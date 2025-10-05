Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 05 Ottobre 2025

05/10/2025 09:32 2 commenti
Lorenzo Giustino nella foto
EGY M25 Sharm ElSheikh 30000 – Final
Amr Elsayed EGY vs [2] Fabrizio Andaloro ITA ore 10:00

ITF M25 Sharm ElSheikh - 2025-09-28T00:00:00Z
Fabrizio Andaloro
5
6
2
6
Amr Elsayed
6*
4
6
6
Mostra dettagli



ESP M25 Zaragoza 30000 – Final
[1] Lorenzo Giustino ITA vs Pedro Vives marcos ESP ore 11:30

ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-10-05T00:00:00Z
Daniel Aleksandar Amarandei
6
6
edoardo carcangiu
1
1
Vincitore: Daniel Aleksandar Amarandei
Mostra dettagli



ROU W75 Bucharest 60000 – Semi-final
Alevtina Ibragimova RUS vs [8] Camilla Rosatello ITA ore 12:00

ITF W75 Bucharest - 2025-09-28T00:00:00Z
Alevtina Ibragimova
15
4
4
Camilla Rosatello
0
6
2
Mostra dettagli

