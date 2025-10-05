Challenger 50 Fairfield: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente
Challenger 50 Fairfield – Tabellone Principale – hard
(1) Benjamin Hassan vs Tibo Colson
Andre Ilagan vs (JR) Kaylan Bigun
(WC) Dominique Rolland vs Maxwell Mckennon
Tyler Zink vs (7) Moerani Bouzige
(3) Marek Gengel vs Qualifier
Olle Wallin vs Qualifier
(WC) Emon Van Loben Sels vs Qualifier
Bor Artnak vs (5) Abdullah Shelbayh
(6) Mats Rosenkranz vs Tristan McCormick
(PR) Micah Braswell vs Oliver Tarvet
Samir Banerjee vs (WC) Andrew Fenty
Philip Sekulic vs (4) Garrett Johns
(8) Michael Mmoh vs Qualifier
Aryan Shah vs Qualifier
Daniel Milavsky vs Qualifier
Max Wiskandt vs (2) Dmitry Popko
Challenger 50 Fairfield – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Cannon Kingsley vs (PR) Darian King
(WC) Gus Grumet vs (Alt) (11) Rudy Quan
(2) Edward Winter vs Axel Nefve
(WC) Alex Chang vs (9) Jacob Brumm
(3) Arda Azkara vs (WC) Spencer Johnson
Fryderyk Lechno-Wasiutynski vs (10) Jay Dylan Friend
(4) Justin Boulais vs (WC) Zachary Fuchs
Evan Bynoe vs (7) Ramkumar Ramanathan
(5) Kenta Miyoshi vs (Alt) Kody Pearson
Matt Kuhar vs (8) Quinn Vandecasteele
(6) Strong Kirchheimer vs Ozan Baris
(Alt) Nicholas Godsick vs (12) Roger Pascual Ferra
TAG: Circuito Challenger
4 commenti
Popko
Gengel
Hassan
Sekulic
Bouzike
Shelbayh
Tarvet
Mmoh
Shelbayh
Mmoh
Hassan
Johns
Mckennon
Gengel
Rosenkranz
Popko
SHELBAYH
SEKULIC
ZINK
MMOH
HASSAN
WALLIN
ROSENKRATZ
POPKO
SEKULIC
GENGEL
HASSAN
POPKO
ZINK
SHELBAYH
BRASWEEL
SHAH