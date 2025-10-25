Challenger 100 Seoul: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 100 Seoul – Tabellone Principale – hard
(1) James Duckworth vs Rio Noguchi
Omar Jasika vs Sho Shimabukuro
Qualifier vs Qualifier
Oliver Crawford vs (6) Henrique Rocha
(4) Jurij Rodionov vs Qualifier
Yuta Shimizu vs Qualifier
Renta Tokuda vs Elias Ymer
Qualifier vs (7) Yosuke Watanuki
(8) Taro Daniel vs Yasutaka Uchiyama
(WC) Sanhui Shin vs Yi Zhou
Frederico Ferreira Silva vs Garrett Johns
Hynek Barton vs (3) Yoshihito Nishioka
(5) Coleman Wong vs (WC) Hyeon Chung
Duje Ajdukovic vs Yu Hsiou Hsu
(WC) Woobin Shin vs Marc-Andrea Huesler
Qualifier vs (2) Yunchaokete Bu
Challenger 100 Seoul – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Kaichi Uchida vs (WC) Yun seong Chung
(WC) Alexander Bravo vs (11) Yuki Mochizuki
(2) Kasidit Samrej vs (WC) Duckhee Lee
Takuya Kumasaka vs (7) Maxim Zhukov
(3) Neil Oberleitner vs (Alt) JiSung Nam
(Alt) Uisung Park vs (8) Tsung-Hao Huang
(4) Yusuke Takahashi vs Ramkumar Ramanathan
(WC) Dong Ju Kim vs (10) Kokoro Isomura
(5) Philip Sekulic vs Ryuki Matsuda
Evan Zhu vs (9) Egor Agafonov
(6) Masamichi Imamura vs (Alt) Kaito Uesugi
Michael Vrbensky vs (12) Dominik Palan
Centre Court – ore 03:00
Alexander Bravo vs Yuki Mochizuki
Neil Oberleitner vs JiSung Nam
Kasidit Samrej vs Duckhee Lee (Non prima 09:00)
Court 2 – ore 03:00
Uisung Park vs Tsung-Hao Huang
Philip Sekulic vs Ryuki Matsuda
Masamichi Imamura vs Kaito Uesugi
Dong Ju Kim vs Kokoro Isomura
Yusuke Takahashi vs Ramkumar Ramanathan (Non prima 09:00)
Court 13 – ore 03:00
Kaichi Uchida vs Yun seong Chung
Evan Zhu vs Egor Agafonov
Takuya Kumasaka vs Maxim Zhukov
Michael Vrbensky vs Dominik Palan (Non prima 09:00)
