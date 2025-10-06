Ranking WTA: La situazione di questa settimana. +10 per Linda Noskova
06/10/2025 09:13 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (06-10-2025)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
11010
Punti
19
Tornei
2
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
8553
Punti
18
Tornei
3
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
7263
Punti
20
Tornei
4
Best: 4
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5989
Punti
20
Tornei
5
Best: 5
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
4698
Punti
19
Tornei
6
Best: 3
▲
1
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
4653
Punti
22
Tornei
7
Best: 5
▼
-1
Madison Keys
USA, 17-02-1995
4459
Punti
19
Tornei
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4156
Punti
19
Tornei
9
Best: 3
▲
1
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
3898
Punti
21
Tornei
10
Best: 4
▼
-1
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
3678
Punti
16
Tornei
11
Best: 11
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
3253
Punti
25
Tornei
12
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2723
Punti
23
Tornei
13
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
2606
Punti
17
Tornei
14
Best: 8
▲
3
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
2515
Punti
25
Tornei
15
Best: 4
▲
1
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2453
Punti
20
Tornei
16
Best: 1
▼
-2
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2379
Punti
16
Tornei
17
Best: 17
▲
10
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2310
Punti
22
Tornei
18
Best: 18
▲
1
Diana Shnaider
RUS, 0
2056
Punti
27
Tornei
19
Best: 8
▲
1
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
2051
Punti
25
Tornei
20
Best: 12
▲
1
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2049
Punti
22
Tornei
21
Best: 12
▲
1
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1964
Punti
23
Tornei
22
Best: 8
▼
-7
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
1958
Punti
16
Tornei
23
Best: 2
▼
-5
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
1870
Punti
19
Tornei
24
Best: 24
▼
-1
Victoria Mboko
CAN, 0
1828
Punti
22
Tornei
25
Best: 5
▼
-1
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1790
Punti
21
Tornei
26
Best: 16
▲
2
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1769
Punti
20
Tornei
27
Best: 13
▼
-2
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1739
Punti
26
Tornei
28
Best: 4
▼
-2
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1708
Punti
26
Tornei
29
Best: 9
▲
1
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1563
Punti
24
Tornei
30
Best: 30
▲
2
Emma Raducanu
GBR, 0
1563
Punti
20
Tornei
31
Best: 21
--
0
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1559
Punti
22
Tornei
32
Best: 2
▲
2
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1507
Punti
14
Tornei
33
Best: 30
▲
6
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1480
Punti
25
Tornei
34
Best: 11
▼
-5
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1472
Punti
22
Tornei
35
Best: 35
▲
1
Maya Joint
AUS, 0
1462
Punti
30
Tornei
36
Best: 6
▼
-1
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1443
Punti
12
Tornei
37
Best: 32
▼
-4
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1436
Punti
25
Tornei
38
Best: 38
▲
3
Lois Boisson
FRA, 0
1354
Punti
18
Tornei
39
Best: 39
▼
-2
Iva Jovic
USA, 0
1314
Punti
21
Tornei
40
Best: 19
▼
-2
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1294
Punti
25
Tornei
41
Best: 24
▲
11
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1293
Punti
24
Tornei
42
Best: 32
▲
1
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
1278
Punti
20
Tornei
43
Best: 36
▲
1
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1277
Punti
36
Tornei
44
Best: 10
▼
-4
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
1270
Punti
27
Tornei
45
Best: 45
▲
21
Eva Lys
GER, 12-01-2002
1255
Punti
22
Tornei
46
Best: 44
▲
1
Ann Li
USA, 26-06-2000
1254
Punti
27
Tornei
47
Best: 47
▲
1
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1251
Punti
24
Tornei
48
Best: 41
▼
-6
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1226
Punti
26
Tornei
49
Best: 49
▲
1
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
1222
Punti
29
Tornei
50
Best: 29
▼
-5
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1212
Punti
23
Tornei
51
Best: 21
▲
8
Anastasia Potapova
RUS, 30-03-2001
1186
Punti
22
Tornei
52
Best: 11
▼
-3
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
1185
Punti
17
Tornei
53
Best: 22
▼
-7
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1146
Punti
26
Tornei
54
Best: 54
▲
4
Alexandra Eala
PHI, 0
1123
Punti
30
Tornei
55
Best: 47
▼
-4
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1121
Punti
24
Tornei
56
Best: 3
--
0
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1116
Punti
25
Tornei
57
Best: 27
▼
-4
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1115
Punti
23
Tornei
58
Best: 21
▲
6
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1091
Punti
20
Tornei
59
Best: 57
▼
-2
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
1087
Punti
31
Tornei
60
Best: 44
▲
21
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1084
Punti
22
Tornei
61
Best: 23
▼
-7
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1078
Punti
23
Tornei
62
Best: 27
--
0
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1066
Punti
27
Tornei
63
Best: 20
--
0
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
1065
Punti
26
Tornei
64
Best: 35
▲
6
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
1063
Punti
22
Tornei
65
Best: 62
--
0
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1059
Punti
37
Tornei
66
Best: 40
▼
-6
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
1015
Punti
33
Tornei
67
Best: 28
▼
-6
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1012
Punti
22
Tornei
68
Best: 33
▼
-13
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
1012
Punti
26
Tornei
69
Best: 7
▼
-1
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
996
Punti
18
Tornei
70
Best: 56
▼
-3
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
970
Punti
27
Tornei
71
Best: 17
▼
-2
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
937
Punti
22
Tornei
72
Best: 34
▼
-1
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
919
Punti
29
Tornei
73
Best: 54
▲
3
Polina Kudermetova
RUS, 04-06-2003
919
Punti
27
Tornei
74
Best: 46
▼
-1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
912
Punti
28
Tornei
75
Best: 72
▼
-3
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
912
Punti
23
Tornei
76
Best: 76
▼
-1
Tereza Valentova
CZE, 0
903
Punti
17
Tornei
77
Best: 74
▲
5
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
900
Punti
26
Tornei
78
Best: 78
▲
2
Antonia Ruzic
CRO, 0
898
Punti
28
Tornei
79
Best: 2
▼
-2
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
893
Punti
15
Tornei
80
Best: 33
▲
3
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
874
Punti
22
Tornei
81
Best: 51
▼
-7
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
866
Punti
29
Tornei
82
Best: 39
▼
-3
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
862
Punti
25
Tornei
83
Best: 79
▲
4
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
858
Punti
33
Tornei
84
Best: 41
▲
4
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
835
Punti
25
Tornei
85
Best: 85
▲
10
Ella Seidel
GER, 0
835
Punti
28
Tornei
86
Best: 64
▼
-8
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
834
Punti
20
Tornei
87
Best: 50
▲
9
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
834
Punti
29
Tornei
88
Best: 54
▲
2
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
832
Punti
23
Tornei
89
Best: 60
▼
-4
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
821
Punti
28
Tornei
90
Best: 60
▼
-1
Kamilla Rakhimova
RUS, 28-08-2001
803
Punti
32
Tornei
91
Best: 47
▲
1
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
802
Punti
30
Tornei
92
Best: 29
▼
-1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
795
Punti
26
Tornei
93
Best: 93
▼
-9
Aoi Ito
JPN, 0
792
Punti
27
Tornei
94
Best: 91
▼
-1
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
791
Punti
35
Tornei
95
Best: 95
▲
13
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
771
Punti
27
Tornei
96
Best: 79
▲
1
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
767
Punti
27
Tornei
97
Best: 56
▲
10
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
765
Punti
27
Tornei
98
Best: 98
▲
18
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
763
Punti
27
Tornei
99
Best: 99
▲
3
Janice Tjen
INA, 0
759
Punti
23
Tornei
100
Best: 51
▼
-2
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
746
Punti
19
Tornei
101
Best: 101
▲
3
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
740
Punti
35
Tornei
102
Best: 31
▼
-2
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
737
Punti
29
Tornei
103
Best: 99
▼
-4
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
731
Punti
25
Tornei
104
Best: 48
▼
-3
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
720
Punti
23
Tornei
105
Best: 32
▼
-11
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
716
Punti
25
Tornei
106
Best: 21
▼
-1
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
715
Punti
24
Tornei
107
Best: 107
▲
10
Sara Bejlek
CZE, 0
714
Punti
21
Tornei
108
Best: 58
▲
20
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
714
Punti
18
Tornei
109
Best: 36
▲
1
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
710
Punti
26
Tornei
110
Best: 110
▼
-1
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
697
Punti
29
Tornei
111
Best: 76
--
0
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
684
Punti
31
Tornei
112
Best: 36
▼
-9
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
678
Punti
20
Tornei
113
Best: 113
▲
12
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
676
Punti
24
Tornei
114
Best: 29
▲
16
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
673
Punti
23
Tornei
115
Best: 46
--
0
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
660
Punti
27
Tornei
116
Best: 27
▲
4
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
659
Punti
25
Tornei
117
Best: 62
▲
5
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
659
Punti
24
Tornei
118
Best: 59
▼
-12
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
659
Punti
24
Tornei
119
Best: 54
▲
2
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
658
Punti
32
Tornei
120
Best: 120
▼
-1
Anca Todoni
ROU, 0
646
Punti
21
Tornei
121
Best: 22
▼
-8
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
644
Punti
15
Tornei
122
Best: 112
▲
2
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
642
Punti
29
Tornei
123
Best: 46
▼
-9
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
640
Punti
13
Tornei
124
Best: 124
▼
-1
Petra Marcinko
CRO, 0
637
Punti
24
Tornei
125
Best: 38
▼
-7
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
636
Punti
25
Tornei
126
Best: 121
▲
9
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
618
Punti
24
Tornei
127
Best: 39
▲
19
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
615
Punti
26
Tornei
128
Best: 128
▲
3
Talia Gibson
AUS, 0
614
Punti
31
Tornei
129
Best: 41
▼
-3
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
609
Punti
33
Tornei
130
Best: 130
▼
-3
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
607
Punti
28
Tornei
131
Best: 63
▼
-45
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
605
Punti
30
Tornei
132
Best: 71
▼
-3
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
592
Punti
32
Tornei
133
Best: 132
▲
1
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
582
Punti
25
Tornei
134
Best: 134
▲
10
Nikola Bartunkova
CZE, 0
582
Punti
18
Tornei
135
Best: 135
▼
-3
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
576
Punti
31
Tornei
136
Best: 128
▼
-3
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
574
Punti
35
Tornei
137
Best: 1
▲
1
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
555
Punti
12
Tornei
138
Best: 138
▲
2
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
553
Punti
26
Tornei
139
Best: 136
▼
-3
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
548
Punti
25
Tornei
140
Best: 140
▲
10
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
539
Punti
16
Tornei
141
Best: 105
▼
-2
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
538
Punti
32
Tornei
142
Best: 22
▼
-30
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
532
Punti
18
Tornei
143
Best: 71
▼
-2
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
518
Punti
31
Tornei
144
Best: 142
▼
-2
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
510
Punti
32
Tornei
145
Best: 49
▲
7
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
506
Punti
19
Tornei
146
Best: 146
▼
-3
Dominika Salkova
CZE, 0
505
Punti
24
Tornei
147
Best: 84
▼
-2
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
499
Punti
31
Tornei
148
Best: 19
▼
-1
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
494
Punti
38
Tornei
149
Best: 85
▼
-1
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
493
Punti
31
Tornei
150
Best: 99
▼
-1
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
490
Punti
30
Tornei
151
Best: 114
--
0
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
481
Punti
22
Tornei
152
Best: 152
▲
4
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
480
Punti
27
Tornei
153
Best: 100
▼
-16
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
477
Punti
17
Tornei
154
Best: 112
▲
4
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
476
Punti
28
Tornei
155
Best: 22
▲
17
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
475
Punti
24
Tornei
156
Best: 58
▼
-2
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
470
Punti
31
Tornei
157
Best: 93
▲
4
Maria Timofeeva
RUS, 18-11-2003
465
Punti
27
Tornei
158
Best: 153
▼
-5
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
463
Punti
23
Tornei
159
Best: 25
▼
-4
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
462
Punti
16
Tornei
160
Best: 20
▼
-1
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
450
Punti
19
Tornei
161
Best: 104
▼
-1
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
450
Punti
27
Tornei
162
Best: 162
--
0
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
448
Punti
29
Tornei
163
Best: 163
▲
2
Sofia Costoulas
BEL, 0
447
Punti
26
Tornei
164
Best: 164
▲
27
Alina Korneeva
RUS, 0
447
Punti
18
Tornei
165
Best: 81
▼
-8
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
441
Punti
19
Tornei
166
Best: 166
▲
11
Emerson Jones
AUS, 0
437
Punti
18
Tornei
167
Best: 167
▲
21
Linda Klimovicova
POL, 0
435
Punti
17
Tornei
168
Best: 56
▲
32
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
425
Punti
27
Tornei
169
Best: 169
▼
-5
Lanlana Tararudee
THA, 0
424
Punti
25
Tornei
170
Best: 154
▼
-4
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
423
Punti
24
Tornei
171
Best: 167
▼
-4
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
421
Punti
27
Tornei
172
Best: 172
▲
2
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
420
Punti
24
Tornei
173
Best: 173
▼
-5
Lola Radivojevic
SRB, 0
420
Punti
28
Tornei
174
Best: 45
▼
-5
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
418
Punti
27
Tornei
175
Best: 105
▲
9
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
417
Punti
25
Tornei
176
Best: 176
▼
-6
Celine Naef
SUI, 0
413
Punti
25
Tornei
177
Best: 4
▲
4
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
406
Punti
12
Tornei
178
Best: 147
▲
1
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
404
Punti
22
Tornei
179
Best: 179
▼
-6
Clervie Ngounoue
USA, 0
401
Punti
22
Tornei
180
Best: 45
--
0
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
401
Punti
22
Tornei
181
Best: 181
▲
4
Tatiana Prozorova
RUS, 0
391
Punti
22
Tornei
182
Best: 176
▼
-6
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
391
Punti
26
Tornei
183
Best: 183
▲
3
Robin Montgomery
USA, 0
389
Punti
14
Tornei
184
Best: 116
▼
-21
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
387
Punti
23
Tornei
185
Best: 178
▲
11
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
386
Punti
31
Tornei
186
Best: 186
▲
3
Barbora Palicova
CZE, 0
381
Punti
31
Tornei
187
Best: 187
▲
3
Polina Iatcenko
RUS, 0
380
Punti
22
Tornei
188
Best: 125
▼
-1
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
379
Punti
23
Tornei
189
Best: 182
▲
3
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
378
Punti
21
Tornei
190
Best: 93
▼
-15
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
373
Punti
21
Tornei
191
Best: 191
▲
11
Elena Pridankina
RUS, 0
371
Punti
26
Tornei
192
Best: 164
▲
3
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
368
Punti
26
Tornei
193
Best: 14
▲
1
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
367
Punti
16
Tornei
194
Best: 114
▼
-11
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
367
Punti
24
Tornei
195
Best: 173
▼
-13
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
367
Punti
30
Tornei
196
Best: 174
▲
18
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
366
Punti
29
Tornei
197
Best: 197
▼
-4
Gabriela Knutson
CZE, 0
365
Punti
31
Tornei
198
Best: 177
▲
36
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
363
Punti
28
Tornei
199
Best: 97
▼
-28
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
357
Punti
20
Tornei
200
Best: 11
▲
21
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
350
Punti
11
Tornei
201
Best: 201
▲
66
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
348
Punti
22
Tornei
202
Best: 121
▲
4
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
346
Punti
23
Tornei
203
Best: 23
▲
4
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
345
Punti
21
Tornei
204
Best: 170
▼
-6
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
344
Punti
27
Tornei
205
Best: 162
▼
-6
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
343
Punti
24
Tornei
206
Best: 196
▲
3
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
341
Punti
34
Tornei
207
Best: 143
▲
9
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
341
Punti
33
Tornei
208
Best: 119
▲
2
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
339
Punti
29
Tornei
209
Best: 209
▲
4
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
336
Punti
18
Tornei
210
Best: 204
▼
-6
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
334
Punti
28
Tornei
211
Best: 211
--
0
Erika Andreeva
RUS, 0
329
Punti
21
Tornei
212
Best: 38
▼
-9
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
328
Punti
20
Tornei
213
Best: 213
▲
12
Teodora Kostovic
SRB, 0
327
Punti
15
Tornei
214
Best: 100
▼
-36
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
327
Punti
30
Tornei
215
Best: 164
▲
13
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
327
Punti
28
Tornei
216
Best: 153
▼
-15
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
325
Punti
34
Tornei
217
Best: 217
▲
1
Renata Jamrichova
SVK, 0
325
Punti
23
Tornei
218
Best: 96
▼
-3
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
325
Punti
34
Tornei
219
Best: 105
▼
-11
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
324
Punti
30
Tornei
220
Best: 26
▼
-8
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
320
Punti
18
Tornei
221
Best: 221
▼
-16
Cadence Brace
CAN, 0
318
Punti
24
Tornei
222
Best: 222
▼
-3
Lilli Tagger
AUT, 0
317
Punti
15
Tornei
223
Best: 223
▲
25
Taylah Preston
AUS, 0
315
Punti
24
Tornei
224
Best: 224
▲
34
Kayla Cross
CAN, 0
315
Punti
32
Tornei
225
Best: 225
▼
-5
Tara Wuerth
CRO, 0
314
Punti
22
Tornei
226
Best: 226
▲
26
Sara Saito
JPN, 0
314
Punti
29
Tornei
227
Best: 151
▼
-5
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
313
Punti
23
Tornei
228
Best: 209
▼
-4
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
313
Punti
24
Tornei
229
Best: 43
--
0
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
311
Punti
28
Tornei
230
Best: 31
▲
23
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
310
Punti
14
Tornei
231
Best: 70
▲
15
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
307
Punti
23
Tornei
232
Best: 176
▼
-6
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
306
Punti
30
Tornei
233
Best: 83
▲
61
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
304
Punti
26
Tornei
234
Best: 168
▼
-3
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
304
Punti
30
Tornei
235
Best: 108
▼
-8
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
304
Punti
26
Tornei
236
Best: 236
▼
-6
Carol Young Suh Lee
USA, 0
304
Punti
23
Tornei
237
Best: 88
▲
14
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
300
Punti
28
Tornei
238
Best: 238
▲
4
Hina Inoue
USA, 0
298
Punti
30
Tornei
239
Best: 207
▼
-16
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
297
Punti
32
Tornei
240
Best: 61
▼
-4
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
295
Punti
23
Tornei
241
Best: 32
▼
-44
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
295
Punti
11
Tornei
242
Best: 242
▼
-4
Sayaka Ishii
JPN, 0
294
Punti
19
Tornei
243
Best: 168
▼
-10
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
294
Punti
31
Tornei
244
Best: 244
▼
-7
Amarissa Toth
HUN, 0
294
Punti
19
Tornei
245
Best: 212
▼
-5
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
294
Punti
27
Tornei
246
Best: 233
▼
-5
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
293
Punti
26
Tornei
247
Best: 90
▼
-3
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
289
Punti
29
Tornei
248
Best: 176
▼
-3
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
287
Punti
27
Tornei
249
Best: 169
▼
-10
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
286
Punti
32
Tornei
250
Best: 220
▼
-1
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
285
Punti
24
Tornei
251
Best: 152
▼
-34
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
284
Punti
30
Tornei
252
Best: 247
▼
-5
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
282
Punti
33
Tornei
253
Best: 253
▲
9
Julia Avdeeva
RUS, 0
281
Punti
23
Tornei
254
Best: 105
▲
19
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
280
Punti
30
Tornei
255
Best: 255
▼
-1
Kristina Dmitruk
BLR, 0
275
Punti
18
Tornei
256
Best: 135
▲
1
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
274
Punti
29
Tornei
257
Best: 165
▼
-7
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
274
Punti
27
Tornei
258
Best: 258
▲
5
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
274
Punti
25
Tornei
259
Best: 213
▲
1
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
273
Punti
25
Tornei
260
Best: 260
▼
-5
Ayana Akli
USA, 0
272
Punti
27
Tornei
261
Best: 214
▼
-26
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
272
Punti
31
Tornei
262
Best: 31
▼
-30
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
269
Punti
22
Tornei
263
Best: 263
▼
-4
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
268
Punti
32
Tornei
264
Best: 213
▲
18
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
267
Punti
29
Tornei
265
Best: 97
▼
-22
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
263
Punti
26
Tornei
266
Best: 222
▲
3
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
262
Punti
21
Tornei
267
Best: 267
▼
-2
Wakana Sonobe
JPN, 0
261
Punti
13
Tornei
268
Best: 254
--
0
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
261
Punti
35
Tornei
269
Best: 269
▲
1
Mia Ristic
SRB, 0
259
Punti
30
Tornei
270
Best: 97
▼
-6
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
256
Punti
25
Tornei
271
Best: 271
▲
3
Fiona Crawley
USA, 0
255
Punti
16
Tornei
272
Best: 250
▼
-16
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
253
Punti
29
Tornei
273
Best: 273
▲
47
Laura Samson
CZE, 0
250
Punti
20
Tornei
274
Best: 274
▼
-3
Nastasja Schunk
GER, 0
247
Punti
25
Tornei
275
Best: 275
--
0
Luisina Giovannini
ARG, 0
245
Punti
15
Tornei
276
Best: 168
▲
14
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
243
Punti
27
Tornei
277
Best: 204
▲
9
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
243
Punti
22
Tornei
278
Best: 139
--
0
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
240
Punti
25
Tornei
279
Best: 110
▼
-18
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
240
Punti
26
Tornei
280
Best: 131
▼
-1
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
239
Punti
30
Tornei
281
Best: 281
▼
-1
Amarni Banks
GBR, 0
239
Punti
23
Tornei
282
Best: 266
▼
-1
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
239
Punti
28
Tornei
283
Best: 104
--
0
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
239
Punti
21
Tornei
284
Best: 153
▼
-12
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
237
Punti
34
Tornei
285
Best: 205
▼
-1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
236
Punti
22
Tornei
286
Best: 227
▲
1
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
233
Punti
21
Tornei
287
Best: 287
▲
2
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
233
Punti
12
Tornei
288
Best: 82
▲
17
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
231
Punti
23
Tornei
289
Best: 288
▲
3
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
230
Punti
21
Tornei
290
Best: 158
▲
3
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
229
Punti
32
Tornei
291
Best: 203
▼
-3
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
229
Punti
30
Tornei
292
Best: 84
▲
50
Kayla Day
USA, 28-09-1999
228
Punti
13
Tornei
293
Best: 293
▲
4
Ariana Geerlings
ESP, 0
226
Punti
24
Tornei
294
Best: 294
▲
15
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
226
Punti
23
Tornei
295
Best: 144
▼
-19
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
225
Punti
34
Tornei
296
Best: 136
▼
-11
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
225
Punti
20
Tornei
297
Best: 291
▼
-6
Alana Smith
USA, 09-11-1999
223
Punti
24
Tornei
298
Best: 69
▼
-2
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
223
Punti
34
Tornei
299
Best: 299
▲
56
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
221
Punti
19
Tornei
300
Best: 132
--
0
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
220
Punti
23
Tornei
301
Best: 280
--
0
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
220
Punti
23
Tornei
302
Best: 302
▲
16
Mary Stoiana
USA, 0
219
Punti
15
Tornei
303
Best: 39
▼
-8
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
217
Punti
13
Tornei
304
Best: 136
▼
-38
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
217
Punti
25
Tornei
305
Best: 236
▲
1
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
217
Punti
16
Tornei
306
Best: 189
▼
-8
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
217
Punti
15
Tornei
307
Best: 56
▼
-30
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
216
Punti
24
Tornei
308
Best: 221
▲
44
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
216
Punti
21
Tornei
309
Best: 190
▼
-6
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
215
Punti
30
Tornei
310
Best: 237
--
0
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
215
Punti
24
Tornei
311
Best: 52
▲
13
Claire Liu
USA, 25-05-2000
212
Punti
16
Tornei
312
Best: 312
▲
10
Aliona Falei
BLR, 0
212
Punti
21
Tornei
313
Best: 313
--
0
Lia Karatancheva
BUL, 0
212
Punti
32
Tornei
314
Best: 4
▼
-7
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
211
Punti
9
Tornei
315
Best: 154
▲
13
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
211
Punti
32
Tornei
316
Best: 211
▼
-8
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
209
Punti
29
Tornei
317
Best: 299
▲
4
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
208
Punti
20
Tornei
318
Best: 318
▼
-6
Han Shi
CHN, 0
206
Punti
27
Tornei
319
Best: 231
▼
-15
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
205
Punti
31
Tornei
320
Best: 266
▼
-5
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
205
Punti
16
Tornei
321
Best: 293
▼
-19
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
205
Punti
20
Tornei
322
Best: 322
▼
-6
Laura Hietaranta
FIN, 0
205
Punti
22
Tornei
323
Best: 323
▼
-12
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
204
Punti
25
Tornei
324
Best: 60
▼
-7
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
204
Punti
27
Tornei
325
Best: 151
▲
5
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
203
Punti
32
Tornei
326
Best: 133
▲
20
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
201
Punti
25
Tornei
327
Best: 327
▼
-13
Xinxin Yao
CHN, 0
200
Punti
30
Tornei
328
Best: 328
▲
6
Lea Ma
USA, 01-02-2001
200
Punti
23
Tornei
329
Best: 329
▲
59
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
199
Punti
21
Tornei
330
Best: 292
▼
-7
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
198
Punti
22
Tornei
331
Best: 314
▲
33
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
198
Punti
28
Tornei
332
Best: 158
--
0
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
197
Punti
27
Tornei
333
Best: 333
▼
-4
Priska Nugroho
INA, 0
195
Punti
23
Tornei
334
Best: 318
▼
-8
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
194
Punti
18
Tornei
335
Best: 311
▼
-8
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
194
Punti
19
Tornei
336
Best: 150
▼
-11
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
193
Punti
20
Tornei
337
Best: 175
▼
-38
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
192
Punti
20
Tornei
338
Best: 226
▼
-5
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
191
Punti
21
Tornei
339
Best: 214
▲
6
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
189
Punti
19
Tornei
340
Best: 292
▼
-21
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
189
Punti
25
Tornei
341
Best: 322
▼
-10
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
187
Punti
24
Tornei
342
Best: 328
▼
-3
Lian Tran
NED, 19-07-2002
185
Punti
28
Tornei
343
Best: 338
▼
-5
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
183
Punti
19
Tornei
344
Best: 344
▲
35
Saki Imamura
JPN, 0
183
Punti
22
Tornei
345
Best: 320
▼
-10
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
182
Punti
19
Tornei
346
Best: 346
▲
1
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
181
Punti
24
Tornei
347
Best: 347
▲
9
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
179
Punti
21
Tornei
348
Best: 348
▼
-8
Monika Ekstrand
USA, 0
178
Punti
13
Tornei
349
Best: 162
--
0
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
177
Punti
27
Tornei
350
Best: 305
▼
-6
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
176
Punti
17
Tornei
351
Best: 351
▼
-8
Mingge Xu
GBR, 0
175
Punti
17
Tornei
352
Best: 118
▲
26
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
174
Punti
11
Tornei
353
Best: 47
▼
-16
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
172
Punti
9
Tornei
354
Best: 354
▼
-3
Julieta Pareja
USA, 0
171
Punti
7
Tornei
355
Best: 305
▲
4
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
171
Punti
22
Tornei
356
Best: 354
▼
-2
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
170
Punti
16
Tornei
357
Best: 357
▼
-21
Giorgia Pedone
ITA, 0
168
Punti
25
Tornei
358
Best: 317
▲
33
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
168
Punti
25
Tornei
359
Best: 359
▲
3
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
167
Punti
26
Tornei
360
Best: 360
▲
21
Miho Kuramochi
JPN, 0
165
Punti
23
Tornei
361
Best: 318
▲
43
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
164
Punti
17
Tornei
362
Best: 179
▲
18
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
164
Punti
23
Tornei
363
Best: 363
▼
-6
Noma Noha Akugue
GER, 0
163
Punti
28
Tornei
364
Best: 358
▼
-6
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
162
Punti
28
Tornei
365
Best: 365
▼
-5
Samira De Stefano
ITA, 0
162
Punti
19
Tornei
366
Best: 366
▼
-13
Mayu Crossley
JPN, 0
162
Punti
16
Tornei
367
Best: 280
▲
2
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
160
Punti
29
Tornei
368
Best: 368
▼
-1
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
160
Punti
22
Tornei
369
Best: 348
▼
-21
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
160
Punti
18
Tornei
370
Best: 46
▼
-7
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
158
Punti
8
Tornei
371
Best: 371
▼
-6
Denislava Glushkova
BUL, 0
158
Punti
25
Tornei
372
Best: 361
▼
-11
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
157
Punti
22
Tornei
373
Best: 373
▼
-1
Martina Okalova
SVK, 0
155
Punti
20
Tornei
374
Best: 310
▼
-1
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
154
Punti
17
Tornei
375
Best: 351
▲
7
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
154
Punti
28
Tornei
376
Best: 300
▼
-2
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
153
Punti
19
Tornei
377
Best: 221
▼
-9
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
152
Punti
17
Tornei
378
Best: 378
▲
11
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
151
Punti
24
Tornei
379
Best: 379
▼
-2
Karina Miller
USA, 0
148
Punti
15
Tornei
380
Best: 362
▼
-5
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
148
Punti
23
Tornei
381
Best: 381
▲
69
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
148
Punti
18
Tornei
382
Best: 382
▲
4
Federica Urgesi
ITA, 0
147
Punti
26
Tornei
383
Best: 216
▼
-17
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
147
Punti
23
Tornei
384
Best: 317
▼
-1
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
147
Punti
24
Tornei
385
Best: 350
--
0
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
147
Punti
17
Tornei
386
Best: 23
▼
-16
Lesia Tsurenko
UKR, 30-05-1989
145
Punti
3
Tornei
387
Best: 365
▲
7
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
144
Punti
24
Tornei
388
Best: 240
▲
2
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
144
Punti
18
Tornei
389
Best: 342
▲
4
Maria Kozyreva
RUS, 22-05-1999
143
Punti
20
Tornei
390
Best: 331
▼
-19
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
141
Punti
19
Tornei
391
Best: 253
▼
-4
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
141
Punti
34
Tornei
392
Best: 392
▲
5
Amelia Rajecki
GBR, 0
140
Punti
24
Tornei
393
Best: 309
▲
5
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
140
Punti
21
Tornei
394
Best: 394
▲
62
Mia Pohankova
SVK, 0
140
Punti
6
Tornei
395
Best: 395
▲
20
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
140
Punti
23
Tornei
396
Best: 163
▼
-46
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
139
Punti
30
Tornei
397
Best: 186
▲
5
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
139
Punti
29
Tornei
398
Best: 143
▲
12
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
139
Punti
24
Tornei
399
Best: 399
▲
83
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
138
Punti
21
Tornei
400
Best: 400
▲
53
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
138
Punti
24
Tornei
401
Best: 39
▼
-1
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
137
Punti
8
Tornei
402
Best: 402
▼
-1
Elena Micic
AUS, 0
136
Punti
20
Tornei
403
Best: 137
▼
-62
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
136
Punti
21
Tornei
404
Best: 404
▼
-28
Diletta Cherubini
ITA, 0
135
Punti
26
Tornei
405
Best: 405
▲
18
Olivia Lincer
POL, 0
135
Punti
16
Tornei
406
Best: 406
▲
21
Eryn Cayetano
USA, 0
135
Punti
18
Tornei
407
Best: 401
▲
7
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
134
Punti
22
Tornei
408
Best: 408
▲
87
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
133
Punti
29
Tornei
409
Best: 409
▲
15
Mathilde Lollia
FRA, 0
133
Punti
23
Tornei
410
Best: 410
▼
-7
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
132
Punti
19
Tornei
411
Best: 411
▲
1
Akasha Urhobo
USA, 0
132
Punti
18
Tornei
412
Best: 412
▼
-7
Martha Matoula
GRE, 0
132
Punti
24
Tornei
413
Best: 413
--
0
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
131
Punti
23
Tornei
414
Best: 414
▲
26
Vendula Valdmannova
CZE, 0
131
Punti
12
Tornei
415
Best: 415
▲
78
Carolyn Ansari
USA, 0
131
Punti
19
Tornei
416
Best: 10
▼
-21
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
130
Punti
11
Tornei
417
Best: 417
▲
56
Vittoria Paganetti
ITA, 0
130
Punti
18
Tornei
418
Best: 418
▲
46
Elizara Yaneva
BUL, 0
130
Punti
11
Tornei
419
Best: 243
▼
-12
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
130
Punti
18
Tornei
420
Best: 103
▼
-11
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
129
Punti
19
Tornei
421
Best: 342
▼
-15
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
129
Punti
22
Tornei
422
Best: 422
▲
8
Malaika Rapolu
USA, 0
128
Punti
14
Tornei
423
Best: 399
▼
-24
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
128
Punti
20
Tornei
424
Best: 424
▼
-13
Natalija Senic
SRB, 0
128
Punti
16
Tornei
425
Best: 147
▼
-33
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
127
Punti
12
Tornei
426
Best: 426
▲
60
Alina Granwehr
SUI, 0
127
Punti
14
Tornei
427
Best: 284
▲
58
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
126
Punti
18
Tornei
428
Best: 377
▼
-12
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
125
Punti
10
Tornei
429
Best: 429
▼
-9
Victoria Hu
USA, 0
125
Punti
28
Tornei
430
Best: 127
▲
58
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
125
Punti
12
Tornei
431
Best: 296
▼
-35
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
125
Punti
21
Tornei
432
Best: 432
▼
-14
Petra Hule
AUS, 0
124
Punti
19
Tornei
433
Best: 433
▼
-12
Amandine Monnot
FRA, 0
124
Punti
19
Tornei
434
Best: 219
▲
12
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
123
Punti
9
Tornei
435
Best: 296
▲
22
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
122
Punti
24
Tornei
436
Best: 367
▼
-2
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
122
Punti
25
Tornei
437
Best: 437
▼
-12
Ranah Stoiber
GBR, 0
121
Punti
22
Tornei
438
Best: 438
▼
-30
Madison Sieg
USA, 0
121
Punti
20
Tornei
439
Best: 410
▼
-3
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
121
Punti
25
Tornei
440
Best: 222
▼
-14
Stacey Fung
CAN, 06-02-1997
121
Punti
12
Tornei
441
Best: 338
▲
58
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
120
Punti
17
Tornei
442
Best: 199
▲
36
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
120
Punti
16
Tornei
443
Best: 443
▲
9
Noemi Basiletti
ITA, 0
120
Punti
18
Tornei
444
Best: 421
▼
-13
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
120
Punti
9
Tornei
445
Best: 445
▲
25
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
120
Punti
17
Tornei
446
Best: 446
▲
20
Hayu Kinoshita
JPN, 0
120
Punti
19
Tornei
447
Best: 319
▼
-30
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
119
Punti
17
Tornei
448
Best: 71
▼
-10
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
118
Punti
15
Tornei
449
Best: 449
▼
-6
Zongyu Li
CHN, 0
118
Punti
18
Tornei
450
Best: 29
▼
-15
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
118
Punti
21
Tornei
451
Best: 317
▼
-14
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
118
Punti
23
Tornei
452
Best: 452
▲
60
Alexis Blokhina
USA, 0
118
Punti
15
Tornei
453
Best: 444
▲
39
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
118
Punti
19
Tornei
454
Best: 454
▼
-5
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
117
Punti
9
Tornei
455
Best: 304
▲
3
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
117
Punti
25
Tornei
456
Best: 39
▼
-14
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
116
Punti
13
Tornei
457
Best: 457
▲
8
Fangran Tian
CHN, 0
116
Punti
14
Tornei
458
Best: 434
▲
11
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
115
Punti
22
Tornei
459
Best: 459
▲
39
Kira Pavlova
RUS, 0
115
Punti
20
Tornei
460
Best: 160
▼
-13
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
114
Punti
22
Tornei
461
Best: 180
▼
-2
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
114
Punti
14
Tornei
462
Best: 320
▼
-40
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
113
Punti
15
Tornei
463
Best: 352
▼
-19
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
113
Punti
21
Tornei
464
Best: 380
▲
23
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
113
Punti
23
Tornei
465
Best: 427
▲
9
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
112
Punti
14
Tornei
466
Best: 226
▼
-82
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
112
Punti
16
Tornei
467
Best: 467
▼
-39
Radka Zelnickova
SVK, 0
112
Punti
25
Tornei
468
Best: 468
▲
76
Julia Adams
USA, 0
112
Punti
25
Tornei
469
Best: 149
▲
103
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
111
Punti
17
Tornei
470
Best: 470
▼
-15
Nina Vargova
SVK, 0
111
Punti
23
Tornei
471
Best: 471
▼
-20
Rositsa Dencheva
BUL, 0
111
Punti
16
Tornei
472
Best: 200
▲
39
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
111
Punti
18
Tornei
473
Best: 473
▲
180
Lucie Havlickova
CZE, 0
110
Punti
6
Tornei
474
Best: 474
▼
-11
Matilde Paoletti
ITA, 0
110
Punti
9
Tornei
475
Best: 442
▲
1
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
110
Punti
20
Tornei
476
Best: 476
▼
-9
Amelia Honer
USA, 0
109
Punti
8
Tornei
477
Best: 18
▼
-45
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
109
Punti
11
Tornei
478
Best: 190
▼
-16
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
109
Punti
13
Tornei
479
Best: 322
▲
22
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
109
Punti
16
Tornei
480
Best: 5
▼
-19
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
108
Punti
10
Tornei
481
Best: 481
▼
-33
Yufei Ren
CHN, 0
108
Punti
21
Tornei
482
Best: 482
▼
-10
Alessandra Mazzola
ITA, 0
108
Punti
18
Tornei
483
Best: 283
▲
181
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
108
Punti
7
Tornei
484
Best: 379
▼
-30
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
107
Punti
14
Tornei
485
Best: 332
▲
44
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
107
Punti
15
Tornei
486
Best: 486
▼
-7
Rada Zolotareva
RUS, 0
106
Punti
9
Tornei
487
Best: 487
▼
-19
Ana Candiotto
BRA, 0
105
Punti
16
Tornei
488
Best: 210
▲
14
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
105
Punti
17
Tornei
489
Best: 489
▼
-9
Weronika Ewald
POL, 0
105
Punti
15
Tornei
490
Best: 490
▼
-13
Veronika Podrez
UKR, 0
105
Punti
20
Tornei
491
Best: 442
▼
-10
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
105
Punti
22
Tornei
492
Best: 200
▼
-59
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
104
Punti
27
Tornei
493
Best: 230
▼
-3
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
104
Punti
19
Tornei
494
Best: 494
▲
19
Hikaru Sato
JPN, 0
104
Punti
17
Tornei
495
Best: 495
▲
54
Maria Urrutia
ARG, 0
103
Punti
15
Tornei
496
Best: 296
▼
-77
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
102
Punti
13
Tornei
497
Best: 497
▲
40
Angelina Voloshchuk
POR, 0
102
Punti
15
Tornei
498
Best: 339
▼
-9
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
102
Punti
18
Tornei
499
Best: 356
▼
-60
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
102
Punti
19
Tornei
500
Best: 404
▼
-4
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
102
Punti
22
Tornei
501
Best: 501
▼
-10
Josy Daems
GER, 0
102
Punti
18
Tornei
502
Best: 502
▼
-8
Yara Bartashevich
FRA, 0
101
Punti
21
Tornei
503
Best: 493
▲
12
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
101
Punti
21
Tornei
504
Best: 405
▼
-21
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
100
Punti
16
Tornei
505
Best: 505
▼
-8
Jeline Vandromme
BEL, 0
100
Punti
9
Tornei
506
Best: 506
▲
3
Anja Stankovic
SRB, 0
99
Punti
17
Tornei
507
Best: 377
▼
-47
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
99
Punti
20
Tornei
508
Best: 508
▲
42
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
99
Punti
21
Tornei
509
Best: 40
▼
-9
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
98
Punti
12
Tornei
510
Best: 510
▲
15
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
98
Punti
23
Tornei
511
Best: 511
▲
42
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
98
Punti
20
Tornei
512
Best: 2
▼
-8
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
97
Punti
9
Tornei
513
Best: 201
▼
-8
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
97
Punti
23
Tornei
514
Best: 335
--
0
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
97
Punti
28
Tornei
515
Best: 466
▼
-40
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
97
Punti
17
Tornei
516
Best: 132
▼
-32
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
96
Punti
18
Tornei
517
Best: 362
▼
-10
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
96
Punti
18
Tornei
518
Best: 343
▼
-10
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
96
Punti
22
Tornei
519
Best: 519
▲
7
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
96
Punti
16
Tornei
520
Best: 520
▼
-4
Monika Stankiewicz
POL, 0
95
Punti
15
Tornei
521
Best: 521
▼
-4
Lavinia Tanasie
ROU, 0
94
Punti
17
Tornei
522
Best: 522
▼
-3
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
94
Punti
17
Tornei
523
Best: 26
▼
-2
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
93
Punti
9
Tornei
524
Best: 524
▼
-2
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
93
Punti
13
Tornei
525
Best: 368
▼
-2
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
93
Punti
15
Tornei
526
Best: 526
▲
26
Maria Sara Popa
ROU, 0
93
Punti
20
Tornei
527
Best: 449
▼
-7
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
93
Punti
18
Tornei
528
Best: 528
▲
7
Kristiana Sidorova
RUS, 0
93
Punti
19
Tornei
529
Best: 169
▼
-11
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
92
Punti
21
Tornei
530
Best: 527
▼
-3
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
92
Punti
15
Tornei
531
Best: 188
▲
1
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
91
Punti
9
Tornei
532
Best: 532
▲
22
Alana Subasic
AUS, 0
91
Punti
16
Tornei
533
Best: 533
▲
9
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
91
Punti
20
Tornei
534
Best: 534
▲
33
Alicia Dudeney
GBR, 0
91
Punti
9
Tornei
535
Best: 535
▼
-32
Camilla Zanolini
ITA, 0
91
Punti
14
Tornei
536
Best: 536
▼
-5
Stefania Bojica
ROU, 0
91
Punti
18
Tornei
537
Best: 181
▲
8
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
90
Punti
12
Tornei
538
Best: 538
▼
-2
Hannah Klugman
GBR, 0
90
Punti
12
Tornei
539
Best: 317
▼
-1
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
90
Punti
13
Tornei
540
Best: 456
--
0
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
90
Punti
11
Tornei
541
Best: 541
▼
-100
Julie Struplova
CZE, 0
90
Punti
12
Tornei
542
Best: 542
▲
80
Johanne Svendsen
DEN, 0
90
Punti
14
Tornei
543
Best: 543
▼
-2
Arina Bulatova
RUS, 0
90
Punti
19
Tornei
544
Best: 544
▼
-34
Dasha Plekhanova
CAN, 0
89
Punti
10
Tornei
545
Best: 149
▲
28
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
89
Punti
12
Tornei
546
Best: 546
--
0
Jenny Lim
FRA, 0
88
Punti
21
Tornei
547
Best: 531
▲
1
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
88
Punti
14
Tornei
548
Best: 548
▲
10
Lidia Encheva
BUL, 0
88
Punti
17
Tornei
549
Best: 549
▲
29
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
88
Punti
17
Tornei
550
Best: 478
▼
-44
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
88
Punti
18
Tornei
551
Best: 551
▲
28
Bianca Barbulescu
ROU, 0
88
Punti
18
Tornei
552
Best: 487
▼
-5
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
87
Punti
22
Tornei
553
Best: 553
▼
-2
Joy De Zeeuw
NED, 0
87
Punti
19
Tornei
554
Best: 493
▲
3
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
87
Punti
15
Tornei
555
Best: 114
▲
45
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
87
Punti
15
Tornei
556
Best: 556
--
0
Hibah Shaikh
USA, 0
87
Punti
16
Tornei
557
Best: 557
▼
-27
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
87
Punti
19
Tornei
558
Best: 558
▼
-15
Makenna Jones
USA, 0
86
Punti
20
Tornei
559
Best: 559
▼
-20
Mariella Thamm
GER, 0
86
Punti
11
Tornei
560
Best: 560
▲
9
Carolina Kuhl
GER, 0
86
Punti
14
Tornei
561
Best: 561
▼
-6
Monique Barry
NZL, 0
85
Punti
17
Tornei
562
Best: 352
▼
-3
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
85
Punti
16
Tornei
563
Best: 42
▼
-134
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
84
Punti
6
Tornei
564
Best: 564
▼
-31
Rinko Matsuda
JPN, 0
84
Punti
22
Tornei
565
Best: 565
▲
50
Varvara Panshina
RUS, 0
84
Punti
14
Tornei
566
Best: 470
▼
-3
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
84
Punti
16
Tornei
567
Best: 567
▼
-1
Ella Mcdonald
GBR, 0
83
Punti
19
Tornei
568
Best: 568
▼
-4
Nahia Berecoechea
FRA, 0
83
Punti
18
Tornei
569
Best: 511
▲
62
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
83
Punti
16
Tornei
570
Best: 558
▼
-8
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
82
Punti
18
Tornei
571
Best: 571
▼
-3
Kristina Kroitor
RUS, 0
82
Punti
12
Tornei
572
Best: 560
▼
-12
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
82
Punti
23
Tornei
573
Best: 463
▲
10
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
81
Punti
17
Tornei
574
Best: 205
--
0
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
81
Punti
16
Tornei
575
Best: 73
▼
-10
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
80
Punti
7
Tornei
576
Best: 1
▼
-1
Venus Williams
USA, 17-06-1980
80
Punti
3
Tornei
577
Best: 577
▲
11
Arianna Zucchini
ITA, 0
80
Punti
15
Tornei
578
Best: 578
▼
-2
Adelina Lachinova
LAT, 0
80
Punti
15
Tornei
579
Best: 579
▼
-2
Sarah Van Emst
NED, 0
80
Punti
16
Tornei
580
Best: 580
▲
5
Gina Dittmann
GER, 0
80
Punti
15
Tornei
581
Best: 346
▲
43
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
80
Punti
18
Tornei
582
Best: 582
▼
-12
Jenna Defalco
USA, 0
80
Punti
20
Tornei
583
Best: 492
▲
23
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
80
Punti
21
Tornei
584
Best: 584
▼
-4
Melisa Ercan
AUS, 0
79
Punti
17
Tornei
585
Best: 254
▲
63
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
79
Punti
10
Tornei
586
Best: 566
▲
113
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
79
Punti
23
Tornei
587
Best: 587
▼
-5
Jana Kovackova
CZE, 0
78
Punti
9
Tornei
588
Best: 588
▼
-4
Victoria Osuigwe
USA, 0
78
Punti
12
Tornei
589
Best: 445
▲
15
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
78
Punti
17
Tornei
590
Best: 590
▼
-4
Loes Ebeling Koning
NED, 0
77
Punti
18
Tornei
591
Best: 591
▲
8
Ellie Schoppe
USA, 0
76
Punti
16
Tornei
592
Best: 592
▼
-2
Rachel Gailis
USA, 0
76
Punti
7
Tornei
593
Best: 593
▼
-59
Amelie Van Impe
BEL, 0
76
Punti
16
Tornei
594
Best: 580
▼
-1
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
76
Punti
19
Tornei
595
Best: 46
▼
-1
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
75
Punti
4
Tornei
596
Best: 596
▲
47
Chenting Zhu
CHN, 0
75
Punti
14
Tornei
597
Best: 597
▲
16
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
75
Punti
14
Tornei
598
Best: 598
▼
-7
Marine Szostak
FRA, 0
75
Punti
17
Tornei
599
Best: 599
▼
-12
Marie Vogt
GER, 0
75
Punti
20
Tornei
600
Best: 555
▼
-3
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
75
Punti
21
Tornei
601
Best: 130
▼
-156
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
74
Punti
13
Tornei
602
Best: 602
▼
-13
Alyssa Reguer
FRA, 0
74
Punti
22
Tornei
603
Best: 603
▼
-5
Maria Golovina
RUS, 0
74
Punti
13
Tornei
604
Best: 190
▲
41
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
73
Punti
22
Tornei
605
Best: 263
▼
-77
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
73
Punti
17
Tornei
606
Best: 487
▼
-5
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
73
Punti
17
Tornei
607
Best: 607
▲
4
Gina Feistel
POL, 0
72
Punti
12
Tornei
608
Best: 440
▲
4
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
72
Punti
18
Tornei
609
Best: 609
▼
-48
Luca Udvardy
HUN, 0
72
Punti
13
Tornei
610
Best: 377
▼
-2
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
72
Punti
17
Tornei
611
Best: 611
▲
72
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
72
Punti
17
Tornei
612
Best: 612
▼
-7
Sarah Iliev
FRA, 0
71
Punti
17
Tornei
613
Best: 613
▲
10
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
71
Punti
17
Tornei
614
Best: 601
▲
4
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
71
Punti
18
Tornei
615
Best: 191
▼
-13
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
70
Punti
10
Tornei
616
Best: 595
▼
-13
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
70
Punti
14
Tornei
617
Best: 114
▲
2
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
69
Punti
6
Tornei
618
Best: 618
▼
-8
Alena Kovackova
CZE, 0
69
Punti
8
Tornei
619
Best: 213
▼
-12
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
69
Punti
16
Tornei
620
Best: 620
▼
-4
Britt Du Pree
NED, 0
69
Punti
15
Tornei
621
Best: 621
▼
-4
Francesca Pace
ITA, 0
69
Punti
15
Tornei
622
Best: 150
▲
3
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
69
Punti
20
Tornei
623
Best: 623
▲
3
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
69
Punti
20
Tornei
624
Best: 212
▲
18
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
68
Punti
9
Tornei
625
Best: 348
▼
-11
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
68
Punti
11
Tornei
626
Best: 497
▲
10
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
68
Punti
13
Tornei
627
Best: 627
▼
-32
Ena Koike
JPN, 0
67
Punti
16
Tornei
628
Best: 628
▼
-7
Daria Egorova
RUS, 0
67
Punti
7
Tornei
629
Best: 629
▲
3
Astrid Cirotte
FRA, 0
67
Punti
19
Tornei
630
Best: 504
▼
-1
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
67
Punti
23
Tornei
631
Best: 631
▼
-11
Valentina Steiner
GER, 0
66
Punti
12
Tornei
632
Best: 632
▼
-5
Luiza Fullana
BRA, 0
66
Punti
16
Tornei
633
Best: 623
▼
-5
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
66
Punti
19
Tornei
634
Best: 634
▲
17
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
65
Punti
19
Tornei
635
Best: 635
▼
-39
Anastasiya Lopata
UKR, 0
65
Punti
3
Tornei
636
Best: 374
▼
-6
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
65
Punti
10
Tornei
637
Best: 637
▲
20
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
65
Punti
16
Tornei
638
Best: 20
▼
-5
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
64
Punti
21
Tornei
639
Best: 466
▼
-4
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
64
Punti
10
Tornei
640
Best: 375
▼
-3
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
64
Punti
15
Tornei
641
Best: 398
▼
-2
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
64
Punti
20
Tornei
642
Best: 642
▲
49
Alexis Nguyen
USA, 0
63
Punti
12
Tornei
643
Best: 643
▼
-3
Jiaqi Wang
CHN, 0
63
Punti
19
Tornei
644
Best: 504
▼
-3
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
63
Punti
11
Tornei
645
Best: 645
▲
71
Isabella Maria Serban
ITA, 0
63
Punti
11
Tornei
646
Best: 646
▼
-8
Marie Weckerle
LUX, 0
63
Punti
15
Tornei
647
Best: 515
▲
12
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
62
Punti
17
Tornei
648
Best: 648
▲
15
Maaya Rajeshwaran Revathi
IND, 0
62
Punti
4
Tornei
649
Best: 114
▼
-78
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
62
Punti
13
Tornei
650
Best: 650
▲
15
Evialina Laskevich
BLR, 0
62
Punti
11
Tornei
651
Best: 651
▼
-5
Dana Guzman
PER, 0
62
Punti
5
Tornei
652
Best: 652
▼
-3
Laura Mair
ITA, 0
62
Punti
13
Tornei
653
Best: 653
▼
-3
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
62
Punti
14
Tornei
654
Best: 654
▲
2
Sara Dols
ESP, 0
62
Punti
17
Tornei
655
Best: 143
▲
12
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
61
Punti
13
Tornei
656
Best: 604
▲
18
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
61
Punti
14
Tornei
657
Best: 179
▼
-10
Cristina Dinu
ROU, 18-01-1993
61
Punti
7
Tornei
658
Best: 658
▼
-3
Angella Okutoyi
KEN, 0
61
Punti
9
Tornei
659
Best: 497
▲
50
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
61
Punti
15
Tornei
660
Best: 34
▲
2
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
60
Punti
10
Tornei
661
Best: 278
▲
100
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
60
Punti
16
Tornei
662
Best: 662
▼
-2
Vaishnavi Adkar
IND, 0
60
Punti
14
Tornei
663
Best: 26
▼
-2
Tamira Paszek
AUT, 06-12-1990
60
Punti
12
Tornei
664
Best: 664
▲
91
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
59
Punti
8
Tornei
665
Best: 665
▲
1
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
59
Punti
9
Tornei
666
Best: 523
▲
2
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
59
Punti
13
Tornei
667
Best: 667
▲
86
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
58
Punti
11
Tornei
668
Best: 319
▼
-34
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
58
Punti
17
Tornei
669
Best: 669
▲
1
Patricija Paukstyte
LTU, 0
58
Punti
12
Tornei
670
Best: 135
▲
111
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
58
Punti
14
Tornei
671
Best: 531
--
0
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
58
Punti
14
Tornei
672
Best: 672
▲
23
Daria Yesypchuk
UKR, 0
58
Punti
20
Tornei
673
Best: 199
--
0
Kaylah Mcphee
AUS, 04-02-1998
57
Punti
13
Tornei
674
Best: 674
▼
-20
Dimitra Pavlou
GRE, 0
57
Punti
9
Tornei
675
Best: 675
▲
47
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
57
Punti
13
Tornei
676
Best: 676
▼
-1
Alexandra Shubladze
RUS, 0
57
Punti
8
Tornei
677
Best: 612
▼
-1
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
57
Punti
13
Tornei
678
Best: 678
▲
4
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
57
Punti
14
Tornei
679
Best: 356
--
0
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
57
Punti
18
Tornei
680
Best: 680
▼
-28
Milana Zhabrailova
RUS, 0
57
Punti
21
Tornei
681
Best: 468
▲
22
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
56
Punti
16
Tornei
682
Best: 682
▼
-90
Ziva Falkner
SLO, 0
56
Punti
16
Tornei
683
Best: 217
▼
-102
Sophie Chang
USA, 28-05-1997
55
Punti
16
Tornei
684
Best: 684
▲
46
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
55
Punti
11
Tornei
685
Best: 685
▲
30
Beatrise Zeltina
LAT, 0
55
Punti
9
Tornei
686
Best: 686
▼
-9
Iva Ivanova
BUL, 0
55
Punti
14
Tornei
687
Best: 525
▲
10
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
55
Punti
14
Tornei
688
Best: 685
--
0
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
55
Punti
16
Tornei
689
Best: 450
▲
1
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
55
Punti
19
Tornei
690
Best: 690
▲
2
Maria Sholokhova
RUS, 0
54
Punti
9
Tornei
691
Best: 607
▼
-82
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
54
Punti
15
Tornei
692
Best: 692
▼
-14
Mara Guth
GER, 0
54
Punti
16
Tornei
693
Best: 309
▲
26
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
53
Punti
15
Tornei
694
Best: 603
▲
42
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
53
Punti
15
Tornei
695
Best: 549
▲
1
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
53
Punti
24
Tornei
696
Best: 696
▲
4
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
53
Punti
12
Tornei
697
Best: 697
▲
8
Candela Vazquez
ARG, 0
53
Punti
7
Tornei
698
Best: 464
▼
-17
Daria Frayman
CYP, 22-03-2002
53
Punti
7
Tornei
699
Best: 699
▼
-6
Berta Bonardi
ARG, 0
53
Punti
11
Tornei
700
Best: 652
▲
2
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
53
Punti
13
Tornei
701
Best: 626
▼
-3
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
53
Punti
15
Tornei
702
Best: 351
▼
-1
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
52
Punti
10
Tornei
703
Best: 703
▲
61
Junhan Zhang
CHN, 0
52
Punti
13
Tornei
704
Best: 704
▼
-46
Alyssa Ahn
USA, 0
51
Punti
10
Tornei
705
Best: 35
▲
33
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
51
Punti
10
Tornei
706
Best: 706
▼
-26
Anastasiia Gureva
RUS, 0
51
Punti
15
Tornei
707
Best: 383
▼
-3
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
51
Punti
14
Tornei
708
Best: 708
▲
267
Merna Refaat
EGY, 0
51
Punti
6
Tornei
709
Best: 709
▼
-3
Ida Wobker
GER, 0
51
Punti
8
Tornei
710
Best: 710
▲
1
Yujia Huang
CHN, 0
51
Punti
14
Tornei
711
Best: 711
▼
-1
Ksenia Efremova
FRA, 0
50
Punti
12
Tornei
712
Best: 584
▲
28
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
50
Punti
22
Tornei
713
Best: 269
▲
43
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
50
Punti
12
Tornei
714
Best: 685
▲
3
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
50
Punti
13
Tornei
715
Best: 715
▼
-3
Mia Horvit
USA, 0
50
Punti
14
Tornei
716
Best: 716
▲
16
Mary Lewis
USA, 0
50
Punti
15
Tornei
717
Best: 12
▼
-4
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
49
Punti
8
Tornei
718
Best: 188
▼
-4
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
49
Punti
8
Tornei
719
Best: 548
▼
-32
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
49
Punti
13
Tornei
720
Best: 720
▼
-31
Yuno Kitahara
JPN, 0
49
Punti
15
Tornei
721
Best: 433
▼
-37
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
49
Punti
17
Tornei
722
Best: 286
▲
7
Freya Christie
GBR, 08-11-1997
48
Punti
15
Tornei
723
Best: 317
▼
-3
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
48
Punti
20
Tornei
724
Best: 283
▼
-3
Alexandra Bozovic
AUS, 15-02-1999
48
Punti
7
Tornei
725
Best: 725
▲
62
Akanksha Nitture
IND, 0
48
Punti
14
Tornei
726
Best: 726
▼
-3
Briana Szabo
ROU, 0
48
Punti
17
Tornei
727
Best: 727
▼
-3
Edda Mamedova
RUS, 0
48
Punti
8
Tornei
728
Best: 728
▼
-20
Klaudija Bubelyte
LTU, 0
48
Punti
9
Tornei
729
Best: 720
▲
67
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
48
Punti
11
Tornei
730
Best: 730
▼
-5
Nina Radovanovic
FRA, 0
48
Punti
11
Tornei
731
Best: 731
▼
-5
Chloe Noel
FRA, 0
48
Punti
11
Tornei
732
Best: 732
▲
2
Jana Otzipka
BEL, 0
48
Punti
12
Tornei
733
Best: 733
▲
51
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
48
Punti
15
Tornei
734
Best: 734
▼
-16
Kayo Nishimura
JPN, 0
48
Punti
16
Tornei
735
Best: 546
▼
-8
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
48
Punti
19
Tornei
736
Best: 736
▲
53
Victoria Milovanova
RUS, 0
47
Punti
10
Tornei
737
Best: 737
▲
37
Onyu Choi
KOR, 0
47
Punti
11
Tornei
738
Best: 738
▲
103
Stefani Webb
AUS, 0
47
Punti
12
Tornei
739
Best: 739
▼
-6
Meng-Yi Chen
CHN, 0
47
Punti
13
Tornei
740
Best: 740
▲
25
Mio Mushika
JPN, 0
47
Punti
14
Tornei
741
Best: 741
▲
2
Madelief Hageman
NED, 0
47
Punti
17
Tornei
742
Best: 411
▼
-14
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
46
Punti
13
Tornei
743
Best: 619
▲
35
Demi Tran
NED, 26-11-2000
46
Punti
17
Tornei
744
Best: 698
▼
-3
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
46
Punti
15
Tornei
745
Best: 745
▲
5
Christasha Mcneil
USA, 0
46
Punti
11
Tornei
746
Best: 746
▼
-4
Jiayi Wang
CHN, 0
46
Punti
14
Tornei
747
Best: 668
▼
-75
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
46
Punti
15
Tornei
748
Best: 708
▼
-4
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
46
Punti
18
Tornei
749
Best: 123
▼
-4
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
45
Punti
5
Tornei
750
Best: 750
▼
-3
Eliska Tichackova
CZE, 0
45
Punti
3
Tornei
751
Best: 751
▼
-3
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
45
Punti
6
Tornei
752
Best: 648
▼
-3
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
45
Punti
9
Tornei
753
Best: 753
▲
105
Anamaria Oana
ROU, 0
45
Punti
10
Tornei
754
Best: 754
▲
80
Julie Pastikova
CZE, 0
45
Punti
10
Tornei
755
Best: 755
▲
18
Anita Sahdiieva
UKR, 0
45
Punti
12
Tornei
756
Best: 756
▼
-21
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
45
Punti
12
Tornei
757
Best: 757
▲
33
Carla Markus
ARG, 0
45
Punti
13
Tornei
758
Best: 758
▲
22
Ya Yi Yang
TPE, 0
45
Punti
14
Tornei
759
Best: 674
▲
1
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
45
Punti
18
Tornei
760
Best: 760
▲
76
Ruien Zhang
CHN, 0
44
Punti
10
Tornei
761
Best: 297
▼
-22
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
44
Punti
11
Tornei
762
Best: 380
▼
-77
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
44
Punti
15
Tornei
763
Best: 763
▼
-17
Gaeul Jang
KOR, 0
44
Punti
9
Tornei
764
Best: 764
▼
-10
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
44
Punti
6
Tornei
765
Best: 728
▲
60
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
44
Punti
10
Tornei
766
Best: 766
▼
-8
Daria Zelinskaya
RUS, 0
44
Punti
14
Tornei
767
Best: 359
--
0
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
44
Punti
14
Tornei
768
Best: 628
▼
-31
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
44
Punti
14
Tornei
769
Best: 752
▼
-17
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
44
Punti
15
Tornei
770
Best: 36
▼
-299
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
43
Punti
3
Tornei
771
Best: 771
▼
-1
Anna Petkovic
GER, 0
43
Punti
13
Tornei
772
Best: 772
▼
-41
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
43
Punti
11
Tornei
773
Best: 773
▼
-249
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
774
Best: 382
▼
-12
Anna Gabric
GER, 20-05-1998
43
Punti
6
Tornei
775
Best: 775
▲
104
Maria Teixido Garcia
ESP, 0
43
Punti
7
Tornei
776
Best: 776
▼
-13
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
43
Punti
8
Tornei
777
Best: 777
▲
241
Yiming Dang
CHN, 0
43
Punti
9
Tornei
778
Best: 778
▼
-109
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
43
Punti
15
Tornei
779
Best: 779
▼
-11
Maria Kalyakina
RUS, 0
43
Punti
17
Tornei
780
Best: 468
▼
-11
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
43
Punti
17
Tornei
781
Best: 781
▼
-9
Victoria Gomez
ESP, 0
42
Punti
9
Tornei
782
Best: 410
▼
-7
Bunyawi Thamchaiwat
THA, 29-07-1998
42
Punti
11
Tornei
783
Best: 783
--
0
Yasmin Ezzat
EGY, 0
42
Punti
13
Tornei
784
Best: 784
▼
-8
Yujin Kim
KOR, 0
41
Punti
12
Tornei
785
Best: 627
▲
18
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
41
Punti
14
Tornei
786
Best: 786
▼
-1
Lilian Poling
USA, 0
41
Punti
17
Tornei
787
Best: 330
▲
20
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
40
Punti
10
Tornei
788
Best: 788
▲
73
Mara Gae
ROU, 0
40
Punti
13
Tornei
789
Best: 789
▼
-3
Giulia Safina Popa
ROU, 0
39
Punti
6
Tornei
790
Best: 159
▲
21
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
39
Punti
12
Tornei
791
Best: 791
▼
-3
Mao Mushika
JPN, 0
39
Punti
6
Tornei
792
Best: 387
▼
-106
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
39
Punti
9
Tornei
793
Best: 793
▼
-16
Suana Tucakovic
BIH, 0
39
Punti
12
Tornei
794
Best: 192
▼
-3
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
38
Punti
10
Tornei
795
Best: 795
▼
-2
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
38
Punti
3
Tornei
796
Best: 796
▼
-14
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
38
Punti
7
Tornei
797
Best: 714
▼
-31
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
38
Punti
11
Tornei
798
Best: 798
▼
-39
Salma Drugdova
SVK, 0
38
Punti
12
Tornei
799
Best: 799
▼
-105
Camilla Gennaro
ITA, 0
38
Punti
14
Tornei
800
Best: 800
▲
16
Yuhan Wang
CHN, 0
37
Punti
9
Tornei
801
Best: 801
▼
-22
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
14
Tornei
802
Best: 802
▼
-4
Kristina Liutova
RUS, 0
37
Punti
6
Tornei
803
Best: 803
▲
136
Gaia Maduzzi
ITA, 0
37
Punti
8
Tornei
804
Best: 804
▲
193
Vlada Mincheva
RUS, 0
37
Punti
10
Tornei
804
Best: 804
▼
-4
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
37
Punti
10
Tornei
806
Best: 729
▼
-4
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
37
Punti
12
Tornei
807
Best: 807
▲
2
Tian Jialin
CHN, 0
37
Punti
13
Tornei
808
Best: 747
▼
-4
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
37
Punti
18
Tornei
809
Best: 5
▼
-4
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
810
Best: 810
▼
-4
Brenda Fruhvirtova
CZE, 0
36
Punti
5
Tornei
811
Best: 811
▲
162
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
36
Punti
4
Tornei
812
Best: 461
--
0
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
36
Punti
6
Tornei
813
Best: 590
▼
-42
Funa Kozaki
JPN, 27-06-2001
36
Punti
7
Tornei
814
Best: 145
▼
-22
Natalija Stevanovic
SRB, 25-07-1994
36
Punti
9
Tornei
815
Best: 739
▼
-7
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
36
Punti
10
Tornei
816
Best: 816
▲
48
Ana Grubor
CAN, 0
36
Punti
16
Tornei
817
Best: 175
▼
-7
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
35
Punti
12
Tornei
818
Best: 818
▲
35
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
35
Punti
12
Tornei
819
Best: 819
▼
-6
Eva Bennemann
GER, 0
35
Punti
5
Tornei
820
Best: 151
▼
-6
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
821
Best: 821
▼
-6
Selina Dal
GER, 0
35
Punti
7
Tornei
822
Best: 822
▲
73
Belle Thompson
AUS, 0
35
Punti
8
Tornei
823
Best: 190
▼
-6
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
35
Punti
10
Tornei
824
Best: 824
▼
-23
Luciana Moyano
ARG, 0
35
Punti
11
Tornei
825
Best: 196
▲
37
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
35
Punti
14
Tornei
826
Best: 826
▲
50
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
827
Best: 827
▼
-9
Eleejah Inisan
FRA, 0
34
Punti
6
Tornei
828
Best: 828
▼
-9
Liv Hovde
USA, 0
34
Punti
4
Tornei
829
Best: 347
▲
9
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
34
Punti
13
Tornei
830
Best: 548
▼
-10
Ines Murta
POR, 31-05-1997
34
Punti
13
Tornei
831
Best: 831
▼
-10
Sae Noguchi
JPN, 0
34
Punti
8
Tornei
832
Best: 766
▼
-10
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
34
Punti
20
Tornei
833
Best: 833
▼
-10
Sofia Rojas
USA, 0
34
Punti
6
Tornei
834
Best: 424
▲
9
Sina Herrmann
GER, 24-10-2001
34
Punti
12
Tornei
835
Best: 537
▼
-8
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
34
Punti
13
Tornei
836
Best: 212
▼
-7
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
33
Punti
7
Tornei
837
Best: 837
▼
-7
Sonja Zhenikhova
GER, 0
33
Punti
7
Tornei
838
Best: 838
▼
-7
Brooke Black
GBR, 0
33
Punti
8
Tornei
839
Best: 184
▼
-7
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
33
Punti
8
Tornei
840
Best: 720
▼
-89
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
33
Punti
9
Tornei
841
Best: 841
▲
55
Tamila Gadamauri
BEL, 0
33
Punti
9
Tornei
842
Best: 693
▼
-14
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
33
Punti
12
Tornei
843
Best: 843
▼
-1
Tanisha Kashyap
IND, 0
33
Punti
13
Tornei
844
Best: 500
▲
19
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
33
Punti
15
Tornei
845
Best: 679
▼
-8
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
32
Punti
14
Tornei
846
Best: 846
▼
-7
Kira Matushkina
RUS, 0
32
Punti
2
Tornei
847
Best: 847
▼
-7
Hephzibah Oluwadare
GBR, 0
32
Punti
7
Tornei
848
Best: 848
▲
26
Dune Vaissaud
FRA, 0
32
Punti
7
Tornei
849
Best: 690
▼
-16
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
32
Punti
8
Tornei
850
Best: 704
▲
183
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
32
Punti
9
Tornei
851
Best: 429
▼
-94
Daria Kuczer
POL, 26-02-1999
32
Punti
11
Tornei
852
Best: 662
▲
35
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
32
Punti
12
Tornei
853
Best: 343
▼
-59
Jessie Aney
USA, 19-04-1998
31
Punti
6
Tornei
854
Best: 854
▼
-8
Lexington Reed
USA, 0
31
Punti
4
Tornei
855
Best: 552
▼
-56
Sofia Milatova
SVK, 08-11-2000
31
Punti
7
Tornei
856
Best: 318
▼
-9
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
31
Punti
7
Tornei
857
Best: 857
▼
-150
Rinon Okuwaki
JPN, 0
31
Punti
8
Tornei
858
Best: 858
▼
-10
Lucie Urbanova
CZE, 0
31
Punti
9
Tornei
859
Best: 859
▼
-33
Lan Mi
CHN, 0
31
Punti
11
Tornei
860
Best: 330
▼
-63
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
31
Punti
11
Tornei
861
Best: 861
▲
14
Elena Korokozidi
GRE, 0
31
Punti
12
Tornei
862
Best: 862
▼
-13
Tianmi Mi
CHN, 0
31
Punti
14
Tornei
863
Best: 807
▼
-12
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
30
Punti
13
Tornei
864
Best: 738
▼
-12
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
30
Punti
10
Tornei
865
Best: 644
▼
-11
Kylie Mckenzie
USA, 21-03-1999
30
Punti
3
Tornei
866
Best: 866
▼
-11
Petra Konjikusic
SRB, 0
30
Punti
5
Tornei
867
Best: 867
▼
-11
Nadia Lagaev
CAN, 0
30
Punti
6
Tornei
868
Best: 186
▲
3
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
30
Punti
6
Tornei
869
Best: 379
▼
-12
Ekaterina Shalimova
RUS, 01-06-2000
30
Punti
7
Tornei
870
Best: 658
▼
-5
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
30
Punti
15
Tornei
871
Best: 81
▼
-5
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
29
Punti
7
Tornei
872
Best: 547
▼
-27
Shuo Feng
CHN, 15-01-1998
29
Punti
8
Tornei
873
Best: 873
▼
-3
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
874
Best: 874
▼
-2
Ava Hrastar
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
875
Best: 875
▼
-2
Angelica Blake
GBR, 0
29
Punti
6
Tornei
876
Best: 876
▼
-32
Noemi Maines
ITA, 0
29
Punti
16
Tornei
877
Best: 877
▼
-10
Celine Simunyu
IRL, 0
28
Punti
7
Tornei
878
Best: 878
▼
-1
Sofia Da Cruz Mendonca
BRA, 0
28
Punti
9
Tornei
879
Best: 879
▼
-1
Dj Bennett
USA, 0
28
Punti
4
Tornei
880
Best: 880
--
0
Lily Taylor
AUS, 0
28
Punti
7
Tornei
881
Best: 207
--
0
Irina Fetecau
ROU, 17-04-1996
28
Punti
7
Tornei
882
Best: 882
▲
11
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
28
Punti
8
Tornei
883
Best: 883
▲
169
Kate Mansfield
USA, 0
28
Punti
8
Tornei
884
Best: 884
▼
-2
Julia Stusek
GER, 0
28
Punti
8
Tornei
885
Best: 368
▼
-2
Kathleen Kanev
GER, 28-07-2000
28
Punti
8
Tornei
886
Best: 838
▼
-2
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
28
Punti
9
Tornei
887
Best: 887
▼
-2
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
28
Punti
9
Tornei
888
Best: 317
▼
-28
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
28
Punti
9
Tornei
888
Best: 888
▲
27
Sylvie Zund
LIE, 0
28
Punti
9
Tornei
890
Best: 890
▲
12
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
28
Punti
14
Tornei
891
Best: 891
▼
-3
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
28
Punti
14
Tornei
892
Best: 892
▼
-2
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
27
Punti
4
Tornei
893
Best: 277
▼
-2
Sarah Beth Grey
GBR, 10-08-1995
27
Punti
3
Tornei
894
Best: 739
▼
-2
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
27
Punti
6
Tornei
895
Best: 856
▼
-1
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
27
Punti
7
Tornei
896
Best: 896
▲
17
Jamilah Snells
USA, 0
27
Punti
7
Tornei
897
Best: 897
▲
60
Carolin Raschdorf
GER, 0
27
Punti
10
Tornei
898
Best: 898
▼
-1
Chelsea Fontenel
SUI, 0
27
Punti
11
Tornei
899
Best: 899
▼
-1
Nanari Katsumi
JPN, 0
27
Punti
11
Tornei
900
Best: 900
▼
-1
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
27
Punti
11
Tornei
901
Best: 901
▼
-12
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
26
Punti
5
Tornei
902
Best: 635
▼
-34
Maria Kononova
RUS, 04-03-1997
26
Punti
12
Tornei
903
Best: 903
▼
-34
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
26
Punti
17
Tornei
904
Best: 904
▲
1
Kate Fakih
USA, 0
26
Punti
3
Tornei
905
Best: 905
▲
1
Tianmei Wang
USA, 0
26
Punti
5
Tornei
906
Best: 430
▲
1
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
26
Punti
6
Tornei
907
Best: 907
▼
-6
Brandy Walker
USA, 0
26
Punti
11
Tornei
908
Best: 35
▲
1
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
25
Punti
4
Tornei
909
Best: 909
▼
-59
Kristina Penickova
USA, 0
25
Punti
6
Tornei
910
Best: 24
--
0
Christina Mchale
USA, 11-05-1992
25
Punti
9
Tornei
911
Best: 480
▲
10
Qiu Yu Ye
CHN, 29-11-1997
25
Punti
8
Tornei
912
Best: 912
▼
-1
Bella Payne
USA, 0
25
Punti
3
Tornei
913
Best: 589
▼
-1
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
25
Punti
3
Tornei
914
Best: 631
--
0
Anna Ureke
RUS, 02-11-1999
25
Punti
6
Tornei
915
Best: 915
▼
-29
Fang An Lin
TPE, 0
25
Punti
9
Tornei
916
Best: 916
▲
302
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
25
Punti
11
Tornei
917
Best: 451
▼
-17
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
25
Punti
12
Tornei
918
Best: 699
▼
-15
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
25
Punti
12
Tornei
919
Best: 919
▼
-1
Lavinia Luciano
ITA, 0
25
Punti
12
Tornei
920
Best: 313
▼
-1
Rutuja Bhosale
IND, 27-03-1996
24
Punti
5
Tornei
921
Best: 921
▲
9
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
24
Punti
11
Tornei
922
Best: 922
▲
52
Laquisa Khan
AUS, 0
24
Punti
5
Tornei
923
Best: 923
▼
-1
Beatrice Stagno
ITA, 0
24
Punti
7
Tornei
924
Best: 924
▼
-1
Ella Haavisto
FIN, 0
24
Punti
8
Tornei
925
Best: 346
▲
42
Elena-Teodora Cadar
ROU, 24-02-1994
24
Punti
8
Tornei
926
Best: 926
▼
-10
Jordyn Mcbride
USA, 0
24
Punti
8
Tornei
927
Best: 927
▼
-10
Camilla Bossi
BRA, 0
24
Punti
9
Tornei
928
Best: 928
▼
-3
Sarah Rokusek
AUS, 0
24
Punti
11
Tornei
929
Best: 929
▲
74
Mila Masic
SRB, 0
24
Punti
14
Tornei
930
Best: 930
▲
30
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
24
Punti
14
Tornei
931
Best: 931
▲
14
Ela Milic
SLO, 0
24
Punti
16
Tornei
932
Best: 20
▲
15
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
23
Punti
8
Tornei
933
Best: 933
▼
-7
Sara Svetac
CRO, 0
23
Punti
4
Tornei
934
Best: 619
▼
-7
Yuliana Monroy
COL, 20-09-1998
23
Punti
7
Tornei
935
Best: 935
▼
-7
Defne Cirpanli
TUR, 0
23
Punti
9
Tornei
936
Best: 936
▼
-7
Vivian Yang
NZL, 0
23
Punti
5
Tornei
937
Best: 576
▼
-6
Lea Tholey
FRA, 03-09-1995
23
Punti
3
Tornei
938
Best: 938
▼
-5
Elza Tomase
LAT, 0
23
Punti
4
Tornei
939
Best: 939
▼
-4
Jahnie Van Zyl
RSA, 0
23
Punti
4
Tornei
940
Best: 940
▼
-4
Kristina Paskauskas
GBR, 0
23
Punti
5
Tornei
941
Best: 941
▼
-4
Katherine Barnes
GBR, 0
23
Punti
5
Tornei
942
Best: 688
▼
-4
Rhiann Newborn
USA, 22-06-1994
23
Punti
6
Tornei
943
Best: 943
▼
-3
Eszter Meri
SVK, 0
23
Punti
6
Tornei
944
Best: 944
▲
219
Adriana Tkachenko
UKR, 0
23
Punti
6
Tornei
945
Best: 945
▲
23
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
23
Punti
8
Tornei
946
Best: 946
▼
-4
Yanan Hou
CHN, 0
23
Punti
8
Tornei
947
Best: 654
▼
-39
Gabriella Price
USA, 11-06-2003
23
Punti
9
Tornei
948
Best: 561
▼
-5
Lisa-Marie Rioux
JPN, 01-05-1997
23
Punti
10
Tornei
949
Best: 781
▼
-45
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
23
Punti
13
Tornei
950
Best: 950
▲
10
Anastasiia Firman
UKR, 0
23
Punti
14
Tornei
951
Best: 144
▼
-5
Eri Hozumi
JPN, 17-02-1994
22
Punti
3
Tornei
952
Best: 952
▼
-4
Aya El Aouni
MAR, 0
22
Punti
7
Tornei
953
Best: 953
▼
-4
Elyse Tse
NZL, 0
22
Punti
9
Tornei
954
Best: 954
▼
-4
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
955
Best: 955
▲
33
Laima Vladson
LTU, 0
22
Punti
4
Tornei
955
Best: 955
▼
-4
Aysegul Mert
TUR, 0
22
Punti
4
Tornei
955
Best: 820
▼
-4
Nikola Breckova
CZE, 14-07-2001
22
Punti
4
Tornei
958
Best: 958
▼
-5
Indianna Spink
GBR, 0
22
Punti
4
Tornei
959
Best: 959
▲
369
Shihomi Li Xuan Leong
MAS, 0
22
Punti
6
Tornei
960
Best: 488
▼
-19
Lara Schmidt
GER, 13-10-1999
22
Punti
7
Tornei
961
Best: 961
▼
-37
Zoe Hitt
USA, 0
22
Punti
7
Tornei
962
Best: 962
▲
245
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
22
Punti
7
Tornei
963
Best: 428
▼
-8