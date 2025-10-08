WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Jasmine Paolini alla caccia dei quarti in Cina

WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 3° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

(9) Ekaterina Alexandrovavs (6) Jessica Pegula

(1) Aryna Sabalenka vs (16) Liudmila Samsonova Non prima 06:30



Il match deve ancora iniziare

(7) Jasmine Paolini vs (10) Clara Tauson Non prima 08:30



Il match deve ancora iniziare

(13) Belinda Bencic vs (2) Iga Swiatek Non prima 13:00



Il match deve ancora iniziare

Shuai Zhang vs (3) Coco Gauff



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – ore 05:00

Iva Jovic vs Katerina Siniakova



Il match deve ancora iniziare

Laura Siegemund vs Magdalena Frech Non prima 06:00



Il match deve ancora iniziare

Linda Noskova vs (8) Elena Rybakina Non prima 09:00



Il match deve ancora iniziare

(4) Mirra Andreeva / (4) Diana Shnaider vs Laura Siegemund / Fanny Stollar



Il match deve ancora iniziare

(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Bianca Andreescu / Yue Yuan



Il match deve ancora iniziare

WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Aneta Kucmovavs (5) Sara Bejlek

Oleksandra Oliynykova vs Lola Radivojevic



Il match deve ancora iniziare

Noma Noha Akugue / Mariella Thamm vs Mayar Sherif / Tamara Zidansek



Il match deve ancora iniziare

(1) Jesika Maleckova / (1) Miriam Skoch vs Dalila Jakupovic / Nika Radisic



Il match deve ancora iniziare