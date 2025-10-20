Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 21 Ottobre 2025.

20/10/2025 22:52 Nessun commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

SUI ATP 500 Basel – indoor hard
R16 Pavlasek CZE/Zielinski POL – Bolelli ITA/Vavassori ITA 2° inc. ore 16:30

Il match deve ancora iniziare



AUT ATP 500 Vienna – indoor hard
R32 Tsitsipas GRE – Musetti ITA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare



FRA CH Brest – indoor hard
R32 Djere SRB – Zeppieri ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R32 Galarneau CAN – Nardi ITA Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Faria POR – Passaro ITA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



GER CH Hamburg – indoor hard
R32 Cina ITA – Karol SVK Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Kaukovalta FIN/Vasa FIN – Berrettini ITA/Yevseyev KAZ Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 250 Guangzhou – hard
1T Osorio COL – Bronzetti ITA ore 05:00

Il match deve ancora iniziare

1T Bronzetti ITA/Cocciaretto ITA – Haverlag NED/Lumsden GBR 4 incontro dalle 05:00

Il match deve ancora iniziare



ITA Rovereto WTA 125 – indoor hard
1T Stefanini ITA – Sobolieva UKR ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

1T De Stefano ITA – Ambrosio ITA 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

1T Semenistaja LAT – Basiletti ITA 3 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

1T Timofeeva UZB – Grant ITA ore 18:00

Il match deve ancora iniziare

1T Bassols Ribera ESP – Visentin ITA 2 incontro dalle 18:00

Il match deve ancora iniziare

1T Zantedeschi ITA – Noha Akugue GER 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: