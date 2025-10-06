Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
CHALLENGER Valencia (🇪🇸) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Pista Pablo Andujar – ore 11:00
Jonas Forejtek vs Miguel Damas
Carlos Sanchez Jover vs Oleksii Krutykh
Ignacio Buse vs Pablo Llamas Ruiz
Pedro Martinez vs Albert Ramos-Vinolas (Non prima 18:00)
Pista 1 – ore 11:00
Tiago Pereira vs Cezar Cretu
Sumit Nagal vs Alexander Ritschard (Non prima 12:30)
Elmer Moller vs Carlos Lopez Montagud
Pista 2 – ore 11:00
Christoph Negritu vs Henri Squire
Ivan Gakhov vs Martin Krumich (Non prima 12:30)
Stefano Travaglia vs Pol Martin Tiffon
CHALLENGER Roanne (🇫🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
CENTRAL A.VACHERESSE – ore 10:30
Stefanos Sakellaridis vs Kenny De Schepper
Dominic Stricker vs David Jorda Sanchis
Matteo Martineau vs Jelle Sels
Matej Dodig vs Christopher Eubanks (Non prima 16:30)
Tom Paris vs Otto Virtanen (Non prima 18:30)
Filip Misolic vs Henry Bernet
COURT 1 BELGIQUE – ore 10:30
Viktor Durasovic vs Milos Karol
Arthur Bouquier vs Mika Brunold
Daniil Glinka vs Nikolay Vylegzhanin
CHALLENGER Hersonissos 5 (🇬🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Centre Court – ore 09:00
Max Basing vs Dimitris Azoidis
Dimitris Sakellaridis vs James Story
Charles Broom vs Oliver Crawford (Non prima 12:00)
Petros Tsitsipas vs Robert Strombachs (Non prima 13:30)
Court 20 – ore 09:00
Florian Broska vs Radu Albot
Harry Wendelken vs Luca Preda
Gilles Arnaud Bailly vs Adrian Andreev (Non prima 12:00)
Maxim Mrva vs Eliakim Coulibaly (Non prima 13:30)
Court 21 – ore 09:00
Dali Blanch vs Toby Samuel
Niels Visker vs Peter Fajta
CHALLENGER Cali (🇨🇴) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Cancha Central – ore 17:30
Thiago Agustin Tirante vs Aristotelis Thanos
Alex Hernandez vs Mateus Alves
Gonzalo Villanueva vs Juan Pablo Ficovich (Non prima 21:00)
Samuel Alejandro Linde Palacios vs Gonzalo Bueno
Matias Soto vs Miguel Tobon (Non prima 01:00)
Cancha 2 – ore 17:30
Juan Bautista Torres vs Ignacio Monzon
Guido Ivan Justo vs Ryan Dickerson
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Andrea Collarini (Non prima 21:00)
Cancha 4 – ore 17:30
Luciano Emanuel Ambrogi vs Benjamin Torrealba
Mariano Kestelboim vs Sebastian Gima
Nicolas Kicker vs Hady Habib (Non prima 21:00)
CHALLENGER Jinan (🇨🇳) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
In attesa…
CHALLENGER Fairfield (🇺🇸) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Grossman – Kennedy Court – ore 19:00
Spencer Johnson vs Jay Dylan Friend
Darian King vs Gus Grumet (Non prima 20:00)
Cannon Kingsley vs Andrew Fenty (Non prima 21:30)
Mats Rosenkranz vs Tristan McCormick
Leif Haase Court – ore 19:00
Kenta Miyoshi vs Quinn Vandecasteele
Edward Winter vs Jacob Brumm
Micah Braswell vs Oliver Tarvet (Non prima 21:30)
Andre Ilagan vs Kaylan Bigun
Eve Zimmerman Court – ore 19:00
Justin Boulais vs Evan Bynoe
Strong Kirchheimer vs Roger Pascual Ferra
