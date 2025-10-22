Vienna 500 | Hard | e2736875 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List
Challenger Bratislava 2, Charlottesville, Lima, Monastir, Seoul: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
22/10/2025 09:22 1 commento
🇸🇰 Bratislava 2 – EUR 125 – Indoor Hard
🇰🇷 Seoul – USD 100 – Hard
🇺🇸 Charlottesville (VA) – USD 75 – Indoor Hard
🇵🇪 Lima 2 – USD 75 – Clay
🇹🇳 Monastir – USD 50 – Hard
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Bratislava 2 (MD) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:16
Main Draw (cut off: 105 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 74. A. Tabilo
- 77. A. Walton
- 79. A. Vukic
- 82. L. Djere
- 83. E. Ruusuvuori*pr
- 83. D. Goffin
- 84. B. van de Zandschulp
- 88. L. Nardi
- 89. A. Shevchenko
- 90. R. Collignon
- 93. V. Kopriva
- 95. F. Misolic
- 96. T. Schoolkate
- 97. T. Agustin Tirante
- 98. J. Struff
- 99. M. McDonald
- 100. N. Basilashvili
- 102. S. Mochizuki
- 105. E. Spizzirri
-
-
Alternates
- 1. N. Jarry (107)
- 2. M. Landaluce (111)
- 3. N. Basavaredd (113)
- 4. D. Prizmic (117)
- 5. J. Faria (118)
- 6. C. Tseng (120)
- 7. D. Lajovic (126)
- 8. L. Klein (127)
- 9. A. Blockx (128)
- 10. B. Harris (133)
- 11. C. Smith (135)
- 12. S. Ofner (138)
- 13. F. Passaro (139)
- 14. O. Virtanen (140)
- 15. M. Gigante (144)
- 16. M. Echargui (145)
- 17. M. Lajal (146)
- 18. Y. Hanfmann (150)
- 19. F. Maestrelli (153)
- 20. Z. Piros (156)
- 21. J. Choinski (158)
- 22. G. Zeppieri (161)
- 23. T. Droguet (166)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Bratislava 2 (Q) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:16
Main Draw (cut off: 203 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 111. M. Landaluce
- 113. N. Basavareddy
- 118. J. Faria
- 120. C. Tseng
- 127. L. Klein
- 133. B. Harris
- 135. C. Smith
- 145. M. Echargui
- 146. M. Lajal
- 153. F. Maestrelli
- 156. Z. Piros
- 158. J. Choinski
- 166. T. Droguet
- 181. C. Rodesch
- 182. K. Jacquet
- 188. R. Sakamoto
- 191. J. Engel
- 195. H. Grenier
- 203. D. Rincon
-
-
Alternates
- 1. S. Gueymard W (207)
- 2. V. Sachko (209)
- 3. C. Hemery (210)
- 4. S. Travaglia (211)
- 5. B. Zhukayev (215)
- 6. V. Durasovic (238)
- 7. M. Topo (270)
- 8. M. Dodig (278)
- 9. J. Paul (293)
- 10. M. Kukushkin (295)
- 11. N. Gombos (324)
- 12. O. Prihodko (332)
- 13. D. Michalski (338)
- 14. D. Yevseyev (341)
- 15. A. Vatutin (349)
- 16. L. Marmousez (357)
- 17. M. Karol (363)
- 18. L. Poullain (371)
- 19. M. Neuchrist (387)
- 20. S. Parker (408)
- 21. R. Berankis (414)
- 22. L. Pokorny (422)
- 23. R. Molleker (430)
- 24. D. Masur (432)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Monastir (MD) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:17
Main Draw (cut off: 299 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 183. K. Coppejans
- 194. G. Onclin
- 212. D. Added
- 218. F. Cina
- 239. L. Mikrut
- 247. D. Stricker
- 249. A. Gea
- 250. G. Loffhagen
- 254. C. Tabur
- 256. I. Simakin
- 258. R. Bertola
- 261. D. Kuzmanov
- 264. M. Erhard
- 266. A. Moro Canas
- 281. T. Pereira
- 285. L. Giustino
- 292. M. Houkes
- 297. M. Martineau
- 299. A. Andreev*pr
-
-
Alternates
- 1. E. Coulibaly (305)
- 2. F. Forti (307)*pr
- 3. C. Denolly (312)
- 4. R. Bertrand (317)
- 5. C. Negritu (318)
- 6. M. Geerts (322)
- 7. S. Kopp (340)
- 8. M. Damas (344)
- 9. R. Strombachs (346)
- 10. A. Vatutin (349)
- 11. G. Hussey (355)
- 12. A. Escoffier (370)
- 13. F. Andaloro (372)
- 14. A. Binda (379)
- 15. M. Neuchrist (387)
- 16. J. Berrettini (392)
- 17. L. Potenza (399)
- 18. Y. Erel (403)
- 19. L. Lokoli (428)
- 20. R. Molleker (430)
- 21. P. Brunclik (436)
- 22. D. Blanch (446)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Monastir (Q) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:17
Main Draw (cut off: 495 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 307. F. Forti*pr
- 318. C. Negritu
- 344. M. Damas
- 355. G. Hussey
- 379. A. Binda
- 392. J. Berrettini
- 403. Y. Erel
- 425. K. Singh
- 428. L. Lokoli
- 445. T. Paroulek
- 446. D. Blanch
- 449. E. Donnet
- 450. L. Carboni
- 451. M. Basing
- 470. E. Kirkin
- 483. A. Nicholas Tudorica
- 490. O. Pieczkowski
- 495. S. Cuenin
Alternates
- 1. M. Beauge (526)
- 2. M. Ribecai (537)
- 3. K. Van Wyk (555)
- 4. R. Albot (560)
- 5. T. Faurel (577)
- 6. P. Vives Marc (579)
- 7. C. Vandermeer (590)
- 8. B. Gadamauri (591)
- 9. M. Alkaya (599)
- 10. S. Callejon H (614)
- 11. A. Gautier (622)
- 12. A. Ouakaa (628)
- 13. J. Echeverria (640)
- 14. M. Hurrion (646)
- 15. I. Xilas (671)
- 16. L. Wessels (675)
- 17. N. Hardt (723)
- 18. A. Gobat (735)
- 19. J. Simundza (736)
- 20. L. Raquillet (753)
- 21. K. Wehnelt (757)
- 22. L. Dussin (764)
- 23. L. Rossi (773)
- 24. A. Lobanov (777)
- 25. N. Catini (783)
- 26. T. Sahtali (790)
- 27. N. Mashtakov (814)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Seoul (MD) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:18
Main Draw (cut off: 223 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 103. J. Duckworth
- 109. C. O
- 121. Y. Bu
- 148. Y. Watanuki
- 152. J. Rodionov
- 159. Y. Wu
- 160. C. Wong
- 163. H. Rocha
- 164. T. Daniel
- 168. B. Tomic
- 172. H. Mayot
- 173. Y. Nishioka
- 185. O. Crawford
- 190. J. Kubler
- 197. S. Shimabukuro
- 204. V. Vacherot
- 206. Y. Shimizu
- 219. R. Noguchi
- 222. Y. Hsiou Hsu
- 223. L. Harris
-
Alternates
- 1. E. Ymer (234)
- 2. F. Ferreira S (246)
- 3. M. Huesler (253)
- 4. J. Jung (258)*pr
- 5. O. Jasika (263)
- 6. F. Cristian J (280)
- 7. Y. Uchiyama (290)
- 8. G. Johns (294)
- 9. H. Barton (300)
- 10. Y. Zhou (308)
- 11. R. Tokuda (331)
- 12. D. Ajdukovic (335)
- 13. D. Michalski (338)
- 14. K. Uchida (367)
- 15. S. Shin (369)
- 16. H. Moriya (381)
- 17. H. Chung (386)
- 18. M. Neuchrist (387)
- 19. K. Samrej (398)
- 20. L. Castelnuov (409)
- 21. Y. Takahashi (431)
- 22. H. Shiraishi (441)
- 23. N. Oberleitne (453)
- 24. R. Matsuda (473)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Seoul (Q) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:18
Main Draw (cut off: 474 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 246. F. Ferreira Silva
- 253. M. Huesler
- 263. O. Jasika
- 273. A. Karatsev
- 290. Y. Uchiyama
- 294. G. Johns
- 300. H. Barton
- 331. R. Tokuda
- 335. D. Ajdukovic
- 367. K. Uchida
- 369. S. Shin
- 381. H. Moriya
- 386. H. Chung
- 398. K. Samrej
- 426. P. Sekulic
- 431. Y. Takahashi
- 441. H. Shiraishi
- 453. N. Oberleitner
- 473. R. Matsuda
- 474. T. Huang
-
Alternates
- 1. K. Isomura (484)
- 2. P. Kotov (485)
- 3. Y. Mochizuki (486)
- 4. E. Agafonov (487)
- 5. D. Palan (489)
- 6. M. Imamura (497)
- 7. W. Shin (499)
- 8. M. Zhukov (506)
- 9. T. Kumasaka (516)
- 10. E. Zhu (578)
- 11. M. Alkaya (599)
- 12. Y. Kikuchi (600)
- 13. N. Nakagawa (613)
- 14. R. Ramanathan (629)
- 15. L. Xiao (643)
- 16. H. Matsuoka (658)
- 17. K. Matsuda (668)
- 18. M. Vrbensky (712)
- 19. M. Wei Kang L (715)
- 20. D. Lee (720)
- 21. A. Gobat (735)
- 22. U. Park (739)
- 23. J. Nam (761)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Charlotsville (MD) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:18
Main Draw (cut off: 284 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 85. J. Thompson
- 114. R. Hijikata
- 115. B. Holt
- 119. L. Draxl
- 176. M. Cassone
- 184. P. Kypson
- 186. J. Clarke
- 193. C. Eubanks
- 198. N. Mejia
- 213. J. Trotter
- 214. D. Popko
- 229. J. Monday
- 242. M. Damm
- 243. P. Zahraj
- 244. M. Krueger
- 262. A. Rybakov
- 279. S. Purtseladze
- 284. A. Martin
Alternates
- 1. M. Soto (286)
- 2. D. Glinka (287)
- 3. R. Jodar (309)
- 4. A. Mayo (314)
- 5. M. Rosenkranz (315)
- 6. P. Maloney (326)
- 7. A. Perez (330)
- 8. T. Kwiatkowsk (340)*pr
- 9. D. Blanch (345)
- 10. T. Zink (347)
- 11. C. Broom (375)
- 12. I. Montes-De (377)
- 13. O. Tarvet (388)
- 14. T. Svajda (391)
- 15. A. Shah (394)
- 16. A. Ilagan (396)
- 17. D. Jorda Sanc (410)
- 18. S. Banerjee (419)
- 19. L. Lokoli (428)
- 20. D. Milavsky (435)
- 21. M. Wiskandt (443)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Charlotsville (Q) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:19
Main Draw (cut off: 536 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 287. D. Glinka
- 314. A. Mayo
- 315. M. Rosenkranz
- 330. A. Perez
- 340. T. Kwiatkowski*pr
- 347. T. Zink
- 375. C. Broom
- 377. I. Montes-De La Torre
- 391. T. Svajda
- 394. A. Shah
- 396. A. Ilagan
- 412. A. Ghibaudo
- 443. M. Wiskandt
- 448. S. Kozlov
- 455. D. Martin
- 504. B. Artnak
- 523. C. Kingsley
- 536. E. Winter
Alternates
- 1. E. Arutiunian (544)
- 2. B. Bicknell (548)
- 3. M. Kasnikowsk (550)
- 4. K. Smith (554)
- 5. A. Ganesan (556)
- 6. A. Azkara (561)
- 7. J. Boulais (576)
- 8. K. Miyoshi (588)
- 9. B. Gadamauri (591)
- 10. J. Sheehy (611)
- 11. S. Kirchheime (617)
- 12. D. Suresh (636)
- 13. L. Borg (641)
- 14. L. Wessels (675)
- 15. Q. Vandecaste (684)
- 16. P. Martinez G (716)
- 17. F. Rocha (725)
- 18. N. Schachter (751)
- 19. O. Weightman (752)
- 20. M. Steiner (782)
- 21. P. Brady (820)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Lima (MD) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:19
Main Draw (cut off: 236 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 86. M. Navone
- 87. J. Manuel Cerundolo
- 122. E. Moller
- 124. T. Boyer
- 125. C. Garin
- 129. H. Dellien
- 130. R. Andres Burruchaga
- 137. T. Barrios Vera
- 147. J. Pablo Ficovich
- 157. G. Den Ouden
- 162. T. Seyboth Wild
- 170. A. Barrena
- 175. H. Habib
- 200. R. Pacheco Mendez
- 205. A. Guillen Meza
- 208. F. Agustin Gomez
- 216. G. Alberto Olivieri
- 233. T. Skatov
- 236. Z. Kolar
-
-
Alternates
- 1. G. Bueno (241)
- 2. J. Carlos Pra (259)
- 3. F. Diaz Acost (265)
- 4. L. Midon (267)
- 5. M. Dellien (269)
- 6. M. Cecchinato (271)
- 7. P. Martin Tif (272)
- 8. N. Kicker (275)
- 9. A. Collarini (283)
- 10. I. Gakhov (288)
- 11. N. Sanchez Iz (301)
- 12. J. Pablo Vari (313)
- 13. D. Michalski (338)
- 14. D. Dutra da S (348)
- 15. G. Villanueva (351)
- 16. A. Andrade (354)
- 17. G. Ivan Justo (384)
- 18. F. Roncadelli (401)
- 19. H. Casanova (405)
- 20. M. Kestelboim (407)
- 21. D. Jorda Sanc (410)
- 22. P. Sakamoto (416)
- 23. J. Bautista T (418)
- 24. V. Orlov (477)
- 25. T. McCormick (493)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Lima (Q) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 22/10/2025 09:20
Main Draw (cut off: 573 - Data entry list: 05/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 265. F. Diaz Acosta
- 267. L. Midon
- 271. M. Cecchinato
- 272. P. Martin Tiffon
- 275. N. Kicker
- 283. A. Collarini
- 313. J. Pablo Varillas
- 348. D. Dutra da Silva
- 351. G. Villanueva
- 354. A. Andrade
- 384. G. Ivan Justo
- 401. F. Roncadelli
- 407. M. Kestelboim
- 410. D. Jorda Sanchis
- 415. F. Mena
- 418. J. Bautista Torres
- 433. L. Joaquin Rodriguez
- 510. J. Manuel La Serna
- 569. P. Andre Saraiva Dos Santos
- 573. S. Gima
-
Alternates
- 1. J. Estevez (607)
- 2. S. De La Fuen (663)
- 3. P. Brady (820)
- 4. R. Dickerson (852)
- 5. T. Cigarran (887)
- 6. C. Maria Zara (904)
- 7. M. Zeitune (953)
- 8. F. Cavallo (969)
- 9. F. Ribero (1008)
- 10. I. Nedelko (1030)
- 11. V. Basel (1076)
- 12. A. Huertas De (1083)
- 13. E. Camargo Li (1239)
- 14. J. Jose Bianc (1256)
- 15. N. Zanellato (1300)
- 16. D. Van Orderl (1309)
- 17. L. Pinto (1313)
- 18. V. Hugo Remon (1352)
- 19. O. Vasser (1366)
- 20. P. Alvarado (1486)
- 21. T. Meneo (1488)
- 22. J. Ingildsen (1494)
- 23. D. Beckles (1529)
- 24. R. Kis Balazs (1586)
TAG: Circuito Challenger
1 commento
Redazione: metterei Seoul nel titolo, invece che due volte Charlottesville