Errani e Paolini trionfano ancora a Pechino: “Due settimane fantastiche, siamo orgogliose di come abbiamo reagito. Ora rotta su Wuhan e Ningbo per continuare la corsa” (Video della Finale)
Sara Errani e Jasmine Paolini si confermano campionesse in doppio al WTA 1000 di Pechino, superando in finale Kato e Stollar con il punteggio di 6-7, 6-3, 10-2. Le azzurre, dopo un primo set complicato, hanno ribaltato la partita con una prestazione in crescendo, chiudendo con autorità al super tie-break e conquistando così un nuovo titolo insieme.
In conferenza stampa, le due italiane hanno raccontato la loro soddisfazione e le emozioni di queste due settimane in Cina.
«È bellissimo, due settimane davvero incredibili – ha detto Jasmine Paolini –. Vincere di nuovo questo titolo è una sensazione straordinaria. Oggi è stata una partita dura, ma siamo riuscite a reagire e a giocare un tie-break fantastico».
Sulla stessa linea anche Sara Errani, che ha sottolineato la forza del gruppo: «Ci siamo divertite molto in queste due settimane. Siamo molto orgogliose di come siamo riuscite a cambiare dopo il primo set e a finire così bene. È stata un’esperienza bellissima».
Paolini ha poi parlato anche del suo legame con il torneo di Pechino: «Gioco qui dal 2023 e ogni volta è una sensazione speciale. È un torneo bellissimo, ben organizzato, con persone e tifosi meravigliosi. Quest’anno ho giocato meglio anche in singolare, ed è stato davvero un piacere tornare».
Errani, invece, ha riconosciuto i miglioramenti del torneo nel corso degli anni: «Ogni anno qui migliorano tutto – ha spiegato –. I campi, l’organizzazione, la stabilità del torneo. È sempre bello venire a giocare a Pechino, ci sentiamo accolte e amate dal pubblico. È stato un torneo lungo, ma lo abbiamo goduto fino in fondo».
Le due azzurre hanno anche raccontato il momento chiave del match, dopo aver perso il primo set: «Abbiamo iniziato con tanti errori – ha detto Paolini – ma continuavamo a ripeterci di restare lì, positive e combattive. Alla fine ha funzionato: abbiamo ridotto gli errori, siamo state più ordinate tatticamente e abbiamo giocato un grande tie-break. È stata una rimonta difficile ma bellissima».
Infine, Jasmine ha scherzato su uno dei simboli del torneo, il celebre gilet del “Beijing Boa Zong”: «Ce l’ho in borsa (ride). Forse lo indosserò sull’aereo, di solito fa freddo in volo… Spero solo di non spaventare nessuno! Ho sentito tanto affetto qui in Cina, anche a Shenzhen è stata un’esperienza fantastica. Ora ci aspettano Wuhan e Ningbo, speriamo di continuare a divertirci così».
Francesco Paolo Villarico
La buona notizia è che Paolini gioca il WTA500 di Ningbo. Se Rybakina non fa il torneo della vita a Wuhan le finals sono davvero vicine.
Rybakina fare ottavi per muovere la classifica di 12 punti (ovviamente più va avanti per lei e meglio è) mentre Paolini aggiunge interamente il punteggio. Curiosità: se vincono entrambe solo una partita saranno pari!
Da Ningbo in poi: Paolini scarta niente (primi scarti 1 e 10 punti), Rybakina tanto (108 minimo)
Non mi preoccuperei dei mancati commenti, alla prima sconfitta arriveranno in massa a insultare Sara e dire a Jasmine di dedicarsi solo al singolare, dove poi immancabilmente quando perde dicono che è per colpa del doppio.
Intanto loro se ne fregano dei frustrati da tastiera, vincono coppe, prendono bei soldini e, soprattutto, si divertono un sacco. Avercene di Errani-Paolini.
Ma Jasmine non era quella danneggiata da Sara secondo un noto esperto gassoso?
Strano che non sono ancora arrivati i “sapienti” a diffidare Jas dal continuare a giocare i doppi…forza con l’ammazzacaffè, datevi una mossa!
Grandissime le nostre campionesse
@ Alberto Rossi (#4493522)
In doppio abbiamo vinto il Masters con Flavia nel 2010, ma mai con una coppia tutta italiana. Comunque, brave sia Sara che Jasmine mi auguro che a fine anno possano diventare numero 1 nel ranking
Se non sbaglio nella race sono prime con ampio margine… sarebbe straordinario se riuscissero a vincerle le finals, impresa mai successa in campo femminile, in singolare o doppio, ma non dico niente perché porta sfiga