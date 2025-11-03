WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Terza giornata. Rybakina brilla a Riad – vola in semifinale alle WTA Finals. Giornata no per Errani e Paolini, battute in due set da Hsieh/Ostapenko

Le WTA Finals di Riad stanno confermando una regola non scritta del tennis femminile: più che il ranking o la posizione con cui arrivi, ciò che conta è lo stato di forma con cui atterri al torneo. Lo sta dimostrando alla perfezione Elena Rybakina, che pur essendosi qualificata all’ultimo momento, ha trovato la condizione ideale proprio nel finale di stagione.

La kazaka, dopo un mese straordinario costellato di vittorie, è sbarcata in Arabia Saudita con fiducia e ritmo, e i risultati parlano chiaro. Prima ha superato Amanda Anisimova con un netto 6-3 6-1, poi ha rimontato la numero due del mondo Iga Swiatek, imponendosi per 3-6 6-1 6-0 in una delle partite più convincenti del torneo. Due successi che la proiettano in vetta al Gruppo Serena Williams e le garantiscono la qualificazione anticipata alle semifinali.

Dominio totale nel gruppo e semifinali già assicurate

L’ultimo match della giornata tra Amanda Anisimova e Madison Keys ha confermato la rivoluzione nel gruppo: la statunitense Anisimova ha vinto 4-6 6-3 6-2, eliminando matematicamente Keys e chiudendo i conti per il primo posto.

Swiatek e Anisimova si giocheranno l’ultimo posto disponibile

Il secondo posto nel gruppo si deciderà nell’atteso confronto diretto di mercoledì tra Iga Swiatek e Amanda Anisimova. Una sfida dal sapore speciale, che rievoca alcuni dei duelli più intensi della stagione nei tornei dello Slam.

Diventa più difficile l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals 2025. La coppia azzurra ha ceduto con il punteggio di 6-3 6-4 al duo formato da Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko, in un match durato poco più di un’ora. Prestazione sottotono per le italiane, mai davvero in grado di imporre il proprio ritmo, complice anche una giornata complicata al servizio e una Paolini non al meglio della condizione fisica sotto il caldo di Riad.

Primo set: partenza shock e troppe chance sprecate

L’inizio è stato da incubo per le azzurre. Paolini ha perso a zero il primo turno di battuta, e subito dopo anche Errani ha ceduto il servizio con un doppio fallo sul punto decisivo. Il controbreak immediato ha riacceso per un attimo le speranze, ma nel sesto game — sul 3-2 per le avversarie — due palle del 3-3 non sono bastate per completare la rimonta: Hsieh e Ostapenko hanno trovato colpi di classe nei momenti più delicati e si sono portate avanti 5-2. Nonostante un nuovo break recuperato, le italiane hanno ceduto nuovamente il servizio nel nono gioco, permettendo alla coppia asiatica-lettone di chiudere 6-3.

Secondo set: equilibrio, poi il crollo finale

Nel secondo parziale, Errani e Paolini hanno tenuto testa alle avversarie per buona parte del set, riuscendo a salvarsi in più occasioni ai vantaggi. Tuttavia, la loro seconda di servizio è rimasta un punto debole — appena il 20% di punti vinti — e la pressione costante di Hsieh e Ostapenko ha finito per fare la differenza. Sul 5-4, con Paolini al servizio, le azzurre sono andate 40-15 ma si sono fatte rimontare: una risposta potente di Ostapenko ha creato l’occasione, e Hsieh ha chiuso a rete per il 6-4 definitivo.

Ultima chance contro Mertens e Kudermetova

Con questa sconfitta, Errani e Paolini complicano la loro corsa verso le semifinali e saranno obbligate a vincere la prossima sfida contro Elise Mertens e Veronika Kudermetova per mantenere vive le speranze di qualificazione.

WTA Riyadh Sara Errani / Jasmine Paolini [1] Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 0 3 4 0 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [6] Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [6] 0 6 6 0 Vincitore: Hsieh / Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(1) Sara Errani/ (1) Jasmine Paolinivs (6) Su-Wei Hsieh/ (6) Jelena Ostapenko

(2) Iga Swiatek vs (6) Elena Rybakina Non prima 15:00



WTA Riyadh Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 6 1 0 Elena Rybakina [6] Elena Rybakina [6] 3 6 6 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(4) Amanda Anisimova vs (7) Madison Keys Non prima 16:30



WTA Riyadh Amanda Anisimova [4] Amanda Anisimova [4] 4 6 6 Madison Keys [7] Madison Keys [7] 6 3 2 Vincitore: Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 3-3 → 4-3 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Amanda Anisimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens vs (8) Asia Muhammad / (8) Demi Schuurs



WTA Riyadh Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4] Veronika Kudermetova / Elise Mertens [4] 6 6 10 Asia Muhammad / Demi Schuurs [8] Asia Muhammad / Demi Schuurs [8] 4 7 6 Vincitore: Kudermetova / Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 10-6 1-0 Asia Muhammad / Demi Schuurs 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

🇧🇾 Aryna Sabalenka 1v 0s🇺🇸 Cori Gauff 0v 1s🇺🇸 Jessica Pegula 1v 0s🇮🇹 Jasmine Paolini 0v 1s

Gruppo Serena Williams 🇺🇸

🇵🇱 Iga Swiatek 1v 1s

🇺🇸 Amanda Anisimova 1v 1s

🇰🇿 Elena Rybakina 2v 0s

🇺🇸 Madison Keys 0v 2s

1v 1sVeronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 0v 1sHsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 2v 0sAsia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 1s

🏆 Gruppo Liezel Huber

Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 1v 0s

Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 0s

Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 1s

Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 0v 1s