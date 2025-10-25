Challenger 100 Seoul: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger 100 Seoul – Tabellone Principale – hard

(1) James Duckworth vs Rio Noguchi

Omar Jasika vs Sho Shimabukuro

Qualifier vs Qualifier

Oliver Crawford vs (6) Henrique Rocha

(4) Jurij Rodionov vs Qualifier

Yuta Shimizu vs Qualifier

Renta Tokuda vs Elias Ymer

Qualifier vs (7) Yosuke Watanuki

(8) Taro Daniel vs Yasutaka Uchiyama

(WC) Sanhui Shin vs Yi Zhou

Frederico Ferreira Silva vs Garrett Johns

Hynek Barton vs (3) Yoshihito Nishioka

(5) Coleman Wong vs (WC) Hyeon Chung

Duje Ajdukovic vs Yu Hsiou Hsu

(WC) Woobin Shin vs Marc-Andrea Huesler

Qualifier vs (2) Yunchaokete Bu

(1) Kaichi Uchidavs (WC) Yun seong Chung(WC) Alexander Bravovs (11) Yuki Mochizuki

(2) Kasidit Samrej vs (WC) Duckhee Lee

Takuya Kumasaka vs (7) Maxim Zhukov

(3) Neil Oberleitner vs (Alt) JiSung Nam

(Alt) Uisung Park vs (8) Tsung-Hao Huang

(4) Yusuke Takahashi vs Ramkumar Ramanathan

(WC) Dong Ju Kim vs (10) Kokoro Isomura

(5) Philip Sekulic vs Ryuki Matsuda

Evan Zhu vs (9) Egor Agafonov

(6) Masamichi Imamura vs (Alt) Kaito Uesugi

Michael Vrbensky vs (12) Dominik Palan

Alexander Bravovs Yuki MochizukiNeil Oberleitnervs JiSung NamKasidit Samrejvs Duckhee Lee(Non prima 09:00)

Court 2 – ore 03:00

Uisung Park vs Tsung-Hao Huang

Philip Sekulic vs Ryuki Matsuda

Masamichi Imamura vs Kaito Uesugi

Dong Ju Kim vs Kokoro Isomura

Yusuke Takahashi vs Ramkumar Ramanathan (Non prima 09:00)

Court 13 – ore 03:00

Kaichi Uchida vs Yun seong Chung

Evan Zhu vs Egor Agafonov

Takuya Kumasaka vs Maxim Zhukov

Michael Vrbensky vs Dominik Palan (Non prima 09:00)