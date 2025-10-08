WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Jasmine Paolini alla caccia dei quarti in Cina
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 3° Turno, cemento
CENTER – ore 05:00
(9) Ekaterina Alexandrova vs (6) Jessica Pegula
(1) Aryna Sabalenka vs (16) Liudmila Samsonova Non prima 06:30
(7) Jasmine Paolini vs (10) Clara Tauson Non prima 08:30
(13) Belinda Bencic vs (2) Iga Swiatek Non prima 13:00
Shuai Zhang vs (3) Coco Gauff
COURT 1 – ore 05:00
Iva Jovic vs Katerina Siniakova
Laura Siegemund vs Magdalena Frech Non prima 06:00
Linda Noskova vs (8) Elena Rybakina Non prima 09:00
(4) Mirra Andreeva / (4) Diana Shnaider vs Laura Siegemund / Fanny Stollar
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Bianca Andreescu / Yue Yuan
WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta
Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
Aneta Kucmova vs (5) Sara Bejlek
Oleksandra Oliynykova vs Lola Radivojevic
Noma Noha Akugue / Mariella Thamm vs Mayar Sherif / Tamara Zidansek
(1) Jesika Maleckova / (1) Miriam Skoch vs Dalila Jakupovic / Nika Radisic
