Six Kings Slam: I risultati completi delle Semifinali. In campo prima Alcaraz vs Fritz e poi Sinner vs Djokovic (LIVE)

Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
🎾 ESIBIZIONE – Six Kings Slam – SAU Arabia Saudita Cemento (al coperto)

Semifinali
18:30 — Carlos Alcaraz ESP vs Taylor Fritz USA
Il match deve ancora iniziare

20:00 — Jannik Sinner ITA vs Novak Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare

📅 I vincitori si affronteranno sabato nella finalissima,
mentre gli sconfitti giocheranno per il 3º/4º posto.

