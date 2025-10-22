Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List

Challenger Bratislava 2, Charlottesville, Lima, Monastir, Seoul: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

22/10/2025 09:22 1 commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

🇸🇰 Bratislava 2 – EUR 125 – Indoor Hard
🇰🇷 Seoul – USD 100 – Hard
🇺🇸 Charlottesville (VA) – USD 75 – Indoor Hard
🇵🇪 Lima 2 – USD 75 – Clay
🇹🇳 Monastir – USD 50 – Hard

Challenger Bratislava 2 (MD) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:16

Main Draw (cut off: 105 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 74. A. Tabilo
  • 77. A. Walton
  • 79. A. Vukic
  • 82. L. Djere
  • 83. E. Ruusuvuori*pr
  • 83. D. Goffin
  • 84. B. van de Zandschulp
  • 88. L. Nardi
  • 89. A. Shevchenko
  • 90. R. Collignon
  • 93. V. Kopriva
  • 95. F. Misolic
  • 96. T. Schoolkate
  • 97. T. Agustin Tirante
  • 98. J. Struff
  • 99. M. McDonald
  • 100. N. Basilashvili
  • 102. S. Mochizuki
  • 105. E. Spizzirri
  •  
  •  

Alternates

  • 1. N. Jarry (107)
  • 2. M. Landaluce (111)
  • 3. N. Basavaredd (113)
  • 4. D. Prizmic (117)
  • 5. J. Faria (118)
  • 6. C. Tseng (120)
  • 7. D. Lajovic (126)
  • 8. L. Klein (127)
  • 9. A. Blockx (128)
  • 10. B. Harris (133)
  • 11. C. Smith (135)
  • 12. S. Ofner (138)
  • 13. F. Passaro (139)
  • 14. O. Virtanen (140)
  • 15. M. Gigante (144)
  • 16. M. Echargui (145)
  • 17. M. Lajal (146)
  • 18. Y. Hanfmann (150)
  • 19. F. Maestrelli (153)
  • 20. Z. Piros (156)
  • 21. J. Choinski (158)
  • 22. G. Zeppieri (161)
  • 23. T. Droguet (166)
  •  

Challenger Bratislava 2 (Q) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:16

Main Draw (cut off: 203 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 111. M. Landaluce
  • 113. N. Basavareddy
  • 118. J. Faria
  • 120. C. Tseng
  • 127. L. Klein
  • 133. B. Harris
  • 135. C. Smith
  • 145. M. Echargui
  • 146. M. Lajal
  • 153. F. Maestrelli
  • 156. Z. Piros
  • 158. J. Choinski
  • 166. T. Droguet
  • 181. C. Rodesch
  • 182. K. Jacquet
  • 188. R. Sakamoto
  • 191. J. Engel
  • 195. H. Grenier
  • 203. D. Rincon
  •  
  •  

Alternates

  • 1. S. Gueymard W (207)
  • 2. V. Sachko (209)
  • 3. C. Hemery (210)
  • 4. S. Travaglia (211)
  • 5. B. Zhukayev (215)
  • 6. V. Durasovic (238)
  • 7. M. Topo (270)
  • 8. M. Dodig (278)
  • 9. J. Paul (293)
  • 10. M. Kukushkin (295)
  • 11. N. Gombos (324)
  • 12. O. Prihodko (332)
  • 13. D. Michalski (338)
  • 14. D. Yevseyev (341)
  • 15. A. Vatutin (349)
  • 16. L. Marmousez (357)
  • 17. M. Karol (363)
  • 18. L. Poullain (371)
  • 19. M. Neuchrist (387)
  • 20. S. Parker (408)
  • 21. R. Berankis (414)
  • 22. L. Pokorny (422)
  • 23. R. Molleker (430)
  • 24. D. Masur (432)

Challenger Monastir (MD) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:17

Main Draw (cut off: 299 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 183. K. Coppejans
  • 194. G. Onclin
  • 212. D. Added
  • 218. F. Cina
  • 239. L. Mikrut
  • 247. D. Stricker
  • 249. A. Gea
  • 250. G. Loffhagen
  • 254. C. Tabur
  • 256. I. Simakin
  • 258. R. Bertola
  • 261. D. Kuzmanov
  • 264. M. Erhard
  • 266. A. Moro Canas
  • 281. T. Pereira
  • 285. L. Giustino
  • 292. M. Houkes
  • 297. M. Martineau
  • 299. A. Andreev*pr
  •  
  •  

Alternates

  • 1. E. Coulibaly (305)
  • 2. F. Forti (307)*pr
  • 3. C. Denolly (312)
  • 4. R. Bertrand (317)
  • 5. C. Negritu (318)
  • 6. M. Geerts (322)
  • 7. S. Kopp (340)
  • 8. M. Damas (344)
  • 9. R. Strombachs (346)
  • 10. A. Vatutin (349)
  • 11. G. Hussey (355)
  • 12. A. Escoffier (370)
  • 13. F. Andaloro (372)
  • 14. A. Binda (379)
  • 15. M. Neuchrist (387)
  • 16. J. Berrettini (392)
  • 17. L. Potenza (399)
  • 18. Y. Erel (403)
  • 19. L. Lokoli (428)
  • 20. R. Molleker (430)
  • 21. P. Brunclik (436)
  • 22. D. Blanch (446)
  •  
  •  

Challenger Monastir (Q) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:17

Main Draw (cut off: 495 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 307. F. Forti*pr
  • 318. C. Negritu
  • 344. M. Damas
  • 355. G. Hussey
  • 379. A. Binda
  • 392. J. Berrettini
  • 403. Y. Erel
  • 425. K. Singh
  • 428. L. Lokoli
  • 445. T. Paroulek
  • 446. D. Blanch
  • 449. E. Donnet
  • 450. L. Carboni
  • 451. M. Basing
  • 470. E. Kirkin
  • 483. A. Nicholas Tudorica
  • 490. O. Pieczkowski
  • 495. S. Cuenin

Alternates

  • 1. M. Beauge (526)
  • 2. M. Ribecai (537)
  • 3. K. Van Wyk (555)
  • 4. R. Albot (560)
  • 5. T. Faurel (577)
  • 6. P. Vives Marc (579)
  • 7. C. Vandermeer (590)
  • 8. B. Gadamauri (591)
  • 9. M. Alkaya (599)
  • 10. S. Callejon H (614)
  • 11. A. Gautier (622)
  • 12. A. Ouakaa (628)
  • 13. J. Echeverria (640)
  • 14. M. Hurrion (646)
  • 15. I. Xilas (671)
  • 16. L. Wessels (675)
  • 17. N. Hardt (723)
  • 18. A. Gobat (735)
  • 19. J. Simundza (736)
  • 20. L. Raquillet (753)
  • 21. K. Wehnelt (757)
  • 22. L. Dussin (764)
  • 23. L. Rossi (773)
  • 24. A. Lobanov (777)
  • 25. N. Catini (783)
  • 26. T. Sahtali (790)
  • 27. N. Mashtakov (814)

Challenger Seoul (MD) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:18

Main Draw (cut off: 223 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 103. J. Duckworth
  • 109. C. O
  • 121. Y. Bu
  • 148. Y. Watanuki
  • 152. J. Rodionov
  • 159. Y. Wu
  • 160. C. Wong
  • 163. H. Rocha
  • 164. T. Daniel
  • 168. B. Tomic
  • 172. H. Mayot
  • 173. Y. Nishioka
  • 185. O. Crawford
  • 190. J. Kubler
  • 197. S. Shimabukuro
  • 204. V. Vacherot
  • 206. Y. Shimizu
  • 219. R. Noguchi
  • 222. Y. Hsiou Hsu
  • 223. L. Harris
  •  

Alternates

  • 1. E. Ymer (234)
  • 2. F. Ferreira S (246)
  • 3. M. Huesler (253)
  • 4. J. Jung (258)*pr
  • 5. O. Jasika (263)
  • 6. F. Cristian J (280)
  • 7. Y. Uchiyama (290)
  • 8. G. Johns (294)
  • 9. H. Barton (300)
  • 10. Y. Zhou (308)
  • 11. R. Tokuda (331)
  • 12. D. Ajdukovic (335)
  • 13. D. Michalski (338)
  • 14. K. Uchida (367)
  • 15. S. Shin (369)
  • 16. H. Moriya (381)
  • 17. H. Chung (386)
  • 18. M. Neuchrist (387)
  • 19. K. Samrej (398)
  • 20. L. Castelnuov (409)
  • 21. Y. Takahashi (431)
  • 22. H. Shiraishi (441)
  • 23. N. Oberleitne (453)
  • 24. R. Matsuda (473)

Challenger Seoul (Q) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:18

Main Draw (cut off: 474 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 246. F. Ferreira Silva
  • 253. M. Huesler
  • 263. O. Jasika
  • 273. A. Karatsev
  • 290. Y. Uchiyama
  • 294. G. Johns
  • 300. H. Barton
  • 331. R. Tokuda
  • 335. D. Ajdukovic
  • 367. K. Uchida
  • 369. S. Shin
  • 381. H. Moriya
  • 386. H. Chung
  • 398. K. Samrej
  • 426. P. Sekulic
  • 431. Y. Takahashi
  • 441. H. Shiraishi
  • 453. N. Oberleitner
  • 473. R. Matsuda
  • 474. T. Huang
  •  

Alternates

  • 1. K. Isomura (484)
  • 2. P. Kotov (485)
  • 3. Y. Mochizuki (486)
  • 4. E. Agafonov (487)
  • 5. D. Palan (489)
  • 6. M. Imamura (497)
  • 7. W. Shin (499)
  • 8. M. Zhukov (506)
  • 9. T. Kumasaka (516)
  • 10. E. Zhu (578)
  • 11. M. Alkaya (599)
  • 12. Y. Kikuchi (600)
  • 13. N. Nakagawa (613)
  • 14. R. Ramanathan (629)
  • 15. L. Xiao (643)
  • 16. H. Matsuoka (658)
  • 17. K. Matsuda (668)
  • 18. M. Vrbensky (712)
  • 19. M. Wei Kang L (715)
  • 20. D. Lee (720)
  • 21. A. Gobat (735)
  • 22. U. Park (739)
  • 23. J. Nam (761)
  •  

Challenger Charlotsville (MD) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:18

Main Draw (cut off: 284 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 85. J. Thompson
  • 114. R. Hijikata
  • 115. B. Holt
  • 119. L. Draxl
  • 176. M. Cassone
  • 184. P. Kypson
  • 186. J. Clarke
  • 193. C. Eubanks
  • 198. N. Mejia
  • 213. J. Trotter
  • 214. D. Popko
  • 229. J. Monday
  • 242. M. Damm
  • 243. P. Zahraj
  • 244. M. Krueger
  • 262. A. Rybakov
  • 279. S. Purtseladze
  • 284. A. Martin

Alternates

  • 1. M. Soto (286)
  • 2. D. Glinka (287)
  • 3. R. Jodar (309)
  • 4. A. Mayo (314)
  • 5. M. Rosenkranz (315)
  • 6. P. Maloney (326)
  • 7. A. Perez (330)
  • 8. T. Kwiatkowsk (340)*pr
  • 9. D. Blanch (345)
  • 10. T. Zink (347)
  • 11. C. Broom (375)
  • 12. I. Montes-De (377)
  • 13. O. Tarvet (388)
  • 14. T. Svajda (391)
  • 15. A. Shah (394)
  • 16. A. Ilagan (396)
  • 17. D. Jorda Sanc (410)
  • 18. S. Banerjee (419)
  • 19. L. Lokoli (428)
  • 20. D. Milavsky (435)
  • 21. M. Wiskandt (443)

Challenger Charlotsville (Q) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:19

Main Draw (cut off: 536 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 287. D. Glinka
  • 314. A. Mayo
  • 315. M. Rosenkranz
  • 330. A. Perez
  • 340. T. Kwiatkowski*pr
  • 347. T. Zink
  • 375. C. Broom
  • 377. I. Montes-De La Torre
  • 391. T. Svajda
  • 394. A. Shah
  • 396. A. Ilagan
  • 412. A. Ghibaudo
  • 443. M. Wiskandt
  • 448. S. Kozlov
  • 455. D. Martin
  • 504. B. Artnak
  • 523. C. Kingsley
  • 536. E. Winter

Alternates

  • 1. E. Arutiunian (544)
  • 2. B. Bicknell (548)
  • 3. M. Kasnikowsk (550)
  • 4. K. Smith (554)
  • 5. A. Ganesan (556)
  • 6. A. Azkara (561)
  • 7. J. Boulais (576)
  • 8. K. Miyoshi (588)
  • 9. B. Gadamauri (591)
  • 10. J. Sheehy (611)
  • 11. S. Kirchheime (617)
  • 12. D. Suresh (636)
  • 13. L. Borg (641)
  • 14. L. Wessels (675)
  • 15. Q. Vandecaste (684)
  • 16. P. Martinez G (716)
  • 17. F. Rocha (725)
  • 18. N. Schachter (751)
  • 19. O. Weightman (752)
  • 20. M. Steiner (782)
  • 21. P. Brady (820)

Challenger Lima (MD) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:19

Main Draw (cut off: 236 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 86. M. Navone
  • 87. J. Manuel Cerundolo
  • 122. E. Moller
  • 124. T. Boyer
  • 125. C. Garin
  • 129. H. Dellien
  • 130. R. Andres Burruchaga
  • 137. T. Barrios Vera
  • 147. J. Pablo Ficovich
  • 157. G. Den Ouden
  • 162. T. Seyboth Wild
  • 170. A. Barrena
  • 175. H. Habib
  • 200. R. Pacheco Mendez
  • 205. A. Guillen Meza
  • 208. F. Agustin Gomez
  • 216. G. Alberto Olivieri
  • 233. T. Skatov
  • 236. Z. Kolar
  •  
  •  

Alternates

  • 1. G. Bueno (241)
  • 2. J. Carlos Pra (259)
  • 3. F. Diaz Acost (265)
  • 4. L. Midon (267)
  • 5. M. Dellien (269)
  • 6. M. Cecchinato (271)
  • 7. P. Martin Tif (272)
  • 8. N. Kicker (275)
  • 9. A. Collarini (283)
  • 10. I. Gakhov (288)
  • 11. N. Sanchez Iz (301)
  • 12. J. Pablo Vari (313)
  • 13. D. Michalski (338)
  • 14. D. Dutra da S (348)
  • 15. G. Villanueva (351)
  • 16. A. Andrade (354)
  • 17. G. Ivan Justo (384)
  • 18. F. Roncadelli (401)
  • 19. H. Casanova (405)
  • 20. M. Kestelboim (407)
  • 21. D. Jorda Sanc (410)
  • 22. P. Sakamoto (416)
  • 23. J. Bautista T (418)
  • 24. V. Orlov (477)
  • 25. T. McCormick (493)
  •  
  •  

Challenger Lima (Q) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:20

Main Draw (cut off: 573 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 265. F. Diaz Acosta
  • 267. L. Midon
  • 271. M. Cecchinato
  • 272. P. Martin Tiffon
  • 275. N. Kicker
  • 283. A. Collarini
  • 313. J. Pablo Varillas
  • 348. D. Dutra da Silva
  • 351. G. Villanueva
  • 354. A. Andrade
  • 384. G. Ivan Justo
  • 401. F. Roncadelli
  • 407. M. Kestelboim
  • 410. D. Jorda Sanchis
  • 415. F. Mena
  • 418. J. Bautista Torres
  • 433. L. Joaquin Rodriguez
  • 510. J. Manuel La Serna
  • 569. P. Andre Saraiva Dos Santos
  • 573. S. Gima
  •  

Alternates

  • 1. J. Estevez (607)
  • 2. S. De La Fuen (663)
  • 3. P. Brady (820)
  • 4. R. Dickerson (852)
  • 5. T. Cigarran (887)
  • 6. C. Maria Zara (904)
  • 7. M. Zeitune (953)
  • 8. F. Cavallo (969)
  • 9. F. Ribero (1008)
  • 10. I. Nedelko (1030)
  • 11. V. Basel (1076)
  • 12. A. Huertas De (1083)
  • 13. E. Camargo Li (1239)
  • 14. J. Jose Bianc (1256)
  • 15. N. Zanellato (1300)
  • 16. D. Van Orderl (1309)
  • 17. L. Pinto (1313)
  • 18. V. Hugo Remon (1352)
  • 19. O. Vasser (1366)
  • 20. P. Alvarado (1486)
  • 21. T. Meneo (1488)
  • 22. J. Ingildsen (1494)
  • 23. D. Beckles (1529)
  • 24. R. Kis Balazs (1586)

