WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Terza giornata. In campo nel doppio anche Paolini-Errani (LIVE)
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 3° Giornata, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs (6) Su-Wei Hsieh / (6) Jelena Ostapenko Inizio 13:00
(2) Iga Swiatek vs (6) Elena Rybakina Non prima 15:00
(4) Amanda Anisimova vs (7) Madison Keys Non prima 16:30
(4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens vs (8) Asia Muhammad / (8) Demi Schuurs
Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka 1v 0s
🇺🇸 Cori Gauff 0v 1s
🇺🇸 Jessica Pegula 1v 0s
🇮🇹 Jasmine Paolini 0v 1s
Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek 1v 0s
🇺🇸 Amanda Anisimova 0v 1s
🇰🇿 Elena Rybakina 1v 0s
🇺🇸 Madison Keys 0v 1s
🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 0s
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 0v 1s
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 1v 0s
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 1s
🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 1v 0s
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 0s
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 1s
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 0v 1s
Fossi in Jasmine punterei soprattutto sul doppio.. per lei è stata una stagione maiuscola, ma in singolare la vedo mission impossible