Notizie dal mondo Copertina, Generica

Alexander Bublik scuote il circuito: “Se Vacherot ha vinto un Masters 1000, è colpa nostra”

22/10/2025 14:53 38 commenti
Alexander Bublik nella foto - Foto Getty Images
Alexander Bublik nella foto - Foto Getty Images

Alexander Bublik non è mai stato un tipo da mezze parole, e anche questa volta il kazako ha deciso di dire la sua senza filtri. Dopo essere stato una delle vittime del sorprendente percorso di Valentin Vacherot al Masters 1000 di Shanghai 2025, il numero uno del Kazakistan ha commentato con la consueta schiettezza il trionfo del monegasco, forse una delle più grandi sorprese nella storia recente del tennis.

Intervistato da Tennis TV, Bublik ha spostato l’attenzione non tanto sul campione inatteso, quanto sul livello del resto del circuito:
“Se Vacherot è stato capace di vincere un Masters 1000 è colpa nostra. Di tutti noi. Abbiamo fallito. Non ci siamo preparati abbastanza per quel torneo. Ha battuto non so quanti top 20 e due top 10 e ha vinto il titolo. Dall’altra parte c’era Arthur (Rinderknech), che ha distrutto tutti. È una domanda che dobbiamo farci: come è possibile che noi, gente che ha vinto Masters 1000 e Slam, non siamo stati in grado di fermare questi due? Dobbiamo rifletterci. Se il livello al di fuori di Carlos e Jannik non è abbastanza alto, ecco il risultato.”

Un’analisi tanto dura quanto lucida, che mette in evidenza una verità spesso taciuta: il gap tra i due dominatori della nuova generazione, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, e il resto del circuito sta diventando sempre più evidente.

Con il successo di Vacherot a Shanghai e la finale raggiunta da Rinderknech, Bublik invita il circuito a una riflessione collettiva: il talento e la genialità non bastano se mancano la costanza e la preparazione. Parole forti, ma forse necessarie, da uno dei personaggi più autentici e imprevedibili del tennis moderno.



Francesco Paolo Villarico

TAG:

38 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Salvo (Guest) 22-10-2025 19:26

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da cataflic

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Questa è un’altra amara verità,il peggior livello dei top10 dai tempi dei primi anni novanta,quando c’erano i vari Bruguera e Berasategui…

Nei primi anni ’90 c’erano ben altri giocatori…Courier, Edberg,Becker, Sampras, Agassi, Lendl, Korda, Chang….magari un po’ più avanti….

Pensa alla finale del RG del 1993 tra Bruguera e Berasategui…
Indicami una finale di più basso livello di quella…

Era il 1994, ignorantone!
😀

 38
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Salvo (Guest) 22-10-2025 19:24

Ha detto queste cose solo perchè non stava parlando di se stesso (“gente che ha vinto Master 1000 e Slam…”).

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Viri (Guest) 22-10-2025 19:12

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da cataflic

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Questa è un’altra amara verità,il peggior livello dei top10 dai tempi dei primi anni novanta,quando c’erano i vari Bruguera e Berasategui…

Nei primi anni ’90 c’erano ben altri giocatori…Courier, Edberg,Becker, Sampras, Agassi, Lendl, Korda, Chang….magari un po’ più avanti….

Pensa alla finale del RG del 1993 tra Bruguera e Berasategui…
Indicami una finale di più basso livello di quella…

Gaudio – Coria del 2004? Il roland garros è pieno di vincitori o comunque finalisti che funzionavano solo sulla terra rossa e hanno avuto exploit improvvisi

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mats 22-10-2025 18:58

Veramente scorretto verso il suo collega Bublik.
Se vuoi parlare del divario tra i due ed il gruppo lo fai senza tirare in ballo un giocatore che ha vinto con merito sul campo.
Spiace dirlo ma sembrano dichiarazioni dettate solamente dall’invidia.

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sole e Luna (Guest) 22-10-2025 18:47

Vacherot ha vinto il torneo perché ha giocato bene e l’ha meritato, punto.
Poi sul fatto che dietro Jannik, Carlos e Nole (per ora) non ci sia nessuno che possa minimamente infastidirli a lungo termine posso concordare, ma sminuire la vittoria del monegasco dicendo che ha vinto solo per colpa dei fallimenti dei giocatori in alto in classifica è segno di ignoranza e incompetenza caro Sasha.

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Moi (Guest) 22-10-2025 18:19

@ Kenobi (#4503843)

Sono ďaccordo su “amarezza, non invidia”.
Da buon San Tommaso quale sono, mi piacerebbe molto sentire/leggere ľintervista in lingua originale
(sperando che non sia in kazako)

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Losvizzero 22-10-2025 17:58

Ahahahahahahh ma è così, ha vinto perchè evidentemente è stato migliore degli altri

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 22-10-2025 17:52

Scritto da Peter

Scritto da Detuqueridapresencia
Se Vacherot ha vinto un 1000 è merito di Vacherot, o clown kazako!

Hai ragione al 100% perché non è il livello dei top10 o 20 che si è abbassato ma è il livello di dietro che si è alzato e di parecchio.

Bravo

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 22-10-2025 17:51

Scritto da Az67

Scritto da Detuqueridapresencia
Se Vacherot ha vinto un 1000 è merito di Vacherot, o clown kazako!

Pollice verso (sono guest…)

Me ne farò una ragione

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 22-10-2025 17:51

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da cataflic

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Questa è un’altra amara verità,il peggior livello dei top10 dai tempi dei primi anni novanta,quando c’erano i vari Bruguera e Berasategui…

Nei primi anni ’90 c’erano ben altri giocatori…Courier, Edberg,Becker, Sampras, Agassi, Lendl, Korda, Chang….magari un po’ più avanti….

Pensa alla finale del RG del 1993 tra Bruguera e Berasategui…
Indicami una finale di più basso livello di quella…

Vero….poi c è anche quella fra gaudio e coria….cioè Gaudio ha vinto uno slam, pazzesco

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il Polpo Paul 22-10-2025 17:44

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da cataflic

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Questa è un’altra amara verità,il peggior livello dei top10 dai tempi dei primi anni novanta,quando c’erano i vari Bruguera e Berasategui…

Nei primi anni ’90 c’erano ben altri giocatori…Courier, Edberg,Becker, Sampras, Agassi, Lendl, Korda, Chang….magari un po’ più avanti….

Pensa alla finale del RG del 1993 tra Bruguera e Berasategui…
Indicami una finale di più basso livello di quella…

Richard Kraijceck – Maliwai Washington?

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
gisva 22-10-2025 17:23

L’aspetto eclatante di questa annata è stata la pochezza delle alternative a Sinner/Alcaraz.

Djokovic si è impegnato con successo negli slam, Zverev è crollato dopo l’Australia, ma gli altri sono veramente scomparsi. Zverev è ai minimi storici, Fritz ha meno punti degli anni scorsi.
Medvedev, Rublev, Tsitsipas, Rune. Quelli che erano in top10 gli anni scorsi, sono scomparsi

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 22-10-2025 17:19

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Questa è un’altra amara verità,il peggior livello dei top10 dai tempi dei primi anni novanta,quando c’erano i vari Bruguera e Berasategui…

Questa è nelle top10 delle sciocchezze di questo sito, perché è doppia e ripetuta peggio delle balle sul cima di Trump.

Si confrontano giocatori di epoche diverse e con un bel bias si ignora il loro rendimento complessivo.

Vacherot ha meritato, ha colto l’occasione, ma se ci son stati ritiri, assenze o sconfitte di molti favoriti i responsabili sono chi costruisce il calendario.

Ma Bublik parla da amareggiato perché è uno che non ha colto l’occasione, non per invidia.

 26
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: lele83, Detuqueridapresencia, Marco M.
Lo Scriba 22-10-2025 16:37

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da cataflic

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Questa è un’altra amara verità,il peggior livello dei top10 dai tempi dei primi anni novanta,quando c’erano i vari Bruguera e Berasategui…

Nei primi anni ’90 c’erano ben altri giocatori…Courier, Edberg,Becker, Sampras, Agassi, Lendl, Korda, Chang….magari un po’ più avanti….

Pensa alla finale del RG del 1993 tra Bruguera e Berasategui…
Indicami una finale di più basso livello di quella…

Ovviamente finale Slam

Provo a riscriverlo(se i continui special mi danno tregua e mi danno la possibilità di farlo),la finale del 1994 tra Bruguera e Berasategui fu il livello più mediocre(a mio giudizio) a livello Slam da 50 anni a questa parte(tolti gli AO quando non andava nessuno),ma anche l’edizione del RG 1993 con la finale tra Bruguera e Courier fu
di una mediocrità unica(ero presente sul posto).

Gaudio Coria fu peggio, almeno Bruguera è stato un campione, Gaudio una meteora.

 25
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Silver (Guest) 22-10-2025 16:35

Bublik comunque è troppo divertente!

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Apota
-1: patric25
Markux (Guest) 22-10-2025 16:15

Bublik dice una cosa che nessun altro ha il coraggio di dire ma la sua onestà intellettuale non e’ sana, in questo mondo di ipocriti.

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 22-10-2025 16:03

Vabbè, il solito Bublik con le sue uscite estemporanee di cattivo gusto…poi sappiamo tutti che non solo è un talento naturale, ma di norma è un simpaticone in campo e fuori

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 22-10-2025 16:01

A me pare una giusta autocritica: se un top 20 viene ridicolizzato da uno fuori dai 100 vuol dire soprattutto che non ha abbastanza fame da vincere un 1000 abbordabile per l’assenza dei top. Come talento dovrebbe mediamente eclissare il Monegasco dal lancio di palla al servizio semi-dilettantesco. Riderknech gia sarebbe stato un vincitore più credibile per un 1000.

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter (Guest) 22-10-2025 15:53

Scritto da Detuqueridapresencia
Se Vacherot ha vinto un 1000 è merito di Vacherot, o clown kazako!

Hai ragione al 100% perché non è il livello dei top10 o 20 che si è abbassato ma è il livello di dietro che si è alzato e di parecchio.

 20
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Bagel 22-10-2025 15:51

Mai capiti questi discorsi.
1) Se un numero 100 batte un numero 10, come si fa a decidere se é stato merito del primo o colpa del secondo
2) Se anni fa il numero 100 non batteva mai il numero 10, e ora a volte lo batte (e non so nemmeno quanto sia vero, andrebbero fatte delle analisi), vuol dire che rispetto ad anni fa sono diventati più forti i numeri 100 o che sono diventati più deboli i numeri 10?
3)Quando ci sono i numeri 1, 2, 3 e 4 dominanti, sono fortissimi loro o poponi gli altri?

La verità é solo che il tennis é fatto di match, se ne vinci almeno 4 in fila, forse vinci un torneo. Vacherot ne ha vinti 9 di fila, quali comprese. Non credo Bublik ne abbia mai vinte 9 di fila: porti rispetto a chi lo ha fatto e non parli di colpe degli altri

 19
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, fabnello, Massi, Marco M.
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 22-10-2025 15:46

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da cataflic

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Questa è un’altra amara verità,il peggior livello dei top10 dai tempi dei primi anni novanta,quando c’erano i vari Bruguera e Berasategui…

Nei primi anni ’90 c’erano ben altri giocatori…Courier, Edberg,Becker, Sampras, Agassi, Lendl, Korda, Chang….magari un po’ più avanti….

Pensa alla finale del RG del 1993 tra Bruguera e Berasategui…
Indicami una finale di più basso livello di quella…

Ovviamente finale Slam

Provo a riscriverlo(se i continui special mi danno tregua e mi danno la possibilità di farlo),la finale del 1994 tra Bruguera e Berasategui fu il livello più mediocre(a mio giudizio) a livello Slam da 50 anni a questa parte(tolti gli AO quando non andava nessuno),ma anche l’edizione del RG 1993 con la finale tra Bruguera e Courier fu
di una mediocrità unica(ero presente sul posto).

 18
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
Brufen (Guest) 22-10-2025 15:44

“Noi che abbiamo vinto Master 1000 e slam”??? 😀 😀 😀

Ma che hai mai vinto te, buffone montato? Si sciacquasse la bocca quando parla del grande Vacherot, campione di college, campione 1000 e campione… in amore.

 17
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, fabnello
brunodalla 22-10-2025 15:43

ma non è che ha detto chissà quale cosa strana: chi vince ha meritato, chi perde ha demeritato.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 22-10-2025 15:39

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da cataflic

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Questa è un’altra amara verità,il peggior livello dei top10 dai tempi dei primi anni novanta,quando c’erano i vari Bruguera e Berasategui…

Nei primi anni ’90 c’erano ben altri giocatori…Courier, Edberg,Becker, Sampras, Agassi, Lendl, Korda, Chang….magari un po’ più avanti….

Pensa alla finale del RG del 1993 tra Bruguera e Berasategui…
Indicami una finale di più basso livello di quella…

Ovviamente la finale era con Courier intendo quell’intera edizione del RG

 15
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
patric25 22-10-2025 15:36

bublik con sta faccia sembra un pagliaccio non è vero?

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 22-10-2025 15:34

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da cataflic

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Questa è un’altra amara verità,il peggior livello dei top10 dai tempi dei primi anni novanta,quando c’erano i vari Bruguera e Berasategui…

Nei primi anni ’90 c’erano ben altri giocatori…Courier, Edberg,Becker, Sampras, Agassi, Lendl, Korda, Chang….magari un po’ più avanti….

Pensa alla finale del RG del 1993 tra Bruguera e Berasategui…
Indicami una finale di più basso livello di quella…

Ovviamente finale Slam

 13
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 22-10-2025 15:34

Scritto da cataflic

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Questa è un’altra amara verità,il peggior livello dei top10 dai tempi dei primi anni novanta,quando c’erano i vari Bruguera e Berasategui…

Nei primi anni ’90 c’erano ben altri giocatori…Courier, Edberg,Becker, Sampras, Agassi, Lendl, Korda, Chang….magari un po’ più avanti….

Pensa alla finale del RG del 1993 tra Bruguera e Berasategui…
Indicami una finale di più basso livello di quella…

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcusmin
-1: Marco M.
Viri (Guest) 22-10-2025 15:28

Scritto da OspiteSgradito
Quale Master e quale slam hai vinto tu, per sapere?!?!

non ha vinto mille, vero. Ma è in top20. Ha vinto più di un 500 e diversi 250. E negli slam alla seconda settimana ci è arrivato.
Ha allargato troppo quel “noi” senza dubbio, ma intendeva che quelli che possono ambire ad un 1000, diciamo i primi 10-20, anche 30 del ranking, hanno permesso di farsi soffiare uno dei pochissimi appuntamenti in cui per motivi diversi ne Jannik ne Carlos erano presenti. E di chance ogni anno ce ne sono pochissime. Comunque quest’anno, per dire, Sinner non ha vinto nessun mille (ha fatto 2 finali)

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Taxi Driver 22-10-2025 15:27

Questo st’anno ha fatto na partita bona. Col rosso sul verde.
Poi a Wimbledon è stato ridicolizzato sempre dal rosso.
Ringraziasse la mediocrità dell Atp attuale se comunque riesce ad alzare i milioni giusti x lesupergnokke

 10
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: DANCAS
cataflic 22-10-2025 15:17

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Questa è un’altra amara verità,il peggior livello dei top10 dai tempi dei primi anni novanta,quando c’erano i vari Bruguera e Berasategui…

Nei primi anni ’90 c’erano ben altri giocatori…Courier, Edberg,Becker, Sampras, Agassi, Lendl, Korda, Chang….magari un po’ più avanti….

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Italo (Guest) 22-10-2025 15:13

Dura verità purtroppo.
Ormai chiunque parte sconfitto contro i primi 2
Ormai chiunque pensa di vincere dal numero 3 in giù.
E sarà sempre peggio perché i primi 2 si spingono a vicenda, gli altri si avviliscono.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 22-10-2025 15:10

Scritto da Detuqueridapresencia
Se Vacherot ha vinto un 1000 è merito di Vacherot, o clown kazako!

Pollice verso (sono guest…)

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
amatorediquarta (Guest) 22-10-2025 15:10

@ Az67 (#4503700)

io credo, al contrario, che sia una critica nei confronti della propria generazione di tennisti, incapace di avere una continuità all’altezza dei primi (due ) al mondo.

 6
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Paky 71
Vae victis (Guest) 22-10-2025 15:09

Disquisizione lucida e senza sconti da tutti i punti di vista. Molto bene.

 5
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Az67 (Guest) 22-10-2025 15:07

Forse un po irrispettoso e poco delicato nei cfr dei 2 finalisti, ma onesto. Magari quel ‘noi’ e un po’ eccessivo , lui con i mille gli slam per ora ha poco a che fare, però, ce ne fossero dichiarazioni così non banali.

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
Detuqueridapresencia 22-10-2025 15:06

Se Vacherot ha vinto un 1000 è merito di Vacherot, o clown kazako!

 3
Replica | Quota | 8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: j, Oldcot@66, Marco Tullio Cicerone, Bagel, Mats, Massi, Sonj, Marco M.
OspiteSgradito (Guest) 22-10-2025 14:58

Quale Master e quale slam hai vinto tu, per sapere?!?!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 22-10-2025 14:57

Questa è un’altra amara verità,il peggior livello dei top10 dai tempi dei primi anni novanta,quando c’erano i vari Bruguera e Berasategui…

 1
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Marco M.