Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 21 Novembre 2025
21/11/2025 09:47 Nessun commento
M25 Vale do Lobo 30000 – Quarter-final
[8] Tommaso Compagnucci vs Georgii Kravchenko ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
M25 Antalya 30000 – Quarter-final
Samuele Pieri vs [4] Oleksandr Ovcharenko 2 incontro dalle 11:30
ITF M25 Antalya - 2025-11-16T00:00:00Z
Oleksandr Ovcharenko•
40
3
Samuele Pieri
A
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oleksandr Ovcharenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5
Samuele Pieri
15-0
30-0
30-15
40-15
3-4 → 3-5
Oleksandr Ovcharenko
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Samuele Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Oleksandr Ovcharenko
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
Samuele Pieri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Oleksandr Ovcharenko
15-0
30-0
40-0
0-2 → 1-2
Samuele Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Oleksandr Ovcharenko
0-15
0-30
0-40
0-0 → 0-1
M25 Cochabamba 30000 – Quarter-final
[3] Samuel Alejandro Linde palacios vs Matteo Covato ore 19:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Sharm ElSheikh 15000 – Quarter-final
Grigory Shebekin vs [2] Leonardo Rossi ore 9:30
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2025-11-16T00:00:00Z
Grigory Shebekin•
30
6
5
Leonardo Rossi
15
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Grigory Shebekin
30-40
15-0
15-15
30-15
5-4
Leonardo Rossi
0-15
0-30
15-30
40-30
5-3 → 5-4
Grigory Shebekin
15-0
30-0
40-0
40-15
4-3 → 5-3
Leonardo Rossi
15-15
15-30
15-40
3-3 → 4-3
Grigory Shebekin
30-0
30-15
2-3 → 3-3
Leonardo Rossi
40-A
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Grigory Shebekin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
1-2 → 2-2
Leonardo Rossi
15-0
30-0
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Grigory Shebekin
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
Leonardo Rossi
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
[3] Luca Staeheli vs Samuel Vincent ruggeri ore 9:30
ITF M15 Sharm ElSheikh - 2025-11-16T00:00:00Z
Luca Staeheli•
40
6
5
Samuel Vincent Ruggeri
30
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Luca Staeheli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Luca Staeheli
15-0
30-0
40-0
3-2 → 4-2
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Luca Staeheli
15-0
30-0
40-0
1-2 → 2-2
Samuel Vincent Ruggeri
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Luca Staeheli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Samuel Vincent Ruggeri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
M15 Alcalá de Henares 15000 – Quarter-final
[6] Pierre Yves Bailly vs Gabriele Bosio ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
W35 Heraklion 30000 – Quarter-final
Elena Korokozidi vs Anastasia Abbagnato ore 11:00
ITF W35 Heraklion - 2025-11-16T00:00:00Z
Elena Korokozidi
6
3
6
Anastasia Abbagnato
3
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-1
Elena Korokozidi
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Anastasia Abbagnato
15-0
30-15
40-15
5-0 → 5-1
Elena Korokozidi
15-0
40-0
4-0 → 5-0
Anastasia Abbagnato
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Elena Korokozidi
0-15
15-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Anastasia Abbagnato
0-15
0-30
0-40
1-0 → 2-0
Elena Korokozidi
15-0
30-0
30-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Anastasia Abbagnato
15-0
30-0
3-5 → 3-6
Elena Korokozidi
15-0
15-30
15-40
3-4 → 3-5
Anastasia Abbagnato
0-15
15-15
15-30
15-40
2-4 → 3-4
Elena Korokozidi
0-15
0-30
15-40
2-3 → 2-4
Anastasia Abbagnato
0-15
15-30
30-30
1-3 → 2-3
Elena Korokozidi
15-0
15-15
15-30
15-40
1-2 → 1-3
Anastasia Abbagnato
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
1-1 → 1-2
Elena Korokozidi
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Anastasia Abbagnato
15-0
30-15
40-15
30-30
40-30
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Elena Korokozidi
15-0
30-0
30-15
40-15
5-3 → 6-3
Anastasia Abbagnato
0-15
0-30
0-40
4-3 → 5-3
Elena Korokozidi
40-15
3-3 → 4-3
Isabella Maria Serban vs Draginja Vukovic ore 11:00
ITF W35 Heraklion - 2025-11-16T00:00:00Z
Isabella Maria Serban•
0
2
6
5
Draginja Vukovic
0
6
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Isabella Maria Serban
5-1
Draginja Vukovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Isabella Maria Serban
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Draginja Vukovic
15-0
15-15
30-15
40-15
3-0 → 3-1
Isabella Maria Serban
0-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Draginja Vukovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Isabella Maria Serban
15-0
30-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Draginja Vukovic
0-15
0-30
0-40
5-3 → 6-3
Isabella Maria Serban
15-0
30-0
30-15
40-15
4-3 → 5-3
Draginja Vukovic
15-0
15-15
15-30
15-40
3-3 → 4-3
Isabella Maria Serban
15-0
30-0
15-0
40-0
2-3 → 3-3
Draginja Vukovic
15-0
15-15
15-30
40-30
2-2 → 2-3
Isabella Maria Serban
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Draginja Vukovic
15-0
40-0
40-15
1-1 → 1-2
Isabella Maria Serban
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Draginja Vukovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Isabella Maria Serban
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Draginja Vukovic
15-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Isabella Maria Serban
A-40
1-4 → 2-4
W35 Boca Raton 30000 – Quarter-final
[8] Rasheeda Mcadoo vs [3] Francesca Pace ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Monastir 15000 – Quarter-final
[1] Arianna Zucchini vs [7] Lucie Pawlak ore 09:30
ITF W15 Monastir - 2025-11-16T00:00:00Z
Lucie Pawlak•
40
0
2
Arianna Zucchini
30
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucie Pawlak
15-0
15-15
30-30
30-15
40-30
2-4
Arianna Zucchini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 2-4
Lucie Pawlak
0-15
15-15
15-30
15-40
1-3 → 1-4
Arianna Zucchini
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Lucie Pawlak
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Arianna Zucchini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Lucie Pawlak
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
0-6
Arianna Zucchini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
0-5 → 0-6
Lucie Pawlak
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-4 → 0-5
Arianna Zucchini
30-0
0-3 → 0-4
Lucie Pawlak
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Arianna Zucchini
15-0
30-0
0-1 → 0-2
Lucie Pawlak
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
W15 Lousada 15000 – Quarter-final
Lorena Solar donoso vs [8] Enola Chiesa 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
