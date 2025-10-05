WTA 125 Cosenza, Samsun e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. C’è anche il Day 1 di Maiorca (LIVE)

Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
🇮🇹 WTA 125 Cosenza – Finali (terra battuta)
11:00 Radivojevic L. 🇷🇸 vs Bejlek S. 🇨🇿
WTA Rende 125
Lola Radivojevic
0
2
Sara Bejlek [4]•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Bejlek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Lola Radivojevic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Sara Bejlek
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 1-3
Lola Radivojevic
0-2 → 0-3
Sara Bejlek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Lola Radivojevic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
10:00 Fossa Huergo N. 🇪🇸 / Gorgodze E. 🇬🇪 vs Urgesi F. 🇮🇹 / Zantedeschi A. 🇮🇹
WTA Rende 125
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
3
6
10
Federica Urgesi / Aurora Zantedeschi
6
1
4
Vincitore: Fossa Huergo / Gorgodze
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
Federica Urgesi / Aurora Zantedeschi
1-0
2-0
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
3-5
3-6
3-7
3-8
4-8
4-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
5-1 → 6-1
Federica Urgesi / Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-1 → 5-1
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
3-1 → 4-1
Federica Urgesi / Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Federica Urgesi / Aurora Zantedeschi
1-0 → 1-1
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Federica Urgesi / Aurora Zantedeschi
3-5 → 3-6
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-4 → 3-5
Federica Urgesi / Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
Federica Urgesi / Aurora Zantedeschi
3-1 → 3-2
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
2-1 → 3-1
Federica Urgesi / Aurora Zantedeschi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Federica Urgesi / Aurora Zantedeschi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
🇹🇷 WTA 125 Samsun – Finale (cemento)
10:30 Bartunkova N. 🇨🇿 vs Juvan K. 🇸🇮
WTA Samsun 125
Nikola Bartunkova [3]
8*
6
Kaja Juvan [2]
9
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
3*-1
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
4*-5
5-5*
5-6*
6*-6
6*-7
7-7*
7-8*
8*-8
8*-9
Kaja Juvan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Kaja Juvan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Nikola Bartunkova
3-1 → 3-2
Kaja Juvan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Kaja Juvan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (Finali – hard)
Centre Court – ore 08:00
Katarzyna Kawa
/ Makoto Ninomiya
vs (4) Aldila Sutjiadi
/ (4) Janice Tjen
WTA Suzhou 125
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0
4
3
0
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen [4]•
0
6
6
0
Vincitore: Sutjiadi / Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
2-5 → 3-5
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-4 → 2-4
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
1-2 → 1-3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
1-1 → 1-2
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
4-5 → 4-6
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-4 → 4-5
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
1-2 → 2-2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
1-1 → 1-2
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0-1 → 1-1
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Katie Volynets vs (6) Viktorija Golubic Non prima 10:30
WTA Suzhou 125
Katie Volynets•
0
6
0
Viktorija Golubic [6]
40
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Katie Volynets
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Katie Volynets
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(1) Carole Monnet
vs (7) Aneta Kucmova
WTA Mallorca 125
Carole Monnet [1]
0
4
6
5
Aneta Kucmova [7]•
0
6
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Aneta Kucmova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aneta Kucmova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Aneta Kucmova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aneta Kucmova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Carole Monnet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Aneta Kucmova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Carole Monnet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Aneta Kucmova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Fanny Norin vs (5) Dalila Spiteri
Il match deve ancora iniziare
(8) Maria Lourdes Carle vs Barbora Palicova Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Nuria Brancaccio vs Carson Branstine
Il match deve ancora iniziare
TC Magaluf – Court 4 – ore 10:00
Yelyzaveta Kotliar vs (8) Mina Hodzic
WTA Mallorca 125
Yelyzaveta Kotliar•
0
3
3
Mina Hodzic [8]
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yelyzaveta Kotliar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Yelyzaveta Kotliar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Yelyzaveta Kotliar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Mina Hodzic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Yelyzaveta Kotliar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mina Hodzic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Yelyzaveta Kotliar
3-4 → 3-5
Mina Hodzic
15-0
15-15
30-0
30-15
40-15
3-3 → 3-4
Yelyzaveta Kotliar
3-2 → 3-3
Mina Hodzic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Yelyzaveta Kotliar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Mina Hodzic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Yelyzaveta Kotliar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
(2) Teodora Kostovic vs (6) Ekaterina Kazionova
Il match deve ancora iniziare
