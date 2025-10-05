Shanghai 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 05 Ottobre 2025
05/10/2025 09:32 2 commenti
M25 Sharm ElSheikh 30000 – Final
Amr Elsayed vs [2] Fabrizio Andaloro ore 10:00
ITF M25 Sharm ElSheikh - 2025-09-28T00:00:00Z
Fabrizio Andaloro
5
6
2
6
Amr Elsayed
6*
4
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1-0*
2-0*
2-1*
2-2*
2-3*
2-4*
3-4*
2-3*
4-5*
5-5*
4-5*
5-6*
6-6
Amr Elsayed
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
6-5 → 6-6
Fabrizio Andaloro
15-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Amr Elsayed
15-0
30-0
40-0
5-4 → 5-5
Fabrizio Andaloro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Amr Elsayed
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
Fabrizio Andaloro
15-0
30-0
30-15
40-15
2-4 → 3-4
Amr Elsayed
15-0
15-15
30-15
30-30
2-3 → 2-4
Fabrizio Andaloro
15-0
40-0
40-15
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Amr Elsayed
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Fabrizio Andaloro
15-15
30-15
40-15
0-2 → 1-2
Amr Elsayed
15-0
40-0
40-15
0-1 → 0-2
Fabrizio Andaloro
0-15
0-30
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Amr Elsayed
15-0
30-0
40-0
2-5 → 2-6
Fabrizio Andaloro
0-15
15-15
30-15
30-30
2-4 → 2-5
Amr Elsayed
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Fabrizio Andaloro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Amr Elsayed
15-0
30-15
40-15
2-1 → 2-2
Fabrizio Andaloro
0-15
30-15
40-15
15-15
1-1 → 2-1
Amr Elsayed
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Fabrizio Andaloro
15-0
30-0
15-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Amr Elsayed
15-0
30-0
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
30-40
5-4 → 6-4
Fabrizio Andaloro
0-15
30-15
40-30
4-4 → 5-4
Amr Elsayed
15-0
30-0
40-0
4-3 → 4-4
Fabrizio Andaloro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Amr Elsayed
0-30
15-30
15-40
2-3 → 3-3
M25 Zaragoza 30000 – Final
[1] Lorenzo Giustino vs Pedro Vives marcos ore 11:30
ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-10-05T00:00:00Z
Daniel Aleksandar Amarandei
6
6
edoardo carcangiu
1
1
Vincitore: Daniel Aleksandar Amarandei
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
W75 Bucharest 60000 – Semi-final
Alevtina Ibragimova vs [8] Camilla Rosatello ore 12:00
ITF W75 Bucharest - 2025-09-28T00:00:00Z
Alevtina Ibragimova•
15
4
4
Camilla Rosatello
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alevtina Ibragimova
15-0
4-2
Camilla Rosatello
15-0
15-15
15-30
15-15
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Alevtina Ibragimova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Camilla Rosatello
15-0
30-0
40-0
2-1 → 2-2
Alevtina Ibragimova
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Camilla Rosatello
0-15
15-15
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Alevtina Ibragimova
15-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Camilla Rosatello
15-0
30-0
15-0
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Alevtina Ibragimova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Camilla Rosatello
15-0
30-0
30-15
30-30
4-3 → 4-4
Alevtina Ibragimova
15-0
30-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
Camilla Rosatello
15-15
30-15
30-30
3-2 → 3-3
Alevtina Ibragimova
15-0
30-0
15-0
40-15
2-2 → 3-2
Camilla Rosatello
15-15
40-15
2-1 → 2-2
Alevtina Ibragimova
15-0
30-0
40-0
1-1 → 2-1
Camilla Rosatello
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Alevtina Ibragimova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
0-0 → 1-0
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
2 commenti
Tel chi ul Just-in! 😆
Forza ragazzi