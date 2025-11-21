WTA 125 Colina: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
WTA 125 – Colina (Cile 🇨🇱) – Quarti di Finale, terra battuta
Center Court – ore 16:00
(8) Maja Chwalinska vs (3) Leolia Jeanjean Inizio 16:00
(7) Maria Lourdes Carle vs (2) Mayar Sherif Non prima 18:00
(3) Leolia Jeanjean / (3) Valeriya Strakhova vs Nicole Fossa Huergo / Varvara Lepchenko
Polona Hercog vs (5) Oleksandra Oliynykova Non prima 23:00
Grandstand – ore 18:00
Laura Samson vs Carole Monnet Inizio 18:00
(1) Alicia Herrero Linana / (1) Laura Pigossi vs (4) Maria Lourdes Carle / (4) Sara Sorribes Tormo
TAG: WTA 125 Colina
