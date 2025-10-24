Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 24 Ottobre 2025

24/10/2025 00:11 2 commenti
AUT ATP 500 Vienna – Indoor Hard
QF de Minaur AUS – Berrettini ITA Inizio 13:30

Il match deve ancora iniziare

QF Sinner ITA – Bublik KAZ Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

QF Moutet FRA – Musetti ITA Non prima 20:15

Il match deve ancora iniziare



FRA CH Brest – Indoor Hard
QF Zeppieri ITA – Spizzirri USA 2° inc. ore 12:30

Il match deve ancora iniziare

QF Added FRA – Passaro ITA Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare



GER CH Hamburg – Indoor Hard
QF Cina ITA – Gentzsch GER Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 250 Guangzhou – Hard
QF Cocciaretto ITA – Li USA 3 incontro dalle 07:00

Il match deve ancora iniziare



ITA Rovereto WTA 125 – Indoor Hard
QF Stefanini ITA – Knutson CZE ore 18:00

Il match deve ancora iniziare

SF Maleckova CZE/Skoch CZE – Abbagnato ITA/De Stefano ITA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

SF Ambrosio ITA/Zantedeschi ITA – Bolsova ESP/Cavalle-Reimers ESP 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

Di Passaggio 24-10-2025 01:29

Scritto da Marco M.
Bene, dopo essermi fatto una maratona da Berrettini a Musetti domani riuscirò (forse) a vedere Cinà e Matteo.
Per Jannik dovrei leggere la Live mentre lavoro mentre Lorenzo è in un orario di punta nel locale, quindi probabilmente riuscirò a seguire poco e male…
Per Passaro vale il discorso per Sinner e Zeppo sarà concomitante con Berrettini e mi dispiace, ma Matteo è imperdibile…

Roba da indigestione di cibo italiano. E chissene, se arriva dalla frontiera monegasca.

 2
Marco M. 24-10-2025 00:19

Bene, dopo essermi fatto una maratona da Berrettini a Musetti domani riuscirò (forse) a vedere Cinà e Matteo.
Per Jannik dovrei leggere la Live mentre lavoro mentre Lorenzo è in un orario di punta nel locale, quindi probabilmente riuscirò a seguire poco e male…

Per Passaro vale il discorso per Sinner e Zeppo sarà concomitante con Berrettini e mi dispiace, ma Matteo è imperdibile…

 1
