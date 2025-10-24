Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 Parigi: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri presenti

24/10/2025 21:38 2 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
FRA Masters 1000 Parigi – Tabellone di Qualificazione – indoor hard
(1) Jenson Brooksby USA vs Botic van de Zandschulp NED
(WC) Ugo Blanchet FRA vs (12) Ethan Quinn USA

(2) Sebastian Korda USA vs Vit Kopriva CZE
(WC) Pierre-Hugues Herbert FRA vs (10) Valentin Royer FRA

(3) Adrian Mannarino FRA vs Alexander Shevchenko KAZ
Jacob Fearnley GBR vs (13) Matteo Arnaldi ITA

(4) Tomas Martin Etcheverry ARG vs Pedro Martinez ESP
Jesper de Jong NED vs (11) Kamil Majchrzak POL

(5) Reilly Opelka USA vs Mattia Bellucci ITA
Aleksandar Vukic AUS vs (14) Adam Walton AUS

(6) Damir Dzumhur BIH vs Quentin Halys FRA
(WC) Kyrian Jacquet FRA vs (8) Aleksandar Kovacevic USA

(7) Francisco Comesana ARG vs (WC) Luca Van Assche FRA
David Goffin BEL vs (Alt) (9) Hamad Medjedovic SRB

Court 1 – ore 10:30
Pierre-Hugues Herbert FRA vs Valentin Royer FRA
Damir Dzumhur BIH vs Quentin Halys FRA
Francisco Comesana ARG vs Luca Van Assche FRA
David Goffin BEL vs Hamad Medjedovic SRB
Adrian Mannarino FRA vs Alexander Shevchenko KAZ (Non prima 17:00)

Court 2 – ore 10:30
Jenson Brooksby USA vs Botic van de Zandschulp NED
Sebastian Korda USA vs Vit Kopriva CZE
Aleksandar Vukic AUS vs Adam Walton AUS
Jacob Fearnley GBR vs Matteo Arnaldi ITA
Reilly Opelka USA vs Mattia Bellucci ITA (Non prima 17:00)

Court 3 – ore 10:30
Ugo Blanchet FRA vs Ethan Quinn USA
Kyrian Jacquet FRA vs Aleksandar Kovacevic USA
Jesper de Jong NED vs Kamil Majchrzak POL
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Pedro Martinez ESP

2 commenti

Onda89 (Guest) 25-10-2025 00:23

Ma berrettini non era iscritto nelle quali?

 2
Pisquik 24-10-2025 21:56

Sorteggio così così per arnaldi…dipende tutto dal suo stato di forma..mentre peccato per il sorteggio di Bellucci..opelka è in un periodo di ripresa ottimale e su cemento la vedo molto molto dura per Mattia ma spero di sbagliarmi

 1
