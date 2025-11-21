Italiani Copertina, Generica

Lorenzo Musetti paragona Carlos Alcaraz a Zidane: “Un artista del centrocampo”

Lorenzo Musetti (foto Brigitte Grassotti)
Può sembrare una domanda curiosa, quasi aneddotica, ma il contesto la rende perfettamente sensata. Lorenzo Musetti è stato ospite di un podcast dedicato alla Juventus, e inevitabilmente sono arrivate anche domande sul calcio. Tra queste, una in particolare ha attirato l’attenzione: “Se Carlos Alcaraz fosse un calciatore, chi sarebbe?”

Il numero due d’Italia non ha avuto dubbi nella sua risposta.
“Direi che è un artista del centrocampo, come Zinedine Zidane. Inventa molto, crea, disegna le giocate. Il centrocampo è una posizione che distribuisce il pallone, quindi vedo molte similitudini anche nella personalità: un giocatore che ha sempre giocato a testa alta.”

Musetti ha poi approfondito il paragone, lodando la mentalità del murciano:
“Carlos è molto forte anche sotto questo aspetto: quando decide di fare qualcosa lo fa con autorità, non ha dubbi.”
Un paragone importante, quasi pesante, ma che riflette quanto lo stile creativo e l’autorità in campo di Carlos Alcaraz abbiano già lasciato un segno profondo anche tra i suoi colleghi.



