Masters 1000 Parigi: ritiro di Mensik, cambia il tabellone di Sinner
Forfait dell’ultima ora al Masters 1000 di Parigi, ufficialmente conosciuto come Rolex Paris Masters. A poche ore dall’inizio del torneo, è arrivata una notizia che modifica sensibilmente l’equilibrio del tabellone principale: Jakub Mensik, numero 19 del mondo, ha annunciato il proprio ritiro dal torneo francese.
Il giovane talento ceco, tra le rivelazioni della stagione, era inserito nella stessa sezione di tabellone di Jannik Sinner e avrebbe potuto affrontare l’azzurro in un possibile terzo turno. La sua assenza, dunque, cambia completamente il percorso potenziale del numero 2 del mondo, che ora troverà al suo posto un lucky loser proveniente dalle qualificazioni.
La decisione di Mensik — presa poche ore prima del debutto — non è stata accompagnata da dettagli ufficiali sulle motivazioni, ma secondo indiscrezioni si tratterebbe di un problema fisico che lo ha costretto a rinunciare per precauzione.
Con questa modifica, il cammino di Jannik Sinner potrebbe apparire leggermente più agevole nella fase iniziale del torneo, anche se il Masters 1000 di Parigi si è sempre rivelato terreno imprevedibile e ricco di sorprese.
Md
(1) Carlos Alcaraz vs Bye
Cameron Norrie vs Sebastian Baez
Fabian Marozsan vs (WC) Arthur Rinderknech
(WC) Valentin Vacherot vs (14) Jiri Lehecka
(9) Felix Auger-Aliassime vs Qualifier
Alexandre Muller vs Brandon Nakashima
Daniel Altmaier vs Marcos Giron
Bye vs (8) Casper Ruud
(4) Taylor Fritz vs Bye
Qualifier vs (WC) Terence Atmane
Corentin Moutet vs Qualifier
Alexei Popyrin vs (13) Alexander Bublik
(10) Karen Khachanov vs Benjamin Bonzi
Denis Shapovalov vs Joao Fonseca
Tallon Griekspoor vs Gabriel Diallo
Bye vs (6) Alex de Minaur
(7) Lorenzo Musetti vs Bye
Lorenzo Sonego vs Qualifier
Giovanni Mpetshi Perricard vs Grigor Dimitrov
Jaume Munar vs (11) Daniil Medvedev
(15) Alejandro Davidovich Fokina vs Ugo Humbert
Luciano Darderi vs (WC) Arthur Cazaux
Qualifier vs Camilo Ugo Carabelli
Bye vs (3) Alexander Zverev
(5) Ben Shelton vs Bye
Flavio Cobolli vs Tomas Machac
Learner Tien vs Nuno Borges
Qualifier vs (12) Andrey Rublev
Francisco Cerundolo vs Qualifier (ll)
Qualifier vs Miomir Kecmanovic
Alex Michelsen vs Zizou Bergs
Bye vs (2) Jannik Sinner
Che coraggio
Come detto, (1/2)^4 = 6.25%
A priori, c’era una possibilità del 50% per uno, 25% tutti e due.
A tabellone stilato, ci sono 3 Q sopra e 5 sotto, quindi la probabilità per uno dei due è 5/8 = 62.5%, per entrambi vale (5/8)^2 ~= 39%
Stanchezza? Ma se vince quasi sempre nettamente ed in scioltezza.
L’unica preoccupazione per Sinner è la stanchezza visto che quasi sicuramente giocherà anche domani a Vienna e non avrà il tempo sufficiente per il riposo fino alla finale (incrocio le dita!) di Parigi.
contento il n 1 delle quali che ha perso. Magari si fosse ritirato prima ..entrava. Ad ogni modo ci saranno altri ritiri….
Spero di no.
A occhio, non mi pare che ci siano “asimmetrie” particolari nel meccanismo di sorteggio che giustifichino probabilità diverse da 1/2 per i 4 tennisti italiani di finire nella parte bassa (quella di Sinner).
Per cui la probabilità è (1/2)^4, ovvero 1/16 = 6.25%. Niente di particolarmente improbabile.
Non so bene come si sorteggino i Q e le WC, ma suppongo si mettano nel calderone con i non t.d.s. e di fatto non influiscono sulle simmetrie.
Per informazione il ritiro di imMENSIK,è dovuto a causa di un problema al piede sinistro.
A breve i dettagli
Tranquillo Jannik non è gracilino
E White Christmas tace
Sono molto più preoccupato per l’attuale “presenza” costante della fidanzata…
…lo seguirà anche a Parigi?
Ahiahiahi 🙁
obiettivamente se jannik non ha problemi fisici ritengo improbabile che indoor perda anche solo 1 set a parigi
Sarebbe importante vincere questo torneo altrimenti chiuderebbe la stagione senza successi nei mille
Per il benzinaio non vedo insidie fino alla semifinale, e se ci arriva senza acciacchi la finale sarà ampiamente alla portata
Questi ritiri a tabellone compilato e qualificazioni iniziate, andrebbero multati.
Specie per chi, come il buon Mensik aveva appena dato forfait a Basilea contro Fonseca.
Capirai…anche se lo avesse incontrato, che fastidio poteva mai dare a Sinner
Ai pronosticanti,
Pronosticate per favore nel primo post col tabellone. Grazie.
Qualcuno vuol calcolare quante possibilità ci fossero che tutti e 5 gli italiani finissero nella stessa metà del tabellone? Scommettiamo che se Arnaldi e/o Belllucci dovessero qualificarsi ci finirebbero pure loro?
Non cambia quasi niente, il sostituto di Mensik come tds sarebbe Cerundolo che debuttava proprio contro il ceco
A questo punto salta anche la NG ? 🙁