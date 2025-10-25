Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: ritiro di Mensik, cambia il tabellone di Sinner

25/10/2025 12:53 21 commenti
Jakub Mensik CZE, 01.09.2005 - Foto Getty Images
Jakub Mensik CZE, 01.09.2005 - Foto Getty Images

Forfait dell’ultima ora al Masters 1000 di Parigi, ufficialmente conosciuto come Rolex Paris Masters. A poche ore dall’inizio del torneo, è arrivata una notizia che modifica sensibilmente l’equilibrio del tabellone principale: Jakub Mensik, numero 19 del mondo, ha annunciato il proprio ritiro dal torneo francese.
Il giovane talento ceco, tra le rivelazioni della stagione, era inserito nella stessa sezione di tabellone di Jannik Sinner e avrebbe potuto affrontare l’azzurro in un possibile terzo turno. La sua assenza, dunque, cambia completamente il percorso potenziale del numero 2 del mondo, che ora troverà al suo posto un lucky loser proveniente dalle qualificazioni.

La decisione di Mensik — presa poche ore prima del debutto — non è stata accompagnata da dettagli ufficiali sulle motivazioni, ma secondo indiscrezioni si tratterebbe di un problema fisico che lo ha costretto a rinunciare per precauzione.
Con questa modifica, il cammino di Jannik Sinner potrebbe apparire leggermente più agevole nella fase iniziale del torneo, anche se il Masters 1000 di Parigi si è sempre rivelato terreno imprevedibile e ricco di sorprese.

Md
(1) Carlos Alcaraz ESP vs Bye
Cameron Norrie GBR vs Sebastian Baez ARG
Fabian Marozsan HUN vs (WC) Arthur Rinderknech FRA
(WC) Valentin Vacherot MON vs (14) Jiri Lehecka CZE

(9) Felix Auger-Aliassime CAN vs Qualifier
Alexandre Muller FRA vs Brandon Nakashima USA
Daniel Altmaier GER vs Marcos Giron USA
Bye vs (8) Casper Ruud NOR

(4) Taylor Fritz USA vs Bye
Qualifier vs (WC) Terence Atmane FRA
Corentin Moutet FRA vs Qualifier
Alexei Popyrin AUS vs (13) Alexander Bublik KAZ

(10) Karen Khachanov RUS vs Benjamin Bonzi FRA
Denis Shapovalov CAN vs Joao Fonseca BRA
Tallon Griekspoor NED vs Gabriel Diallo CAN
Bye vs (6) Alex de Minaur AUS

(7) Lorenzo Musetti ITA vs Bye
Lorenzo Sonego ITA vs Qualifier
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Grigor Dimitrov BUL
Jaume Munar ESP vs (11) Daniil Medvedev RUS

(15) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Ugo Humbert FRA
Luciano Darderi ITA vs (WC) Arthur Cazaux FRA
Qualifier vs Camilo Ugo Carabelli ARG
Bye vs (3) Alexander Zverev GER

(5) Ben Shelton USA vs Bye
Flavio Cobolli ITA vs Tomas Machac CZE
Learner Tien USA vs Nuno Borges POR
Qualifier vs (12) Andrey Rublev RUS

Francisco Cerundolo ARG vs Qualifier (ll)
Qualifier vs Miomir Kecmanovic SRB
Alex Michelsen USA vs Zizou Bergs BEL
Bye vs (2) Jannik Sinner ITA

21 commenti. Lasciane uno!

Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 25-10-2025 17:44

@ Detuqueridapresencia

Che coraggio

 21
Silvio (Guest) 25-10-2025 15:25

Scritto da walden
Qualcuno vuol calcolare quante possibilità ci fossero che tutti e 5 gli italiani finissero nella stessa metà del tabellone?

Come detto, (1/2)^4 = 6.25%

Scritto da walden
Scommettiamo che se Arnaldi e/o Belllucci dovessero qualificarsi ci finirebbero pure loro?

A priori, c’era una possibilità del 50% per uno, 25% tutti e due.
A tabellone stilato, ci sono 3 Q sopra e 5 sotto, quindi la probabilità per uno dei due è 5/8 = 62.5%, per entrambi vale (5/8)^2 ~= 39%

 20
MAURO (Guest) 25-10-2025 15:20

Scritto da Sonj
L’unica preoccupazione per Sinner è la stanchezza visto che quasi sicuramente giocherà anche domani a Vienna e non avrà il tempo sufficiente per il riposo fino alla finale (incrocio le dita!) di Parigi.

Stanchezza? Ma se vince quasi sempre nettamente ed in scioltezza.

 19
Sonj 25-10-2025 14:58

L’unica preoccupazione per Sinner è la stanchezza visto che quasi sicuramente giocherà anche domani a Vienna e non avrà il tempo sufficiente per il riposo fino alla finale (incrocio le dita!) di Parigi.

 18
ospite1 (Guest) 25-10-2025 14:50

contento il n 1 delle quali che ha perso. Magari si fosse ritirato prima ..entrava. Ad ogni modo ci saranno altri ritiri….

 17
mattia saracino 25-10-2025 14:46

Scritto da pablito
A questo punto salta anche la NG ?

Spero di no.

 16
Silvio (Guest) 25-10-2025 14:43

Scritto da walden
Qualcuno vuol calcolare quante possibilità ci fossero che tutti e 5 gli italiani finissero nella stessa metà del tabellone? Scommettiamo che se Arnaldi e/o Belllucci dovessero qualificarsi ci finirebbero pure loro?

A occhio, non mi pare che ci siano “asimmetrie” particolari nel meccanismo di sorteggio che giustifichino probabilità diverse da 1/2 per i 4 tennisti italiani di finire nella parte bassa (quella di Sinner).

Per cui la probabilità è (1/2)^4, ovvero 1/16 = 6.25%. Niente di particolarmente improbabile.

Non so bene come si sorteggino i Q e le WC, ma suppongo si mettano nel calderone con i non t.d.s. e di fatto non influiscono sulle simmetrie.

 15
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 25-10-2025 14:11

Per informazione il ritiro di imMENSIK,è dovuto a causa di un problema al piede sinistro.

 14
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 25-10-2025 13:56

Scritto da walden

Scritto da walden
Qualcuno vuol calcolare quante possibilità ci fossero che tutti e 5 gli italiani finissero nella stessa metà del tabellone? Scommettiamo che se Arnaldi e/o Belllucci dovessero qualificarsi ci finirebbero pure loro?

Il vantaggio è proprio quello ed è voluto.
Sono anni che lo schema è(sempre)questo

Scritto da walden
Qualcuno vuol calcolare quante possibilità ci fossero che tutti e 5 gli italiani finissero nella stessa metà del tabellone? Scommettiamo che se Arnaldi e/o Belllucci dovessero qualificarsi ci finirebbero pure loro?

A breve i dettagli

 13
Detuqueridapresencia 25-10-2025 13:41

Scritto da JannikUberAlles
Sono molto più preoccupato per l’attuale “presenza” costante della fidanzata…
…lo seguirà anche a Parigi?
Ahiahiahi

Tranquillo Jannik non è gracilino

 12
Detuqueridapresencia 25-10-2025 13:40

Scritto da walden
Qualcuno vuol calcolare quante possibilità ci fossero che tutti e 5 gli italiani finissero nella stessa metà del tabellone? Scommettiamo che se Arnaldi e/o Belllucci dovessero qualificarsi ci finirebbero pure loro?

E White Christmas tace

 11
JannikUberAlles 25-10-2025 13:39

Sono molto più preoccupato per l’attuale “presenza” costante della fidanzata…

…lo seguirà anche a Parigi?

Ahiahiahi 🙁

 10
KB24 (Guest) 25-10-2025 13:31

obiettivamente se jannik non ha problemi fisici ritengo improbabile che indoor perda anche solo 1 set a parigi

 9
Vincenzo (Guest) 25-10-2025 13:29

Sarebbe importante vincere questo torneo altrimenti chiuderebbe la stagione senza successi nei mille

 8
Vincenzo (Guest) 25-10-2025 13:29

Per il benzinaio non vedo insidie fino alla semifinale, e se ci arriva senza acciacchi la finale sarà ampiamente alla portata

 7
OspiteSgradito (Guest) 25-10-2025 13:27

Questi ritiri a tabellone compilato e qualificazioni iniziate, andrebbero multati.
Specie per chi, come il buon Mensik aveva appena dato forfait a Basilea contro Fonseca.

 6
Silvy__89 (Guest) 25-10-2025 13:21

Capirai…anche se lo avesse incontrato, che fastidio poteva mai dare a Sinner

 5
espertodipallacorda 25-10-2025 13:18

Ai pronosticanti,
Pronosticate per favore nel primo post col tabellone. Grazie.

 4
walden 25-10-2025 13:18

Qualcuno vuol calcolare quante possibilità ci fossero che tutti e 5 gli italiani finissero nella stessa metà del tabellone? Scommettiamo che se Arnaldi e/o Belllucci dovessero qualificarsi ci finirebbero pure loro?

 3
JOA20 (Guest) 25-10-2025 13:11

Non cambia quasi niente, il sostituto di Mensik come tds sarebbe Cerundolo che debuttava proprio contro il ceco

 2
pablito 25-10-2025 13:03

A questo punto salta anche la NG ? 🙁

 1
