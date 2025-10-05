Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Lunedì 06 Ottobre 2025. C’è anche il derby tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi
Stadium Court – ore 06:30
Kamil Majchrzak vs Alex de Minaur
Juncheng Shang vs Nuno Borges
Alexander Zverev vs Arthur Rinderknech (Non prima 12:30)
Alejandro Davidovich Fokina vs Daniil Medvedev
Grandstand 2 – ore 06:30
Felix Auger-Aliassime vs Jesper de Jong
Denis Shapovalov vs Jiri Lehecka
Luciano Darderi vs Lorenzo Musetti
Learner Tien vs Cameron Norrie
Show Court 3 – ore 06:30
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Christian Harrison / Evan King
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Neal Skupski / John-Patrick Smith
John Peers / Jan Zielinski vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Yunchaokete Bu / Ray Ho vs Harri Heliovaara / Henry Patten
TAG: Masters 1000 Shanghai, Masters 1000 Shanghai 2025
1 commento
Ad occhio direi più interessante la programmazione sul grandstand 2… so’ cinesi