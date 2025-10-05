Mpetshi Perricard: “Orgoglioso di me stesso, è la mia prima vittoria contro un top-10” (Video)

Dopo la convincente vittoria su Taylor Fritz per 6-4, 7-5 al Masters 1000 di Shanghai, Giovanni Mpetshi Perricard ha parlato in conferenza stampa, esprimendo tutta la sua soddisfazione per un successo che segna una tappa importante nella sua carriera.

“Mi sento benissimo. È una grande sensazione riuscire finalmente a superare questo muro contro un top-10. È stato un buon match e posso essere orgoglioso di me stesso.”

Il francese ha poi sottolineato la difficoltà delle condizioni di gioco:

“Faceva molto caldo e c’era tantissima umidità. Sul 5-5 nel secondo set pensavo di morire in campo. Ho solo cercato di restare solido, mettere una palla in più, e alla fine ha funzionato.”

Il servizio è stato ancora una volta il suo punto di forza:

“Non ho ancora visto le statistiche, ma mi dici che ho fatto 12 ace e non ho concesso break? Allora sì, è stato uno dei miei migliori match al servizio. Tutto ha funzionato: battuta, dritto, risposta. Sono molto felice.”

Mpetshi Perricard ha anche commentato con ironia il punto spettacolare in cui ha eseguito una rotazione completa cambiando mano durante lo scambio:

“Ho visto la palla dietro la schiena e mi sono detto: ‘Che faccio adesso?’. Ho provato a girarmi e colpirla con due mani. È venuto tutto naturale.”

Guardando avanti, il giovane francese preferisce mantenere la calma:

“Domani sarà giornata di recupero, farà molto caldo. Niente di speciale: riposo e preparazione per la sfida con Holger Rune . È un grande giocatore, ci siamo già affrontati a Toronto e Basilea. Proverò a dare il massimo.”

Con questa vittoria, Mpetshi Perricard raggiunge per la prima volta gli ottavi di finale in un Masters 1000, confermando la sua crescita e il suo potenziale tra i giovani più interessanti del circuito.