Six Kings Slam: I risultati completi delle Semifinali. Alcaraz torna dominante e vola in finale battendo Fritz a Riad. Sfiderà il nostro Jannik Sinner

Carlos Alcaraz ha inaugurato il giovedì di Riad con una prestazione da autentico numero uno del mondo, superando Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-2 e conquistando così un posto nella finale della Six Kings Slam 2025. Una prova solida, brillante, che conferma come lo stop delle ultime settimane gli sia servito per ritrovare freschezza e agilità.

L’incontro, il primo della giornata, non aveva in palio punti o ranking ma un montepremi milionario: sei milioni di dollari per il vincitore. Eppure, una volta iniziato il match, il contesto di esibizione ha lasciato spazio al tennis vero, a quello che distingue Alcaraz da quasi tutti i suoi colleghi. Dopo un avvio di studio, il murciano ha preso subito il controllo dello scambio, trovando un break precoce che ha indirizzato il primo set e spezzato le certezze dell’americano.

Alcaraz è apparso in ottima condizione, nonostante il recente problema alla caviglia che lo aveva costretto a saltare il Masters 1000 di Shanghai. Il recupero è stato evidente: movimenti fluidi, reattività nei cambi di direzione e una solidità al servizio che non ha lasciato scampo a Fritz. “Sembra che la pausa gli abbia fatto benissimo” hanno commentato gli osservatori a bordocampo, notando come il livello fisico e mentale dello spagnolo fosse tornato quello dei giorni migliori.

Dall’altra parte, Fritz non è riuscito a trovare le contromisure. Servizio potente ma poco incisivo, troppe esitazioni da fondo e una fiducia progressivamente scivolata via. L’americano, che recentemente aveva battuto Alcaraz alla Laver Cup di San Francisco, questa volta non ha avuto la stessa intensità. Con il passare dei giochi, il numero uno del mondo ha dominato ogni fase, chiudendo il secondo set con autorevolezza e concedendo pochissimo.

In serata, Alcaraz scoprirà il suo avversario nella finale di domani: sarà uno tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, protagonisti dell’altra semifinale. Qualunque sia l’esito, lo spettacolo è assicurato.

🎾 ESIBIZIONE – Six Kings Slam – Arabia Saudita Cemento (al coperto)

Six Kings Slam Alcaraz Alcaraz 6 6 Fritz Fritz 4 2 Vincitore: Carlos Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Alcaraz 5-2 → 6-2 F. Fritz 4-2 → 5-2 F. Fritz 2-2 A. Alcaraz 0-1 F. Fritz 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Alcaraz 3-2 F. Fritz 2-2 → 3-2 A. Alcaraz 0-1 F. Fritz 0-0 → 0-1

18:30 — Carlos Alcarazvs Taylor Fritz

20:00 — Jannik Sinner vs Novak Djokovic



Six Kings Slam Sinner Sinner 6 6 Djokovic Djokovic 4 2 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Sinner 5-2 → 6-2 D. Djokovic 5-1 → 5-2 S. Sinner 4-1 → 5-1 D. Djokovic 2-0 S. Sinner 1-0 → 2-0 D. Djokovic 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Sinner 5-4 → 6-4 S. Sinner 4-3 D. Djokovic 4-2 → 4-3 D. Djokovic 1-1 Risultato 0-0

📅 I vincitori si affronteranno sabato nella finalissima,

mentre gli sconfitti giocheranno per il 3º/4º posto.