Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 16 novembre 2025

Lisa Pigato - Foto Antonio Burruni
MEX M25 Manzanillo 30000 – Final
[5] Alan Fernando Rubio fierros MEX vs Manuel Plunger ITA ore 01:00

ITA M15 San Gregorio di Catania 15000 – Final
Ziga Sesko SLO vs [2] Gianmarco Ferrari ITA ore 10:30
ITF M15 San Gregorio di Catania - 2025-11-09T00:00:00Z
Ziga Sesko
0
1
Gianmarco Ferrari
15
2
GRE W50 Heraklion 40000 – Final
[11] Lisa Pigato ITA vs [2] Guiomar Maristany zuleta de reales ESP ore 12:00

ITF W50 Heraklion - 2025-11-09T00:00:00Z
Guiomar Maristany Zuleta de Reales
0
2
0
Lisa Pigato
0
6
0
ITA W15 Solarino 15000 – Final
[3] Deborah Chiesa ITA vs [4] Fiona Ganz SUI ore 10:00
ITF W15 Solarino - 2025-11-09T00:00:00Z
Deborah Chiesa
0
6
0
Fiona Ganz
0
4
1
