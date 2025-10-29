Masters 1000 Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Sinner, il derby ed i doppi per i colori italiani (LIVE)
🇫🇷 Masters 1000 Parigi – 2° Turno (Indoor Hard)
Court Central – ore 11:00
Arthur Rinderknech vs Valentin Vacherot
Camilo Ugo Carabelli vs Alexander Zverev
Zizou Bergs vs Jannik Sinner
Corentin Moutet vs Alexander Bublik (Non prima 19:00)
Karen Khachanov vs Joao Fonseca
Court 1 – ore 11:00
Daniel Altmaier vs Casper Ruud
Felix Auger-Aliassime vs Alexandre Muller
Grigor Dimitrov vs Daniil Medvedev
Lorenzo Musetti vs Lorenzo Sonego (Non prima 15:30)
Gabriel Diallo vs Alex de Minaur
Court 2 – ore 11:00
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Nuno Borges / Tomas Machac
Francisco Cerundolo vs Miomir Kecmanovic
Alejandro Davidovich Fokina vs Arthur Cazaux
Romain Arneodo / Valentin Vacherot vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert
Court 3 – ore 14:00
Yuki Bhambri / Adam Pavlasek vs Andre Goransson / Jan Zielinski
Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
Alexander Erler / Robert Galloway vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
2 commenti
Comunque a me Bergs inquieta non poco! 😐
A naso, mi sembra di capire, vedendo il tabellone, che il cannibale della Valle Pusteria vincerà sto torneo pure se gli legano un badile di petrolio alla gamba e lo fanno giocare con la racchetta senza corde di Connors