Challenger 50 Fairfield: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente

05/10/2025 08:00 4 commenti
USA Challenger 50 Fairfield – Tabellone Principale – hard
(1) Benjamin Hassan LBN vs Tibo Colson BEL
Andre Ilagan USA vs (JR) Kaylan Bigun USA
(WC) Dominique Rolland USA vs Maxwell Mckennon USA
Tyler Zink USA vs (7) Moerani Bouzige AUS

(3) Marek Gengel CZE vs Qualifier
Olle Wallin SWE vs Qualifier
(WC) Emon Van Loben Sels USA vs Qualifier
Bor Artnak SLO vs (5) Abdullah Shelbayh JOR

(6) Mats Rosenkranz GER vs Tristan McCormick USA
(PR) Micah Braswell USA vs Oliver Tarvet GBR
Samir Banerjee USA vs (WC) Andrew Fenty USA
Philip Sekulic AUS vs (4) Garrett Johns USA

(8) Michael Mmoh USA vs Qualifier
Aryan Shah IND vs Qualifier
Daniel Milavsky USA vs Qualifier
Max Wiskandt GER vs (2) Dmitry Popko KAZ

USA Challenger 50 Fairfield – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Cannon Kingsley USA vs (PR) Darian King BAR
(WC) Gus Grumet USA vs (Alt) (11) Rudy Quan USA

(2) Edward Winter AUS vs Axel Nefve USA
(WC) Alex Chang USA vs (9) Jacob Brumm USA

(3) Arda Azkara TUR vs (WC) Spencer Johnson USA
Fryderyk Lechno-Wasiutynski POL vs (10) Jay Dylan Friend JPN

(4) Justin Boulais CAN vs (WC) Zachary Fuchs USA
Evan Bynoe USA vs (7) Ramkumar Ramanathan IND

(5) Kenta Miyoshi JPN vs (Alt) Kody Pearson AUS
Matt Kuhar USA vs (8) Quinn Vandecasteele USA

(6) Strong Kirchheimer USA vs Ozan Baris USA
(Alt) Nicholas Godsick USA vs (12) Roger Pascual Ferra ESP

Donato 05-10-2025 11:19

Popko

Gengel

Hassan
Sekulic

Bouzike
Shelbayh
Tarvet
Mmoh

 4
miky85 05-10-2025 11:01

Shelbayh

Mmoh

Hassan
Johns

Mckennon
Gengel
Rosenkranz
Popko

 3
brunodalla 05-10-2025 10:39

SHELBAYH

SEKULIC

ZINK
MMOH

HASSAN
WALLIN
ROSENKRATZ
POPKO

 2
patrick 05-10-2025 10:13

SEKULIC

GENGEL

HASSAN
POPKO

ZINK
SHELBAYH
BRASWEEL
SHAH

 1
