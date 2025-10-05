Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Lunedì 06 Ottobre 2025. C’è anche il derby tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi

Stadium Court – ore 06:30

Kamil Majchrzak vs Alex de Minaur

Juncheng Shang vs Nuno Borges

Alexander Zverev vs Arthur Rinderknech (Non prima 12:30)

Alejandro Davidovich Fokina vs Daniil Medvedev

Grandstand 2 – ore 06:30

Felix Auger-Aliassime vs Jesper de Jong

Denis Shapovalov vs Jiri Lehecka

Luciano Darderi vs Lorenzo Musetti

Learner Tien vs Cameron Norrie

Show Court 3 – ore 06:30

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Christian Harrison / Evan King

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Neal Skupski / John-Patrick Smith

John Peers / Jan Zielinski vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner

Yunchaokete Bu / Ray Ho vs Harri Heliovaara / Henry Patten