Masters 1000 Parigi: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri presenti
Masters 1000 Parigi – Tabellone di Qualificazione – indoor hard
(1) Jenson Brooksby vs Botic van de Zandschulp
(WC) Ugo Blanchet vs (12) Ethan Quinn
(2) Sebastian Korda vs Vit Kopriva
(WC) Pierre-Hugues Herbert vs (10) Valentin Royer
(3) Adrian Mannarino vs Alexander Shevchenko
Jacob Fearnley vs (13) Matteo Arnaldi
(4) Tomas Martin Etcheverry vs Pedro Martinez
Jesper de Jong vs (11) Kamil Majchrzak
(5) Reilly Opelka vs Mattia Bellucci
Aleksandar Vukic vs (14) Adam Walton
(6) Damir Dzumhur vs Quentin Halys
(WC) Kyrian Jacquet vs (8) Aleksandar Kovacevic
(7) Francisco Comesana vs (WC) Luca Van Assche
David Goffin vs (Alt) (9) Hamad Medjedovic
Court 1 – ore 10:30
Pierre-Hugues Herbert vs Valentin Royer
Damir Dzumhur vs Quentin Halys
Francisco Comesana vs Luca Van Assche
David Goffin vs Hamad Medjedovic
Adrian Mannarino vs Alexander Shevchenko (Non prima 17:00)
Court 2 – ore 10:30
Jenson Brooksby vs Botic van de Zandschulp
Sebastian Korda vs Vit Kopriva
Aleksandar Vukic vs Adam Walton
Jacob Fearnley vs Matteo Arnaldi
Reilly Opelka vs Mattia Bellucci (Non prima 17:00)
Court 3 – ore 10:30
Ugo Blanchet vs Ethan Quinn
Kyrian Jacquet vs Aleksandar Kovacevic
Jesper de Jong vs Kamil Majchrzak
Tomas Martin Etcheverry vs Pedro Martinez
2 commenti
Ma berrettini non era iscritto nelle quali?
Sorteggio così così per arnaldi…dipende tutto dal suo stato di forma..mentre peccato per il sorteggio di Bellucci..opelka è in un periodo di ripresa ottimale e su cemento la vedo molto molto dura per Mattia ma spero di sbagliarmi