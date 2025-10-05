WTA 1000 Wuhan: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Lucia Bronzetti supera le qualificazioni

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti conquista l’accesso al tabellone principale del WTA 1000 di Wuhan, superando al turno decisivo delle qualificazioni l’australiana Kimberly Birrell (n.85 del mondo) con il punteggio di 6-3 4-6 6-4. L’azzurra ha piazzato il break decisivo nel decimo game del terzo set (dopo essere stata sotto per ben due volte di un break), coronando una prestazione di grande solidità e determinazione.
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – Turno Qualificazione, cemento
COURT 2 – ore 05:00
(7) Katerina Siniakova
vs Yafan Wang
WTA Wuhan
Katerina Siniakova [7]
0
6
7
0
Yafan Wang
0
3
5
0
Vincitore: Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katerina Siniakova
6-5 → 7-5
Yafan Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Katerina Siniakova
4-5 → 5-5
Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Katerina Siniakova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Yafan Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Katerina Siniakova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Yafan Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Katerina Siniakova
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Katerina Siniakova
4-2 → 5-2
Yafan Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Katerina Siniakova
2-2 → 3-2
Yafan Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Katerina Siniakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Katerina Siniakova
0-0 → 1-0
(1) Iva Jovic vs (14) Varvara Gracheva
WTA Wuhan
Iva Jovic [1]
6
4
2
Varvara Gracheva [14]
3
6
6
Vincitore: Gracheva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Varvara Gracheva
2-5 → 2-6
Varvara Gracheva
2-3 → 2-4
Varvara Gracheva
1-2 → 1-3
Iva Jovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Varvara Gracheva
0-1 → 0-2
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Varvara Gracheva
4-5 → 4-6
Iva Jovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Varvara Gracheva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Varvara Gracheva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
Iva Jovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Varvara Gracheva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Iva Jovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Varvara Gracheva
0-1 → 0-2
Iva Jovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Varvara Gracheva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Varvara Gracheva
3-3 → 4-3
Iva Jovic
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Varvara Gracheva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Iva Jovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Varvara Gracheva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Iva Jovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Varvara Gracheva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Moyuka Uchijima vs Xiyu Wang Non prima 07:00
WTA Wuhan
Moyuka Uchijima
0
6
4
Xiyu Wang•
0
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xiyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 3-1
Xiyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Xiyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xiyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Xiyu Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Xiyu Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
COURT 3 – ore 05:00
Anastasia Zakharova vs Bianca Andreescu
WTA Wuhan
Anastasia Zakharova
1
7
6
Bianca Andreescu
6
6
3
Vincitore: Zakharova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Bianca Andreescu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Bianca Andreescu
4-2 → 4-3
Anastasia Zakharova
3-2 → 4-2
Bianca Andreescu
2-2 → 3-2
Anastasia Zakharova
1-2 → 2-2
Bianca Andreescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Bianca Andreescu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
3*-1
4*-1
4-2*
4-3*
5*-3
5*-4
6-4*
6-5*
6*-6
7*-6
6-6 → 7-6
Bianca Andreescu
6-5 → 6-6
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Bianca Andreescu
4-5 → 5-5
Anastasia Zakharova
3-5 → 4-5
Bianca Andreescu
3-4 → 3-5
Anastasia Zakharova
3-3 → 3-4
Bianca Andreescu
2-3 → 3-3
Anastasia Zakharova
1-3 → 2-3
Bianca Andreescu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Anastasia Zakharova
0-2 → 0-3
Bianca Andreescu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bianca Andreescu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Anastasia Zakharova
1-4 → 1-5
Bianca Andreescu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Bianca Andreescu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Anastasia Zakharova
0-1 → 1-1
Bianca Andreescu
0-0 → 0-1
Kimberly Birrell vs (11) Lucia Bronzetti
WTA Wuhan
Kimberly Birrell
3
6
4
Lucia Bronzetti [11]
6
4
6
Vincitore: Bronzetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kimberly Birrell
4-5 → 4-6
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Kimberly Birrell
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Kimberly Birrell
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Kimberly Birrell
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kimberly Birrell
5-4 → 6-4
Kimberly Birrell
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Kimberly Birrell
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Kimberly Birrell
2-1 → 3-1
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Kimberly Birrell
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Kimberly Birrell
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Kimberly Birrell
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Kimberly Birrell
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(8) Yulia Putintseva vs (10) Anna Blinkova Non prima 08:00
WTA Wuhan
Yulia Putintseva [8]•
0
6
6
0
Anna Blinkova [10]
0
1
1
0
Vincitore: Putintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yulia Putintseva
5-1 → 6-1
Yulia Putintseva
3-1 → 4-1
Anna Blinkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Yulia Putintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Anna Blinkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Blinkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Yulia Putintseva
4-1 → 5-1
Yulia Putintseva
3-0 → 3-1
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Yulia Putintseva
1-0 → 2-0
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
COURT 4 – ore 06:00
(2) Emiliana Arango vs (15) Antonia Ruzic
WTA Wuhan
Emiliana Arango [2]
0
6
4
0
Antonia Ruzic [15]•
0
7
6
0
Vincitore: Ruzic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Antonia Ruzic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Emiliana Arango
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Antonia Ruzic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
3*-3
4*-3
4-4*
4-5*
4*-6
6-6 → 6-7
Emiliana Arango
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Antonia Ruzic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Emiliana Arango
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Viktoriya Tomova vs (13) Polina Kudermetova
WTA Wuhan
Viktoriya Tomova
0
4
1
0
Polina Kudermetova [13]
0
6
6
0
Vincitore: Kudermetova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Polina Kudermetova
1-5 → 1-6
Viktoriya Tomova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-5 → 1-5
Polina Kudermetova
0-4 → 0-5
Viktoriya Tomova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Polina Kudermetova
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Viktoriya Tomova
0-1 → 0-2
Polina Kudermetova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktoriya Tomova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Polina Kudermetova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Viktoriya Tomova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Polina Kudermetova
4-2 → 4-3
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
Polina Kudermetova
3-1 → 4-1
Viktoriya Tomova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 3-1
Polina Kudermetova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Viktoriya Tomova
1-0 → 2-0
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
4 commenti
Bene Bronzetti anche se farsi contro-breakkare mentre serviva per il match non è il massimo
Vittoria non banale di Lucia. Bravissima.
Speriamo abbia un sussulto, mi pare che stia un po’ vivacchiando, non mi pare di vedere sussulti e mutamenti nel suo gioco e nei risultati.
I 4 Games della Cocciaretto di ieri contro la Ruzic credo che non si possa imputarli alla stanchezza post match Navarro,come la settimana scorsa, credo.
Come tennista non sarà la Numero 1 ma a livello fisico stacca tutte nella WTA, la bella Lucia.