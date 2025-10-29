Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Sinner, il derby ed i doppi per i colori italiani (LIVE)

29/10/2025 08:32 2 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🇫🇷 Masters 1000 Parigi – 2° Turno (Indoor Hard)

Court Central – ore 11:00
Arthur Rinderknech FRA vs Valentin Vacherot MON
Il match deve ancora iniziare

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Alexander Zverev GER

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs BEL vs Jannik Sinner ITA

Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet FRA vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov RUS vs Joao Fonseca BRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Daniel Altmaier GER vs Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-Aliassime CAN vs Alexandre Muller FRA

Il match deve ancora iniziare

Grigor Dimitrov BUL vs Daniil Medvedev RUS

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Musetti ITA vs Lorenzo Sonego ITA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo CAN vs Alex de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Nuno Borges POR / Tomas Machac CZE

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Arthur Cazaux FRA

Il match deve ancora iniziare

Romain Arneodo MON / Valentin Vacherot MON vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 14:00
Yuki Bhambri IND / Adam Pavlasek CZE vs Andre Goransson SWE / Jan Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Francisco Cerundolo ARG / Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

Cogi53 29-10-2025 09:00

Comunque a me Bergs inquieta non poco! 😐

Taxi Driver 29-10-2025 08:42

A naso, mi sembra di capire, vedendo il tabellone, che il cannibale della Valle Pusteria vincerà sto torneo pure se gli legano un badile di petrolio alla gamba e lo fanno giocare con la racchetta senza corde di Connors

