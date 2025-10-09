WTA 1000 Wuhan Copertina, WTA

WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Sabalenka e Pegula ai quarti. Una tra Swiatek e Bencic sfiderà domani Jasmine Paolini (LIVE)

09/10/2025 10:20 39 commenti
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

Giornata positiva per Aryna Sabalenka e Jessica Pegula al WTA 1000 di Wuhan 2025, entrambe qualificate ai quarti di finale.
La bielorussa, tre volte campionessa del torneo, ha avuto un match molto più agevole rispetto al precedente, superando Liudmila Samsonova con un netto 6-3 6-2. Per Sabalenka si tratta dell’ennesima conferma su un campo che continua a esaltare il suo tennis.
Più complicato invece l’incontro di Jessica Pegula, che ha dovuto lottare tre set per avere la meglio su Ekaterina Alexandrova, imponendosi 7-5 3-6 6-3. Con questo successo, l’americana è ormai a un passo dalla qualificazione ufficiale alle WTA Finals di Riad.

WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 3° Turno, cemento

CENTER – ore 05:00
(9) Ekaterina Alexandrova RUS vs (6) Jessica Pegula USA
WTA Wuhan
Ekaterina Alexandrova [9]
5
6
3
Jessica Pegula [6]
7
3
6
Vincitore: Pegula
Mostra dettagli

(1) Aryna Sabalenka BLR vs (16) Liudmila Samsonova RUS Non prima 06:30

WTA Wuhan
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Liudmila Samsonova [16]
0
3
2
0
Vincitore: Sabalenka
Mostra dettagli

(7) Jasmine Paolini ITA vs (10) Clara Tauson DEN Non prima 08:30

WTA Wuhan
Jasmine Paolini [7]
0
3
6
3
Clara Tauson [10]
0
6
1
1
Vincitore: Paolini
Mostra dettagli

(13) Belinda Bencic SUI vs (2) Iga Swiatek POL Non prima 13:00

WTA Wuhan
Belinda Bencic [13]
15
0
Iga Swiatek [2]
15
2
Mostra dettagli

Shuai Zhang CHN vs (3) Coco Gauff USA

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 05:00
Iva Jovic USA vs Katerina Siniakova CZE

WTA Wuhan
Iva Jovic
0
5
3
0
Katerina Siniakova
0
7
6
0
Vincitore: Siniakova
Mostra dettagli

Laura Siegemund GER vs Magdalena Frech POL Non prima 06:00

WTA Wuhan
Laura Siegemund
0
6
7
0
Magdalena Frech
0
4
6
0
Vincitore: Siegemund
Mostra dettagli

Linda Noskova CZE vs (8) Elena Rybakina KAZ Non prima 09:00

WTA Wuhan
Linda Noskova
0
3
4
0
Elena Rybakina [8]
0
6
6
0
Vincitore: Rybakina
Mostra dettagli

(4) Mirra Andreeva RUS / (4) Diana Shnaider RUS vs Laura Siegemund GER / Fanny Stollar HUN

WTA Wuhan
Mirra Andreeva / Diana Shnaider [4]
0
0
Laura Siegemund / Fanny Stollar
0
0
Mostra dettagli

(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs Bianca Andreescu CAN / Yue Yuan CHN

WTA Wuhan
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
0
Bianca Andreescu / Yue Yuan
0
0
Vincitore: Andreescu / Yuan
Mostra dettagli





WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
Aneta Kucmova CZE vs (5) Sara Bejlek CZE
WTA Mallorca 125
Aneta Kucmova
0
2
2
0
Sara Bejlek [5]
0
6
6
0
Vincitore: Bejlek
Mostra dettagli

Oleksandra Oliynykova UKR vs Lola Radivojevic SRB

WTA Mallorca 125
Oleksandra Oliynykova
0
3
4
Lola Radivojevic
0
6
5
Mostra dettagli

Noma Noha Akugue GER / Mariella Thamm GER vs Mayar Sherif EGY / Tamara Zidansek SLO

Il match deve ancora iniziare

(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

39 commenti. Lasciane uno!

Gaz (Guest) 09-10-2025 13:06

Scritto da Giallo Naso
@ Gaz (#4495822)
regolarista la siniakova????????

Be dai,non è tennista che alterna tanti colpi definitivi a tanti errori, è una che ha la sua tara,grandi doti atletiche e di resistenza sul minutaggio,doti difensive e caratteriali,sempre amato
scambiare sopra i 15 colpi.
Ad inizio carriera era una delle poche che si potevano ancora definire terraiole,poi si è evoluta specializzandosi un po nel gioco a due.

 39
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sangalletto (Guest) 09-10-2025 12:45

Paolini Errani ritirate?

 38
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 09-10-2025 12:34

Ero convinto che Noskova potesse vincere con Rybakina o, come minimo, metterla in grave difficoltà…

Anche in considerazione dello stato di forma, non eccezionale, della russa emigrata.

Forse la ceca ha pagato lo sforzo mentale dell’ultimo torneo!

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 09-10-2025 12:27

Una giornata in cui le 6 vincitrici erano favorite può mai terminare senza un qualcosa fuori dall’ordinario?
Mahh..non lo so.

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dr House (Guest) 09-10-2025 11:49

Sto torneo è una buffonata: non per colpa delle tenniste, ma non capisco che senso abbia un torneo che si gioca con queste condizioni atmosferiche (c’erano anche 10 anni fa) in stadi enormi semivuoti. Livello di gioco basso, ritiri su ritiri, tenniste che vanno a sedersi negli intervalli come se stessero svenendo da un momento all’altro (e mangiare banane non aiuta)
Ma qualche bel torneo in Europa al coperto, come si faceva fino a poco tempo fa no? capisco che la Ue sia fallita ma a livello WTA dovrebbe contare poco.

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Molto Pollo 09-10-2025 11:23

Scritto da Gaz
La Frech dal 4-1 smette di giocare, è evidentemente fatta così,ha perso il primo set e probabilmente perderà anche il secondo.
Ne prendiamo atto.
Vuoi che Gaz chiuda una bolla?

Scritto da Gaz
La Frech dal 4-1 smette di giocare, è evidentemente fatta così,ha perso il primo set e probabilmente perderà anche il secondo.
Ne prendiamo atto.
Vuoi che Gaz chiuda una bolla?

GRAZIE LAURA!

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 09-10-2025 11:15

Scritto da Gaz
La Belinda dopo qualche brutta sconfitta si è presa un mesetto,e pare abbia lavorato bene,4 vittorie e una sconfitta contro Gauff che poteva essere anche tranquillamente un 2-0 a suo favore se nei momenti cruciali l’angolo della Townsend non le avesse urlato che Heidi è un personaggio ambientato nel Nebraska.
Sono sempre cose brutte quando si verificano.

L’angolo della Gauff ovviamente.
Lapisus

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 09-10-2025 11:10

Ahi ahi ahi , sia iga che Belinda sono brutte gatte da pelare…….

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 09-10-2025 10:57

La Frech dal 4-1 smette di giocare, è evidentemente fatta così,ha perso il primo set e probabilmente perderà anche il secondo.
Ne prendiamo atto.
Vuoi che Gaz chiuda una bolla?

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 09-10-2025 10:53

La Belinda dopo qualche brutta sconfitta si è presa un mesetto,e pare abbia lavorato bene,4 vittorie e una sconfitta contro Gauff che poteva essere anche tranquillamente un 2-0 a suo favore se nei momenti cruciali l’angolo della Townsend non le avesse urlato che Heidi è un personaggio ambientato nel Nebraska.
Sono sempre cose brutte quando si verificano.

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
akgul num.1 09-10-2025 10:51

Scritto da piper

Scritto da compagno di cella di Becker
ma che senso ha continuare?

Lo stesso senso che ha avuto Fognini che era infortunato e giocava da fermo ad un certo punto contro Montañés.

bellissima! ero lì

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 09-10-2025 10:49

Benissimo jas

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 09-10-2025 10:45

Non è bello vincere per ritiro dell’avversaria ma va bene, ora vediamo cosa combina Rybakina e chi sarà l’avversaria dei quarti di Jas

 27
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
piper 09-10-2025 10:44

Clara ha provato a continuare ma una volta che è stata breakkata ha deciso di ritirarsi.

 26
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Razzotto 09-10-2025 10:43

Grande Jasmine! Avanti!

 25
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
compagno di cella di Becker (Guest) 09-10-2025 10:41

Scritto da piper

Scritto da compagno di cella di Becker

Scritto da piper

Scritto da compagno di cella di Becker
ma che senso ha continuare?

Lo stesso senso che ha avuto Fognini che era infortunato e giocava da fermo ad un certo punto contro Montañés.

appunto, nessun senso

Guarda che Fognini quel match lo vinse.

parlo del fatto di peggiorare le cose

ahaha questi spolliciatori …fatevi una vita reale!

 24
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Vasco90
piper 09-10-2025 10:40

Scritto da compagno di cella di Becker

Scritto da piper

Scritto da compagno di cella di Becker
ma che senso ha continuare?

Lo stesso senso che ha avuto Fognini che era infortunato e giocava da fermo ad un certo punto contro Montañés.

appunto, nessun senso

Guarda che Fognini quel match lo vinse.

 23
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Calvin (Guest) 09-10-2025 10:36

Scritto da compagno di cella di Becker
ma che senso ha continuare?

Lo sa lei

Magari è solo un dolore e spera che le pillole funzionano

A me anche sembra assurdo, ma se ha deciso di farlo un senso ci sarà

 22
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Vasco90
Paola (Guest) 09-10-2025 10:35

Ora la Tauson ha vinto un game da ferma rimontando dal 30 -0 . Peccato non aver spinto Paolini.

 21
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Vasco90
Molto Pollo 09-10-2025 10:35

Scritto da Alb4647

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Molto Pollo
Trovo molto scorretto il messaggio di Gaz che costringe a parteggiare per Jovic (e va beh, si fa anche volentieri, é giovane e forte), l’antipatica Siegemund, o addirittura contro Jasmine…

Perché Siegemund sarebbe antipatica?
Adora l’Italia, ha un coach (pure fidanzato) sardo e parla benissimo l’italiano!

Infatti. Pure io l’ammiro e mi sta simpatica. E’ anche molto corretta con le avversarie.

Se adora l’Italia allora e’ simpatica? Onestamente e’ famosa per le liunghe pause tra un punto e l’altro, e i toilet breaks alla Tsitsi. E lo fa per essere fastidiosa..io lo trovo molto antipatico come atteggiamento (poi funziona, per carita’). Comunque oggi, ovviamente, la tifiamo tutti tantissimo!

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Mats
-1: Vasco90
compagno di cella di Becker (Guest) 09-10-2025 10:34

Scritto da piper

Scritto da compagno di cella di Becker
ma che senso ha continuare?

Lo stesso senso che ha avuto Fognini che era infortunato e giocava da fermo ad un certo punto contro Montañés.

appunto, nessun senso

 19
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Vasco90
piper 09-10-2025 10:33

Scritto da compagno di cella di Becker
ma che senso ha continuare?

Lo stesso senso che ha avuto Fognini che era infortunato e giocava da fermo ad un certo punto contro Montañés.

 18
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
compagno di cella di Becker (Guest) 09-10-2025 10:29

ma che senso ha continuare?

 17
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Vasco90
piper 09-10-2025 10:24

Mi sa che Tauson si ritira.

 16
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Vasco90
Razzotto 09-10-2025 10:24

La Tauson ora si ritira

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Alb4647 09-10-2025 10:21

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Molto Pollo
Trovo molto scorretto il messaggio di Gaz che costringe a parteggiare per Jovic (e va beh, si fa anche volentieri, é giovane e forte), l’antipatica Siegemund, o addirittura contro Jasmine…

Perché Siegemund sarebbe antipatica?
Adora l’Italia, ha un coach (pure fidanzato) sardo e parla benissimo l’italiano!

Infatti. Pure io l’ammiro e mi sta simpatica. E’ anche molto corretta con le avversarie.

 14
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Caronte
Giallo Naso (Guest) 09-10-2025 10:14

@ Gaz (#4495822)

regolarista la siniakova????????

 13
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Vasco90
Gaz (Guest) 09-10-2025 10:14

Shuai Zhang lo scorso anno dopo dopo 24 sconfitte consecutive sorprese tutti a Pechino, ricordo il livello di tennis che da un giorno all’altro espresse in quei giorni fino ai quarti, quest’anno sembra aver preparato lo stesso solo i tornei cinesi,questa volta sta facendo bene a Wuhan e il livello degli scambi che ho visto contro Cirstea è notevole.
Contro Gauff in 3 match mai vinto,fin quì nessuna sorpresa,ma andando a vedere nello specifico a parte un 6-2 ha perso 2 tie break e 3 set 7-5.

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
compagno di cella di Becker (Guest) 09-10-2025 10:13

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Paola
La Tauson è cresciuta, non è quella di un anno fa, battuta a fatica dalla Paolini. Credo che a Wuhan ,la nostra, sia arrivata scarica

La nostra Jas deve sperare in un calo fisico (di conseguenza anche tecnico) dell’avversaria, che nel 1° set è stata quasi ingiocabile.
La danese mi ricorda molto (come stile di gioco) la Ostapenko, ma è più mobile e serve pure meglio…

mi sa che si è cotta davvero

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
puffo65 09-10-2025 10:12

@ JannikUberAlles (#4495876)

Sono d’accordo! È una delle mie preferite. È risorta da un terribile infortunio.

 10
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Caronte
JannikUberAlles 09-10-2025 10:08

Scritto da Molto Pollo
Trovo molto scorretto il messaggio di Gaz che costringe a parteggiare per Jovic (e va beh, si fa anche volentieri, é giovane e forte), l’antipatica Siegemund, o addirittura contro Jasmine…

Perché Siegemund sarebbe antipatica?

Adora l’Italia, ha un coach (pure fidanzato) sardo e parla benissimo l’italiano!

 9
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65, Alb4647, akgul num.1, Vasco90, Caronte
compagno di cella di Becker (Guest) 09-10-2025 10:05

mammamia che atteggiamento da depressa sta Tauson oltre ai costanti 3 lanci palla rifatti ad ogni turno di battuta fa venire il latte alle ginocchia

 8
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Vasco90
JannikUberAlles 09-10-2025 10:04

Scritto da Paola
La Tauson è cresciuta, non è quella di un anno fa, battuta a fatica dalla Paolini. Credo che a Wuhan ,la nostra, sia arrivata scarica

La nostra Jas deve sperare in un calo fisico (di conseguenza anche tecnico) dell’avversaria, che nel 1° set è stata quasi ingiocabile.

La danese mi ricorda molto (come stile di gioco) la Ostapenko, ma è più mobile e serve pure meglio…

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Gaz (Guest) 09-10-2025 09:56

Perso il set ma il caldo estremo può aiutare Paolini, Tauson una di quelle che lo soffre di più sin dai tempi in cui da juniores assistetti personalmente al suo rosolamento in un caldissimo sabato di fine maggio nella semifinale del Bonfiglio contro la tennisticamente scomparsa Naito.

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Paola (Guest) 09-10-2025 09:50

La Tauson è cresciuta, non è quella di un anno fa, battuta a fatica dalla Paolini. Credo che a Wuhan ,la nostra, sia arrivata scarica

 5
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Vasco90
Molto Pollo (Guest) 09-10-2025 09:08

Trovo molto scorretto il messaggio di Gaz che costringe a parteggiare per Jovic (e va beh, si fa anche volentieri, é giovane e forte), l’antipatica Siegemund, o addirittura contro Jasmine…

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: sergioat
-1: Vasco90
piper 09-10-2025 08:43

Aspettando Jasmine vs Clara mi guardo Katerina vs Iva.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Pikario Furioso 09-10-2025 08:04

Wuhan: adesso 36 gradi, feel 41, e giocano.
https://www.accuweather.com/en/cn/wuhan/103847/weather-forecast/103847
Rischiano lo stroke. ASSURDO

 2
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Vasco90
Gaz (Guest) 08-10-2025 23:44

Siniakova tra qualificazioni e 2 turni,8 set a 0 contro tenniste di caratura e soprattutto talento,questa è una regolarista che se al top come pare è difficile da battere,devi fare il punto 3 volte, sarebbe un grandissimo risultato per Jovic , proprio per questo temo che questa volta sarà dura.

La Frech in questo torneo ha fatto un grandissimo risultato lo scorso anno e potrebbe ripeterlo come fanno certe tenniste in certi particolari tornei specifici, un’alchimia che è anche difficile da spiegare, seppur ci sono motivi psicologi individuabili e la Siegemund data comunque favorita non è
certo un cancello.

Sul mio personalissimo cartellino Siniakova,Frech e Paolini.
Ci sono cose considerazioni e curiosità sugli altri match,ma data l’ora più tarda ci sarà modo di evidenziarle domani.
Buonanotte.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
-1: Molto Pollo