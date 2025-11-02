ATP 250 Atene e Metz: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Francesco Passaro alla caccia del Md in Francia (LIVE)

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Center Court – ore 09:30
Alex Molcan
vs Yannick Hanfmann
ATP Athens
Alex Molcan
6
3
Yannick Hanfmann
7
6
Vincitore: Hanfmann
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hanfmann
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Molcan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Molcan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Y. Hanfmann
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Y. Hanfmann
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
ace
2*-5
ace
2*-6
6-6 → 6-7
Y. Hanfmann
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Molcan
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-3 → 4-4
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Y. Hanfmann
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
1-0 → 1-1
Shintaro Mochizuki vs Mackenzie McDonald
ATP Athens
Shintaro Mochizuki [4]
6
2
2
Mackenzie McDonald [7]
4
6
6
Vincitore: McDonald
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
M. McDonald
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-4 → 2-5
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
S. Mochizuki
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-5 → 2-6
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
S. Mochizuki
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
ace
0-3 → 1-3
M. McDonald
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
0-2 → 0-3
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. McDonald
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
M. McDonald
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Jan-Lennard Struff vs Henry Bernet
Il match deve ancora iniziare
Stefanos Sakellaridis vs Nuno Borges (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexei Popyrin vs Sebastian Korda
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 14:00
Vit Kopriva vs Eliot Spizzirri
ATP Athens
Vit Kopriva [3]
0
0
Eliot Spizzirri [5]
0
0
Alejandro Tabilo vs Adam Walton (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Adam Pavlasek / Ryan Seggerman vs Ariel Behar / Joran Vliegen
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Court Central – ore 11:00
Jan Choinski
vs Kyrian Jacquet
ATP Metz
Jan Choinski [4]
6
5
6
Kyrian Jacquet
4
7
2
Vincitore: Choinski
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Jacquet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
4-2 → 5-2
K. Jacquet
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-0 → 3-0
K. Jacquet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Choinski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
K. Jacquet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Jacquet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
K. Jacquet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
J. Choinski
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
2-1 → 2-2
K. Jacquet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
K. Jacquet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Dan Added vs Francesco Passaro
ATP Metz
Dan Added
0
4
Francesco Passaro [5]
6
6
Vincitore: Passaro
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Passaro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
F. Passaro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
F. Passaro
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-2 → 1-3
D. Added
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
F. Passaro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
D. Added
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Added
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
D. Added
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
0-0 → 0-1
Arthur Cazaux vs Adrian Mannarino (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Terence Atmane vs Hugo Gaston (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Vitaliy Sachko vs Clement Tabur
ATP Metz
Vitaliy Sachko
7
3
2
Clement Tabur
5
6
6
Vincitore: Tabur
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Tabur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
V. Sachko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
C. Tabur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
C. Tabur
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
V. Sachko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Tabur
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
C. Tabur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
V. Sachko
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
1-4 → 2-4
C. Tabur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-2 → 0-3
V. Sachko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Sachko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
6-5 → 7-5
C. Tabur
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
5-5 → 6-5
V. Sachko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
V. Sachko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-4 → 2-4
C. Tabur
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
V. Sachko
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-2 → 1-3
Luca Van Assche vs Moez Echargui
ATP Metz
Luca Van Assche•
15
3
Moez Echargui [8]
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Echargui
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
L. Van Assche
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. Echargui
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-1 → 2-1
L. Van Assche
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Andre Goransson / Jan Zielinski vs Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit