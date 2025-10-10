WTA 2026: pubblicato il calendario ufficiale, stagione al via il 2 gennaio con la United Cup. Roma si giocherà il 05 Maggio. La stagione 2026 partirà una settimana dopo rispetto al 2025

La WTA ha finalmente pubblicato il calendario per la stagione 2026, con un anticipo di circa due mesi e mezzo rispetto all’inizio dell’anno nuovo — un piccolo passo avanti per un circuito che spesso ha mostrato ritardi nella programmazione. Nonostante il miglioramento, l’annuncio arriva comunque dopo quello dell’ATP.

La nuova stagione presenterà alcuni cambiamenti di date e collocazioni, pur mantenendo la struttura generale del 2025. L’obiettivo è offrire maggiori spazi di recupero alle giocatrici e rendere il calendario più sostenibile dal punto di vista fisico e logistico.

Una stagione che parte più tardi: via il 2 gennaio con la United Cup

La stagione WTA 2026 inizierà una settimana più tardi rispetto a quest’anno: la United Cup scatterà venerdì 2 gennaio, mentre l’Australian Open prenderà il via domenica 18 gennaio, sei giorni dopo rispetto al 2025.

Questo spostamento comporterà un effetto domino su tutto il calendario, con conseguenze anche per il primo WTA 1000 della stagione.

Doha e Abu Dhabi senza pausa dopo Melbourne

Il WTA 1000 di Doha sarà il primo grande torneo dopo l’Australian Open, ma con solo una settimana di pausa tra i due eventi. Un fattore che potrebbe aumentare il rischio di ritiri e assenze da parte delle giocatrici reduci dal Grand Slam australiano.

In quella stessa settimana è previsto anche un WTA 500 ad Abu Dhabi, a conferma del trend del circuito femminile verso un calendario “premium”: fino a luglio non ci saranno settimane con tornei di categoria inferiore al WTA 500.

Linz cambia superficie, Singapore diventa WTA 500

Tra i cambiamenti più significativi:

Linz abbandonerà l’inizio stagione e diventerà un torneo su terra battuta ad aprile, aprendo la tournée europea.

Singapur salirà di categoria, diventando un WTA 500, e verrà collocato a settembre, nella stessa settimana delle Finali della Billie Jean King Cup.

Indian Wells, Miami, Madrid e Roma confermati nelle stesse date

Il mese di marzo sarà come di consueto dedicato ai due grandi appuntamenti americani:

Indian Wells (dal 2 marzo)

Miami Open (dal 16 marzo)

Nessuna novità su terra e erba

La stagione su terra partirà poi con Madrid e Roma come eventi principali, con la chiusura della tournée prevista per l’8 giugno.

Nessuna novità per la stagione sull’erba: Queen’s resta nel calendario, mentre Wimbledon si giocherà a partire dal 29 giugno 2026.

Una tournée estiva più lunga e nuova collocazione per Washington

Come nel circuito maschile, anche la WTA ha deciso di espandere la tournée estiva nordamericana, concedendo più spazio ai tornei di Montréal/Toronto e Cincinnati, entrambi estesi a una settimana e mezzo.

Il torneo di Washington verrà disputato in solitaria nella settimana del 27 luglio, senza più sovrapposizioni con Praga, che si sposterà insieme al WTA 250 di Amburgo.

L’US Open inizierà una settimana più tardi rispetto al 2025, il 31 agosto, e si disputerà nella prima metà di settembre.

Finale di stagione tra Asia e Arabia Saudita

Dopo lo US Open, la stagione continuerà con le Finali della Billie Jean King Cup, che manterranno la loro collocazione una settimana dopo lo Slam americano.

Seguirà la tradizionale tournée asiatica, con una novità importante: Seul scende di categoria (da WTA 500 a WTA 250), lasciando il proprio spazio a Singapur.

La stagione WTA 2026 si concluderà una settimana più tardi rispetto all’anno precedente, con le WTA Finals di Riad, che si disputeranno a partire dal 9 novembre 2026.

Con un calendario più ordinato e una struttura più logica tra i grandi tornei, la WTA punta a una stagione più fluida e sostenibile, pur mantenendo alta la concentrazione di eventi di massimo livello.

🎾 CALENDARIO WTA 2026

GENNAIO

Week 1 (5 GEN)

United Cup – Perth / Sydney – H

ASB Classic – Auckland – H

Brisbane International presented by EVIE – Brisbane – H

Week 2 (12 GEN)

Adelaide International – Adelaide – H

Hobart International – Hobart – H

Weeks 3–4 (19 GEN)

Australian Open – Melbourne – H

FEBBRAIO

Week 5 (2 FEB)

Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council – Abu Dhabi – H

Transylvania Open – Cluj-Napoca – I-H

TBD

Week 6 (9 FEB)

Qatar TotalEnergies Open – Doha – H

Week 7 (16 FEB)

Dubai Duty Free Tennis Championships – Dubai – H

Week 8 (23 FEB)

Merida Open AKRON – Mérida – H

ATX Open – Austin – H

MARZO

Weeks 9–10 (2 MAR)

BNP Paribas Open – Indian Wells – H

Weeks 11–12 (16 MAR)

Miami Open presented by Itaú – Miami – H

Week 13 (30 MAR)

Credit One Charleston Open – Charleston – C

Copa Colsanitas Zurich – Bogotá – C

APRILE

Week 14 (6 APR)

🏆 Billie Jean King Cup Qualifiers / Zonal

Upper Austria Ladies Linz – Linz – I-C

Week 15 (13 APR)

Porsche Tennis Grand Prix – Stuttgart – I-C

Open Capfinances Rouen Métropole – Rouen – I-C

Weeks 16–17 (21 APR)

Mutua Madrid Open – Madrid – C

MAGGIO

Weeks 18–19 (5 MAG)

Internazionali BNL d’Italia – Roma – C

Week 20 (19 MAG)

Internationaux de Strasbourg – Strasbourg – C

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem – Rabat – C

Weeks 21–22 (26 MAG)

Roland Garros – Parigi – C

GIUGNO

Week 23 (8 GIU)

The HSBC Championships – Londra – G

Libéma Open – ’s-Hertogenbosch – G

Week 24 (15 GIU)

Berlin Tennis Open – Berlino – G

Lexus Nottingham Open – Nottingham – G

Week 25 (22 GIU)

Bad Homburg Open powered by Solarwatt – Bad Homburg – G

Lexus Eastbourne Open – Eastbourne – G

Weeks 26–27 (29 GIU)

The Championships (Wimbledon) – Londra – G

LUGLIO

Week 28 (13 LUG)

UniCredit Iasi Open – Iasi – C

Week 29 (20 LUG)

MSC Hamburg Ladies Open – Hamburg – C

Livesport Prague Open 2026 – Praga – H

Week 30 (27 LUG)

Mubadala DC Open – Washington DC – H

AGOSTO

Weeks 31–32 (3 AGO)

National Bank Open presented by Rogers – Toronto – H

Weeks 32–33 (10 AGO)

Cincinnati Open – Cincinnati – H

Week 34 (24 AGO)

Abierto GNP Seguros – Monterrey – H

Tennis in the Land powered by Rocke – Cleveland – H

Weeks 35–36 (31 AGO)

US Open – New York – H

SETTEMBRE

Week 37 (14 SET)

Guadalajara Open AKRON presented by Santander – Guadalajara – H

SP Open – São Paulo – H

Week 38 (21 SET)

🏆 Billie Jean King Cup Finals

Singapore Tennis Open – Singapore – I-H

Korea Open – Seoul – H

Weeks 39–40 (28 SET)

China Open – Pechino – H

OTTOBRE

Week 41 (12 OTT)

Wuhan Open – Wuhan – H

Week 42 (19 OTT)

Ningbo Open – Ningbo – H

Kinoshita Group Japan Open – Osaka – H

Week 43 (26 OTT)

Toray Pan Pacific Open Tennis – Tokyo – H

Guangzhou Open – Guangzhou – H

NOVEMBRE

Week 44 (2 NOV)

Chennai Open – Chennai – H

Prudential Hong Kong Tennis Open – Hong Kong – H

Jiangxi Open – Jiujiang – H

Week 45 (9 NOV)

🏆 WTA Finals Riyadh – Riyadh – I-H

Week 46 (16 NOV)

🏆 Billie Jean King Cup Playoffs

Legenda:

C = Clay | I-C = Indoor Clay | G = Grass | H = Hard | I-H = Indoor Hard | * = data da confermare