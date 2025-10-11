WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jasmine Paolini contro Coco Gauff (LIVE)
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – Semifinali, cemento
CENTER – ore 09:00
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Storm Hunter / Katerina Siniakova
(3) Coco Gauff vs (7) Jasmine Paolini Non prima 11:00
(1) Aryna Sabalenka vs (6) Jessica Pegula Non prima 12:30
(8) Anna Danilina / (8) Aleksandra Krunic vs Laura Siegemund / Fanny Stollar
WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – Semifinali, terra battuta
Mallorca Country Club – Centre Court – ore 11:00
Lola Radivojevic vs Teodora Kostovic
(1) Solana Sierra vs Andrea Lazaro Garcia Non prima 12:00
(1) Jesika Maleckova / (1) Miriam Skoch vs Noma Noha Akugue / Mariella Thamm Non prima 15:00
