WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Colina: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

21/11/2025 11:40 Nessun commento
Maja Chwalinska nella foto
Maja Chwalinska nella foto

WTA 125 – Colina (Cile 🇨🇱) – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – ore 16:00
(8) Maja Chwalinska POL vs (3) Leolia Jeanjean FRA Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

(7) Maria Lourdes Carle ARG vs (2) Mayar Sherif EGY Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Leolia Jeanjean FRA / (3) Valeriya Strakhova UKR vs Nicole Fossa Huergo ARG / Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare

Polona Hercog SLO vs (5) Oleksandra Oliynykova UKR Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 18:00
Laura Samson CZE vs Carole Monnet FRA Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Alicia Herrero Linana ESP / (1) Laura Pigossi BRA vs (4) Maria Lourdes Carle ARG / (4) Sara Sorribes Tormo ESP

Il match deve ancora iniziare

TAG: