WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Semifinali WTA Wuhan – Paolini sfida Gauff, Sabalenka ritrova Pegula

10/10/2025 13:41 71 commenti
La statunitense, numero 3 del mondo, ha rispettato i pronostici superando Laura Siegemund con un netto 6-3 6-0 in poco più di un’ora e venti minuti, dominando soprattutto nel secondo set.
Ancor più sorprendente il successo di Paolini, che ha sconfitto per la prima volta in carriera Iga Swiatek con un impressionante 6-1 6-2. L’azzurra ha mostrato un livello di gioco altissimo, trovando continuità e precisione contro un’avversaria irriconoscibile.
In semifinale, Paolini affronterà proprio Coco Gauff, in un duello che promette spettacolo.

Nell’altra parte del tabellone, Aryna Sabalenka ha confermato la sua imbattibilità a Wuhan — dove vanta ora un record di 20 vittorie e 0 sconfitte — eliminando Elena Rybakina per 6-3 6-3. La numero uno del mondo sfiderà Jessica Pegula, che ha rimontato Katerina Siniakova (2-6 6-0 6-3) e, con questa vittoria, si è matematicamente qualificata per le WTA Finals di Riad, dove raggiunge Sabalenka, Swiatek, Anisimova, Gauff e Keys.

WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – Quarti di Finale, cemento

CENTER – ore 05:00
Katerina Siniakova CZE vs (6) Jessica Pegula USA
WTA Wuhan
Katerina Siniakova
6
0
3
Jessica Pegula [6]
2
6
6
Vincitore: Pegula
Mostra dettagli

(1) Aryna Sabalenka BLR vs (8) Elena Rybakina KAZ Non prima 07:00

WTA Wuhan
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Elena Rybakina [8]
0
3
3
0
Vincitore: Sabalenka
Mostra dettagli

Laura Siegemund GER vs (3) Coco Gauff USA Non prima 09:30

WTA Wuhan
Laura Siegemund
0
3
0
0
Coco Gauff [3]
0
6
6
0
Vincitore: Gauff
Mostra dettagli

(7) Jasmine Paolini ITA vs (2) Iga Swiatek POL Non prima 13:00

WTA Wuhan
Jasmine Paolini [7]
0
6
6
0
Iga Swiatek [2]
0
1
2
0
Vincitore: Paolini
Mostra dettagli

Bianca Andreescu CAN / Yue Yuan CHN vs (8) Anna Danilina KAZ / (8) Aleksandra Krunic SRB

WTA Wuhan
Bianca Andreescu / Yue Yuan
0
4
6
0
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [8]
0
6
7
0
Vincitore: Danilina / Krunic
Mostra dettagli



COURT 1 – ore 08:30
Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN vs Storm Hunter AUS / Katerina Siniakova CZE
WTA Wuhan
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0
4
2
0
Storm Hunter / Katerina Siniakova
0
6
6
0
Vincitore: Hunter / Siniakova
Mostra dettagli

Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR vs Linda Noskova CZE / Rebecca Sramkova SVK

WTA Wuhan
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
7
2
10
Linda Noskova / Rebecca Sramkova
5
6
5
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Mostra dettagli

Laura Siegemund GER / Fanny Stollar HUN vs Iva Jovic USA / Giuliana Olmos MEX

WTA Wuhan
Laura Siegemund / Fanny Stollar
0
6
6
0
Iva Jovic / Giuliana Olmos
0
4
4
0
Vincitore: Siegemund / Stollar
Mostra dettagli





WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – Quarti di Finale, terra battuta

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(8) Maria Lourdes Carle ARG vs Teodora Kostovic SRB
WTA Mallorca 125
Maria Lourdes Carle [8]
0
4
2
0
Teodora Kostovic
0
6
6
0
Vincitore: Kostovic
Mostra dettagli

Lola Radivojevic SRB vs Noma Noha Akugue GER

WTA Mallorca 125
Lola Radivojevic
0
6
7
0
Noma Noha Akugue
0
0
5
0
Vincitore: Radivojevic
Mostra dettagli

(1) Solana Sierra ARG vs Ekaterine Gorgodze GEO Non prima 14:00

WTA Mallorca 125
Solana Sierra [1]
3
6
6
Ekaterine Gorgodze
6
0
1
Vincitore: Sierra
Mostra dettagli

Andrea Lazaro Garcia ESP vs (5) Sara Bejlek CZE

WTA Mallorca 125
Andrea Lazaro Garcia
0
0
Sara Bejlek [5]
0
0
Vincitore: Lazaro Garcia
Mostra dettagli

