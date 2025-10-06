Sinner, solo crampi a Shanghai: rientro a Montecarlo e qualche giorno di riposo prima della King Slam Cup
Nessun campanello d’allarme per Jannik Sinner dopo il ritiro nel terzo set contro Tallon Griekspoor al Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, costretto ad abbandonare il match per i crampi, ha lasciato la Cina in mattinata per tornare a Montecarlo, dove osserverà qualche giorno di riposo prima di riprendere la preparazione.
Le condizioni climatiche estreme hanno reso l’esperienza di Shanghai particolarmente complicata per molti giocatori. Il caldo soffocante, l’elevata umidità e lo smog hanno messo a dura prova la tenuta fisica di diversi protagonisti del torneo. Lo stesso Novak Djokovic, nel match disputato contro Yannick Hanfmann e programmato prima di Sinner-Griekspoor nella sessione serale dedicata al ventennale dello stadio, è stato colto da un malore e ha vomitato in campo, pur riuscendo poi a vincere l’incontro.
Sinner potrebbe sottoporsi a qualche controllo per valutare come prevenire episodi simili in futuro, ma il suo stato generale non desta preoccupazione. Il prossimo impegno per il numero uno italiano sarà la Six Kings Slam, prestigiosa esibizione in Arabia Saudita in programma dal 15 ottobre, con un montepremi di 6 milioni di dollari. Proprio in questo evento, lo scorso anno, l’altoatesino si era imposto in finale su Carlos Alcaraz.
Successivamente, Sinner tornerà in campo nel circuito ATP per disputare l’ATP 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi, che da quest’anno si terrà nella nuova sede della Defense Arena, dove potrebbe incrociare nuovamente lo spagnolo.
Vedremo cosa scriverà se Musetti venisse mai invitato a questa kermesse…
Alla King Slam Cups ci va anche strisciando , Cash Is King
Alla Sig kings non si rinuncia.
Alla faccia del calendario asfissiante.
Domando: ma ci sei o ci fai? (Penso la seconda, perché ultimamente le tue considerazioni sembrano studiate più per suscitare reazioni che per contribuire ad una serena discussione)
Il denaro, spesso, è la molla che muove i pensieri e spinge all’azione. Nel maschio anche la figa, ma questa è un’altra faccenda, il denaro comunque sta sopra tutto. Come si fa a rinunciare al Six Kings Slam ? Draper ha dovuto farlo per infortunio, però sarà estremamente scazzato. Solo per partecipare becchi 1 milione e mezzo. In più, se vinci in finale, con sole 3 partite al meglio di 3 set (Alcaraz e Djokovich solo con 2) ti porti a casa 6 milioni (tasse escluse). Solo per vincere l’AO Sinner ha guadagnato, credo, poco più di 2 milioni di dollari. È chiaro che ci vanno! Col denaro funziona così: più ne hai e più vuoi averne.
Mah, che commenti. Io mi limito a dire che, se un professionista rifiutasse la possibilità di vincere 6 (sei!) milioni di dollari, sarebbe o anormale o semplicemente un perfetto imbecille.
mah! se fosse stato un 1000 lo avrebbe saltato….
Six Kings Slam > Master 1000
Meno male davvero!
Vederlo così sofferente mi ha spezzato il cuore. 🙁
Campione, torna più forte!!
@ A Ziz & Dou Gaz (#4494536)
E’ un comunicato che abbiamo ricevuto dall’ANSA. Un abbraccio
GRANITICO
Se l’articolo si fonda su comunicato ufficiale, va benissimo così, così come importante e verificare per evitare si ripresenti il problema (per quanto le condizioni di Shangai non credo si ripresentino spesso e altrove).
Più che prestigiosa,DOLLAROSA!!!
Meglio così, fortunatamente si trattava di quanto si era sospettato.. qualche giorno di stop e si riprende, forza Jan
Domando: ma all’uomo contemporaneo i soldi non bastano mai? Quanti ne vogliono?