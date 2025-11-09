ATP Finals 2025 - Torino ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della prima giornata. Oggi si parte (LIVE)

09/11/2025 11:14 31 commenti
Le Finals 2025 - Foto getty images
Le Finals 2025 - Foto getty images

ATP Finals

Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – 1° Giornata 🏆 🎾

Inalpi Arena, Torino — indoor

Finals
Indoor Hard

Città
Torino 🇮🇹

Superficie
Cemento (indoor)

Inalpi Arena – ore 11:30
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

ATP Turin
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3]
6
4
10
Kevin Krawietz / Tim Puetz [6]
4
6
6
Vincitore: Granollers / Zeballos
Carlos Alcaraz ESP vs Alex de Minaur AUS (Non prima 14:00)

ATP Turin
Carlos Alcaraz [1]
0
4
Alex de Minaur [7]
0
4
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Zverev GER vs Ben Shelton USA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

JIMMY CONNORS GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
C. Alcaraz 🇪🇸 – – | – – | – | – – | –
T. Fritz 🇺🇸 – – | – – | – | – – | –
A. de Minaur 🇦🇺 – – | – – | – | – – | –
L. Musetti 🇮🇹 – – | – – | – | – – | –

BJORN BORG GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
J. Sinner 🇮🇹 – – | – – | – | – – | –
A. Zverev 🇩🇪 – – | – – | – | – – | –
B. Shelton 🇺🇸 – – | – – | – | – – | –
F. Auger-Aliassime 🇨🇦 – – | – – | – | – – | –

PETER FLEMING GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
J. Cash / L. Glasspool 🇬🇧 – – | – – | – | – – | –
M. Granollers / H. Zeballos 🇪🇸🇦🇷 – – | – – | – | – – | –
K. Krawietz / T. Puetz 🇩🇪 – – | – – | – | – – | –
S. Bolelli / A. Vavassori 🇮🇹 – – | – – | – | – – | –

JOHN MCENROE GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
H. Heliovaara / H. Patten 🇫🇮🇬🇧 – – | – – | – | – – | –
M. Arevalo / M. Pavic 🇸🇻🇭🇷 – – | – – | – | – – | –
J. Salisbury / N. Skupski 🇬🇧 – – | – – | – | – – | –
C. Harrison / E. King 🇺🇸 – – | – – | – | – – | –

piper 09-11-2025 14:53

Scritto da Tyler_durden

Scritto da piper

Scritto da Queever
Cosa abbiamo fatto di male x meritarci Fiocchetti?!?

Scritto da Positron88
Qualcuno lo dice a Panattone che si chiamano “ATP Finals” da ormai molti anni?

Potete vederle anche su Sky/Now con commento di Pero/Bertolucci.

Dove la Pero non ha ancora capito che quello in blu non è Alcaraz… ma come diavolo è possibile che questa sia la prima voce di Sky?

Ma almeno su Now si può togliere il commento.

 31
Tyler_durden 09-11-2025 14:50

Scritto da piper

Scritto da Queever
Cosa abbiamo fatto di male x meritarci Fiocchetti?!?

Scritto da Positron88
Qualcuno lo dice a Panattone che si chiamano “ATP Finals” da ormai molti anni?

Potete vederle anche su Sky/Now con commento di Pero/Bertolucci.

Dove la Pero non ha ancora capito che quello in nero non è Alcaraz… ma come diavolo è possibile che questa sia la prima voce di Sky?

 30
Pier no guest 09-11-2025 14:50

Comunque Alcaraz con questa pettinatura sembra glassato,mi ricorda il dolce Panfrutto che mi regalava la mia cara nonna veneta. In realtà era mediocre,secco ma lei sosteneva che “nel latte xe tuto pì bon” e quindi mi dicevo “magna e tasi”.

 29
Pier no guest 09-11-2025 14:43

Alcaraz sembra colpire più piatto oggi

 28
piper 09-11-2025 14:41

Scritto da Queever
Cosa abbiamo fatto di male x meritarci Fiocchetti?!?

Scritto da Positron88
Qualcuno lo dice a Panattone che si chiamano “ATP Finals” da ormai molti anni?

Potete vederle anche su Sky/Now con commento di Pero/Bertolucci.

 27
renzopii 09-11-2025 14:40

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
Orgia ispanica alla Inalpi Arena al mattino
Maurantonio lei è pronto con una tortillona di patate e cipolle, una butifarrona gigante, una pedana di pan e tomate, un caraffone di orxata de xufa, una botte di sangria della finca los fiascos e un vamos libero?

Come lei ben sa, a me di questo torneo frega poco.
Io guardo e seguo a 360 gradi gli SLAM ed i 1000, poi, in maniera minore i 500, i 250 ed i challenger.
Alla fine, essendo un appassionato, seguirò anche questa ricca esibizione di fine anno, ma non farò un dramma se CARLONE dovesse perdere e non farò il galletto se dovesse prevalere.
Unica cosa che rende interessante questo torneo e’ la posizione fra Alcaraz e Sinner X il vertice ATP.
Come detto in passato, questo torneo avrebbe avuto maggior credibilità, sempre secondo me, se le superfici fossero state alternate di anno in anno.
Detto ciò buon tennis a tutti e che vinca il migliore che, su questa superficie, non può che essere il GRANITICO.

che snob

 26
Positron88 09-11-2025 14:35

Qualcuno lo dice a Panattone che si chiamano “ATP Finals” da ormai molti anni? 😀

 25
Silvy__89 (Guest) 09-11-2025 14:31

Dai Alex, forza credici!

 24
JannikUberAlles 09-11-2025 14:28

@ JannikUberAlles (#4518834)

Aggiungo: le tabelle di ATP offrono molte alte informazioni e soprattutto mostrano la “correlazione” tra la velocità della superficie e la percentuale di ACE serviti, che appunto sale in proporzione con la velocità…

 23
JannikUberAlles 09-11-2025 14:20

Scritto da piper

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Inox
CPI da 44 in poi veloce

Credo che nel circuito non ci sia più nessun campo con CPI > 43

Ma dove li raccogliete questi dati?

Ci sono statistiche di ATP che definiscono tutte le superfici del circuito… senza che si debba fumare niente di strano!

Intanto gli “ottimi” telecronisti di RAI ha no appena definito il campo “lento” (pur essendo tra i 10 più VELOCI del circuito)…

…oltretutto i vari coach hanno qualificato come “veloci” anche le palle impiegate nel torneo.

Poveri ignoranti ma professionisti?

 22
Queever (Guest) 09-11-2025 14:19

Cosa abbiamo fatto di male x meritarci Fiocchetti?!?

 21
piper 09-11-2025 14:12

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Inox
CPI da 44 in poi veloce

Credo che nel circuito non ci sia più nessun campo con CPI > 43

Ma dove li raccogliete questi dati?

 20
MAURO (Guest) 09-11-2025 13:54

Scritto da Detuqueridapresencia
Orgia ispanica alla Inalpi Arena al mattino
Maurantonio lei è pronto con una tortillona di patate e cipolle, una butifarrona gigante, una pedana di pan e tomate, un caraffone di orxata de xufa, una botte di sangria della finca los fiascos e un vamos libero?

Come lei ben sa, a me di questo torneo frega poco.
Io guardo e seguo a 360 gradi gli SLAM ed i 1000, poi, in maniera minore i 500, i 250 ed i challenger.
Alla fine, essendo un appassionato, seguirò anche questa ricca esibizione di fine anno, ma non farò un dramma se CARLONE dovesse perdere e non farò il galletto se dovesse prevalere.
Unica cosa che rende interessante questo torneo e’ la posizione fra Alcaraz e Sinner X il vertice ATP.
Come detto in passato, questo torneo avrebbe avuto maggior credibilità, sempre secondo me, se le superfici fossero state alternate di anno in anno.
Detto ciò buon tennis a tutti e che vinca il migliore che, su questa superficie, non può che essere il GRANITICO.

 19
JannikUberAlles 09-11-2025 13:53

Scritto da Inox
CPI da 44 in poi veloce

Credo che nel circuito non ci sia più nessun campo con CPI > 43

 18
Kenobi 09-11-2025 13:42

A prescindere dai risultati , chi dice che Jannik verrà stancato dai match non conosce De Minaur che ha una delle migliori difese del circuito , devi faticare per fare un punto molto più che con Shelton e Felix.

 17
Peter (Guest) 09-11-2025 13:23

Scritto da il capitano
Oggi Alcaraz e Zverev verranno pettinati a dovere. Uno è già biondo di suo, all’altro gli faranno di nuovo la tinta.

Ahahahah

 16
+1: il capitano
il capitano 09-11-2025 13:21

Oggi Alcaraz e Zverev verranno pettinati a dovere. Uno è già biondo di suo, all’altro gli rifaranno di nuovo la tinta biondo platino.

 15
+1: Detuqueridapresencia, MARMAS, marcauro, renzopii
Inox 09-11-2025 12:49

CPI da 44 in poi veloce

 14
Inox 09-11-2025 12:48

Scritto da Tomax
@ JannikUberAlles (#4518642)
Che sarebbe…. Veloce? Molto Veloce? Medio…

Medio-veloce

 13
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 09-11-2025 12:25

Fare le finali di doppio insieme a quelle di singolare finisce, paradossalmente, per deprimere ulteriormente questa specialità. E’ diventata un riempitivo. E’ come Peppino di Capri che cantava all’Adriano nell’attesa che iniziassero i Beatles. Non arrivo ad avere l’età per esserci stato, ma presumo che non se lo filasse nessuno e che non vedessero l’ora che si togliesse di torno.

 12
vecchiogiovi (Guest) 09-11-2025 11:46

Scritto da Rovescio al tramonto
Alcaraz facile, Zverev e Shelton intrigante

Alcaraz è certamente un fenomeno, ma ha giocato molto poco recentemente e in passato questa non è mai stata la sua stagione ideale.
De Minaur è in costante progresso, è molto veloce, non colpisce molto forte, la partita, secondo me, dipende dalla capacità dello spagnolo di variare molto i colpi, cosa che normalmente sa fare con molta maestria, ma che nell’ultima partita giocata non s’è vista.
Zwerev, salvo suicidi mentali, facile sul riccioluto americano.

 11
Tomax (Guest) 09-11-2025 11:33

@ JannikUberAlles (#4518660)

Ho chiesto martedì perché solitamente i gironi giocano alternati invece sta volta sono misti.e chi gioca martedì poi ha un giorno si riposo per le semi

 10
Rovescio al tramonto 09-11-2025 10:42

Alcaraz facile, Zverev e Shelton intrigante

 9
Detuqueridapresencia 09-11-2025 10:34

Orgia ispanica alla Inalpi Arena al mattino

Maurantonio lei è pronto con una tortillona di patate e cipolle, una butifarrona gigante, una pedana di pan e tomate, un caraffone di orxata de xufa, una botte di sangria della finca los fiascos e un vamos libero?

 8
JannikUberAlles 09-11-2025 10:10

Scritto da Tomax
Martedì che girone gioca? Spero quello di sinner

Sinner Lunedì, leggi qui:

https://www.livetennis.it/post/453159/musetti-alle-finals-come-cambiano-i-gironi-e-il-programma-delle-prime-due-giornate/

 7
Tomax (Guest) 09-11-2025 09:59

Martedì che girone gioca? Spero quello di sinner

 6
JannikUberAlles 09-11-2025 09:59

@ JannikUberAlles (#4518642)

Per dare un riferimento, il CPI (Court Pace Index) del recente Masters 1000 di Parigi era circa 35 mentre sono rimasti pochi (forse meno di 10) i tornei con un indice superiore a 40…

…si maligna per favorire Alcaraz e Sinner (!?!).

 5
Tomax (Guest) 09-11-2025 09:59

@ JannikUberAlles (#4518642)

Che sarebbe…. Veloce? Molto Veloce? Medio…

 4
Tomax (Guest) 09-11-2025 09:58

@ JannikUberAlles (#4518642)

Che sarebbe…. Veloce? Molto Veloce? Medio…

 3
JannikUberAlles 09-11-2025 09:52

@ JannikUberAlles (#4518640)

Se non avete sottomano:

“L’indice di velocità del campo da tennis di Torino (Central Court) per le ATP Finals è di circa 42 punti CPI”.

 2
JannikUberAlles 09-11-2025 09:51

@Redazione: per completezza sarebbe importante riportare il CPR (Court Pace Rating, per i non-addetti) della superficie torinese. Grazie

 1
