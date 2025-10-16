Six Kings Slam 2025 Copertina, Generica

Six Kings Slam: I risultati completi delle Semifinali. Alcaraz torna dominante e vola in finale battendo Fritz a Riad. Sfiderà il nostro Jannik Sinner

16/10/2025 20:52 61 commenti
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)

Carlos Alcaraz ha inaugurato il giovedì di Riad con una prestazione da autentico numero uno del mondo, superando Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-2 e conquistando così un posto nella finale della Six Kings Slam 2025. Una prova solida, brillante, che conferma come lo stop delle ultime settimane gli sia servito per ritrovare freschezza e agilità.
L’incontro, il primo della giornata, non aveva in palio punti o ranking ma un montepremi milionario: sei milioni di dollari per il vincitore. Eppure, una volta iniziato il match, il contesto di esibizione ha lasciato spazio al tennis vero, a quello che distingue Alcaraz da quasi tutti i suoi colleghi. Dopo un avvio di studio, il murciano ha preso subito il controllo dello scambio, trovando un break precoce che ha indirizzato il primo set e spezzato le certezze dell’americano.

Alcaraz è apparso in ottima condizione, nonostante il recente problema alla caviglia che lo aveva costretto a saltare il Masters 1000 di Shanghai. Il recupero è stato evidente: movimenti fluidi, reattività nei cambi di direzione e una solidità al servizio che non ha lasciato scampo a Fritz. “Sembra che la pausa gli abbia fatto benissimo” hanno commentato gli osservatori a bordocampo, notando come il livello fisico e mentale dello spagnolo fosse tornato quello dei giorni migliori.
Dall’altra parte, Fritz non è riuscito a trovare le contromisure. Servizio potente ma poco incisivo, troppe esitazioni da fondo e una fiducia progressivamente scivolata via. L’americano, che recentemente aveva battuto Alcaraz alla Laver Cup di San Francisco, questa volta non ha avuto la stessa intensità. Con il passare dei giochi, il numero uno del mondo ha dominato ogni fase, chiudendo il secondo set con autorevolezza e concedendo pochissimo.
In serata, Alcaraz scoprirà il suo avversario nella finale di domani: sarà uno tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, protagonisti dell’altra semifinale. Qualunque sia l’esito, lo spettacolo è assicurato.

🎾 ESIBIZIONE – Six Kings Slam – SAU Arabia Saudita Cemento (al coperto)

Semifinali
18:30 — Carlos Alcaraz ESP vs Taylor Fritz USA
Six Kings Slam
Alcaraz
6
6
Fritz
4
2
Vincitore: Carlos Alcaraz
20:00 — Jannik Sinner ITA vs Novak Djokovic SRB

Six Kings Slam
Sinner
6
6
Djokovic
4
2
Vincitore: Jannik Sinner
📅 I vincitori si affronteranno sabato nella finalissima,
mentre gli sconfitti giocheranno per il 3º/4º posto.

Qarantaquindici (Guest) 16-10-2025 22:48

Sky non trasmette, super tennis non trasmette, figuriamoci la Rai, ci vuole Netflix, quella dei film, sky aveva il calcio e ora c’è da zone, aveva eurospprt non l’ha più, gli appassionati telespettatori trattati come il “parco buoi” del mercato azionario, solo soldi, e NESSUNO ne parla,vergogna!

Caronte 16-10-2025 22:43

@ il capitano (#4499491)

Capitano,
devi iniziare ad inserire nei tuoi post le faccine!!! 🙂 🙂 🙂
Un saluto.

Caronte 16-10-2025 22:36

@ Mauro N (#4499508)

Era un post ironico…..!!!
Fidati!!!
Chiedilo al Capitano!!!

Francesco (Guest) 16-10-2025 22:26

Scritto da Tommaso
E con questa sono sette vittorie consecutive si djoker.mai nessun giocatore era riuscito a battere djoker sette volte consecutive.

Si ma sta battendo nonno Djokovic dove perde anche dal numero 204,voglio vedere se avrebbe battuto 7 volte consecutive il Djokovic prime ma anche quello di 3/4 anni fa

Tommaso (Guest) 16-10-2025 22:23

E con questa sono sette vittorie consecutive si djoker.mai nessun giocatore era riuscito a battere djoker sette volte consecutive.

Italo (Guest) 16-10-2025 22:22

L’anno prossimo sono pronto a firmare che ci sarà anche Musetti.
Se il pubblico vuole spettacolo chi meglio di lui sa offrirlo?

MI.RCO 16-10-2025 22:06

È il rendimento del servizio contro Alcatraz la chiave.
Fisicamente, mi sembra in forma

Giuseppe (Guest) 16-10-2025 21:56

Scritto da Fabio

Scritto da antoniov

Scritto da antoniov
Speriamo che Jannik la chiuda in due set come ha già fatto Carlitos !

6-4 / 6-2 … punteggio finale fotocopia del match precedente di Alcaraz contro Fritz !
Bravo Jannik !

Si però permettetemi di dirlo,la qualità e la varietà di Alcaraz è stata superiore,se entrambi rigiocano così credo ci sarà ancora questo tipo di punteggio ma in favore di Alcaraz

Puoi dire ciò che vuoi, ci mancherebbe, però ti segnalo sommessamente che la palla di Fritz non è neanche lontanamente comparabile con quella di Sinner. Sappiamo che in quest’ultimo periodo Alcaraz sta giocando divinamente, da fenomeno qual è, tuttavia anche Sinner mi sembra in palla e lo scontro tra i due lo darei sempre 50 a 50. Spesso i loro match si risolvono per uno o due punti di differenza. Auguriamoci di vedere un’altra bella sfida tra i due e, siccome da italiano tifo senza se e senza ma Sinner, spero che vinca Sinner! Forza Sinner!

no Sinner no Party (Guest) 16-10-2025 21:54

Scritto da Fabio

Scritto da antoniov

Scritto da antoniov
Speriamo che Jannik la chiuda in due set come ha già fatto Carlitos !

6-4 / 6-2 … punteggio finale fotocopia del match precedente di Alcaraz contro Fritz !
Bravo Jannik !

Si però permettetemi di dirlo,la qualità e la varietà di Alcaraz è stata superiore,se entrambi rigiocano così credo ci sarà ancora questo tipo di punteggio ma in favore di Alcaraz

Se nessuno te l’ha mai spiegato prima: il tennis non è “assoluto” (come ad esempio il tiro a segno) ma “relativo” rispetto al tuo avversario…

E forse è più facile dare spettacolo contro Fritz che rispetto a Nole ha il vantaggio dell’età ma paga un conto salatissimo in termini di classe, esperienza ed intelligenza (tennistica).

Senza nulla togliere alla evidente grandezza di Carlitos!

piper 16-10-2025 21:50

Scritto da Fabio

Scritto da antoniov

Scritto da antoniov
Speriamo che Jannik la chiuda in due set come ha già fatto Carlitos !

6-4 / 6-2 … punteggio finale fotocopia del match precedente di Alcaraz contro Fritz !
Bravo Jannik !

Si però permettetemi di dirlo,la qualità e la varietà di Alcaraz è stata superiore,se entrambi rigiocano così credo ci sarà ancora questo tipo di punteggio ma in favore di Alcaraz

E te pareva.

Fabio (Guest) 16-10-2025 21:48

Scritto da antoniov

Scritto da antoniov
Speriamo che Jannik la chiuda in due set come ha già fatto Carlitos !

6-4 / 6-2 … punteggio finale fotocopia del match precedente di Alcaraz contro Fritz !
Bravo Jannik !

Si però permettetemi di dirlo,la qualità e la varietà di Alcaraz è stata superiore,se entrambi rigiocano così credo ci sarà ancora questo tipo di punteggio ma in favore di Alcaraz

piper 16-10-2025 21:46

Scritto da Az67

Scritto da piper

Scritto da Jack

Scritto da piper
Se Jannik vince stasera contro Nole si sa a che ora giocherebbe la finale?

Sabato 20.30

Mannaggia c’è Roma vs Inter alle 20:45.

Mannaggia, io sono a cena fuori da mangiafoco……

Se è quella l’ora mi guarderò Alcaraz vs Sinner in diretta e Roma vs Inter subito dopo la finale.

antoniov 16-10-2025 21:43

Scritto da antoniov
Speriamo che Jannik la chiuda in due set come ha già fatto Carlitos !

6-4 / 6-2 … punteggio finale fotocopia del match precedente di Alcaraz contro Fritz !

Bravo Jannik !

Silvy__89 (Guest) 16-10-2025 21:43

Bravo Jannik!

Az67 (Guest) 16-10-2025 21:42

Scritto da piper

Scritto da Jack

Scritto da piper
Se Jannik vince stasera contro Nole si sa a che ora giocherebbe la finale?

Sabato 20.30

Mannaggia c’è Roma vs Inter alle 20:45.

Mannaggia, io sono a cena fuori da mangiafoco……

Tifoso degli italiani (Guest) 16-10-2025 21:42

Scritto da Ozzastru
Stesso risultato: incredibile!!!
Partono pari e patta!

No, Jannik ha fatto un allenamento in più ieri…

Arnaldo2262 16-10-2025 21:42

Splendida sciolta nella ricca esibizione

Jack (Guest) 16-10-2025 21:40

Scritto da Andreas Seppi

Scritto da Jack
Domani 3.250 milioni a testa e partita col sorriso

Hanno già vinto loro

Credo che abbiano inserito un nuovo premio. 4,5 milioni per il 3 posto. Non era in programma questa partita.

forzaragazziforza (Guest) 16-10-2025 21:39

ok jannik, ora sabato non cambiare servizio per favore questo mi sembra vada bene, non pensare a chi hai dall’altra parte

Pikario Furioso 16-10-2025 21:39

Ottimoi Jannik, gran bel servizio. Sabato la resa dei conti. Andiamoooooooo

Luca96 16-10-2025 21:38

Jannik e Carlos hanno vinto con lo stesso punteggio. Sono semplicemente inarrivabili e sabato vedremo l’ennesimo capitolo di questa rivalità. Forza Jannik!

Ozzastru (Guest) 16-10-2025 21:38

Stesso risultato: incredibile!!!
Partono pari e patta!

Brufen (Guest) 16-10-2025 21:37

Anche il goat ridotto ad anonimo sparring partner per un’oretta di allenamento soft. Impressionante.

Andreas Seppi 16-10-2025 21:37

Bravo jan!

Jack (Guest) 16-10-2025 21:36

Scritto da Andreas Seppi

Scritto da Jack
Domani 3.250 milioni a testa e partita col sorriso

Hanno già vinto loro

Esatto.

Tifoso degli italiani (Guest) 16-10-2025 21:35

Pratica archiviata, sabato si fa sul serio.

Andreas Seppi 16-10-2025 21:25

Scritto da Jack
Domani 3.250 milioni a testa e partita col sorriso

Hanno già vinto loro

Jack (Guest) 16-10-2025 21:20

Scritto da Jack
Domani 3.250 milioni a testa e partita col sorriso

Sabato pardon

Gianluigi74 (Guest) 16-10-2025 21:20

@ piper (#4499513)

Non postate questi link, poi non vo lamentate se li oscurano….

Fabio (Guest) 16-10-2025 21:18

Ho la stessa sensazione degli Us Open su chi vincerà questo torneo di esibizione:Alcaraz in questo contesto se è possibile è ancora più devastante,Sinner per carità sta facendo una partita discreta ma rimane come dal rientro dalla sospensione troppo falloso anche in maniera brutta,soprattutto se lo scambio si allunga,ha perso fluidità,poi lasciamo perdere le variazioni e i giochi di tocco,lì Alcaraz lo porta a scuola

Gianluigi74 (Guest) 16-10-2025 21:18

@ piper (#4499513)

Si vede, certo che si vede, ma noni sembra il caso di chiedere o postare un link illegale, poi lo vanno a chiudere subito….

antoniov 16-10-2025 21:16

Speriamo che Jannik la chiuda in due set come ha già fatto Carlitos !

piper 16-10-2025 21:16
Jack (Guest) 16-10-2025 21:15

Domani 3.250 milioni a testa e partita col sorriso

Dr Ivo (Guest) 16-10-2025 21:09

Se comincia a servire sempre così, come nel primo set, non c’è più trippa per gattaraz 🙂

Alfonso 73 (Guest) 16-10-2025 21:09

Ragazzi x favore qualche link x vedere la partita grazie

Mauro N (Guest) 16-10-2025 21:07

Scritto da il capitano
Alcaraz dominante con una caviglia sola, giocare a golf è una terapia consigliata da tutti i primari ortopedici luminari.

Per favore non diciamo beeeppate. A quel livello se sei solo al 90% ti fanno fuori tutti, anche se sei un mostro come Alcaraz. Carlitos sta bene, benissimo! Fidati

Mauro N (Guest) 16-10-2025 21:04

Livello altissimo tra Jannik e Nole, con il nostro che sembra John Isner

antoniov 16-10-2025 20:46

Scritto da il capitano
Alcaraz dominante con una caviglia sola, giocare a golf è una terapia consigliata da tutti i primari ortopedici luminari.

Si, seguendo la terapia consigliata ora gioca a tennis in modo strepitoso pure con una caviglia sola 🙂

Jack (Guest) 16-10-2025 20:43

Scritto da piper

Scritto da Jack

Scritto da piper
Se Jannik vince stasera contro Nole si sa a che ora giocherebbe la finale?

Sabato 20.30

Mannaggia c’è Roma vs Inter alle 20:45.

Preferisco Sinner di gran lunga

il capitano 16-10-2025 20:36

Alcaraz dominante con una caviglia sola, giocare a golf è una terapia consigliata da tutti i primari ortopedici luminari.

piper 16-10-2025 20:36

Scritto da Jack

Scritto da piper
Se Jannik vince stasera contro Nole si sa a che ora giocherebbe la finale?

Sabato 20.30

Mannaggia c’è Roma vs Inter alle 20:45.

Mauro N (Guest) 16-10-2025 20:34

Scritto da Scolaretto

Scritto da Mauro N

Scritto da Pat
12 smorzate su 13 vinte da Alcaraz,pazzesco.

Ma il punto non sono le smorzate ma come le gioca! Sono perfette, cortissime, da qualsiasi posizione o momento dello scambio…é quasi irritante. Come se potesse fare ogni cosa che vuole, quasi come un sogno ad occhi aperti infantile.

Jannik non deve pensare di modificare il suo tennis pensando di adattarlo a quello attuale di Alcaraz, non e’ nelle sue corde e rischia di perdersi per strada. Può e deve solo rendere sempre più incisivo il suo gioco e trovare un servizio stabile ed efficace. Tutto questo lavorando ancora più sull’aspetto mentale, che tanto gli ha dato ma che ultimamente e’ stato un po’ il suo tallone di Achille, come da lui ammesso dopo i crampi di Shangai. Poi ogni partita sarà una storia a sé, smorzate perfette o no di Carlos.

Concordo pienamente. Jannik deve giocare il suo tennis e non deve assolutamente snaturarsi. Migliorare e ampliare quello che è il suo talento si, ma non cercare di diventare un altro giocatore. Io quest’anno ho visto un tennista che può tenere testa e battere anche il miglior Alcaraz, purtroppo non in tantissime occasioni

merlino 16-10-2025 20:31

Scritto da Fabrizio82
Spaventosi i passi avanti fatti da Carlitos rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Onnipotenza tennistica giustamente come è stato detto per un Fenomeno assoluto.

Troppi fenomeni assoluti in Spagna. Rafael Nadal, Marc Marquez, Toni Bou etc etc

Scolaretto 16-10-2025 20:25

Scritto da Mauro N

Scritto da Pat
12 smorzate su 13 vinte da Alcaraz,pazzesco.

Ma il punto non sono le smorzate ma come le gioca! Sono perfette, cortissime, da qualsiasi posizione o momento dello scambio…é quasi irritante. Come se potesse fare ogni cosa che vuole, quasi come un sogno ad occhi aperti infantile.

Jannik non deve pensare di modificare il suo tennis pensando di adattarlo a quello attuale di Alcaraz, non e’ nelle sue corde e rischia di perdersi per strada. Può e deve solo rendere sempre più incisivo il suo gioco e trovare un servizio stabile ed efficace. Tutto questo lavorando ancora più sull’aspetto mentale, che tanto gli ha dato ma che ultimamente e’ stato un po’ il suo tallone di Achille, come da lui ammesso dopo i crampi di Shangai. Poi ogni partita sarà una storia a sé, smorzate perfette o no di Carlos.

Pat (Guest) 16-10-2025 20:22

@ Mauro N (#4499476)

Si, verissimo,le fa con una certa naturalezza e delicatezza ,incredibile per un giocatore esplosivo come lui.

Gattone mecir (Guest) 16-10-2025 20:21

Papa’ riccardo piatti ha perso la gallina dalle uova d’oro… Poveretto!

Jack (Guest) 16-10-2025 20:20

Scritto da piper
Se Jannik vince stasera contro Nole si sa a che ora giocherebbe la finale?

Sabato 20.30

Mauro N (Guest) 16-10-2025 20:14

Scritto da Pat
12 smorzate su 13 vinte da Alcaraz,pazzesco.

Ma il punto non sono le smorzate ma come le gioca! Sono perfette, cortissime, da qualsiasi posizione o momento dello scambio…é quasi irritante. Come se potesse fare ogni cosa che vuole, quasi come un sogno ad occhi aperti infantile.

Pat (Guest) 16-10-2025 20:11

12 smorzate su 13 vinte da Alcaraz,pazzesco.

Silvy__89 (Guest) 16-10-2025 20:06

Non ho visto la partita ma risultato super prevedibile.

Pat (Guest) 16-10-2025 20:03

Servizio e tenuta mentale,questi sono i miglioramenti di Alcaraz che adesso lo rendono quasi imbattibile.

Mauro N (Guest) 16-10-2025 19:54

Fritz sta giocando un match perfetto, eppure…
Fa paura ragazzi, quando gioca così fa paura.

Fabrizio82 (Guest) 16-10-2025 19:40

Spaventosi i passi avanti fatti da Carlitos rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Onnipotenza tennistica giustamente come è stato detto per un Fenomeno assoluto.

giorgio (Guest) 16-10-2025 19:06

Redazione il live score di Fritz – Alcaraz si è fermato, ma la partita continua ugualmente.

Sudtyrol (Guest) 16-10-2025 18:48

Scritto da Ging89
Cos’è veramente l’essere gracili? Monfils e Nadal avevano 2 Tra i migliori fisici della storia degli sport eppure sono finiti con infortuni gravi
Sinner mi dà l’idea che troppo spesso si tiene tutto dentro e questo si riversa a volte sul corpo.
Deve trovare un modo per gestire lo stress che a volte si autoimpone

E allora Borg? Non mi sembra di ricordare tanti infortuni.

piper 16-10-2025 17:38

Se Jannik vince stasera contro Nole si sa a che ora giocherebbe la finale?

Andy.Fi (Guest) 16-10-2025 17:07

Ho letto che Djoko ha fatto dei complimentoni a Jannik. Da ex nadaliano complimenti, so che non sei un cattivo ragazzo e l’essere supercompetitivo all’inizio, come tutti i super campioni, gli ha fatto dire qualche bischerata e dare ragione a Kirgyos. Adesso forse ha capito che quei 2 lassù non li prende più e la furia agonistica inizia a calare. Bravo goat

Ging89 (Guest) 16-10-2025 16:02

Cos’è veramente l’essere gracili? Monfils e Nadal avevano 2 Tra i migliori fisici della storia degli sport eppure sono finiti con infortuni gravi

Sinner mi dà l’idea che troppo spesso si tiene tutto dentro e questo si riversa a volte sul corpo.
Deve trovare un modo per gestire lo stress che a volte si autoimpone

Alberto Rossi 16-10-2025 14:50

Ci sono 6 milioni di dollari in gioco.. direi che Alcaraz e Sinner giocheranno al top, più impegnati che se giocassero un mille, veramente tornei di esibizione per loro… insomma, salve imponderabili sorprese, direi che i due alieni si giocheranno la finale, che sicuramente vedrò

