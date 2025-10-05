Errani e Paolini trionfano ancora a Pechino: “Due settimane fantastiche, siamo orgogliose di come abbiamo reagito. Ora rotta su Wuhan e Ningbo per continuare la corsa” (Video della Finale)

Sara Errani e Jasmine Paolini si confermano campionesse in doppio al WTA 1000 di Pechino, superando in finale Kato e Stollar con il punteggio di 6-7, 6-3, 10-2. Le azzurre, dopo un primo set complicato, hanno ribaltato la partita con una prestazione in crescendo, chiudendo con autorità al super tie-break e conquistando così un nuovo titolo insieme.

In conferenza stampa, le due italiane hanno raccontato la loro soddisfazione e le emozioni di queste due settimane in Cina.

«È bellissimo, due settimane davvero incredibili – ha detto Jasmine Paolini –. Vincere di nuovo questo titolo è una sensazione straordinaria. Oggi è stata una partita dura, ma siamo riuscite a reagire e a giocare un tie-break fantastico».

Sulla stessa linea anche Sara Errani, che ha sottolineato la forza del gruppo: «Ci siamo divertite molto in queste due settimane. Siamo molto orgogliose di come siamo riuscite a cambiare dopo il primo set e a finire così bene. È stata un’esperienza bellissima».

Paolini ha poi parlato anche del suo legame con il torneo di Pechino: «Gioco qui dal 2023 e ogni volta è una sensazione speciale. È un torneo bellissimo, ben organizzato, con persone e tifosi meravigliosi. Quest’anno ho giocato meglio anche in singolare, ed è stato davvero un piacere tornare».

Errani, invece, ha riconosciuto i miglioramenti del torneo nel corso degli anni: «Ogni anno qui migliorano tutto – ha spiegato –. I campi, l’organizzazione, la stabilità del torneo. È sempre bello venire a giocare a Pechino, ci sentiamo accolte e amate dal pubblico. È stato un torneo lungo, ma lo abbiamo goduto fino in fondo».

Le due azzurre hanno anche raccontato il momento chiave del match, dopo aver perso il primo set: «Abbiamo iniziato con tanti errori – ha detto Paolini – ma continuavamo a ripeterci di restare lì, positive e combattive. Alla fine ha funzionato: abbiamo ridotto gli errori, siamo state più ordinate tatticamente e abbiamo giocato un grande tie-break. È stata una rimonta difficile ma bellissima».

Infine, Jasmine ha scherzato su uno dei simboli del torneo, il celebre gilet del “Beijing Boa Zong”: «Ce l’ho in borsa (ride). Forse lo indosserò sull’aereo, di solito fa freddo in volo… Spero solo di non spaventare nessuno! Ho sentito tanto affetto qui in Cina, anche a Shenzhen è stata un’esperienza fantastica. Ora ci aspettano Wuhan e Ningbo, speriamo di continuare a divertirci così».





