Notizie ATP, Copertina

Sinner fuori a Shanghai: addio ai 950 punti e Alcaraz allunga nella corsa al numero uno. Si apre la strada di Djokovic a Shanghai (con il video di Sinner con i crampi)

05/10/2025 18:52 14 commenti
Jannik Sinner nella foto
Jannik Sinner nella foto

Jannik Sinner perde terreno nella corsa al numero uno del mondo dopo la sua eliminazione al Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, campione in carica, è stato sconfitto al terzo turno e non è riuscito a difendere i 950 punti conquistati nella passata edizione, restando così fermo a quota 10.000 punti nel ranking ATP.
La sconfitta per ritiro complica le sue ambizioni nella lotta per la vetta mondiale, rafforzando invece la posizione di Carlos Alcaraz, che ora dispone di un margine di 1.340 punti sul tennista italiano in classifica e di 2.540 punti nella Race verso le ATP Finals di Torino.

L’eliminazione di Sinner modifica anche gli equilibri del torneo cinese, aprendo nuove possibilità per diversi giocatori. Tallon Griekspoor, che ha battuto l’italiano, si è qualificato agli ottavi di finale e affronterà Valentin Vacherot, numero 204 del mondo, in un match che potrebbe rappresentare un’importante occasione di crescita per l’olandese.
Situazione interessante anche per Holger Rune, potenziale avversario ai quarti, e soprattutto per Novak Djokovic, che avrebbe potuto incontrare Sinner in semifinale e che ora vede il tabellone aprirsi in modo favorevole per un ulteriore piazzamento di prestigio.

TAG: , ,

14 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Kenobi 05-10-2025 19:53

Le condizioni proibitive sono sempre più ricorrenti , il clima sarà sempre peggiore, si fanno le finali il mercoledì e due 1000 di seguito,etc…
Il clima è così per tutti .
Quando i giocatori vengono interrogati non si esprimono , dicono che possono scegliere i tornei lamentano altri tipi di problemi , ognuno pensa per sé.

Ma soprattutto non esistono solo gli Slam ,il #1 è è anche un indicatore della continuità di risultati .

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian
Krik Kroc 05-10-2025 19:40

Lo riscrivo: Il clima peggiora di anno in anno.
Tornei in una città dove le persone camminano per strada con le mascherine per elevato tasso di PMI,
devono avere tolti dal circuito. Solo li fisico BESTIALE di Nole ha resistito 3 set. Molti altri o si sono ritirati o hanno perso inopinatamente con avversari che di norma avrebbero stracciato.

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 05-10-2025 19:26

Basta con questa ossessione del numero 1. Essere numero 1 o numero 2, nei tabelloni, è uguale. L’importante è vincere gli slam, le finals, e cose del genere..

 12
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Avide, Scarso, Setrakian
Sudtyrol (Guest) 05-10-2025 19:26

Scritto da Vae victis
Può succedere, il fisico a quei livelli è sempre molto stressato per non dire della pressione mentale e i crampi sono sempre in agguato. Basta con questa tiritera del numero 1, non serve a niente…

Sante parole.

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scarso
Silvy__89 (Guest) 05-10-2025 19:24

Vincerà chi non sviene in campo

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian
Silvy__89 (Guest) 05-10-2025 19:23

Ma basta con sto numero 1, lo riprende l’anno prossimo, non certo ora. Impossibile giocare in queste condizioni, vincerà chi

 9
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian, Taxi Driver
eumc2 (Guest) 05-10-2025 19:23

Col senno di poi possiamo tranquillamente dire che, caviglia o non caviglia, il team alcaraz ha vinto 100 a 0 sul team sinner evitandogli un torneo decisamente molto impegnativo pet le conduzioni ambientali . Anche il team sinner avrebbe potuto pensarci dopo che era arrivato in fondo all’ultimo

 8
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Setrakian
Johnny (Guest) 05-10-2025 19:13

Giusto così, Alcaraz quest’anno nettamente più forte, meritato numero 1, aveva pure visto bene che era il caso di fermarsi.
Sinner chede troppo dal suo fisico e gravi negligenze dello staff per inseguire un numero anzichè prendersi il giusto tempo come dichiarano.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alex77 (Guest) 05-10-2025 19:12

Scritto da Vae victis
Può succedere, il fisico a quei livelli è sempre molto stressato per non dire della pressione mentale e i crampi sono sempre in agguato. Basta con questa tiritera del numero 1, non serve a niente…

Vero, adesso importante è che recuperi bene, al primato in classifica si ripenserà il prossimo anno

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 05-10-2025 19:10

Per Musetti un’occasione più unica che rara e Jannik da quando ha licenziato Panichi per riprendersi Ferrara non ne ha azzeccata una… purtroppo temo non sia finita, perché con Ferrara si ritirava un torneo su due… ora sfogatevi con i pollici verso, ma un ritiro è un indizio, due una mezza prova, due ritiri e una finale slam giocata palesemente in difficoltà atletica è una prova certa…

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 05-10-2025 19:03

Inquinamento, aria irrespirabile, laggiù.
Smog get in your eyes, parafrasando la canzone.
Comunque, ora sotto col Sommo Musetti.

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Vae victis (Guest) 05-10-2025 19:02

Può succedere, il fisico a quei livelli è sempre molto stressato per non dire della pressione mentale e i crampi sono sempre in agguato. Basta con questa tiritera del numero 1, non serve a niente…

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scarso, il capitano
Ging89 (Guest) 05-10-2025 19:00

Normalmente direi che è il momento per Musetti di mostrare i cocones perché il suo tabellone non è impossibile ma sappiamo Musetti com’è

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Ging89 (Guest) 05-10-2025 18:59

Solo crampi per fortuna

Però il servizio è andato oltre il 70% oggi, il movimento c’è, ora bisogna interiorizzarlo cioè BASTA CAMBIARE movimento

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scarso, Luce nella notte, il capitano