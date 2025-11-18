Bergamo 100 | Hard | e145250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Davis Cup 2025 Copertina, Davis/FedCup
Davis Cup – Quarti di Finale: Si parte oggi con Francia vs Belgio (Live dalle ore 16 – 0-0)
18/11/2025 12:12 Nessun commento
Quarti di Finale
16:00 Italia 🇮🇹 – Austria 🇦🇹 (mercoledì)
(Giovedì) 10:00 Spagna 🇪🇸 – Repubblica Ceca 🇨🇿
17:00 Argentina 🇦🇷 – Germania 🇩🇪
