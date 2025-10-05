WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Cosenza, Samsun e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. C’è anche il Day 1 di Maiorca (LIVE)

Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
🇮🇹 WTA 125 Cosenza – Finali (terra battuta)

11:00 Radivojevic L. 🇷🇸 vs Bejlek S. 🇨🇿
WTA Rende 125
Lola Radivojevic
0
2
Sara Bejlek [4]
0
4
10:00 Fossa Huergo N. 🇪🇸 / Gorgodze E. 🇬🇪 vs Urgesi F. 🇮🇹 / Zantedeschi A. 🇮🇹

WTA Rende 125
Nicole Fossa Huergo / Ekaterine Gorgodze
3
6
10
Federica Urgesi / Aurora Zantedeschi
6
1
4
Vincitore: Fossa Huergo / Gorgodze
🇹🇷 WTA 125 Samsun – Finale (cemento)

10:30 Bartunkova N. 🇨🇿 vs Juvan K. 🇸🇮
WTA Samsun 125
Nikola Bartunkova [3]
8*
6
Kaja Juvan [2]
9
6
🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 (Finali – hard)

Centre Court – ore 08:00
Katarzyna Kawa POL / Makoto Ninomiya JPN vs (4) Aldila Sutjiadi INA / (4) Janice Tjen INA
WTA Suzhou 125
Katarzyna Kawa / Makoto Ninomiya
0
4
3
0
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen [4]
0
6
6
0
Vincitore: Sutjiadi / Tjen
Katie Volynets USA vs (6) Viktorija Golubic SUI Non prima 10:30

WTA Suzhou 125
Katie Volynets
0
6
0
Viktorija Golubic [6]
40
4
1
WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(1) Carole Monnet FRA vs (7) Aneta Kucmova CZE
WTA Mallorca 125
Carole Monnet [1]
0
4
6
5
Aneta Kucmova [7]
0
6
2
0
Fanny Norin SWE vs (5) Dalila Spiteri ITA

(8) Maria Lourdes Carle ARG vs Barbora Palicova CZE Non prima 14:00

Nuria Brancaccio ITA vs Carson Branstine CAN

TC Magaluf – Court 4 – ore 10:00
Yelyzaveta Kotliar UKR vs (8) Mina Hodzic GER

WTA Mallorca 125
Yelyzaveta Kotliar
0
3
3
Mina Hodzic [8]
0
6
4
(2) Teodora Kostovic SRB vs (6) Ekaterina Kazionova RUS

