ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della seconda giornata. Oggi è il giorno di Lorenzo Musetti e Jannik Sinner (LIVE)
10/11/2025 10:36 11 commenti
Inalpi Arena – ore 11:30
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Joe Salisbury / Neal Skupski
Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz (Non prima 14:00)
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Christian Harrison / Evan King (Non prima 18:00)
Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 20:30)
JIMMY CONNORS GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
C. Alcaraz 🇪🇸 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
A. de Minaur 🇦🇺 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%
T. Fritz 🇺🇸 – – | – – | – | – – | –
L. Musetti 🇮🇹 – – | – – | – | – – | –
BJORN BORG GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
A. Zverev 🇩🇪 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–9 | 59.09%
B. Shelton 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 9–13 | 40.91%
J. Sinner 🇮🇹 – – | – – | – | – – | –
F. Auger-Aliassime 🇨🇦 – – | – – | – | – – | –
PETER FLEMING GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
S. Bolelli / A. Vavassori 🇮🇹 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
M. Granollers / H. Zeballos 🇪🇸🇦🇷 1–0 | 2–1 | 66.67% | 11–10 | 52.38%
K. Krawietz / T. Puetz 🇩🇪 0–1 | 1–2 | 33.33% | 10–11 | 47.62%
J. Cash / L. Glasspool 🇬🇧 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%
JOHN MCENROE GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
H. Heliovaara / H. Patten 🇫🇮🇬🇧 – – | – – | – | – – | –
M. Arevalo / M. Pavic 🇸🇻🇭🇷 – – | – – | – | – – | –
J. Salisbury / N. Skupski 🇬🇧 – – | – – | – | – – | –
C. Harrison / E. King 🇺🇸 – – | – – | – | – – | –
Vero ma indoor si gioca su terra ad esempio ed un playit non è il greenset.
Credo che un cambio si potrebbe anche con cadenze biennali ad esempio.
io Lorenzo lo vedo bene, fisicamente ha già dimostrato di reggere senza problemi tanti tornei uno dietro l’altro, ma soprattutto ora mentalmente è libero da qualsiasi pressione: il suo obiettivo lo ha raggiunto e giocherà a braccio sciolto… i precedenti dicono che ultimamente lo ha sempre battuto Fritz, non su cemento, ma anche a Wimbledon, dove la palla corre veloce e bassa… se gioca aggressivo, vicino o dentro il campo, sono sicuro che vince… insomma, a quella quota io me lo giocherei
Non si può accontentare tutti essendo un torneo di chiusura fine stagione, il campo indoor è quello che si presta meglio per il clima di novembre
Giusta riflessione!
Credo che campo e palline siano già stati trovati ieri, nei “buchi” lasciati dagli incontri ufficiali; poi ci sarà un warm-up odierno, ma certamente è “poca cosa” rispetto a chi si sta allenando qui da 4-5 GG.
Comunque Fritz sembra meno forte, meno consistente e meno determinato dell’anno scorso, tanto da avere perso (recentemente) pure da Lehecka, Perricard, Humbert e Bublik (neanche 1 solo top-10).
In bocca al lupo ad entrambi! Speriamo bene!
Ok, modifichiamo tutto, intanto io guardo i magnifici 8
ecco il torneo più inutile e ingiusto dell’atp. nato per motivi promozionali, si è ingiustamente imposto come uno dei tornei più importanti del circuito, avendo in ogni caso molta meno storia di tutti i m1000 escluso shangai. tanto per iniziare, la formula a gironi non ha nulla a che vedere con il tennis. andrà bene per il calcio, ma non per il tennis di sicuro, perché permette che vengano giocate partite, il terzo turno di RR, inutili con conseguente scarso impegno dei tennisti. ed è fondamentalmente ingiusto, perché dà punti solamente ai primi 8 giocatori, tanti punti, mentre tutti gli altri nello stesso periodo non possono fare punti. è un torneo che avvantaggia che ha già un vantaggio e che altro non fa che allungare la classifica rispetto agli inseguitori. senza contare il fatto che un torneo che si promette di eleggere il maestro si dovrebbe giocare in tutte le superfici, e non in solo una, come accade di fatto dagli anni 70. perché un maestro non può essere tale sulla terra o sull’erba? no, questo inutile torneo si è sempre eccetto un anno giocato sul duro
A dire la verità mi sembra meno equilibrato il match di Musetti. Lorenzo non si è preso una pausa da quanti tornei? Sarà stanco, non ha provato i campi e le palline.
Molto difficile per Musetti oggi.Ljubicic ieri precisava come questa superficie privilegiasse colpi più piatti e spin meno esasperati.
In effetti le critiche di Nadal,mai vincitore al Master/Finals ,ed è incredibile,erano più che ragionevoli perché anche lui,vincitore tra l’altro in tutti gli slam,era sempre penalizzato.
Come vedono gli incontri di oggi i bookmaker?
Fritz 1,4 circa e Muso 2.9 circa.
Sinner 1,06 circa e FAA 8,80 circa.
A leggere questi numeri per Jannik sembrerebbe una passeggiata…
Musetti oggi potrebbe arrivare al numero 5 del live ranking.. non male per uno che molti utenti di questo forum continuano a denigrare