Alexander Zverev è il tennista con più ore in campo nel 2025: segue Alcaraz, terzo Auger-Aliassime. Musetti in top 6

Nel tennis non esiste un orologio che scandisca il tempo: si entra in campo senza sapere quando si uscirà. Maratone, battaglie a cinque set, tornei ravvicinati. Il 2025 ha offerto ancora una volta numeri impressionanti e, grazie ai dati ufficiali ATP, ora sappiamo chi ha trascorso più tempo su un campo da tennis nell’arco della stagione.

E la risposta sorprende: Alexander Zverev guida la classifica con 164 ore giocate in 82 partite, nonostante una stagione tutt’altro che brillante. Il tedesco ha vinto appena un titolo (Monaco) e ha deluso negli Slam, ma è stato il più presente: una media esatta di 2 ore a match.

Alle sue spalle, il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, autore di una stagione straordinaria con otto titoli, ha comunque totalizzato 159 ore in 80 incontri (media 1h59). Terzo posto per un rinato Félix Auger-Aliassime, che dopo un avvio complicato ha ritrovato forma e risultati fino a raggiungere 158 ore in 74 match, con la media più alta tra i primi tre: 2h08.

Ottimi numeri anche da parte di Alex de Minaur, Taylor Fritz e Lorenzo Musetti, che chiude il 2025 con 138 ore in 67 partite: il 23enne italiano conferma la sua crescita di continuità e resistenza a match lunghi e intensi.

Più indietro troviamo Jannik Sinner, penalizzato dai mesi di stop dovuti alla sospesione: è solo decimo, con 125 ore in 64 partite.

E sorprende, per motivi diversi, la posizione di Novak Djokovic, oggi concentrato quasi esclusivamente sui grandi appuntamenti: ben 109 ore in soli 50 match.

La tabella aggiornata conferma poi alcune sorprese come Alejandro Davidovich Fokina, Cameron Norrie e Nuno Borges, stabilmente nella top 12 per ore accumulate.

Classifica 2025 – Ore trascorse in campo

🏆 Top 13

Alexander Zverev 🇩🇪 – 164 ore (82 partite) – 2h00

Carlos Alcaraz 🇪🇸 – 159 ore (80 partite) – 1h59

Félix Auger-Aliassime 🇨🇦 – 158 ore (74 partite) – 2h08

Alex de Minaur 🇦🇺 – 154 ore (80 partite) – 1h55

Taylor Fritz 🇺🇸 – 149 ore (76 partite) – 1h58

Lorenzo Musetti 🇮🇹 – 138 ore (67 partite) – 2h04

Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 – 135 ore (70 partite) – 1h56

Cameron Norrie 🇬🇧 – 128 ore (60 partite) – 2h08

Daniil Medvedev 🇷🇺 – 125 ore (64 partite) – 1h58

Jannik Sinner 🇮🇹 – 125 ore (64 partite) – 1h57

Ben Shelton 🇺🇸 – 125 ore (64 partite) – 1h57

Nuno Borges 🇵🇹 – 125 ore (61 partite) – 2h03

🔹 Altri giocatori rilevanti in top 20 o ex top ten

Karen Khachanov 🇷🇺 – 121 ore (56 partite) – 2h10

Holger Rune 🇩🇰 – 117 ore (58 partite) – 2h02

Andrey Rublev 🇷🇺 – 113 ore (59 partite) – 1h55

Novak Djokovic 🇷🇸 – 109 ore (50 partite) – 2h11

Casper Ruud 🇳🇴 – 99 ore (55 partite) – 1h49

Tommy Paul 🇺🇸 – 93 ore (42 partite) – 2h13

Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 – 83 ore (40 partite) – 2h04

Jack Draper 🇬🇧 – 79 ore (39 partite) – 2h01

Matteo Berrettini 🇮🇹 – 73 ore (39 partite) – 1h53