Lorenzo Musetti paragona Carlos Alcaraz a Zidane: “Un artista del centrocampo”

Può sembrare una domanda curiosa, quasi aneddotica, ma il contesto la rende perfettamente sensata. Lorenzo Musetti è stato ospite di un podcast dedicato alla Juventus, e inevitabilmente sono arrivate anche domande sul calcio. Tra queste, una in particolare ha attirato l’attenzione: “Se Carlos Alcaraz fosse un calciatore, chi sarebbe?”

Il numero due d’Italia non ha avuto dubbi nella sua risposta.

“Direi che è un artista del centrocampo, come Zinedine Zidane. Inventa molto, crea, disegna le giocate. Il centrocampo è una posizione che distribuisce il pallone, quindi vedo molte similitudini anche nella personalità: un giocatore che ha sempre giocato a testa alta.”

Lorenzo Musetti disse, no podcast da Juventus, que se Carlos Alcaraz fosse um jogador de futebol seria como Zinedine Zidane “Quando ele decide fazer algo, faz com autoridade, não fica com dúvidas” “Eu diria um artista, um artista do meio-campo como um Zinedine Zidane. Ele… pic.twitter.com/FcI9o1BBbK — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) November 20, 2025

Musetti ha poi approfondito il paragone, lodando la mentalità del murciano:

“Carlos è molto forte anche sotto questo aspetto: quando decide di fare qualcosa lo fa con autorità, non ha dubbi.”

Un paragone importante, quasi pesante, ma che riflette quanto lo stile creativo e l’autorità in campo di Carlos Alcaraz abbiano già lasciato un segno profondo anche tra i suoi colleghi.





Marco Rossi