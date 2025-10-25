Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Seoul: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

25/10/2025 13:36 8 commenti
Elias Ymer nella foto

KOR Challenger 100 Seoul – Tabellone Principale – hard
(1) James Duckworth AUS vs Rio Noguchi JPN
Omar Jasika AUS vs Sho Shimabukuro JPN
Qualifier vs Qualifier
Oliver Crawford GBR vs (6) Henrique Rocha POR

(4) Jurij Rodionov AUT vs Qualifier
Yuta Shimizu JPN vs Qualifier
Renta Tokuda JPN vs Elias Ymer SWE
Qualifier vs (7) Yosuke Watanuki JPN

(8) Taro Daniel JPN vs Yasutaka Uchiyama JPN
(WC) Sanhui Shin KOR vs Yi Zhou CHN
Frederico Ferreira Silva POR vs Garrett Johns USA
Hynek Barton CZE vs (3) Yoshihito Nishioka JPN

(5) Coleman Wong HKG vs (WC) Hyeon Chung KOR
Duje Ajdukovic CRO vs Yu Hsiou Hsu TPE
(WC) Woobin Shin KOR vs Marc-Andrea Huesler SUI
Qualifier vs (2) Yunchaokete Bu CHN

KOR Challenger 100 Seoul – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Kaichi Uchida JPN vs (WC) Yun seong Chung KOR
(WC) Alexander Bravo PUR vs (11) Yuki Mochizuki JPN

(2) Kasidit Samrej THA vs (WC) Duckhee Lee KOR
Takuya Kumasaka JPN vs (7) Maxim Zhukov RUS

(3) Neil Oberleitner AUT vs (Alt) JiSung Nam KOR
(Alt) Uisung Park KOR vs (8) Tsung-Hao Huang TPE

(4) Yusuke Takahashi JPN vs Ramkumar Ramanathan IND
(WC) Dong Ju Kim KOR vs (10) Kokoro Isomura JPN

(5) Philip Sekulic AUS vs Ryuki Matsuda JPN
Evan Zhu USA vs (9) Egor Agafonov RUS

(6) Masamichi Imamura JPN vs (Alt) Kaito Uesugi JPN
Michael Vrbensky CZE vs (12) Dominik Palan CZE

Centre Court – ore 03:00
Alexander Bravo PUR vs Yuki Mochizuki JPN
Neil Oberleitner AUT vs JiSung Nam KOR
Kasidit Samrej THA vs Duckhee Lee KOR (Non prima 09:00)

Court 2 – ore 03:00
Uisung Park KOR vs Tsung-Hao Huang TPE
Philip Sekulic AUS vs Ryuki Matsuda JPN
Masamichi Imamura JPN vs Kaito Uesugi JPN
Dong Ju Kim KOR vs Kokoro Isomura JPN
Yusuke Takahashi JPN vs Ramkumar Ramanathan IND (Non prima 09:00)

Court 13 – ore 03:00
Kaichi Uchida JPN vs Yun seong Chung KOR
Evan Zhu USA vs Egor Agafonov RUS
Takuya Kumasaka JPN vs Maxim Zhukov RUS
Michael Vrbensky CZE vs Dominik Palan CZE (Non prima 09:00)

8 commenti

brizz 25-10-2025 17:51

duckworth

bu

rodionov
nishioka

crawford
watanuki
daniel
ajdukovic

 8
l Occhio di Sauron 25-10-2025 17:11

NISHIOKA

DUCKWORTH

RODIONOV
CHUNG

ROCHA
YMER
DANIEL
BU

 7
akgul num.1 25-10-2025 16:58

DUCKWORTH

BU

WATANUKI
NISHIOKA

CRAWFORD
RODIONOV
ZHOU
AJDUKOVIC

 6
Lollo99 25-10-2025 15:30

Bu

Watanuki

Duckworth
Nishioka

Rocha
Rodionov
Daniel
Chung

 5
mattia saracino 25-10-2025 14:52

Scritto da patrick
NISHIOKA
SHIMABUKURO
RODIONOV
BU
CRAWFORD
WATANUKI
DANIEL
WONG

D’accordo.

 4
miky85 25-10-2025 14:51

Bu

Shimizu

Shimabukuro
Nishioka

Q
Ymer
Uchiyama
Wong

 3
Donato 25-10-2025 14:20

Nishioka

Rodionov

Duckworth
Ajdukovic

Crawford
Ymer
Daniel
Bu

 2
patrick 25-10-2025 14:04

NISHIOKA

SHIMABUKURO

RODIONOV
BU

CRAWFORD
WATANUKI
DANIEL
WONG

 1
