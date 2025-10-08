WTA 1000 Wuhan Copertina, WTA

WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Jasmine Paolini alla caccia dei quarti in Cina

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 3° Turno, cemento

CENTER – ore 05:00
(9) Ekaterina Alexandrova RUS vs (6) Jessica Pegula USA
Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs (16) Liudmila Samsonova RUS Non prima 06:30

Il match deve ancora iniziare

(7) Jasmine Paolini ITA vs (10) Clara Tauson DEN Non prima 08:30

Il match deve ancora iniziare

(13) Belinda Bencic SUI vs (2) Iga Swiatek POL Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Shuai Zhang CHN vs (3) Coco Gauff USA

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 05:00
Iva Jovic USA vs Katerina Siniakova CZE

Il match deve ancora iniziare

Laura Siegemund GER vs Magdalena Frech POL Non prima 06:00

Il match deve ancora iniziare

Linda Noskova CZE vs (8) Elena Rybakina KAZ Non prima 09:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Mirra Andreeva RUS / (4) Diana Shnaider RUS vs Laura Siegemund GER / Fanny Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs Bianca Andreescu CAN / Yue Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare





WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
Aneta Kucmova CZE vs (5) Sara Bejlek CZE
Il match deve ancora iniziare

Oleksandra Oliynykova UKR vs Lola Radivojevic SRB

Il match deve ancora iniziare

Noma Noha Akugue GER / Mariella Thamm GER vs Mayar Sherif EGY / Tamara Zidansek SLO

Il match deve ancora iniziare

(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare

