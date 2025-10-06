Shanghai 1000 | Hard | $9196000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: +66 per Camilla Rosatello che è ad un passo dalla top 200
06/10/2025 09:12 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (06-10-2025)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4156
Punti
19
Tornei
74
Best: 46
▼
-1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
912
Punti
28
Tornei
92
Best: 29
▼
-1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
795
Punti
26
Tornei
150
Best: 99
▼
-1
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
490
Punti
30
Tornei
158
Best: 153
▼
-5
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
463
Punti
23
Tornei
201
Best: 201
▲
66
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
348
Punti
22
Tornei
209
Best: 209
▲
4
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
336
Punti
18
Tornei
210
Best: 204
▼
-6
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
334
Punti
28
Tornei
272
Best: 250
▼
-16
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
253
Punti
29
Tornei
285
Best: 205
▼
-1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
236
Punti
22
Tornei
330
Best: 292
▼
-7
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
198
Punti
22
Tornei
341
Best: 322
▼
-10
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
187
Punti
24
Tornei
350
Best: 305
▼
-6
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
176
Punti
17
Tornei
357
Best: 357
▼
-21
Giorgia Pedone
ITA, 0
168
Punti
25
Tornei
361
Best: 318
▲
43
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
164
Punti
17
Tornei
365
Best: 365
▼
-5
Samira De Stefano
ITA, 0
162
Punti
19
Tornei
374
Best: 310
▼
-1
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
154
Punti
17
Tornei
381
Best: 381
▲
69
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
148
Punti
18
Tornei
382
Best: 382
▲
4
Federica Urgesi
ITA, 0
147
Punti
26
Tornei
400
Best: 400
▲
53
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
138
Punti
24
Tornei
404
Best: 404
▼
-28
Diletta Cherubini
ITA, 0
135
Punti
26
Tornei
417
Best: 417
▲
56
Vittoria Paganetti
ITA, 0
130
Punti
18
Tornei
443
Best: 443
▲
9
Noemi Basiletti
ITA, 0
120
Punti
18
Tornei
474
Best: 474
▼
-11
Matilde Paoletti
ITA, 0
110
Punti
9
Tornei
477
Best: 18
▼
-45
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
109
Punti
11
Tornei
480
Best: 5
▼
-19
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
108
Punti
10
Tornei
482
Best: 482
▼
-10
Alessandra Mazzola
ITA, 0
108
Punti
18
Tornei
535
Best: 535
▼
-32
Camilla Zanolini
ITA, 0
91
Punti
14
Tornei
547
Best: 531
▲
1
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
88
Punti
14
Tornei
552
Best: 487
▼
-5
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
87
Punti
22
Tornei
577
Best: 577
▲
11
Arianna Zucchini
ITA, 0
80
Punti
15
Tornei
621
Best: 621
▼
-4
Francesca Pace
ITA, 0
69
Punti
15
Tornei
645
Best: 645
▲
71
Isabella Maria Serban
ITA, 0
63
Punti
11
Tornei
647
Best: 515
▲
12
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
62
Punti
17
Tornei
652
Best: 652
▼
-3
Laura Mair
ITA, 0
62
Punti
13
Tornei
655
Best: 143
▲
12
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
61
Punti
13
Tornei
675
Best: 675
▲
47
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
57
Punti
13
Tornei
678
Best: 678
▲
4
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
57
Punti
14
Tornei
744
Best: 698
▼
-3
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
46
Punti
15
Tornei
762
Best: 380
▼
-77
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
44
Punti
15
Tornei
773
Best: 773
▼
-249
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
785
Best: 627
▲
18
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
41
Punti
14
Tornei
794
Best: 192
▼
-3
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
38
Punti
10
Tornei
799
Best: 799
▼
-105
Camilla Gennaro
ITA, 0
38
Punti
14
Tornei
801
Best: 801
▼
-22
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
14
Tornei
803
Best: 803
▲
136
Gaia Maduzzi
ITA, 0
37
Punti
8
Tornei
826
Best: 826
▲
50
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
829
Best: 347
▲
9
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
34
Punti
13
Tornei
876
Best: 876
▼
-32
Noemi Maines
ITA, 0
29
Punti
16
Tornei
919
Best: 919
▼
-1
Lavinia Luciano
ITA, 0
25
Punti
12
Tornei
923
Best: 923
▼
-1
Beatrice Stagno
ITA, 0
24
Punti
7
Tornei
954
Best: 954
▼
-4
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
988
Best: 988
▲
96
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
20
Punti
8
Tornei
991
Best: 660
▼
-156
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
20
Punti
9
Tornei
992
Best: 992
▼
-34
Carlotta Moccia
ITA, 0
20
Punti
9
Tornei
1090
Best: 1090
▼
-85
Eleonora Alvisi
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1108
Best: 1108
▲
17
Giulia Paterno
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1123
Best: 1123
▼
-18
Lara Pfeifer
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1162
Best: 1162
▼
-3
Matilde Mariani
ITA, 0
11
Punti
3
Tornei
1170
Best: 1170
▲
158
Giuliana Bestetti
ITA, 0
11
Punti
5
Tornei
1207
Best: 1207
▼
-5
Marta Lombardini
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1221
Best: 1221
▲
28
Caterina Odorizzi
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1221
Best: 1221
▼
-7
Barbara Dessolis
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1240
Best: 1240
▼
-6
Lucrezia Musetti
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1245
Best: 1245
▲
27
Angelica Sara
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1273
Best: 1273
▼
-9
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
8
Punti
3
Tornei
1276
Best: 1276
▲
192
Marcella Dessolis
ITA, 0
8
Punti
4
Tornei
1288
Best: 1288
▼
-11
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
8
Punti
5
Tornei
1297
Best: 1297
▼
-3
Sara Milanese
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1338
Best: 1229
▼
-10
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
6
Punti
4
Tornei
1380
Best: 1380
▼
-7
Francesca Gandolfi
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1411
Best: 1411
▲
57
Sofia Avataneo
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1411
Best: 1411
--
0
Chiara Fornasieri
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1439
Best: 1439
▲
29
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1439
Best: 1439
▲
8
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1439
Best: 1439
▼
-28
Denise Valente
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
