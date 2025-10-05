Griekspoor: “Non è il modo in cui vuoi vincere, mi dispiace per Sinner. Le condizioni qui a Shanghai sono state brutali per tutta la settimana” (Video della partita)
Tallon Griekspoor ha espresso rammarico per le circostanze della sua vittoria contro Jannik Sinner al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2025. L’olandese, dopo una battaglia di 2 ore e 36 minuti, ha approfittato dei problemi fisici dell’altoatesino, visibilmente in difficoltà nel finale di partita.
“Sicuramente non è il modo in cui vuoi vincere,” ha dichiarato Griekspoor dopo il match. “Le condizioni qui a Shanghai sono state brutali per tutta la settimana. Pensavo fossimo un po’ fortunati a giocare di sera, senza sole, ma dopo due ore e mezza in campo è diventato davvero duro. Mi dispiace per lui, gli auguro una pronta guarigione.”
Sinner aveva iniziato ad accusare problemi fisici già verso la fine del secondo set, cercando di alleviare i crampi con asciugamani di ghiaccio e massaggiandosi spesso la coscia destra. Nel terzo parziale, l’italiano zoppicava visibilmente tra un punto e l’altro, fino a cedere definitivamente.
Analizzando il match, Griekspoor ha riconosciuto la qualità dell’avversario: “Il primo set è stato di altissimo livello da entrambe le parti, con servizi molto solidi. Lui ha giocato un tie-break incredibile, ha preso un paio di righe e servito alla grande. Mi sono salvato in un momento chiave nel secondo set, sul 3-4 e 0-40, riuscendo a salvarmi dallo svantaggio. A volte serve un po’ di fortuna per vincere partite come questa.”
