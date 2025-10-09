WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Sabalenka e Pegula ai quarti. Una tra Swiatek e Bencic sfiderà domani Jasmine Paolini (LIVE)

Giornata positiva per Aryna Sabalenka e Jessica Pegula al WTA 1000 di Wuhan 2025, entrambe qualificate ai quarti di finale.

La bielorussa, tre volte campionessa del torneo, ha avuto un match molto più agevole rispetto al precedente, superando Liudmila Samsonova con un netto 6-3 6-2. Per Sabalenka si tratta dell’ennesima conferma su un campo che continua a esaltare il suo tennis.

Più complicato invece l’incontro di Jessica Pegula, che ha dovuto lottare tre set per avere la meglio su Ekaterina Alexandrova, imponendosi 7-5 3-6 6-3. Con questo successo, l’americana è ormai a un passo dalla qualificazione ufficiale alle WTA Finals di Riad.

WTA Wuhan Ekaterina Alexandrova [9] Ekaterina Alexandrova [9] 5 6 3 Jessica Pegula [6] Jessica Pegula [6] 7 3 6 Vincitore: Pegula

(9) Ekaterina Alexandrovavs (6) Jessica Pegula

(1) Aryna Sabalenka vs (16) Liudmila Samsonova Non prima 06:30



WTA Wuhan Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 0 6 6 0 Liudmila Samsonova [16] Liudmila Samsonova [16] 0 3 2 0 Vincitore: Sabalenka

(7) Jasmine Paolini vs (10) Clara Tauson Non prima 08:30



WTA Wuhan Jasmine Paolini [7] Jasmine Paolini [7] 0 3 6 3 Clara Tauson [10] • Clara Tauson [10] 0 6 1 1 Vincitore: Paolini

(13) Belinda Bencic vs (2) Iga Swiatek Non prima 13:00



WTA Wuhan Belinda Bencic [13] Belinda Bencic [13] 15 0 Iga Swiatek [2] • Iga Swiatek [2] 15 2

Shuai Zhang vs (3) Coco Gauff



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – ore 05:00

Iva Jovic vs Katerina Siniakova



WTA Wuhan Iva Jovic • Iva Jovic 0 5 3 0 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 0 7 6 0 Vincitore: Siniakova

Laura Siegemund vs Magdalena Frech Non prima 06:00



WTA Wuhan Laura Siegemund Laura Siegemund 0 6 7 0 Magdalena Frech Magdalena Frech 0 4 6 0 Vincitore: Siegemund

Linda Noskova vs (8) Elena Rybakina Non prima 09:00



WTA Wuhan Linda Noskova Linda Noskova 0 3 4 0 Elena Rybakina [8] Elena Rybakina [8] 0 6 6 0 Vincitore: Rybakina

(4) Mirra Andreeva / (4) Diana Shnaider vs Laura Siegemund / Fanny Stollar



WTA Wuhan Mirra Andreeva / Diana Shnaider [4] Mirra Andreeva / Diana Shnaider [4] 0 0 Laura Siegemund / Fanny Stollar Laura Siegemund / Fanny Stollar 0 0

(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Bianca Andreescu / Yue Yuan



WTA Wuhan Sara Errani / Jasmine Paolini [1] Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 0 0 Bianca Andreescu / Yue Yuan Bianca Andreescu / Yue Yuan 0 0 Vincitore: Andreescu / Yuan

WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta

WTA Mallorca 125 Aneta Kucmova Aneta Kucmova 0 2 2 0 Sara Bejlek [5] • Sara Bejlek [5] 0 6 6 0 Vincitore: Bejlek

Aneta Kucmovavs (5) Sara Bejlek

Oleksandra Oliynykova vs Lola Radivojevic



WTA Mallorca 125 Oleksandra Oliynykova • Oleksandra Oliynykova 0 3 4 Lola Radivojevic Lola Radivojevic 0 6 5

Noma Noha Akugue / Mariella Thamm vs Mayar Sherif / Tamara Zidansek



Il match deve ancora iniziare

(1) Jesika Maleckova / (1) Miriam Skoch vs Dalila Jakupovic / Nika Radisic



Il match deve ancora iniziare