Alexander Bublik scuote il circuito: “Se Vacherot ha vinto un Masters 1000, è colpa nostra”
Alexander Bublik non è mai stato un tipo da mezze parole, e anche questa volta il kazako ha deciso di dire la sua senza filtri. Dopo essere stato una delle vittime del sorprendente percorso di Valentin Vacherot al Masters 1000 di Shanghai 2025, il numero uno del Kazakistan ha commentato con la consueta schiettezza il trionfo del monegasco, forse una delle più grandi sorprese nella storia recente del tennis.
Intervistato da Tennis TV, Bublik ha spostato l’attenzione non tanto sul campione inatteso, quanto sul livello del resto del circuito:
“Se Vacherot è stato capace di vincere un Masters 1000 è colpa nostra. Di tutti noi. Abbiamo fallito. Non ci siamo preparati abbastanza per quel torneo. Ha battuto non so quanti top 20 e due top 10 e ha vinto il titolo. Dall’altra parte c’era Arthur (Rinderknech), che ha distrutto tutti. È una domanda che dobbiamo farci: come è possibile che noi, gente che ha vinto Masters 1000 e Slam, non siamo stati in grado di fermare questi due? Dobbiamo rifletterci. Se il livello al di fuori di Carlos e Jannik non è abbastanza alto, ecco il risultato.”
Un’analisi tanto dura quanto lucida, che mette in evidenza una verità spesso taciuta: il gap tra i due dominatori della nuova generazione, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, e il resto del circuito sta diventando sempre più evidente.
Con il successo di Vacherot a Shanghai e la finale raggiunta da Rinderknech, Bublik invita il circuito a una riflessione collettiva: il talento e la genialità non bastano se mancano la costanza e la preparazione. Parole forti, ma forse necessarie, da uno dei personaggi più autentici e imprevedibili del tennis moderno.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Alexander Bublik
Era il 1994, ignorantone!
😀
Ha detto queste cose solo perchè non stava parlando di se stesso (“gente che ha vinto Master 1000 e Slam…”).
Gaudio – Coria del 2004? Il roland garros è pieno di vincitori o comunque finalisti che funzionavano solo sulla terra rossa e hanno avuto exploit improvvisi
Veramente scorretto verso il suo collega Bublik.
Se vuoi parlare del divario tra i due ed il gruppo lo fai senza tirare in ballo un giocatore che ha vinto con merito sul campo.
Spiace dirlo ma sembrano dichiarazioni dettate solamente dall’invidia.
Vacherot ha vinto il torneo perché ha giocato bene e l’ha meritato, punto.
Poi sul fatto che dietro Jannik, Carlos e Nole (per ora) non ci sia nessuno che possa minimamente infastidirli a lungo termine posso concordare, ma sminuire la vittoria del monegasco dicendo che ha vinto solo per colpa dei fallimenti dei giocatori in alto in classifica è segno di ignoranza e incompetenza caro Sasha.
@ Kenobi (#4503843)
Sono ďaccordo su “amarezza, non invidia”.
Da buon San Tommaso quale sono, mi piacerebbe molto sentire/leggere ľintervista in lingua originale
(sperando che non sia in kazako)
Ahahahahahahh ma è così, ha vinto perchè evidentemente è stato migliore degli altri
Bravo
Me ne farò una ragione
Vero….poi c è anche quella fra gaudio e coria….cioè Gaudio ha vinto uno slam, pazzesco
Richard Kraijceck – Maliwai Washington?
L’aspetto eclatante di questa annata è stata la pochezza delle alternative a Sinner/Alcaraz.
Djokovic si è impegnato con successo negli slam, Zverev è crollato dopo l’Australia, ma gli altri sono veramente scomparsi. Zverev è ai minimi storici, Fritz ha meno punti degli anni scorsi.
Medvedev, Rublev, Tsitsipas, Rune. Quelli che erano in top10 gli anni scorsi, sono scomparsi
Questa è nelle top10 delle sciocchezze di questo sito, perché è doppia e ripetuta peggio delle balle sul cima di Trump.
Si confrontano giocatori di epoche diverse e con un bel bias si ignora il loro rendimento complessivo.
Vacherot ha meritato, ha colto l’occasione, ma se ci son stati ritiri, assenze o sconfitte di molti favoriti i responsabili sono chi costruisce il calendario.
Ma Bublik parla da amareggiato perché è uno che non ha colto l’occasione, non per invidia.
Gaudio Coria fu peggio, almeno Bruguera è stato un campione, Gaudio una meteora.
Bublik comunque è troppo divertente!
Bublik dice una cosa che nessun altro ha il coraggio di dire ma la sua onestà intellettuale non e’ sana, in questo mondo di ipocriti.
Vabbè, il solito Bublik con le sue uscite estemporanee di cattivo gusto…poi sappiamo tutti che non solo è un talento naturale, ma di norma è un simpaticone in campo e fuori
A me pare una giusta autocritica: se un top 20 viene ridicolizzato da uno fuori dai 100 vuol dire soprattutto che non ha abbastanza fame da vincere un 1000 abbordabile per l’assenza dei top. Come talento dovrebbe mediamente eclissare il Monegasco dal lancio di palla al servizio semi-dilettantesco. Riderknech gia sarebbe stato un vincitore più credibile per un 1000.
Hai ragione al 100% perché non è il livello dei top10 o 20 che si è abbassato ma è il livello di dietro che si è alzato e di parecchio.
Mai capiti questi discorsi.
1) Se un numero 100 batte un numero 10, come si fa a decidere se é stato merito del primo o colpa del secondo
2) Se anni fa il numero 100 non batteva mai il numero 10, e ora a volte lo batte (e non so nemmeno quanto sia vero, andrebbero fatte delle analisi), vuol dire che rispetto ad anni fa sono diventati più forti i numeri 100 o che sono diventati più deboli i numeri 10?
3)Quando ci sono i numeri 1, 2, 3 e 4 dominanti, sono fortissimi loro o poponi gli altri?
La verità é solo che il tennis é fatto di match, se ne vinci almeno 4 in fila, forse vinci un torneo. Vacherot ne ha vinti 9 di fila, quali comprese. Non credo Bublik ne abbia mai vinte 9 di fila: porti rispetto a chi lo ha fatto e non parli di colpe degli altri
Provo a riscriverlo(se i continui special mi danno tregua e mi danno la possibilità di farlo),la finale del 1994 tra Bruguera e Berasategui fu il livello più mediocre(a mio giudizio) a livello Slam da 50 anni a questa parte(tolti gli AO quando non andava nessuno),ma anche l’edizione del RG 1993 con la finale tra Bruguera e Courier fu
di una mediocrità unica(ero presente sul posto).
“Noi che abbiamo vinto Master 1000 e slam”??? 😀 😀 😀
Ma che hai mai vinto te, buffone montato? Si sciacquasse la bocca quando parla del grande Vacherot, campione di college, campione 1000 e campione… in amore.
ma non è che ha detto chissà quale cosa strana: chi vince ha meritato, chi perde ha demeritato.
Ovviamente la finale era con Courier intendo quell’intera edizione del RG
bublik con sta faccia sembra un pagliaccio non è vero?
Ovviamente finale Slam
Pensa alla finale del RG del 1993 tra Bruguera e Berasategui…
Indicami una finale di più basso livello di quella…
non ha vinto mille, vero. Ma è in top20. Ha vinto più di un 500 e diversi 250. E negli slam alla seconda settimana ci è arrivato.
Ha allargato troppo quel “noi” senza dubbio, ma intendeva che quelli che possono ambire ad un 1000, diciamo i primi 10-20, anche 30 del ranking, hanno permesso di farsi soffiare uno dei pochissimi appuntamenti in cui per motivi diversi ne Jannik ne Carlos erano presenti. E di chance ogni anno ce ne sono pochissime. Comunque quest’anno, per dire, Sinner non ha vinto nessun mille (ha fatto 2 finali)
Questo st’anno ha fatto na partita bona. Col rosso sul verde.
Poi a Wimbledon è stato ridicolizzato sempre dal rosso.
Ringraziasse la mediocrità dell Atp attuale se comunque riesce ad alzare i milioni giusti x lesupergnokke
Nei primi anni ’90 c’erano ben altri giocatori…Courier, Edberg,Becker, Sampras, Agassi, Lendl, Korda, Chang….magari un po’ più avanti….
Dura verità purtroppo.
Ormai chiunque parte sconfitto contro i primi 2
Ormai chiunque pensa di vincere dal numero 3 in giù.
E sarà sempre peggio perché i primi 2 si spingono a vicenda, gli altri si avviliscono.
Pollice verso (sono guest…)
@ Az67 (#4503700)
io credo, al contrario, che sia una critica nei confronti della propria generazione di tennisti, incapace di avere una continuità all’altezza dei primi (due ) al mondo.
Disquisizione lucida e senza sconti da tutti i punti di vista. Molto bene.
Forse un po irrispettoso e poco delicato nei cfr dei 2 finalisti, ma onesto. Magari quel ‘noi’ e un po’ eccessivo , lui con i mille gli slam per ora ha poco a che fare, però, ce ne fossero dichiarazioni così non banali.
Se Vacherot ha vinto un 1000 è merito di Vacherot, o clown kazako!
Quale Master e quale slam hai vinto tu, per sapere?!?!
…
Questa è un’altra amara verità,il peggior livello dei top10 dai tempi dei primi anni novanta,quando c’erano i vari Bruguera e Berasategui…