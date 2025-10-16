Six Kings Slam: I risultati completi delle Semifinali. Alcaraz torna dominante e vola in finale battendo Fritz a Riad. Sfiderà il nostro Jannik Sinner
Carlos Alcaraz ha inaugurato il giovedì di Riad con una prestazione da autentico numero uno del mondo, superando Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-2 e conquistando così un posto nella finale della Six Kings Slam 2025. Una prova solida, brillante, che conferma come lo stop delle ultime settimane gli sia servito per ritrovare freschezza e agilità.
L’incontro, il primo della giornata, non aveva in palio punti o ranking ma un montepremi milionario: sei milioni di dollari per il vincitore. Eppure, una volta iniziato il match, il contesto di esibizione ha lasciato spazio al tennis vero, a quello che distingue Alcaraz da quasi tutti i suoi colleghi. Dopo un avvio di studio, il murciano ha preso subito il controllo dello scambio, trovando un break precoce che ha indirizzato il primo set e spezzato le certezze dell’americano.
Alcaraz è apparso in ottima condizione, nonostante il recente problema alla caviglia che lo aveva costretto a saltare il Masters 1000 di Shanghai. Il recupero è stato evidente: movimenti fluidi, reattività nei cambi di direzione e una solidità al servizio che non ha lasciato scampo a Fritz. “Sembra che la pausa gli abbia fatto benissimo” hanno commentato gli osservatori a bordocampo, notando come il livello fisico e mentale dello spagnolo fosse tornato quello dei giorni migliori.
Dall’altra parte, Fritz non è riuscito a trovare le contromisure. Servizio potente ma poco incisivo, troppe esitazioni da fondo e una fiducia progressivamente scivolata via. L’americano, che recentemente aveva battuto Alcaraz alla Laver Cup di San Francisco, questa volta non ha avuto la stessa intensità. Con il passare dei giochi, il numero uno del mondo ha dominato ogni fase, chiudendo il secondo set con autorevolezza e concedendo pochissimo.
In serata, Alcaraz scoprirà il suo avversario nella finale di domani: sarà uno tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, protagonisti dell’altra semifinale. Qualunque sia l’esito, lo spettacolo è assicurato.
🎾 ESIBIZIONE – Six Kings Slam – Arabia Saudita Cemento (al coperto)
Semifinali
18:30 — Carlos Alcaraz vs Taylor Fritz
20:00 — Jannik Sinner vs Novak Djokovic
📅 I vincitori si affronteranno sabato nella finalissima,
mentre gli sconfitti giocheranno per il 3º/4º posto.
Sky non trasmette, super tennis non trasmette, figuriamoci la Rai, ci vuole Netflix, quella dei film, sky aveva il calcio e ora c’è da zone, aveva eurospprt non l’ha più, gli appassionati telespettatori trattati come il “parco buoi” del mercato azionario, solo soldi, e NESSUNO ne parla,vergogna!
Si ma sta battendo nonno Djokovic dove perde anche dal numero 204,voglio vedere se avrebbe battuto 7 volte consecutive il Djokovic prime ma anche quello di 3/4 anni fa
E con questa sono sette vittorie consecutive si djoker.mai nessun giocatore era riuscito a battere djoker sette volte consecutive.
L’anno prossimo sono pronto a firmare che ci sarà anche Musetti.
Se il pubblico vuole spettacolo chi meglio di lui sa offrirlo?
È il rendimento del servizio contro Alcatraz la chiave.
Fisicamente, mi sembra in forma
Puoi dire ciò che vuoi, ci mancherebbe, però ti segnalo sommessamente che la palla di Fritz non è neanche lontanamente comparabile con quella di Sinner. Sappiamo che in quest’ultimo periodo Alcaraz sta giocando divinamente, da fenomeno qual è, tuttavia anche Sinner mi sembra in palla e lo scontro tra i due lo darei sempre 50 a 50. Spesso i loro match si risolvono per uno o due punti di differenza. Auguriamoci di vedere un’altra bella sfida tra i due e, siccome da italiano tifo senza se e senza ma Sinner, spero che vinca Sinner! Forza Sinner!
Se nessuno te l’ha mai spiegato prima: il tennis non è “assoluto” (come ad esempio il tiro a segno) ma “relativo” rispetto al tuo avversario…
E forse è più facile dare spettacolo contro Fritz che rispetto a Nole ha il vantaggio dell’età ma paga un conto salatissimo in termini di classe, esperienza ed intelligenza (tennistica).
Senza nulla togliere alla evidente grandezza di Carlitos!
E te pareva.
Si però permettetemi di dirlo,la qualità e la varietà di Alcaraz è stata superiore,se entrambi rigiocano così credo ci sarà ancora questo tipo di punteggio ma in favore di Alcaraz
Se è quella l’ora mi guarderò Alcaraz vs Sinner in diretta e Roma vs Inter subito dopo la finale.
6-4 / 6-2 … punteggio finale fotocopia del match precedente di Alcaraz contro Fritz !
Bravo Jannik !
Bravo Jannik!
Mannaggia, io sono a cena fuori da mangiafoco……
No, Jannik ha fatto un allenamento in più ieri…
Splendida sciolta nella ricca esibizione
Credo che abbiano inserito un nuovo premio. 4,5 milioni per il 3 posto. Non era in programma questa partita.
ok jannik, ora sabato non cambiare servizio per favore questo mi sembra vada bene, non pensare a chi hai dall’altra parte
Ottimoi Jannik, gran bel servizio. Sabato la resa dei conti. Andiamoooooooo
Jannik e Carlos hanno vinto con lo stesso punteggio. Sono semplicemente inarrivabili e sabato vedremo l’ennesimo capitolo di questa rivalità. Forza Jannik!
Stesso risultato: incredibile!!!
Partono pari e patta!
Anche il goat ridotto ad anonimo sparring partner per un’oretta di allenamento soft. Impressionante.
Bravo jan!
Esatto.
Pratica archiviata, sabato si fa sul serio.
Hanno già vinto loro
Sabato pardon
@ piper (#4499513)
Non postate questi link, poi non vo lamentate se li oscurano….
Ho la stessa sensazione degli Us Open su chi vincerà questo torneo di esibizione:Alcaraz in questo contesto se è possibile è ancora più devastante,Sinner per carità sta facendo una partita discreta ma rimane come dal rientro dalla sospensione troppo falloso anche in maniera brutta,soprattutto se lo scambio si allunga,ha perso fluidità,poi lasciamo perdere le variazioni e i giochi di tocco,lì Alcaraz lo porta a scuola
@ piper (#4499513)
Si vede, certo che si vede, ma noni sembra il caso di chiedere o postare un link illegale, poi lo vanno a chiudere subito….
Speriamo che Jannik la chiuda in due set come ha già fatto Carlitos !
Domani 3.250 milioni a testa e partita col sorriso
Se comincia a servire sempre così, come nel primo set, non c’è più trippa per gattaraz 🙂
Ragazzi x favore qualche link x vedere la partita grazie
Per favore non diciamo beeeppate. A quel livello se sei solo al 90% ti fanno fuori tutti, anche se sei un mostro come Alcaraz. Carlitos sta bene, benissimo! Fidati
Livello altissimo tra Jannik e Nole, con il nostro che sembra John Isner
Si, seguendo la terapia consigliata ora gioca a tennis in modo strepitoso pure con una caviglia sola 🙂
Preferisco Sinner di gran lunga
Alcaraz dominante con una caviglia sola, giocare a golf è una terapia consigliata da tutti i primari ortopedici luminari.
Mannaggia c’è Roma vs Inter alle 20:45.
Concordo pienamente. Jannik deve giocare il suo tennis e non deve assolutamente snaturarsi. Migliorare e ampliare quello che è il suo talento si, ma non cercare di diventare un altro giocatore. Io quest’anno ho visto un tennista che può tenere testa e battere anche il miglior Alcaraz, purtroppo non in tantissime occasioni
Troppi fenomeni assoluti in Spagna. Rafael Nadal, Marc Marquez, Toni Bou etc etc
Jannik non deve pensare di modificare il suo tennis pensando di adattarlo a quello attuale di Alcaraz, non e’ nelle sue corde e rischia di perdersi per strada. Può e deve solo rendere sempre più incisivo il suo gioco e trovare un servizio stabile ed efficace. Tutto questo lavorando ancora più sull’aspetto mentale, che tanto gli ha dato ma che ultimamente e’ stato un po’ il suo tallone di Achille, come da lui ammesso dopo i crampi di Shangai. Poi ogni partita sarà una storia a sé, smorzate perfette o no di Carlos.
@ Mauro N (#4499476)
Si, verissimo,le fa con una certa naturalezza e delicatezza ,incredibile per un giocatore esplosivo come lui.
Papa’ riccardo piatti ha perso la gallina dalle uova d’oro… Poveretto!
Sabato 20.30
Ma il punto non sono le smorzate ma come le gioca! Sono perfette, cortissime, da qualsiasi posizione o momento dello scambio…é quasi irritante. Come se potesse fare ogni cosa che vuole, quasi come un sogno ad occhi aperti infantile.
12 smorzate su 13 vinte da Alcaraz,pazzesco.
Non ho visto la partita ma risultato super prevedibile.
Servizio e tenuta mentale,questi sono i miglioramenti di Alcaraz che adesso lo rendono quasi imbattibile.
Fritz sta giocando un match perfetto, eppure…
Fa paura ragazzi, quando gioca così fa paura.
Spaventosi i passi avanti fatti da Carlitos rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Onnipotenza tennistica giustamente come è stato detto per un Fenomeno assoluto.
Redazione il live score di Fritz – Alcaraz si è fermato, ma la partita continua ugualmente.
E allora Borg? Non mi sembra di ricordare tanti infortuni.
Se Jannik vince stasera contro Nole si sa a che ora giocherebbe la finale?
Ho letto che Djoko ha fatto dei complimentoni a Jannik. Da ex nadaliano complimenti, so che non sei un cattivo ragazzo e l’essere supercompetitivo all’inizio, come tutti i super campioni, gli ha fatto dire qualche bischerata e dare ragione a Kirgyos. Adesso forse ha capito che quei 2 lassù non li prende più e la furia agonistica inizia a calare. Bravo goat
Cos’è veramente l’essere gracili? Monfils e Nadal avevano 2 Tra i migliori fisici della storia degli sport eppure sono finiti con infortuni gravi
Sinner mi dà l’idea che troppo spesso si tiene tutto dentro e questo si riversa a volte sul corpo.
Deve trovare un modo per gestire lo stress che a volte si autoimpone
Ci sono 6 milioni di dollari in gioco.. direi che Alcaraz e Sinner giocheranno al top, più impegnati che se giocassero un mille, veramente tornei di esibizione per loro… insomma, salve imponderabili sorprese, direi che i due alieni si giocheranno la finale, che sicuramente vedrò