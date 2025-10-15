Six Kings Slam – Sinner: “Contento della mia prestazione, qui per divertirmi e dare spettacolo” (Video)

Rientro vincente per Jannik Sinner a Riad. L’azzurro ha debuttato nel Six Kings Slam 2025 con una convincente vittoria su Stefanos Tsitsipas, superato in due set con il punteggio di 6-2 6-3, conquistando così la qualificazione alle semifinali del torneo-esibizione saudita.

Un successo che conferma la ritrovata condizione fisica e mentale del numero 2 del mondo, al rientro dopo il ritiro per crampi al Masters 1000 di Shanghai. Sinner ha mostrato il solito tennis brillante e aggressivo, prendendo rapidamente il controllo degli scambi e gestendo con autorità la partita.

Al termine dell’incontro, il campione in carica ha espresso tutta la propria soddisfazione:

“È bello tornare qui, vedere tanta gente che è venuta per seguire la partita. Non è mai facile affrontare il primo match, ma sono contento della mia performance di oggi. Il campo indoor è particolare: la palla rimbalza molto e il ritmo è veloce, anche se nel corso della giornata tende a rallentare un po’.”

Lo sguardo è già rivolto alla semifinale contro Novak Djokovic, in programma giovedì 16 ottobre alle ore 20.00 italiane, dopo la sfida tra Alcaraz e Fritz:

“Contro Djokovic sarà una partita complicata, ci conosciamo bene e ci siamo affrontati tante volte. Cercheremo di giocare il miglior tennis possibile e vedremo come andrà. Siamo qui per divertirci e portare del buon tennis: speriamo che anche il pubblico si diverta, è il motivo per cui siamo qui.”

Infine, Sinner ha parlato anche della sua rivalità con Carlos Alcaraz, ormai una delle più seguite del circuito:

“La nostra rivalità è interessante, con tante dinamiche. Fuori dal campo c’è una bella amicizia, ma in campo diamo entrambi il massimo. Le rivalità fanno bene allo sport, il tennis ne ha sempre avute di grandi. È bello che arrivino nuovi giocatori e che ci sia ancora Novak che continua a competere ad altissimo livello.”