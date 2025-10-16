Almaty 250 | Hard | $1055255 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Six Kings Slam: I risultati completi delle Semifinali. In campo prima Alcaraz vs Fritz e poi Sinner vs Djokovic (LIVE)
16/10/2025 13:36 Nessun commento
🎾 ESIBIZIONE – Six Kings Slam – Arabia Saudita Cemento (al coperto)
Semifinali
18:30 — Carlos Alcaraz vs Taylor Fritz
Il match deve ancora iniziare
20:00 — Jannik Sinner vs Novak Djokovic
Il match deve ancora iniziare
📅 I vincitori si affronteranno sabato nella finalissima,
mentre gli sconfitti giocheranno per il 3º/4º posto.
TAG: Jannik Sinner, Six King Slam 2025, Six Kings Slam
