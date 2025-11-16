Nitto ATP Finals WC | Hard | $15250000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 16 novembre 2025
16/11/2025 09:12 Nessun commento
M25 Manzanillo 30000 – Final
[5] Alan Fernando Rubio fierros vs Manuel Plunger ore 01:00
Il match deve ancora iniziare
M15 San Gregorio di Catania 15000 – Final
Ziga Sesko vs [2] Gianmarco Ferrari ore 10:30
ITF M15 San Gregorio di Catania - 2025-11-09T00:00:00Z
Ziga Sesko
0
1
Gianmarco Ferrari•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gianmarco Ferrari
15-0
1-2
Ziga Sesko
15-0
15-0
15-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Gianmarco Ferrari
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Ziga Sesko
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
0-0 → 1-0
W50 Heraklion 40000 – Final
[11] Lisa Pigato vs [2] Guiomar Maristany zuleta de reales ore 12:00
ITF W50 Heraklion - 2025-11-09T00:00:00Z
Guiomar Maristany Zuleta de Reales•
0
2
0
Lisa Pigato
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Guiomar Maristany Zuleta de Reales
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Lisa Pigato
30-0
30-15
40-15
2-5 → 2-6
Guiomar Maristany Zuleta de Reales
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Lisa Pigato
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Guiomar Maristany Zuleta de Reales
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Lisa Pigato
40-15
0-15
15-30
30-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Guiomar Maristany Zuleta de Reales
0-15
15-15
15-30
15-40
0-2 → 0-3
Lisa Pigato
15-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 0-2
Guiomar Maristany Zuleta de Reales
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
W15 Solarino 15000 – Final
[3] Deborah Chiesa vs [4] Fiona Ganz ore 10:00
ITF W15 Solarino - 2025-11-09T00:00:00Z
Deborah Chiesa•
0
6
0
Fiona Ganz
0
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Deborah Chiesa
0-1
Fiona Ganz
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Deborah Chiesa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Fiona Ganz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Deborah Chiesa
0-15
15-15
30-15
15-15
30-15
30-30
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Fiona Ganz
15-0
15-0
30-15
40-15
4-2 → 4-3
Deborah Chiesa
15-0
30-0
40-0
3-2 → 4-2
Fiona Ganz
15-0
30-0
30-15
40-15
3-1 → 3-2
Deborah Chiesa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Fiona Ganz
0-15
0-30
0-40
0-30
1-1 → 2-1
Deborah Chiesa
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
Fiona Ganz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit