Djokovic: “Condizioni lente, ma il servizio mi ha salvato. Devo migliorare da fondo campo” (Video)

Dopo la faticosa vittoria su Yannick Hanfmann, Novak Djokovic ha commentato il match e le sensazioni in conferenza stampa, spiegando quanto sia stato complesso superare un avversario in grande giornata.

“È stata una grande battaglia, e credo che Yannick meriti un grande applauso per la sua prestazione,” ha esordito il serbo. “È stato vicino alla vittoria, ha controllato il gioco per un set e mezzo. Io ho dovuto scavare a fondo per restare nel match e alla fine ci sono riuscito. Verso la fine del secondo set ho iniziato a leggere meglio il suo servizio: ogni volta che aveva la palla sulla racchetta giocava veloce, mi metteva in difficoltà. Sono orgoglioso di essere riuscito a superare questa sfida.”

Djokovic ha poi voluto ringraziare il pubblico cinese per l’atmosfera creata: “Il loro supporto è stato incredibile. È una delle ragioni per cui ho deciso di tornare a giocare qui a Shanghai. In queste prime due partite ho sentito davvero tanto affetto e mi sono sentito accolto in maniera speciale. Sono grato di poter vivere un’atmosfera così.”

Durante la conferenza, Nole ha parlato anche della presenza di Wang Yibo, celebre attore e cantante cinese: “Ci siamo conosciuti l’anno scorso a un evento sulla Grande Muraglia organizzato da Lacoste. Da allora siamo rimasti in contatto, ed è stato un piacere averlo tra il pubblico oggi. È una grande star e una persona molto gentile. Lo ringrazio per essere venuto.”

Il serbo ha poi analizzato il suo rendimento al servizio, uno dei punti chiave della vittoria: “Dopo il break nel primo set non ho più concesso palle break. Nel terzo ho perso solo cinque punti al servizio. Quando servi bene, tutto diventa più facile. Anche se le condizioni qui sono più lente rispetto all’anno scorso, il servizio resta decisivo. Sono molto soddisfatto di come ho servito, ma so che posso migliorare ancora da fondo campo. So cosa devo sistemare, e spero di farlo già nel prossimo turno.”

Infine, Djokovic ha scherzato sul suo tentativo di scrivere in cinese i caratteri del proprio nome: “Sto migliorando, un po’. I fan mi hanno mostrato come scriverli meglio. Devo aggiornare le mie conoscenze di cinese (ride).”

L’ex numero uno del mondo tornerà in campo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, dove affronterà Jaume Munar.





Marco Rossi