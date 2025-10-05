Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Lunedì 06 Ottobre 2025. C’è anche il derby tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi

05/10/2025 12:31 1 commento
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Stadium Court – ore 06:30
Kamil Majchrzak POL vs Alex de Minaur AUS
Juncheng Shang CHN vs Nuno Borges POR
Alexander Zverev GER vs Arthur Rinderknech FRA (Non prima 12:30)
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Daniil Medvedev RUS

Grandstand 2 – ore 06:30
Felix Auger-Aliassime CAN vs Jesper de Jong NED
Denis Shapovalov CAN vs Jiri Lehecka CZE
Luciano Darderi ITA vs Lorenzo Musetti ITA
Learner Tien USA vs Cameron Norrie GBR

Show Court 3 – ore 06:30
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Christian Harrison USA / Evan King USA
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Neal Skupski GBR / John-Patrick Smith AUS
John Peers AUS / Jan Zielinski POL vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER
Yunchaokete Bu CHN / Ray Ho TPE vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

