ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della prima giornata. Oggi si parte (LIVE)
Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – 1° Giornata 🏆 🎾
Indoor Hard
Inalpi Arena – ore 11:30
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur (Non prima 14:00)
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori (Non prima 18:00)
Alexander Zverev vs Ben Shelton (Non prima 20:30)
JIMMY CONNORS GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
C. Alcaraz 🇪🇸 – – | – – | – | – – | –
T. Fritz 🇺🇸 – – | – – | – | – – | –
A. de Minaur 🇦🇺 – – | – – | – | – – | –
L. Musetti 🇮🇹 – – | – – | – | – – | –
BJORN BORG GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
J. Sinner 🇮🇹 – – | – – | – | – – | –
A. Zverev 🇩🇪 – – | – – | – | – – | –
B. Shelton 🇺🇸 – – | – – | – | – – | –
F. Auger-Aliassime 🇨🇦 – – | – – | – | – – | –
PETER FLEMING GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
J. Cash / L. Glasspool 🇬🇧 – – | – – | – | – – | –
M. Granollers / H. Zeballos 🇪🇸🇦🇷 – – | – – | – | – – | –
K. Krawietz / T. Puetz 🇩🇪 – – | – – | – | – – | –
S. Bolelli / A. Vavassori 🇮🇹 – – | – – | – | – – | –
JOHN MCENROE GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
H. Heliovaara / H. Patten 🇫🇮🇬🇧 – – | – – | – | – – | –
M. Arevalo / M. Pavic 🇸🇻🇭🇷 – – | – – | – | – – | –
J. Salisbury / N. Skupski 🇬🇧 – – | – – | – | – – | –
C. Harrison / E. King 🇺🇸 – – | – – | – | – – | –
Ma almeno su Now si può togliere il commento.
Dove la Pero non ha ancora capito che quello in nero non è Alcaraz… ma come diavolo è possibile che questa sia la prima voce di Sky?
Comunque Alcaraz con questa pettinatura sembra glassato,mi ricorda il dolce Panfrutto che mi regalava la mia cara nonna veneta. In realtà era mediocre,secco ma lei sosteneva che “nel latte xe tuto pì bon” e quindi mi dicevo “magna e tasi”.
Alcaraz sembra colpire più piatto oggi
Potete vederle anche su Sky/Now con commento di Pero/Bertolucci.
che snob
Qualcuno lo dice a Panattone che si chiamano “ATP Finals” da ormai molti anni? 😀
Dai Alex, forza credici!
@ JannikUberAlles (#4518834)
Aggiungo: le tabelle di ATP offrono molte alte informazioni e soprattutto mostrano la “correlazione” tra la velocità della superficie e la percentuale di ACE serviti, che appunto sale in proporzione con la velocità…
Ci sono statistiche di ATP che definiscono tutte le superfici del circuito… senza che si debba fumare niente di strano!
Intanto gli “ottimi” telecronisti di RAI ha no appena definito il campo “lento” (pur essendo tra i 10 più VELOCI del circuito)…
…oltretutto i vari coach hanno qualificato come “veloci” anche le palle impiegate nel torneo.
Poveri ignoranti ma professionisti?
Cosa abbiamo fatto di male x meritarci Fiocchetti?!?
Ma dove li raccogliete questi dati?
Come lei ben sa, a me di questo torneo frega poco.
Io guardo e seguo a 360 gradi gli SLAM ed i 1000, poi, in maniera minore i 500, i 250 ed i challenger.
Alla fine, essendo un appassionato, seguirò anche questa ricca esibizione di fine anno, ma non farò un dramma se CARLONE dovesse perdere e non farò il galletto se dovesse prevalere.
Unica cosa che rende interessante questo torneo e’ la posizione fra Alcaraz e Sinner X il vertice ATP.
Come detto in passato, questo torneo avrebbe avuto maggior credibilità, sempre secondo me, se le superfici fossero state alternate di anno in anno.
Detto ciò buon tennis a tutti e che vinca il migliore che, su questa superficie, non può che essere il GRANITICO.
Credo che nel circuito non ci sia più nessun campo con CPI > 43
A prescindere dai risultati , chi dice che Jannik verrà stancato dai match non conosce De Minaur che ha una delle migliori difese del circuito , devi faticare per fare un punto molto più che con Shelton e Felix.
Ahahahah
Oggi Alcaraz e Zverev verranno pettinati a dovere. Uno è già biondo di suo, all’altro gli rifaranno di nuovo la tinta biondo platino.
CPI da 44 in poi veloce
Medio-veloce
Fare le finali di doppio insieme a quelle di singolare finisce, paradossalmente, per deprimere ulteriormente questa specialità. E’ diventata un riempitivo. E’ come Peppino di Capri che cantava all’Adriano nell’attesa che iniziassero i Beatles. Non arrivo ad avere l’età per esserci stato, ma presumo che non se lo filasse nessuno e che non vedessero l’ora che si togliesse di torno.
Alcaraz è certamente un fenomeno, ma ha giocato molto poco recentemente e in passato questa non è mai stata la sua stagione ideale.
De Minaur è in costante progresso, è molto veloce, non colpisce molto forte, la partita, secondo me, dipende dalla capacità dello spagnolo di variare molto i colpi, cosa che normalmente sa fare con molta maestria, ma che nell’ultima partita giocata non s’è vista.
Zwerev, salvo suicidi mentali, facile sul riccioluto americano.
@ JannikUberAlles (#4518660)
Ho chiesto martedì perché solitamente i gironi giocano alternati invece sta volta sono misti.e chi gioca martedì poi ha un giorno si riposo per le semi
Alcaraz facile, Zverev e Shelton intrigante
Orgia ispanica alla Inalpi Arena al mattino
Maurantonio lei è pronto con una tortillona di patate e cipolle, una butifarrona gigante, una pedana di pan e tomate, un caraffone di orxata de xufa, una botte di sangria della finca los fiascos e un vamos libero?
Sinner Lunedì, leggi qui:
https://www.livetennis.it/post/453159/musetti-alle-finals-come-cambiano-i-gironi-e-il-programma-delle-prime-due-giornate/
Martedì che girone gioca? Spero quello di sinner
@ JannikUberAlles (#4518642)
Per dare un riferimento, il CPI (Court Pace Index) del recente Masters 1000 di Parigi era circa 35 mentre sono rimasti pochi (forse meno di 10) i tornei con un indice superiore a 40…
…si maligna per favorire Alcaraz e Sinner (!?!).
@ JannikUberAlles (#4518642)
Che sarebbe…. Veloce? Molto Veloce? Medio…
@ JannikUberAlles (#4518640)
Se non avete sottomano:
“L’indice di velocità del campo da tennis di Torino (Central Court) per le ATP Finals è di circa 42 punti CPI”.
@Redazione: per completezza sarebbe importante riportare il CPR (Court Pace Rating, per i non-addetti) della superficie torinese. Grazie