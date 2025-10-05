Sinner fuori a Shanghai: addio ai 950 punti e Alcaraz allunga nella corsa al numero uno. Si apre la strada di Djokovic a Shanghai (con il video di Sinner con i crampi)

Jannik Sinner perde terreno nella corsa al numero uno del mondo dopo la sua eliminazione al Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, campione in carica, è stato sconfitto al terzo turno e non è riuscito a difendere i 950 punti conquistati nella passata edizione, restando così fermo a quota 10.000 punti nel ranking ATP.

La sconfitta per ritiro complica le sue ambizioni nella lotta per la vetta mondiale, rafforzando invece la posizione di Carlos Alcaraz, che ora dispone di un margine di 1.340 punti sul tennista italiano in classifica e di 2.540 punti nella Race verso le ATP Finals di Torino.

sinner retired from the match. pic.twitter.com/PKpMJ6kskR — janniksin archive (@sinnervideos) October 5, 2025

L’eliminazione di Sinner modifica anche gli equilibri del torneo cinese, aprendo nuove possibilità per diversi giocatori. Tallon Griekspoor, che ha battuto l’italiano, si è qualificato agli ottavi di finale e affronterà Valentin Vacherot, numero 204 del mondo, in un match che potrebbe rappresentare un’importante occasione di crescita per l’olandese.

Situazione interessante anche per Holger Rune, potenziale avversario ai quarti, e soprattutto per Novak Djokovic, che avrebbe potuto incontrare Sinner in semifinale e che ora vede il tabellone aprirsi in modo favorevole per un ulteriore piazzamento di prestigio.