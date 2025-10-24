ATP 500 Vienna: cuore Berrettini, ma De Minaur impone la sua rapidità

Il solito grande cuore stavolta non basta a Matteo Berrettini per superare la tremenda fatica del durissimo match contro Norrie, e soprattutto la fantastica velocità in campo, energia e intensità di Alex De Minaur nei quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. L’azzurro parte male, imballato con le gambe e poco efficace al servizio, tanto da venire travolto dal ritmo e copertura del campo eccezionale dell’australiano, del tutto padrone degli scambi e assai efficace in risposta; meglio nel secondo set, quando Matteo si è un po’ sciolto e nello scambio è riuscito a contenere – almeno in parte – la vivacità e attacchi del rivale, sfruttandone alcune incertezze al momento di chiudere l’incontro, ma finisce 6-1 7-6(4) per il n.7 del mondo che così centra la semifinale nel torneo austriaco, dove attende il vincente di Sinner – Bublik.

Contro un tennista così veloce e pronto a verticalizzare appoggiandosi alla palla come De Minaur non puoi permetterti di arrivare in ritardo, altrimenti sei sempre costretto ad arrancare, a rincorrere; ma per andare “sopra” al suo ritmo devi giocare con maggior potenza e servire molto bene, in modo da tenere in mano il gioco. Berrettini l’ha fatto nei tre precedenti vinti, ma nel match odierno c’è riuscito in pochi frangenti, per colpa della minor energia generale che non gli ha consentito di scaricare la sua solita potenza sulla palla (molto falloso col diritto, per difetto nella posizione), e anche per una giornata fiacca al servizio. 8 gli ace nel tabelline finale, ma ha ricavato un misero 50% dei punti con la prima di servizio in gioco, un dato che ben rispecchia quanto abbia risposto bene l’australiano, e allo stesso la modesta efficacia dell’italiano nel prendersi il punto diretto e imporre la sua potenza col primo colpo di scambio. De Minaur infatti ha tenuto in mano il controllo del gioco per quasi tutta la partita ed è riuscito a superare il disastro commesso sul finire del secondo set, quando non ha sfruttato un match point sul 5-3 e sul 5-4 ha regalato il contro break con due errori gravi, giocando un tiebreak più aggressivo e sicuro. Ben 34 gli errori di Berrettini a fronte di 12 vincenti (21-33 il dato di De Minaur), ma è da apprezzare come Matteo abbia lottato e sia riuscito a riprendere un set che era perso, con la sua consueta grinta. È una settimana tutto sommato positiva per lui, un buon segnale di ripresa. Oggi serviva altra energia e aiuto dal servizio per provare a superare De Minaur.

Berrettini parte con ordine, si muove bene e risponde, tanto da arrivare a palla break ma De Minaur la cancella con la sua velocità. Proprio la clamorosa rapidità dell’australiano di copertura del campo e nel venire avanti aggredendo la palla gli consente di risalire da 40-15 (due ace di Matteo) e andare a prendersi un break che lo manda avanti 2-0. Impressionante come Alex sia da tutte le parti e ci metta un secondo nell’arrivare sulla palla e tirare colpi non potenti ma precisi. Serve anche bene De Minaur, con l’ottavo punto di fila vola avanti 3-0. Appena Berrettini non fa la differenza col servizio De Minaur lo mette in grave difficoltà per l’intensità dei suoi colpi. Nel quarto game Alex risponde benissimo, impatti secchi e via a tirare nell’angolo. Matteo si ritrova sotto 0-40 e con una seconda palla molto carica di spin interrompe la serie di 11 punti di fila persi. Segue un ace, ma non riesce ad evitare il secondo break per colpa di un diritto che esce lungo, colpito con poco equilibrio. 4-0 De Minaur. Improvvisamente l’australiano commette due errori gratuiti, ma è solo un momento no, si rimette subito a muovere la palla e Berrettini, forzandone gli errori. 5-0 De Minaur. L’azzurro muove lo score con buon turno di servizio, ma Alex non concede niente, è un fulmine nel coprire tutto il campo e il parziale si chiude 6-1.

Nel secondo set Berrettini riparte al servizio, ma è proprio la sua battuta a non fare la differenza, non trova punti diretti e De Minaur risponde tanto e gioca profondo. L’australiano si porta 15-40 e attacca sulla prima palla break, ma la volè gli esce di poco. Matteo cancella anche la seconda palla break con il servizio, finalmente efficace. Sconsolata la faccia di Berrettini dopo aver sbagliato malamente un diritto, senza cercare la palla coi piedi, ma salva anche la terza palla break con un diritto pesante dal centro e vince il game, incitandosi. Purtroppo per l’azzurro anche il terzo game è di sofferenza, l’australiano spinge bene dalla risposta e il movimento di Matteo non è quello delle giornate migliori. Sul 15-40 un diritto colpito con forza ma non buon equilibrio gli costa un break che manda avanti De Minaur 2-1. Di frustrazione Berrettini tira una bordata vincente di diritto nel quarto game, rara perla in una partita con troppi errori, quasi tutti provocati dalla difficoltà di muoversi con velocità sugli schemi del rivale. Con grinta Matteo vince un duro scambio ai vantaggi e ha una chance di break. Bravo Berrettini a rispondere con un rovescio stretto che gli dà un bel vantaggio e la successiva rincorsa di De Minaur è perdente. 2 pari. Ottimo momento per Matteo, per la prima volta va in vantaggio sul 3-2, più sciolto e in controllo. Sul 3 pari Berrettini commette una leggerezza sul 30 pari, un tocco sotto rete corto ma non abbastanza vista la rapidità estrema di Di Minaur, che arriva e si prende il punto. Matteo cerca di attaccare con un elegante back di rovescio ma la palla non gli esce abbastanza profonda e con un passante sicuro Alex strappa un nuovo break che gli vale il 4-3. È sulle gambe l’azzurro dopo aver sbagliato un colpo che porta il 5-3 a De Minaur. Ormai le energie sono al lumicino, ma quando tutto sembra finito Berrettini vende cara la pelle, non cedendo. Annulla un match point (errore col diritto di De Minaur) e si porta 5-4. Sul 30 pari l’australiano sotterra in rete una volè scolastica. Matteo trova una risposta profonda di rovescio ed Alex esagera nel cercare il lungo linea veloce. L’errore porta lo score sul 5-5. Si va al tiebreak e De Minaur si prende il primo punto in risposta con un preciso passante in contro piede, ma lo restituisce con un errore di rovescio. Tanti gli errori, Berrettini tira in rete due volte col diritto, gli costa il 4-1. Ben 27 colpi nel sesto punto, regge Matteo ma è lui a sbagliare un rovescio, per il 5-1. Il tiebreak, e il match, si chiude per 7 punti a 4 a favore del n. 7 ATP.

Marco Mazzoni

Alex de Minaur vs Matteo Berrettini



ATP Vienna Alex de Minaur [3] Alex de Minaur [3] 6 7 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 1 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 5-0 → 5-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-0 → 5-0 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-0 → 4-0 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Statistica De Minaur 🇦🇺 Berrettini 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 254 233 Ace 4 8 Doppi falli 2 0 Prima di servizio 45/72 (63%) 46/65 (71%) Punti vinti sulla prima 33/45 (73%) 23/46 (50%) Punti vinti sulla seconda 10/27 (37%) 10/19 (53%) Palle break salvate 1/3 (33%) 6/10 (60%) Giochi di servizio giocati 10 9 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 211km/h (131 mph) 222km/h (137 mph) Velocità media prima 196km/h (121 mph) 210km/h (130 mph) Velocità media seconda 164km/h (101 mph) 174km/h (108 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 182 176 Punti vinti su prima di servizio 23/46 (50%) 12/45 (27%) Punti vinti su seconda di servizio 9/19 (47%) 17/27 (63%) Palle break convertite 4/10 (40%) 2/3 (67%) Giochi di risposta giocati 9 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 43/72 (60%) 33/65 (51%) Punti vinti in risposta 32/65 (49%) 29/72 (40%) Totale punti vinti 75/137 (55%) 62/137 (45%)



