Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 21 Novembre 2025

21/11/2025 09:47 Nessun commento
Tommaso Compagnucci nella foto - Foto Antonio Burruni
Tommaso Compagnucci nella foto - Foto Antonio Burruni

POR M25 Vale do Lobo 30000 – Quarter-final
[8] Tommaso Compagnucci ITA vs Georgii Kravchenko UKR ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



TUR M25 Antalya 30000 – Quarter-final
Samuele Pieri ITA vs [4] Oleksandr Ovcharenko UKR 2 incontro dalle 11:30
ITF M25 Antalya - 2025-11-16T00:00:00Z
Oleksandr Ovcharenko
40
3
Samuele Pieri
A
5
Mostra dettagli



BOL M25 Cochabamba 30000 – Quarter-final
[3] Samuel Alejandro Linde palacios COL vs Matteo Covato ITA ore 19:00
Il match deve ancora iniziare



EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
Grigory Shebekin RUS vs [2] Leonardo Rossi ITA ore 9:30
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2025-11-16T00:00:00Z
Grigory Shebekin
30
6
5
Leonardo Rossi
15
4
4
Mostra dettagli

[3] Luca Staeheli SUI vs Samuel Vincent ruggeri ITA ore 9:30

ITF M15 Sharm ElSheikh - 2025-11-16T00:00:00Z
Luca Staeheli
40
6
5
Samuel Vincent Ruggeri
30
3
2
Mostra dettagli



ESP M15 Alcalá de Henares 15000 – Quarter-final
[6] Pierre Yves Bailly BEL vs Gabriele Bosio ITA ore 11:00
Il match deve ancora iniziare



GRE W35 Heraklion 30000 – Quarter-final
Elena Korokozidi GRE vs Anastasia Abbagnato ITA ore 11:00
ITF W35 Heraklion - 2025-11-16T00:00:00Z
Elena Korokozidi
6
3
6
Anastasia Abbagnato
3
6
1
Mostra dettagli

Isabella Maria Serban ITA vs Draginja Vukovic SRB ore 11:00

ITF W35 Heraklion - 2025-11-16T00:00:00Z
Isabella Maria Serban
0
2
6
5
Draginja Vukovic
0
6
3
1
Mostra dettagli



USA W35 Boca Raton 30000 – Quarter-final
[8] Rasheeda Mcadoo USA vs [3] Francesca Pace ITA ore 17:00
Il match deve ancora iniziare



TUN W15 Monastir 15000 – Quarter-final
[1] Arianna Zucchini ITA vs [7] Lucie Pawlak FRA ore 09:30
ITF W15 Monastir - 2025-11-16T00:00:00Z
Lucie Pawlak
40
0
2
Arianna Zucchini
30
6
4
Mostra dettagli



POR W15 Lousada 15000 – Quarter-final
Lorena Solar donoso ESP vs [8] Enola Chiesa ITA 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare

