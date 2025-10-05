Challenger 50 Fairfield: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente

Challenger 50 Fairfield – Tabellone Principale – hard

(1) Benjamin Hassan vs Tibo Colson

Andre Ilagan vs (JR) Kaylan Bigun

(WC) Dominique Rolland vs Maxwell Mckennon

Tyler Zink vs (7) Moerani Bouzige

(3) Marek Gengel vs Qualifier

Olle Wallin vs Qualifier

(WC) Emon Van Loben Sels vs Qualifier

Bor Artnak vs (5) Abdullah Shelbayh

(6) Mats Rosenkranz vs Tristan McCormick

(PR) Micah Braswell vs Oliver Tarvet

Samir Banerjee vs (WC) Andrew Fenty

Philip Sekulic vs (4) Garrett Johns

(8) Michael Mmoh vs Qualifier

Aryan Shah vs Qualifier

Daniel Milavsky vs Qualifier

Max Wiskandt vs (2) Dmitry Popko

(1) Cannon Kingsleyvs (PR) Darian King(WC) Gus Grumetvs (Alt) (11) Rudy Quan

(2) Edward Winter vs Axel Nefve

(WC) Alex Chang vs (9) Jacob Brumm

(3) Arda Azkara vs (WC) Spencer Johnson

Fryderyk Lechno-Wasiutynski vs (10) Jay Dylan Friend

(4) Justin Boulais vs (WC) Zachary Fuchs

Evan Bynoe vs (7) Ramkumar Ramanathan

(5) Kenta Miyoshi vs (Alt) Kody Pearson

Matt Kuhar vs (8) Quinn Vandecasteele

(6) Strong Kirchheimer vs Ozan Baris

(Alt) Nicholas Godsick vs (12) Roger Pascual Ferra