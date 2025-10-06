Daria Kasatkina si ferma: “Il 2025 è stato il mio anno del ‘sto bene’, ma non lo ero”

Il 2025 si chiude in anticipo per Daria Kasatkina, che ha annunciato tramite un lungo e sentito comunicato sui propri canali social la decisione di interrompere la stagione e tornare in campo soltanto nel 2026. Un gesto che, come lei stessa ha spiegato, nasce dall’esigenza di fermarsi per affrontare un periodo di forte stress mentale ed emotivo, accumulato negli ultimi mesi.

Kasatkina ha parlato apertamente di “colasso mentale” e del peso crescente della routine del circuito professionistico. “‘Sto bene’ è una frase che tutti abbiamo sentito, ma che spesso nasconde ben altro. Questo è stato il mio 2025: ho detto di stare bene quando non lo ero” – scrive l’australiana d’adozione, spiegando come i risultati e le prestazioni dell’anno riflettano questo stato di difficoltà.

Tra i motivi citati ci sono la monotonia del tour, la pressione costante e anche questioni personali, come il mancato ricongiungimento con la famiglia (“sono quattro anni che non vedo mio padre”) e le battaglie burocratiche per ottenere la piena eleggibilità a rappresentare l’Australia dopo il cambio di nazionalità. “Il calendario è troppo, mentalmente ed emotivamente mi sento al limite del collasso. Non posso più andare avanti così”, ha confessato.

Kasatkina ha precisato che questo stop non è una resa definitiva ma un atto di cura verso sé stessa. “Se questo mi rende debole, che sia. Ma so di essere forte e di potermi rialzare prendendomi una pausa, ricaricando energie e tornando più pronta di prima. È ora di ascoltarmi e cambiare la mia mente, il mio cuore e il mio corpo”, ha scritto la 26enne, annunciando che tornerà nel 2026 “con energia e pronta a ripartire”.

Con questo messaggio, Daria Kasatkina ha voluto offrire uno spaccato realistico di cosa significhi vivere il tour tennistico al più alto livello, ribadendo che dietro i riflettori e i successi si nascondono anche difficoltà emotive spesso invisibili. Il 2025 per lei è finito, ma l’appuntamento con i fan è solo rimandato al prossimo anno.





Francesco Paolo Villarico