Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jasmine Paolini contro Coco Gauff (LIVE)

11/10/2025 08:00 Nessun commento
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – Semifinali, cemento

CENTER – ore 09:00
Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR vs Storm Hunter AUS / Katerina Siniakova CZE
WTA Wuhan
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
1
Storm Hunter / Katerina Siniakova
0
2
Mostra dettagli

(3) Coco Gauff USA vs (7) Jasmine Paolini ITA Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs (6) Jessica Pegula USA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

(8) Anna Danilina KAZ / (8) Aleksandra Krunic SRB vs Laura Siegemund GER / Fanny Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare





WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – Semifinali, terra battuta

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 11:00
Lola Radivojevic SRB vs Teodora Kostovic SRB
Il match deve ancora iniziare

(1) Solana Sierra ARG vs Andrea Lazaro Garcia ESP Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Noma Noha Akugue GER / Mariella Thamm GER Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: , ,