Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 24 Ottobre 2025
ATP 500 Vienna – Indoor Hard
QF de Minaur – Berrettini Inizio 13:30
QF Sinner – Bublik Non prima 17:30
QF Moutet – Musetti Non prima 20:15
CH Brest – Indoor Hard
QF Zeppieri – Spizzirri 2° inc. ore 12:30
QF Added – Passaro Non prima 16:30
CH Hamburg – Indoor Hard
QF Cina – Gentzsch Inizio 12:00
WTA 250 Guangzhou – Hard
QF Cocciaretto – Li 3 incontro dalle 07:00
Rovereto WTA 125 – Indoor Hard
QF Stefanini – Knutson ore 18:00
SF Maleckova /Skoch – Abbagnato /De Stefano ore 16:00
SF Ambrosio /Zantedeschi – Bolsova /Cavalle-Reimers 2 incontro dalle 16:00
TAG: Italiani in campo
2 commenti
Roba da indigestione di cibo italiano. E chissene, se arriva dalla frontiera monegasca.
Bene, dopo essermi fatto una maratona da Berrettini a Musetti domani riuscirò (forse) a vedere Cinà e Matteo.
Per Jannik dovrei leggere la Live mentre lavoro mentre Lorenzo è in un orario di punta nel locale, quindi probabilmente riuscirò a seguire poco e male…
Per Passaro vale il discorso per Sinner e Zeppo sarà concomitante con Berrettini e mi dispiace, ma Matteo è imperdibile…