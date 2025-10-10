WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Semifinali WTA Wuhan – Paolini sfida Gauff, Sabalenka ritrova Pegula

La statunitense, numero 3 del mondo, ha rispettato i pronostici superando Laura Siegemund con un netto 6-3 6-0 in poco più di un’ora e venti minuti, dominando soprattutto nel secondo set.

Ancor più sorprendente il successo di Paolini, che ha sconfitto per la prima volta in carriera Iga Swiatek con un impressionante 6-1 6-2. L’azzurra ha mostrato un livello di gioco altissimo, trovando continuità e precisione contro un’avversaria irriconoscibile.

In semifinale, Paolini affronterà proprio Coco Gauff, in un duello che promette spettacolo.

Nell’altra parte del tabellone, Aryna Sabalenka ha confermato la sua imbattibilità a Wuhan — dove vanta ora un record di 20 vittorie e 0 sconfitte — eliminando Elena Rybakina per 6-3 6-3. La numero uno del mondo sfiderà Jessica Pegula, che ha rimontato Katerina Siniakova (2-6 6-0 6-3) e, con questa vittoria, si è matematicamente qualificata per le WTA Finals di Riad, dove raggiunge Sabalenka, Swiatek, Anisimova, Gauff e Keys.

WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – Quarti di Finale, cemento

WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – Quarti di Finale, cemento

WTA Wuhan Katerina Siniakova Katerina Siniakova 6 0 3 Jessica Pegula [6] Jessica Pegula [6] 2 6 6 Vincitore: Pegula

Katerina Siniakovavs (6) Jessica Pegula

(1) Aryna Sabalenka vs (8) Elena Rybakina Non prima 07:00



WTA Wuhan Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 0 6 6 0 Elena Rybakina [8] Elena Rybakina [8] 0 3 3 0 Vincitore: Sabalenka

Laura Siegemund vs (3) Coco Gauff Non prima 09:30



WTA Wuhan Laura Siegemund Laura Siegemund 0 3 0 0 Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 0 6 6 0 Vincitore: Gauff

(7) Jasmine Paolini vs (2) Iga Swiatek Non prima 13:00



WTA Wuhan Jasmine Paolini [7] Jasmine Paolini [7] 0 6 6 0 Iga Swiatek [2] • Iga Swiatek [2] 0 1 2 0 Vincitore: Paolini

Bianca Andreescu / Yue Yuan vs (8) Anna Danilina / (8) Aleksandra Krunic



WTA Wuhan Bianca Andreescu / Yue Yuan • Bianca Andreescu / Yue Yuan 0 4 6 0 Anna Danilina / Aleksandra Krunic [8] Anna Danilina / Aleksandra Krunic [8] 0 6 7 0 Vincitore: Danilina / Krunic

WTA Wuhan Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0 4 2 0 Storm Hunter / Katerina Siniakova • Storm Hunter / Katerina Siniakova 0 6 6 0 Vincitore: Hunter / Siniakova

Hao-Ching Chan/ Xinyu Jiangvs Storm Hunter/ Katerina Siniakova

Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Linda Noskova / Rebecca Sramkova



WTA Wuhan Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 7 2 10 Linda Noskova / Rebecca Sramkova Linda Noskova / Rebecca Sramkova 5 6 5 Vincitore: Mihalikova / Nicholls

Laura Siegemund / Fanny Stollar vs Iva Jovic / Giuliana Olmos



WTA Wuhan Laura Siegemund / Fanny Stollar • Laura Siegemund / Fanny Stollar 0 6 6 0 Iva Jovic / Giuliana Olmos Iva Jovic / Giuliana Olmos 0 4 4 0 Vincitore: Siegemund / Stollar

WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – Quarti di Finale, terra battuta

WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – Quarti di Finale, terra battuta

WTA Mallorca 125 Maria Lourdes Carle [8] • Maria Lourdes Carle [8] 0 4 2 0 Teodora Kostovic Teodora Kostovic 0 6 6 0 Vincitore: Kostovic

(8) Maria Lourdes Carlevs Teodora Kostovic

Lola Radivojevic vs Noma Noha Akugue



WTA Mallorca 125 Lola Radivojevic • Lola Radivojevic 0 6 7 0 Noma Noha Akugue Noma Noha Akugue 0 0 5 0 Vincitore: Radivojevic

(1) Solana Sierra vs Ekaterine Gorgodze Non prima 14:00



WTA Mallorca 125 Solana Sierra [1] Solana Sierra [1] 3 6 6 Ekaterine Gorgodze Ekaterine Gorgodze 6 0 1 Vincitore: Sierra

Andrea Lazaro Garcia vs (5) Sara Bejlek

