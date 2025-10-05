WTA 1000 Wuhan Copertina, WTA

WTA 1000 Wuhan: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Lucia Bronzetti supera le qualificazioni

05/10/2025 11:00 4 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

Lucia Bronzetti conquista l’accesso al tabellone principale del WTA 1000 di Wuhan, superando al turno decisivo delle qualificazioni l’australiana Kimberly Birrell (n.85 del mondo) con il punteggio di 6-3 4-6 6-4. L’azzurra ha piazzato il break decisivo nel decimo game del terzo set (dopo essere stata sotto per ben due volte di un break), coronando una prestazione di grande solidità e determinazione.

WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – Turno Qualificazione, cemento

COURT 2 – ore 05:00
(7) Katerina Siniakova CZE vs Yafan Wang CHN
WTA Wuhan
Katerina Siniakova [7]
0
6
7
0
Yafan Wang
0
3
5
0
Vincitore: Siniakova
(1) Iva Jovic USA vs (14) Varvara Gracheva FRA

WTA Wuhan
Iva Jovic [1]
6
4
2
Varvara Gracheva [14]
3
6
6
Vincitore: Gracheva
Moyuka Uchijima JPN vs Xiyu Wang CHN Non prima 07:00

WTA Wuhan
Moyuka Uchijima
0
6
4
Xiyu Wang
0
4
3
COURT 3 – ore 05:00
Anastasia Zakharova RUS vs Bianca Andreescu CAN

WTA Wuhan
Anastasia Zakharova
1
7
6
Bianca Andreescu
6
6
3
Vincitore: Zakharova
Kimberly Birrell AUS vs (11) Lucia Bronzetti ITA

WTA Wuhan
Kimberly Birrell
3
6
4
Lucia Bronzetti [11]
6
4
6
Vincitore: Bronzetti
(8) Yulia Putintseva KAZ vs (10) Anna Blinkova RUS Non prima 08:00

WTA Wuhan
Yulia Putintseva [8]
0
6
6
0
Anna Blinkova [10]
0
1
1
0
Vincitore: Putintseva
COURT 4 – ore 06:00
(2) Emiliana Arango COL vs (15) Antonia Ruzic CRO

WTA Wuhan
Emiliana Arango [2]
0
6
4
0
Antonia Ruzic [15]
0
7
6
0
Vincitore: Ruzic
Viktoriya Tomova BUL vs (13) Polina Kudermetova RUS

WTA Wuhan
Viktoriya Tomova
0
4
1
0
Polina Kudermetova [13]
0
6
6
0
Vincitore: Kudermetova
4 commenti

JOA20 (Guest) 05-10-2025 11:12

Bene Bronzetti anche se farsi contro-breakkare mentre serviva per il match non è il massimo

 4
vecchiogiovi (Guest) 05-10-2025 11:10

Vittoria non banale di Lucia. Bravissima.
Speriamo abbia un sussulto, mi pare che stia un po’ vivacchiando, non mi pare di vedere sussulti e mutamenti nel suo gioco e nei risultati.

 3
Gaz (Guest) 05-10-2025 09:43

I 4 Games della Cocciaretto di ieri contro la Ruzic credo che non si possa imputarli alla stanchezza post match Navarro,come la settimana scorsa, credo.

 2
Markux (Guest) 05-10-2025 09:18

Come tennista non sarà la Numero 1 ma a livello fisico stacca tutte nella WTA, la bella Lucia.

 1
