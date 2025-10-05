Djokovic soffre ma rimonta Hanfmann: il serbo conquista gli ottavi del Masters 1000 di Shanghai. Sorprende Valentin Vacherot

Novak Djokovic ha dovuto sudare più del previsto per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2025, rimontando una sfida complicata contro Yannick Hanfmann. Il serbo, infatti, si è imposto con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3 dopo 2 ore e 42 minuti di gioco, al termine di un incontro nel quale ha dovuto trovare progressivamente il suo miglior livello per evitare un’eliminazione precoce.

L’inizio del match è stato segnato da una certa lentezza ad entrare in partita da entrambe le parti: il servizio ha dominato la scena e gli scambi lunghi sono stati rari. Con il passare dei game, però, Hanfmann ha trovato ritmo e fiducia, riuscendo a sorprendere Djokovic grazie a una grande varietà di colpi — in particolare con smorzate e lob ben calibrati. Il tedesco ha strappato il servizio al serbo e ha mantenuto il vantaggio fino al termine del set, chiudendo 6-4 e mettendo a segno 17 vincenti, contro un Djokovic ancora impreciso e poco brillante da fondo campo.

Nel secondo parziale la musica è cambiata solo in parte. Djokovic ha provato a reagire, spingendo di più e cercando di muovere l’avversario, ma Hanfmann ha continuato a difendersi con grande solidità, soprattutto nei momenti chiave. Tuttavia, proprio sul 5-6, il tedesco ha ceduto per la prima volta il servizio, permettendo a Nole di pareggiare il conto dei set e di ritrovare anche il sostegno del pubblico, fino a quel momento silenzioso.

Nel set decisivo, il campione di 24 titoli del Grande Slam ha finalmente preso il controllo del gioco, mostrandosi più aggressivo e incisivo nei turni di battuta. Nonostante qualche piccolo segnale di fastidio fisico a livello di anche e gambe, Djokovic ha gestito bene il ritmo della partita, approfittando del calo fisico e mentale del tedesco. Con il break decisivo nel quarto gioco e una chiusura autorevole, Djokovic ha completato la rimonta, firmando una vittoria che gli garantisce il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà lo spagnolo Jaume Munar.

ATP Shanghai Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 5 3 Novak Djokovic [4] Novak Djokovic [4] 4 7 6 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Y. Hanfmann 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Djokovic 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Nello stesso settore del tabellone, sorprende il percorso di Valentin Vacherot, numero 204 del mondo, capace di spingersi fino agli ottavi dopo essere partito dalle qualificazioni. Il monegasco ha eliminato Djere, Bublik e Machac (ritiratosi sul 6-1 3-0), e ora attende il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor.