Caldo e umidità estreme a Shanghai: Sinner costretto al ritiro, Djokovic vomita in campo. Una prova di resistenza fisica estrema

Le condizioni climatiche estreme stanno mettendo a dura prova i protagonisti del Masters 1000 di Shanghai 2025. Il caldo soffocante e l’altissimo tasso di umidità che da giorni caratterizzano la città cinese stanno creando notevoli difficoltà ai giocatori, con diversi episodi che testimoniano quanto sia complicato competere in queste circostanze.

Tra i tennisti colpiti c’è anche Jannik Sinner, che dopo non essere riuscito a chiudere in due set la sfida contro Tallon Griekspoor, ha iniziato ad accusare forti crampi alla gamba destra nel corso del terzo parziale. L’azzurro, campione in carica del torneo, ha tentato di resistere ma, a metà del set decisivo, è stato costretto al ritiro. Sinner faceva fatica persino a muoversi e ha dovuto ricevere l’assistenza del fisioterapista ATP per riuscire a lasciare il campo. Un duro colpo per l’italiano, che difendeva il titolo conquistato lo scorso anno e perde così punti importanti in ottica ranking.

🚨🚨 La imagen de Djokovic VOMITANDO en pista hoy por las brutales condiciones de humedad y calor en Shanghai. Increíble que tengamos que llegar a esto 😧 pic.twitter.com/FrB8KE9ZTL — José Morón (@jmgmoron) October 5, 2025

Non è andata molto meglio a Novak Djokovic, che durante il suo incontro di sedicesimi di finale contro Yannick Hanfmann ha vissuto un episodio del tutto inatteso. Il serbo, provato dal caldo e dall’umidità, si è avvicinato a uno dei fondi del campo per vomitare in pieno match. Nonostante il malessere, Djokovic è riuscito comunque a completare la partita, vincendo con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di battaglia.

Negli ultimi giorni sono state numerose le lamentele dei giocatori per le condizioni proibitive di gioco a Shanghai, con l’umidità che supera spesso l’80% e temperature costantemente sopra i 30 gradi. Una situazione che sta trasformando ogni partita non solo in una sfida tecnica e tattica, ma soprattutto in una prova di resistenza fisica estrema.