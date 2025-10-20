Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 21 Ottobre 2025.
ATP 500 Basel – indoor hard
R16 Pavlasek /Zielinski – Bolelli /Vavassori 2° inc. ore 16:30
ATP 500 Vienna – indoor hard
R32 Tsitsipas – Musetti Non prima 17:30
CH Brest – indoor hard
R32 Djere – Zeppieri 2° inc. ore 11
R32 Galarneau – Nardi Non prima 16:30
R32 Faria – Passaro 2° inc. ore 11
CH Hamburg – indoor hard
R32 Cina – Karol Non prima 13:00
R16 Kaukovalta /Vasa – Berrettini /Yevseyev Non prima 14:30
WTA 250 Guangzhou – hard
1T Osorio – Bronzetti ore 05:00
1T Bronzetti /Cocciaretto – Haverlag /Lumsden 4 incontro dalle 05:00
Rovereto WTA 125 – indoor hard
1T Stefanini – Sobolieva ore 11:00
1T De Stefano – Ambrosio 2 incontro dalle 11:00
1T Semenistaja – Basiletti 3 incontro dalle 11:00
1T Timofeeva – Grant ore 18:00
1T Bassols Ribera – Visentin 2 incontro dalle 18:00
1T Zantedeschi – Noha Akugue 2 incontro dalle 11:00
TAG: Italiani in campo
