Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Albert Ramos nella foto
CHALLENGER Valencia (🇪🇸) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Pista Pablo Andujar – ore 11:00
Jonas Forejtek CZE vs Miguel Damas ESP
Il match deve ancora iniziare

Carlos Sanchez Jover ESP vs Oleksii Krutykh UKR

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER vs Pablo Llamas Ruiz ESP

Il match deve ancora iniziare

Pedro Martinez ESP vs Albert Ramos-Vinolas ESP (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 1 – ore 11:00
Tiago Pereira POR vs Cezar Cretu ROU

Il match deve ancora iniziare

Sumit Nagal IND vs Alexander Ritschard SUI (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Elmer Moller DEN vs Carlos Lopez Montagud ESP

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 11:00
Christoph Negritu GER vs Henri Squire GER

Il match deve ancora iniziare

Ivan Gakhov RUS vs Martin Krumich CZE (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Pol Martin Tiffon ESP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Roanne (🇫🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

CENTRAL A.VACHERESSE – ore 10:30
Stefanos Sakellaridis GRE vs Kenny De Schepper FRA
Il match deve ancora iniziare

Dominic Stricker SUI vs David Jorda Sanchis ESP

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO vs Christopher Eubanks USA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Tom Paris FRA vs Otto Virtanen FIN (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Filip Misolic AUT vs Henry Bernet SUI

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 BELGIQUE – ore 10:30
Viktor Durasovic NOR vs Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare

Arthur Bouquier FRA vs Mika Brunold SUI

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Nikolay Vylegzhanin RUS

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Hersonissos 5 (🇬🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Centre Court – ore 09:00
Max Basing GBR vs Dimitris Azoidis GRE
ATP Hersonissos
Max Basing [3]
0
1
Dimitris Azoidis
30
1
Mostra dettagli

Dimitris Sakellaridis GRE vs James Story GBR

Il match deve ancora iniziare

Charles Broom GBR vs Oliver Crawford GBR (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Petros Tsitsipas GRE vs Robert Strombachs LAT (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 09:00
Florian Broska GER vs Radu Albot MDA

ATP Hersonissos
Florian Broska [6]
40
0
Radu Albot
40
1
Mostra dettagli

Harry Wendelken GBR vs Luca Preda ROU

Il match deve ancora iniziare

Gilles Arnaud Bailly BEL vs Adrian Andreev BUL (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Maxim Mrva CZE vs Eliakim Coulibaly CIV (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 21 – ore 09:00
Dali Blanch USA vs Toby Samuel GBR

ATP Hersonissos
Dali Blanch [2]
30
2
Toby Samuel [8]
15
2
Mostra dettagli

Niels Visker NED vs Peter Fajta HUN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cali (🇨🇴) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Cancha Central – ore 17:30
Thiago Agustin Tirante ARG vs Aristotelis Thanos GRE
Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX vs Mateus Alves BRA

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Juan Pablo Ficovich ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Samuel Alejandro Linde Palacios COL vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare

Matias Soto CHI vs Miguel Tobon COL (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 17:30
Juan Bautista Torres ARG vs Ignacio Monzon ARG

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Ryan Dickerson USA

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Andrea Collarini ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 17:30
Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Benjamin Torrealba CHI

Il match deve ancora iniziare

Mariano Kestelboim ARG vs Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Hady Habib LBN (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Jinan (🇨🇳) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

In attesa…





CHALLENGER Fairfield (🇺🇸) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Grossman – Kennedy Court – ore 19:00
Spencer Johnson USA vs Jay Dylan Friend JPN
Il match deve ancora iniziare

Darian King BAR vs Gus Grumet USA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Cannon Kingsley USA vs Andrew Fenty USA (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Mats Rosenkranz GER vs Tristan McCormick USA

Il match deve ancora iniziare



Leif Haase Court – ore 19:00
Kenta Miyoshi JPN vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Edward Winter AUS vs Jacob Brumm USA

Il match deve ancora iniziare

Micah Braswell USA vs Oliver Tarvet GBR (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan USA vs Kaylan Bigun USA

Il match deve ancora iniziare



Eve Zimmerman Court – ore 19:00
Justin Boulais CAN vs Evan Bynoe USA

Il match deve ancora iniziare

Strong Kirchheimer USA vs Roger Pascual Ferra ESP

Il match deve ancora iniziare

