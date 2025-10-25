Masters 1000 Parigi: ritiro di Mensik, cambia il tabellone di Sinner

Forfait dell’ultima ora al Masters 1000 di Parigi, ufficialmente conosciuto come Rolex Paris Masters. A poche ore dall’inizio del torneo, è arrivata una notizia che modifica sensibilmente l’equilibrio del tabellone principale: Jakub Mensik, numero 19 del mondo, ha annunciato il proprio ritiro dal torneo francese.

Il giovane talento ceco, tra le rivelazioni della stagione, era inserito nella stessa sezione di tabellone di Jannik Sinner e avrebbe potuto affrontare l’azzurro in un possibile terzo turno. La sua assenza, dunque, cambia completamente il percorso potenziale del numero 2 del mondo, che ora troverà al suo posto un lucky loser proveniente dalle qualificazioni.

La decisione di Mensik — presa poche ore prima del debutto — non è stata accompagnata da dettagli ufficiali sulle motivazioni, ma secondo indiscrezioni si tratterebbe di un problema fisico che lo ha costretto a rinunciare per precauzione.

Con questa modifica, il cammino di Jannik Sinner potrebbe apparire leggermente più agevole nella fase iniziale del torneo, anche se il Masters 1000 di Parigi si è sempre rivelato terreno imprevedibile e ricco di sorprese.

Md

(1) Carlos Alcaraz vs Bye

Cameron Norrie vs Sebastian Baez

Fabian Marozsan vs (WC) Arthur Rinderknech

(WC) Valentin Vacherot vs (14) Jiri Lehecka

(9) Felix Auger-Aliassime vs Qualifier

Alexandre Muller vs Brandon Nakashima

Daniel Altmaier vs Marcos Giron

Bye vs (8) Casper Ruud

(4) Taylor Fritz vs Bye

Qualifier vs (WC) Terence Atmane

Corentin Moutet vs Qualifier

Alexei Popyrin vs (13) Alexander Bublik

(10) Karen Khachanov vs Benjamin Bonzi

Denis Shapovalov vs Joao Fonseca

Tallon Griekspoor vs Gabriel Diallo

Bye vs (6) Alex de Minaur

(7) Lorenzo Musetti vs Bye

Lorenzo Sonego vs Qualifier

Giovanni Mpetshi Perricard vs Grigor Dimitrov

Jaume Munar vs (11) Daniil Medvedev

(15) Alejandro Davidovich Fokina vs Ugo Humbert

Luciano Darderi vs (WC) Arthur Cazaux

Qualifier vs Camilo Ugo Carabelli

Bye vs (3) Alexander Zverev

(5) Ben Shelton vs Bye

Flavio Cobolli vs Tomas Machac

Learner Tien vs Nuno Borges

Qualifier vs (12) Andrey Rublev

Francisco Cerundolo vs Qualifier (ll)

Qualifier vs Miomir Kecmanovic

Alex Michelsen vs Zizou Bergs

Bye vs (2) Jannik Sinner