo
🏆 Top 13
Alexander Zverev 🇩🇪 – 164 ore (82 partite) – 2h00
Carlos Alcaraz 🇪🇸 – 159 ore (80 partite) – 1h59
Félix Auger-Aliassime 🇨🇦 – 158 ore (74 partite) – 2h08
Alex de Minaur 🇦🇺 – 154 ore (80 partite) – 1h55
Taylor Fritz 🇺🇸 – 149 ore (76 partite) – 1h58
Lorenzo Musetti 🇮🇹 – 138 ore (67 partite) – 2h04
Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 – 135 ore (70 partite) – 1h56
Cameron Norrie 🇬🇧 – 128 ore (60 partite) – 2h08
Daniil Medvedev 🇷🇺 – 125 ore (64 partite) – 1h58
Jannik Sinner 🇮🇹 – 125 ore (64 partite) – 1h57
Ben Shelton 🇺🇸 – 125 ore (64 partite) – 1h57
Nuno Borges 🇵🇹 – 125 ore (61 partite) – 2h03
🔹 Altri giocatori rilevanti in top 20 o ex top ten
Karen Khachanov 🇷🇺 – 121 ore (56 partite) – 2h10
Holger Rune 🇩🇰 – 117 ore (58 partite) – 2h02
Andrey Rublev 🇷🇺 – 113 ore (59 partite) – 1h55
Novak Djokovic 🇷🇸 – 109 ore (50 partite) – 2h11
Casper Ruud 🇳🇴 – 99 ore (55 partite) – 1h49
Tommy Paul 🇺🇸 – 93 ore (42 partite) – 2h13
Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 – 83 ore (40 partite) – 2h04
Jack Draper 🇬🇧 – 79 ore (39 partite) – 2h01
Matteo Berrettini 🇮🇹 – 73 ore (39 partite) – 1h53
Dato più significativo: Sinner ha giocato il set decisivo solo 7 volte in 64 partite, contro le 20 in 80 partite di Alcaraz e 22 su 82 partite di Zverev.
Medvedev, avendo speso lo stesso tempo in campo di Sinner, ha giocato 5 partite negli Slam: Sinner 28.
Dominio.
Se dividessero il dato in due parti: tempo per partita negli slam, tempo per partita negli incontri al meglio dei 3 set, il dato di Sinner calerebbe drasticamente.
A me non sorprende che Zverev sia quello che è stato più in campo. Gioca troppi tornei e ogni partita la fa diventare una maratona, difficilmente asfalta gli avversari. E si logora….
Per Sinner un guadagno di circa 152.800 $ all’ora… direi che le sue lezioni costano davvero molto care! 😉