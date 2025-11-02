Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP 250 Atene e Metz: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Francesco Passaro alla caccia del Md in Francia (LIVE)

02/11/2025 10:56 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Center Court – ore 09:30
Alex Molcan SVK vs Yannick Hanfmann GER
ATP Athens
Alex Molcan
6
3
Yannick Hanfmann
7
6
Vincitore: Hanfmann
Mostra dettagli

Shintaro Mochizuki JPN vs Mackenzie McDonald USA

ATP Athens
Shintaro Mochizuki [4]
6
2
2
Mackenzie McDonald [7]
4
6
6
Vincitore: McDonald
Mostra dettagli

Jan-Lennard Struff GER vs Henry Bernet SUI

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Sakellaridis GRE vs Nuno Borges POR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS vs Sebastian Korda USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 14:00
Vit Kopriva CZE vs Eliot Spizzirri USA

ATP Athens
Vit Kopriva [3]
0
0
Eliot Spizzirri [5]
0
0
Mostra dettagli

Alejandro Tabilo CHI vs Adam Walton AUS (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Adam Pavlasek CZE / Ryan Seggerman USA vs Ariel Behar URU / Joran Vliegen BEL

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Court Central – ore 11:00
Jan Choinski GBR vs Kyrian Jacquet FRA
ATP Metz
Jan Choinski [4]
6
5
6
Kyrian Jacquet
4
7
2
Vincitore: Choinski
Mostra dettagli

Dan Added FRA vs Francesco Passaro ITA

ATP Metz
Dan Added
0
4
Francesco Passaro [5]
6
6
Vincitore: Passaro
Mostra dettagli

Arthur Cazaux FRA vs Adrian Mannarino FRA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane FRA vs Hugo Gaston FRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Vitaliy Sachko UKR vs Clement Tabur FRA

ATP Metz
Vitaliy Sachko
7
3
2
Clement Tabur
5
6
6
Vincitore: Tabur
Mostra dettagli

Luca Van Assche FRA vs Moez Echargui TUN

ATP Metz
Luca Van Assche
15
3
Moez Echargui [8]
0
2
Mostra dettagli

Andre Goransson SWE / Jan Zielinski POL vs Rithvik Choudary Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

